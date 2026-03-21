Rentenerhöhung 2026: Tabelle zeigt die neue Rente am 1. Juli 2026

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Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert klettert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren rechnet das Bundesarbeitsministerium mit einem Plus von 77,85 Euro brutto im Monat.

Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sind betroffen – nicht nur Altersrentner, sondern auch Bezieher von Erwerbsminderungs- sowie Witwen- und Witwerrenten.

Die Erhöhung fällt damit deutlich kräftiger aus als noch im Herbst 2025 prognostiziert. Damals rechnete der Rentenversicherungsbericht mit 3,73 Prozent. Doch zwischen Schlagzeile und Kontoauszug liegen Abzüge, Steuern und Anrechnungsregeln, die das Plus im Einzelfall erheblich schrumpfen lassen.

Auch Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten steigen

Die Erhöhung betrifft nicht allein die klassische Altersrente. Auch Erwerbsminderungsrenten sowie Witwen- und Witwerrenten werden zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent angehoben. Für viele Haushalte sind diese Renten die einzige regelmäßige Einnahmequelle – die Anpassung wirkt dort unmittelbar.

Auch wer noch gar keine Rente bezieht, profitiert mittelbar. Bereits erworbene Entgeltpunkte gewinnen mit dem höheren Rentenwert automatisch an Wert. Ein Antrag ist dafür nicht nötig.

Warum die Renten 2026 so deutlich steigen – und warum die alte Formel ausgesetzt ist

Grundlage der Anpassung ist die Lohnentwicklung des Jahres 2025. Nach den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts ergibt sich eine anpassungsrelevante Lohnsteigerung von 4,25 Prozent. Daraus folgt die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent – der kleine Unterschied ist rechnerisch bedingt, unter anderem weil höhere Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung leicht bremsend wirken.

Was dabei in der öffentlichen Diskussion oft untergeht: Die Rentenanpassung 2026 folgt nicht mehr der klassischen Rentenanpassungsformel, wie sie bis 2023 galt. Seit dem Inkrafttreten des Rentenpakets 2025 – offiziell das „Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten” – greift eine gesetzliche Haltelinie.

Sie schreibt vor, dass das Rentenniveau bis einschließlich 1. Juli 2031 bei mindestens 48 Prozent liegen muss. Der aktuelle Rentenwert wird so festgesetzt, dass dieses Verhältnis zwischen Nettorenten und Nettolöhnen eingehalten wird. Die bisherige Rentenanpassungsformel nach § 68 SGB VI ist bis 2031 außer Kraft gesetzt.

Zusätzlich wirkt der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor – er bildet das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern ab – in diesem Jahr weniger stark bremsend als in früheren Jahren, weil sowohl Beschäftigung als auch Löhne zugelegt haben. Im Ergebnis liegt die Anpassung deutlich über der Herbstprognose von 3,73 Prozent.

Rechtlich ist die Erhöhung allerdings noch nicht endgültig in Kraft. Die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 muss noch vom Bundeskabinett beschlossen, vom Bundesrat gebilligt und im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Änderungen in dieser Phase wären politisch äußerst ungewöhnlich – formal bleibt die Verordnung aber der letzte verbindliche Schritt.

Wann die höhere Rente auf dem Konto ankommt

Laut Renten Service beginnt der Versand der Rentenanpassungsmitteilungen Mitte Juni und ist Ende Juli abgeschlossen. Nicht jeder erhält die Mitteilung gleichzeitig. Wer seine Rente vorschüssig bekommt, erhält den Bescheid in der Regel früher. Bei nachschüssiger Zahlung kann er auch erst im Laufe des Juli eintreffen. Bleibt die Mitteilung zunächst aus, heißt das nicht automatisch, dass etwas schiefgelaufen ist.

Für Hinterbliebene steigt auch der Freibetrag – konkret um rund 46 Euro

Bei Witwen- und Witwerrenten zählt nicht nur die Erhöhung der Rente selbst. Wichtig ist auch, wie viel eigenes Einkommen anrechnungsfrei bleibt. Dieser Freibetrag ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt und beträgt das 26,4-Fache. Mit dem neuen Rentenwert von 42,52 Euro steigt er von bisher 1.076,86 Euro auf 1.122,53 Euro – ein Plus von rund 46 Euro.

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Das kann im Einzelfall den Unterschied machen, etwa wenn eigenes Einkommen bisher knapp über der Anrechnungsgrenze lag und eine Kürzung der Witwenrente auslöste. Mit dem höheren Freibetrag kann diese Kürzung geringer ausfallen oder ganz entfallen. Betroffene sollten die neuen Werte im Sommer 2026 deshalb genau prüfen.

4,24 Prozent brutto – was netto übrig bleibt

Von der Brutto-Erhöhung gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab – und die sind 2026 gestiegen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt in diesem Jahr bei 2,9 Prozent. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 7,3 Prozent ergibt sich ein KV-Gesamtbeitrag für Rentner von 10,2 Prozent.

Dazu kommt der Pflegebeitrag von 3,6 Prozent (Kinderlose: 4,2 Prozent). In der Summe werden rund 13,8 Prozent jeder Rentenerhöhung direkt wieder einbehalten, bei Kinderlosen sogar über 14 Prozent.

Wer mit der Beitragserhöhung seiner Krankenkasse nicht einverstanden ist, hat ein Sonderkündigungsrecht und kann in eine günstigere Kasse wechseln. Die Frist beträgt zwei Monate ab Bekanntgabe der Erhöhung.

Auch steuerlich kann die Rentenerhöhung Folgen haben. Für Neurentner 2026 liegt der steuerpflichtige Anteil der Rente bei 84 Prozent. Bestandsrentner, deren bisherige Jahresbruttorente knapp unter dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro lag, können durch das Plus erstmals in die Einkommensteuerpflicht rutschen.

