Rentenzahlung im September 2026: Dann wird die Rente überwiesen – mit einer Besonderheit

Bei der nächsten Rentenzahlung sorgt der Kalender für Fragen: Ein Teil der Rentnerinnen und Rentner erhält die September-Rente bereits am Montag, dem 31. August 2026. Andere müssen bis Mittwoch, den 30. September 2026, warten.

Die Besonderheit am 31. August besteht darin, dass an diesem Tag Zahlungen für zwei verschiedene Monate auf den Konten eingehen. Je nach Rentenbeginn handelt es sich entweder um die nachträgliche Zahlung für August oder um die vorgezogene Zahlung für September.

Die nächste Rente kommt am Montag, dem 31. August 2026

Der 31. August 2026 fällt auf einen Montag und ist ein regulärer Bankarbeitstag. Deshalb wird die Zahlung nicht auf Freitag, den 28. August, vorgezogen, obwohl unmittelbar davor ein Wochenende liegt.

Die Deutsche Rentenversicherung nennt den letzten Bankarbeitstag eines Monats als Auszahlungstermin. Nach Angaben des Renten Service muss die Gutschrift bis zum Ende dieses Tages auf dem Konto erfolgt sein.

Rentner sollten daher nicht bereits am Montagmorgen von einer verspäteten Zahlung ausgehen. Abhängig von der Bank kann der Betrag erst im Laufe des Tages in der Umsatzanzeige erscheinen.

Für welchen Monat das Geld bestimmt ist, hängt vom Rentenbeginn ab

Für die Einordnung gilt weiterhin der Stichtag 1. April 2004. Wer bereits vor diesem Datum eine laufende Rente bezogen hat, wird grundsätzlich vorschüssig bezahlt.

Diese Rentner erhalten die Zahlung für September 2026 bereits am 31. August 2026. Die Rente steht damit zu Beginn des neuen Monats zur Verfügung.

Hat die Rente dagegen am 1. April 2004 oder später begonnen, erfolgt die Zahlung grundsätzlich nachschüssig. Die am 31. August eingehende Überweisung gehört dann noch zum Monat August 2026.

Beginn der laufenden Rente Gutschrift am 31. August 2026 September-Rente wird gezahlt am Vor dem 1. April 2004 Rente für September 2026 31. August 2026 Am 1. April 2004 oder später Rente für August 2026 30. September 2026

Warum es zwei unterschiedliche Zahlungsweisen gibt

Seit April 2004 werden neu beginnende Renten nicht mehr im Voraus, sondern am Ende des jeweiligen Monats gezahlt. Für bereits bestehende Renten wurde die bisherige vorschüssige Zahlweise aus Gründen des Bestandsschutzes beibehalten.

Die nachschüssige Zahlung ergibt sich aus § 118 SGB VI. Die Übergangsregelung für Renten mit einem Beginn vor dem 1. April 2004 steht in § 272a SGB VI.

Der spätere Kontoeingang bedeutet nicht, dass ein Rentenmonat entfällt. Es handelt sich lediglich um zwei dauerhaft unterschiedliche Zahlungsrhythmen.

Die September-Rente hat deshalb zwei Auszahlungstermine

Wird ausdrücklich nach der Auszahlung der September-Rente gefragt, gibt es keine einheitliche Antwort. Für vorschüssig bezahlte Bestandsrentner kommt sie am 31. August, für nachschüssig bezahlte Rentner am 30. September 2026.

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Wer seine laufenden Ausgaben an der Rentenzahlung ausrichtet, sollte diesen Unterschied kennen. Besonders bei Miete, Stromabschlägen und Versicherungsbeiträgen kann eine falsche Erwartung zum Kontoeingang vorübergehend zu einem Minus auf dem Girokonto führen.

Eine Übersicht über sämtliche Termine enthält auch der Beitrag zu den Rentenauszahlungen im Jahr 2026. Dort lässt sich erkennen, in welchen Monaten Wochenenden und Feiertage den Zahltag verändern.

Die Zahlung wird nicht wegen des Wochenendes vorgezogen

Das Wochenende am 29. und 30. August 2026 ändert den Auszahlungstermin nicht. Entscheidend ist, ob der letzte Kalendertag des Monats selbst ein Bankarbeitstag ist.

Da Montag, der 31. August, ein regulärer Bankarbeitstag ist, bleibt es bei diesem Datum. Ein Anspruch auf eine Gutschrift bereits am Freitag davor besteht nicht.

Anders wäre es, wenn der letzte Tag des Monats auf einen Samstag, Sonntag oder einen bundesweit für Banken beachtlichen Feiertag fiele. Dann würde die Zahlung auf den vorhergehenden Bankarbeitstag rücken.

Auch die erhöhte Rente ist bereits berücksichtigt

Die gesetzlichen Renten wurden zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent angehoben. Der neue aktuelle Rentenwert beträgt seitdem 42,52 Euro je Entgeltpunkt.

Bei der Zahlung Ende August handelt es sich daher nicht um eine weitere Rentenerhöhung. Der seit Juli geltende Betrag ist bereits in der laufenden Auszahlung enthalten.

