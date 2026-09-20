Rente: So lange haben die Deutschen im Schnitt etwas von ihrer Altersrente

Jahrzehntelang arbeiten, Beiträge zahlen und anschließend das Leben genießen: Mit dieser Hoffnung gehen viele Menschen auf die Rente zu. Doch wie viel Zeit bleibt tatsächlich? Die Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob man Rentenzahlungen, verbleibende Lebensjahre oder einen Ruhestand ohne gesundheitliche Einschränkungen betrachtet.

Der Rentenatlas 2025 der Deutschen Rentenversicherung weist für 2024 eine durchschnittliche Bezugsdauer von 18,9 Jahren bei Männern und 22,1 Jahren bei Frauen aus.

Erfasst werden dabei Versichertenrenten, also Alters- und Erwerbsminderungsrenten. Diese Zahlen beschreiben vergangene Rentenverläufe und sind keine Zusage für Menschen, die heute aus dem Berufsleben ausscheiden.

Knapp 19 Jahre bei Männern, gut 22 Jahre bei Frauen

Zwischen den Geschlechtern liegen damit rund drei Jahre und zwei Monate. Die Angaben stammen aus dem Rentenatlas 2025 der Deutschen Rentenversicherung.

Durchschnittliche Bezugsdauer von Versichertenrenten in Deutschland Berichtsjahr Männer Frauen 2019 18,2 Jahre 21,7 Jahre 2024 18,9 Jahre 22,1 Jahre

Nach Einschätzung der Rentenversicherung steigt die Bezugsdauer inzwischen langsamer. Dazu tragen höhere Altersgrenzen und das Auslaufen früherer Möglichkeiten eines vorgezogenen Rentenbeginns bei. Mehr Lebensjahre bedeuten deshalb nicht automatisch einen ebenso großen Zuwachs an Rentenjahren.

Was die Statistik misst – und wen sie nicht erfasst

Die Rentenbezugsdauer beschreibt den Zeitraum zwischen Rentenbeginn und Rentenwegfall. Bei Altersrenten endet die Zahlung nahezu immer durch den Tod, bei Erwerbsminderungsrenten kommen weitere Gründe hinzu. Die Bundeszentrale für politische Bildung erläutert diese Berechnung und ihre Grenzen.

Betrachtet werden damit beendete Rentenverläufe des jeweiligen Berichtsjahres. Menschen, die schon lange Rente erhalten und weiterleben, haben ihren vollständigen Bezugszeitraum noch vor sich beziehungsweise noch nicht abgeschlossen.

Wer stirbt, bevor überhaupt eine eigene Rente beginnt, erscheint ebenfalls nicht mit einer Bezugsdauer von null Jahren in dieser Auswertung.

Auch unterscheiden sich die Lebensläufe und gesetzlichen Bedingungen der ausgewerteten Personen von denen heutiger Beschäftigter. Der Durchschnitt eignet sich deshalb zur Beschreibung der Entwicklung, aber nicht als persönliche Restlaufzeit. Eine pauschale Aussage wie „Ab dem Rentenbescheid bleiben jedem noch 20 Jahre“ lässt sich daraus nicht ableiten.

Aktuelle Regionalzahlen zeigen erhebliche Unterschiede

Wie unterschiedlich die Werte ausfallen können, zeigt eine Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung Nord vom 10. September 2026. Für das Berichtsjahr 2025 nennt sie bei Altersrenten in Mecklenburg-Vorpommern 25,9 Jahre für Frauen und 20,1 Jahre für Männer. In Hamburg waren es 23,6 beziehungsweise 19,8 Jahre, in Schleswig-Holstein 22,9 beziehungsweise 20,0 Jahre.

Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf Altersrenten und auf einzelne Bundesländer. Sie dürfen daher nicht unmittelbar mit den bundesweiten Werten für sämtliche Versichertenrenten gleichgesetzt werden. Unterschiedliche Bezugsjahre und Rentenarten können bereits erklären, weshalb Veröffentlichungen voneinander abweichende Zahlen nennen.

Warum Lebenserwartung minus 67 die falsche Rechnung ist

Häufig wird von der Lebenserwartung bei Geburt einfach das Rentenalter abgezogen. Für jemanden, der bereits 65 oder 67 Jahre alt ist, führt das jedoch zu einer irreführenden Einschätzung. In die Lebenserwartung bei Geburt fließen auch die Sterberisiken der früheren Lebensjahre ein.

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Wer das Rentenalter erreicht hat, hat diese Jahre bereits überlebt. Für ihn ist die sogenannte fernere Lebenserwartung aussagekräftiger, also die statistisch verbleibende Lebenszeit ab dem erreichten Alter.

Auch diese Größe liefert keinen persönlichen Endtermin. Periodensterbetafeln bilden die Sterblichkeitsverhältnisse eines bestimmten Zeitraums ab; sie nehmen die künftige medizinische und gesellschaftliche Entwicklung nicht vollständig vorweg. Für eine bereits 67-jährige Person benötigt man außerdem den Wert für dieses Alter, statt vom Wert für 65-Jährige schlicht zwei Jahre abzuziehen.

Rentenbezug ist nicht automatisch arbeitsfreier Ruhestand

Der erste Renteneingang und der letzte Arbeitstag müssen nicht zusammenfallen. Seit 2023 können auch vorgezogene Altersrenten unabhängig von der Höhe eines Hinzuverdienstes in voller Höhe bezogen werden. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung zu Altersrenten und Hinzuverdienst hin.

Wer neben der Rente weiterarbeitet, zählt bereits zu den Rentenbeziehenden. Die Zahl der Zahlungsjahre verrät daher nicht, wie lange jemand tatsächlich ohne Erwerbsarbeit lebt. Für die Frage nach frei verfügbarer Zeit ist dieser Unterschied erheblich.