Tabelle: Was von der Rentenerhöhung 2026 übrig bleibt

Bisherige Bruttorente Netto-Plus ab Juli 2026 (ca.) 800 € + 29 € 1.000 € + 37 € 1.300 € + 48 € 1.500 € + 55 € 1.835,55 € (Standardrente) + 67 € 2.000 € + 73 €

Hinweis: Die Netto-Werte berücksichtigen den KV-Beitrag für pflichtversicherte Rentner (allgemeiner Beitragssatz 7,3 % plus durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 %) sowie den Pflegebeitrag von 3,6 % – insgesamt ca. 13,8 % Abzug auf das Brutto-Plus.

Kinderlose zahlen zusätzlich 0,6 % Pflegezuschlag, ihr Netto-Plus fällt entsprechend geringer aus. Steuern sind nicht berücksichtigt. Individuelle Werte können je nach Krankenkasse und Familiensituation abweichen.

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Wer Grundsicherung bezieht, geht leer aus

Die Rentenerhöhung wird vollständig auf die Grundsicherung im Alter nach § 41 ff. SGB XII und auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt angerechnet. Die höhere Rente gilt als Einkommen im Sinne des § 82 SGB XII. Das bedeutet: Wer neben einer kleinen Rente ergänzend Grundsicherungsleistungen bezieht, hat von den 4,24 Prozent im Ergebnis nichts. Die Grundsicherung sinkt um exakt den Betrag, um den die Rente steigt.

Der Grund liegt im System. Rente ist eine Versicherungsleistung und wird als Einkommen behandelt. Die Grundsicherung sichert das Existenzminimum und greift nur, soweit das eigene Einkommen nicht ausreicht. Steigt die Rente, sinkt der rechnerische Bedarf – unabhängig davon, ob der Betroffene im Alltag tatsächlich besser dasteht.

Für Hunderttausende Rentnerinnen und Rentner mit Grundsicherungsbezug ist die Rentenerhöhung deshalb eine Nullnummer. Wer in dieser Situation steckt, sollte dennoch den neuen Grundsicherungsbescheid prüfen. Fehler bei der Anrechnung kommen in der Praxis vor, und ein falscher Abzug lässt sich per Widerspruch nach § 83 SGG innerhalb der Monatsfrist korrigieren.

FAQ zur Rentenerhöhung 2026

Wann steigt die Rente 2026?

Zum 1. Juli 2026. Ab diesem Zeitpunkt gilt der neue Rentenwert von 42,52 Euro.

Um wie viel steigen die Renten 2026?

Bundesweit um 4,24 Prozent – das gilt für Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten gleichermaßen.

Wie hoch ist der neue Rentenwert ab Juli 2026?

Er steigt von 40,79 Euro auf 42,52 Euro pro Entgeltpunkt.

Wer bekommt die Rentenerhöhung 2026?

Alle Bezieher gesetzlicher Renten. Auch bereits erworbene Entgeltpunkte von Versicherten ohne laufende Rente werden aufgewertet.

Wie viel mehr Geld bekomme ich durch die Rentenerhöhung 2026?

Das hängt von der bisherigen Bruttorente ab. Bei 1.000 Euro brutto sind es rund 42 Euro mehr brutto, nach Abzügen bleiben etwa 37 Euro netto.

Steigen 2026 auch Erwerbsminderungsrenten?

Ja. Erwerbsminderungsrenten werden zum 1. Juli 2026 ebenfalls um 4,24 Prozent erhöht. Die Anpassung erfolgt automatisch.

Steigen 2026 auch Witwen- und Witwerrenten?

Ja. Witwen- und Witwerrenten steigen um 4,24 Prozent. Zusätzlich erhöht sich der Einkommensfreibetrag von 1.076,86 Euro auf 1.122,53 Euro.

Wann kommt der Rentenbescheid zur Rentenerhöhung 2026?

Die Rentenanpassungsmitteilungen werden ab Mitte Juni 2026 verschickt. Der Versand kann sich bis Ende Juli 2026 hinziehen.

Warum kommt die Rentenanpassungsmitteilung nicht bei allen gleichzeitig?

Der Versand erfolgt gestaffelt. Es spielt eine Rolle, ob die Rente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird.

Warum steigt die Rente 2026 so stark?

Die Lohnentwicklung 2025 lag anpassungsrelevant bei 4,25 Prozent. Zudem greift seit dem Rentenpaket 2025 die Haltelinie von 48 Prozent für das Rentenniveau, die bis 2031 gilt und die bisherige Rentenanpassungsformel ersetzt.

Profitiere ich auch mit Grundsicherung von der Rentenerhöhung?

Nein. Die Rentenerhöhung wird nach § 82 SGB XII vollständig als Einkommen angerechnet. Wer ergänzend Grundsicherung bezieht, hat im Ergebnis nicht mehr Geld zur Verfügung.

Kommt das Plus eins zu eins auf dem Konto an?

Nein. Von der Brutto-Erhöhung gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Je nach Kasse und Familiensituation bleiben netto rund 85 bis 87 Prozent des Brutto-Plus übrig. Hinzu können steuerliche Effekte kommen.

Quellen

BMAS, Pressemitteilung vom 05.03.2026: „Renten steigen erneut um über 4 Prozent”.

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2026/renten-steigen-erneut-um-ueber-4-prozent.html

Deutsche Rentenversicherung Bund, Meldung vom 05.03.2026: „Rentenanpassung 2026: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent”.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2026/260305-rentenanpassung-2026.html

Renten Service Deutsche Post, FAQ zur gesetzlichen Rente.

https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/gesetzliche-rente/FAQ.html