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Wie sich die Anpassung auf verschiedene Bruttorenten auswirkt, zeigt die Tabelle zur Rentenerhöhung 2026. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können dazu führen, dass das Netto-Plus geringer als 4,24 Prozent ausfällt.

Bei einer Folgerente kann der bisherige Rhythmus bestehen bleiben

Nicht allein das Beginndatum der heute bezogenen Rentenart entscheidet über den Auszahlungstermin. Schließt sich eine neue Rente ohne Unterbrechung an eine früher gezahlte Rente an, kann der bisherige Rhythmus fortgeführt werden.

Das kann beispielsweise bei einer Regelaltersrente nach einer Erwerbsminderungsrente oder bei einer Hinterbliebenenrente nach dem Tod eines bereits vorschüssig bezahlten Versicherten geschehen. Eine erst nach März 2004 beginnende Witwenrente kann deshalb weiterhin im Voraus gezahlt werden.

Hinweise zur Zahlungsweise finden Betroffene in ihren Rentenunterlagen und auf den Kontoauszügen der vergangenen Monate. Wer Zweifel an weiteren Angaben hat, kann außerdem prüfen lassen, ob der Rentenbescheid Fehler enthält.

Was bei einer ausbleibenden Rentenzahlung zu tun ist

Ist die Rente am Morgen des 31. August noch nicht sichtbar, sollten Betroffene zunächst den Tagesverlauf abwarten. Der Renten Service nennt 23.59 Uhr als spätesten Zeitpunkt für die Gutschrift am vorgesehenen Zahlungstag.

Fehlt das Geld auch danach, sollte zuerst die kontoführende Bank angesprochen werden. Anschließend können Betroffene den Renten Service der Deutschen Post informieren und dabei ihre Postrentennummer sowie den fehlenden Zahlungsmonat angeben.

Für Rentner mit Wohnsitz in Deutschland nennt der Renten Service in dringenden Fällen die Telefonnummer 0221 5692-444. Fragen zur Berechnung oder zur Höhe der Rente beantwortet dagegen der zuständige Rentenversicherungsträger.

Besteht eine Kontopfändung, kann außerdem ein ausreichender Pfändungsschutz wichtig sein. Seit Juli gelten höhere Grenzen, die im Beitrag zum P-Konto und dem neuen Freibetrag 2026 erläutert werden.

Praxisbeispiel: Gleicher Buchungstag, aber zwei unterschiedliche Rentenmonate

Heinz bezieht seine Altersrente seit 2002 und wird deshalb vorschüssig bezahlt. Am Montag, dem 31. August 2026, erhält er bereits seine Rente für September.

Seine Nachbarin Petra ist 2018 in Rente gegangen und wird nachschüssig bezahlt. Auch bei ihr geht am 31. August Geld ein, diese Überweisung ist jedoch noch für den Monat August bestimmt.

Die September-Rente von Petra folgt erst am 30. September 2026. Obwohl beide am selben Tag einen Renteneingang sehen, gehört das Geld somit zu unterschiedlichen Monaten.

Fragen und Antworten zur Rentenauszahlung

Wann wird die Rente am Monatsende August 2026 überwiesen?

Der festgelegte Auszahlungstag ist Montag, der 31. August 2026. Die Gutschrift kann abhängig von der Bank zu unterschiedlichen Uhrzeiten erscheinen, muss aber grundsätzlich bis zum Ende dieses Tages erfolgt sein.

Warum kommt die Rente nicht bereits am Freitag, dem 28. August?

Der 31. August ist selbst ein Bankarbeitstag. Das davorliegende Wochenende führt deshalb zu keiner Vorverlegung auf den Freitag.

Wann erhalten Bestandsrentner die September-Rente?

Wer bereits vor dem 1. April 2004 eine laufende Rente bezog und weiterhin vorschüssig bezahlt wird, erhält die September-Rente am 31. August 2026. Bei bestimmten nahtlos anschließenden Renten kann diese Zahlungsweise erhalten bleiben.

Wann wird die September-Rente bei einem späteren Rentenbeginn gezahlt?

Bei einem Rentenbeginn am 1. April 2004 oder später erfolgt die Zahlung grundsätzlich nachschüssig. Die Rente für September 2026 wird daher am Mittwoch, dem 30. September 2026, gutgeschrieben.

Geht durch die nachschüssige Zahlung ein Rentenmonat verloren?

Nein, es geht keine Monatsrente verloren. Die Zahlung erfolgt lediglich am Ende des Monats statt am Ende des Vormonats.

Was ist zu tun, wenn die Rente am 31. August nicht ankommt?

Betroffene sollten zunächst bis zum Ende des Zahlungstages warten und ihre Kontobewegungen prüfen. Fehlt die Gutschrift weiterhin, können sie ihre Bank und anschließend den Renten Service unter Angabe der Postrentennummer verständigen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Auszahlungstermine für die Rente 2026; § 118 SGB VI; § 272a SGB VI; Renten Service der Deutschen Post: Fragen zur Rentenzahlung.