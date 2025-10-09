Abschlagsfreie Rente trotz Jobverlust: So retten Sie 45 Jahre

Lesedauer 3 Minuten

Wer kurz vor dem Rentenstart arbeitslos wird, riskiert den Anspruch auf die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte. Dieser Artikel zeigt, wann Zeiten mit Arbeitslosengeld zählen, wann nicht – und wie Sie mit legalen Strategien die 45-Jahre-Wartezeit dennoch erreichen.

Sie erfahren außerdem, welche Grenzen beim Zuverdienst gelten und warum ein Minijob helfen kann, ohne das Arbeitslosengeld zu gefährden.

45-Jahre-Regel: Was zählt zur Wartezeit?

Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte setzt 45 Jahre anrechenbare Zeiten voraus. Dazu gehören vor allem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, viele Kindererziehungszeiten sowie weitere Pflichtbeiträge. Auch Zeiten mit Arbeitslosengeld I können mitzählen. Entscheidend ist aber, in welchem Zeitraum sie liegen.

Knackpunkt letzte zwei Jahre vor Rentenbeginn

In den letzten zwei Jahren vor dem gewählten Rentenstart werden Zeiten mit Arbeitslosengeld I grundsätzlich nicht auf die 45 Jahre angerechnet. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Arbeitslosigkeit durch Insolvenz des Arbeitgebers oder durch vollständige Geschäftsaufgabe verursacht wurde.

Betriebliche Umstrukturierungen oder „normale“ betriebsbedingte Kündigungen genügen nicht. Diese Linie ist verwaltungs- und höchstrichterlich abgesichert.

Freiwillige Beiträge: Chance mit wichtiger Einschränkung

Wer die 45 Jahre knapp verfehlt, denkt an freiwillige Beiträge. Das kann funktionieren – aber nicht, wenn Sie parallel arbeitsuchend gemeldet sind oder Arbeitslosengeld I beziehen. Freiwillige Beiträge in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen dann nicht für die 45-Jahre-Wartezeit.

Ohne Meldung als arbeitsuchend können freiwillige Beiträge die Lücke schließen. Lassen Sie sich vor Zahlungen beraten.

Praktische Lösung: Minijob unter 15 Stunden pro Woche

Ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann wertvolle Pflichtbeitragsmonate liefern. Seit 2013 sind Minijobs grundsätzlich rentenversicherungspflichtig; eine Befreiung ist möglich, aber für die 45-Jahre-Wartezeit kontraproduktiv.

Arbeiten Sie unter 15 Stunden pro Woche, bleiben Sie arbeitslos im Sinne des ALG-I-Rechts und können das Arbeitslosengeld weiter erhalten. So laufen Pflichtbeiträge aus Minijob und Versicherung der Agentur für Arbeit zusammen.

Freibetrag: 165 Euro Zuverdienst ohne Kürzung des ALG I

Beim Arbeitslosengeld gilt ein monatlicher Freibetrag von 165 Euro netto aus Nebenjob. Bis zu dieser Grenze bleibt die Leistung unverändert. Erst Beträge darüber werden angerechnet. Planen Sie Ihren Minijob deshalb so, dass der Nettoverdienst den Freibetrag nicht überschreitet – oder kalkulieren Sie die Anrechnung bewusst ein.

Zumutbarkeit: Nicht jeder Job ist verpflichtend

Niemand muss jeden niedrig bezahlten Job annehmen. Spätestens ab dem siebten Monat der Arbeitslosigkeit ist eine angebotene Beschäftigung nicht zumutbar, wenn das Nettoeinkommen (abzüglich beruflicher Aufwendungen) unter dem Arbeitslosengeld liegt.

Diese Zumutbarkeitsregel schützt Ihr Leistungsniveau und verhindert Fehlentscheidungen kurz vor dem Renteneintritt.

Beispiel aus der Praxis: Kündigung zwei Jahre vor Rentenstart

Angenommen, Sie haben 43 Versicherungsjahre und verlieren zwei Jahre vor der geplanten abschlagsfreien Rente den Job. Sie erhalten ALG I. Diese Monate zählen nicht für die 45 Jahre, wenn die Kündigung nicht auf Insolvenz oder Geschäftsaufgabe beruht. Ohne Gegenmaßnahmen erreichen Sie nur eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen.

In dieser Lage hilft ein rentenversicherungspflichtiger Minijob. Er liefert Pflichtbeiträge, ohne das ALG I zu verlieren, sofern die Wochenarbeitszeit unter 15 Stunden bleibt und der Zuverdienst den Freibetrag nicht überschreitet.

Typische Fehler, die Anspruch kosten

Viele Versicherte beantragen vorschnell die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht im Minijob. Dadurch entstehen keine anrechenbaren Pflichtbeiträge. Ebenfalls riskant: freiwillige Beiträge in den letzten zwei Jahren parallel zur Arbeitssuche.

Diese Zahlungen bringen dann keinen Vorteil für die 45-Jahre-Wartezeit. Prüfen Sie außerdem jede Änderung am Rentenfahrplan, weil Monate mit ALG I in der Schlussphase schnell die Bilanz verderben können.

So gehen Sie jetzt konkret vor

Klären Sie zuerst, wie viele anrechenbare Monate Ihnen fehlen. Die Auskunft der Deutschen Rentenversicherung hilft dabei. Fehlen wenige Monate und liegt kein Insolvenzfall vor, sichern Sie Pflichtbeiträge über einen rentenversicherungspflichtigen Minijob.

Halten Sie die 15-Stunden-Grenze ein und planen Sie den 165-Euro-Freibetrag. Prüfen Sie freiwillige Beiträge nur, wenn Sie nicht arbeitsuchend gemeldet sind. Und akzeptieren Sie Jobs mit Netto unter ALG-I-Niveau nicht, sofern die gesetzlichen Zumutbarkeitsregeln greifen.