Hinter dem Durchschnitt stehen ungleiche Lebenschancen

Eine 2025 veröffentlichte Untersuchung des Robert Koch-Instituts verdeutlicht die sozialen Unterschiede. Für den Zeitraum 2020 bis 2022 lag die Lebenserwartung in den sozial am stärksten benachteiligten Regionen bei Männern um 7,2 Jahre und bei Frauen um 4,3 Jahre unter derjenigen in den am wenigsten benachteiligten Regionen. Grundlage waren bundesweite Sterbefall- und Bevölkerungsdaten, ausgewertet auf Kreisebene.

Die RKI-Studie zur Lebenserwartungslücke untersucht Unterschiede in der Lebenserwartung und keine individuellen Rentenlaufzeiten. Ihre Ergebnisse dürfen deshalb nicht einfach von den durchschnittlichen Rentenjahren abgezogen werden. Sie zeigen aber, weshalb die Vorstellung eines einheitlichen Ruhestands an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht.

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Daraus ergibt sich auch eine Frage an die Rentenpolitik: Wie wirken höhere Altersgrenzen auf Menschen, deren gesundheitliche Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen sehr verschieden sind? Ein bundesweiter Mittelwert allein beantwortet das nicht. Wer über längeres Arbeiten diskutiert, muss auch betrachten, wer die zusätzlichen Berufsjahre überhaupt bewältigen kann.

Viele Rentenjahre sind nicht dasselbe wie viele gesunde Jahre

Für Beschäftigte kurz vor dem Ruhestand ist nicht nur entscheidend, wie lange eine Rentenzahlung voraussichtlich läuft. Ebenso wichtig ist, ob sie noch reisen, Angehörige besuchen oder ihren Alltag selbstständig gestalten können. Die Statistik zur Bezugsdauer enthält darüber keine Auskunft.

Ein langes Leben mit erheblichen Einschränkungen und ein ebenso langes Leben bei guter Gesundheit erscheinen dort als gleich lange Zahlungszeiträume. Daraus folgt für die persönliche Abwägung: Die eigene Belastbarkeit gehört genauso auf den Tisch wie die erwartete Monatsrente. Zusätzliche freie Zeit lässt sich nicht allein in Euro bewerten.

Früher aufhören ist möglich, aber an Voraussetzungen gebunden

Nach geltendem Recht liegt die Regelaltersgrenze für ab 1964 Geborene bei 67 Jahren. Mit mindestens 35 anrechenbaren Versicherungsjahren kann die Altersrente für langjährig Versicherte bereits ab 63 beginnen, dann allerdings mit Abschlägen. Wer die Voraussetzungen der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Versicherungsjahren erfüllt, kann ab Jahrgang 1964 mit 65 abschlagsfrei starten.

Die Unterschiede erläutert die Bundesregierung in ihren Fragen und Antworten zur Rente. Welche Wege je nach Jahrgang infrage kommen, beschreibt außerdem der Beitrag „Diese Jahrgänge können noch vor 67 die Altersrente beanspruchen“. Dabei kommt es auf die tatsächlich anrechenbaren Zeiten an, nicht allein auf die Zahl der Jahre seit dem ersten Arbeitstag.

Mehr freie Zeit kann eine dauerhaft niedrigere Rente bedeuten

Bei der vorgezogenen Altersrente für langjährig Versicherte beträgt der Abschlag 0,3 Prozent je Monat vor dem abschlagsfreien Beginn. Zwei Jahre entsprechen 7,2 Prozent, vier Jahre 14,4 Prozent. Die Kürzung bleibt dauerhaft bestehen, wie die Rentenversicherung zu den Abschlägen erläutert.

Eine persönliche Vergleichsrechnung sollte außerdem berücksichtigen, welche zusätzlichen Rentenansprüche bei weiterer Beschäftigung entstehen würden. Auf der anderen Seite stehen die früher ausgezahlten Renten und die gewonnene freie Zeit. Wer nur Monatsbeträge miteinander vergleicht, erfasst deshalb nicht die gesamte Entscheidung.

Auch eine Rechnung, ab welchem Lebensalter sich ein späterer Beginn finanziell auszahlt, bleibt von ihren Annahmen abhängig. Rentenanpassungen, Abgaben, zusätzliche Beiträge und die tatsächliche Lebensdauer beeinflussen das Ergebnis. Eine vermeintlich exakte Zahl kann diese Unsicherheit leicht verdecken.

Die eigene Rentenauskunft hilft mehr als eine pauschale Lebenszeitrechnung

Vor einer Entscheidung sollten Versicherte ihren Versicherungsverlauf prüfen und sich die möglichen Rentenbeginne mit den dazugehörigen Beträgen erläutern lassen. Fehlende Zeiten können sowohl die Rentenhöhe als auch die Voraussetzungen für einen früheren Beginn beeinflussen. Wie sich solche Lücken auswirken können, zeigt der Beitrag zur Kontenklärung und zu fehlenden Zeiten im Rentenkonto.

Für den Haushalt zählt anschließend das verfügbare Einkommen nach Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie gegebenenfalls Steuern. Dass solche Abzüge anfallen, erläutert auch die Bundesregierung zu den Abgaben auf Renten. Erst mit einer Gegenüberstellung von Einnahmen und tatsächlichen Ausgaben wird erkennbar, ob ein früherer Ausstieg finanziell tragfähig ist.

Die Altersrente endet nicht nach einer durchschnittlichen Bezugsdauer

Wer länger lebt als statistisch erwartet, verliert deshalb nicht seinen Anspruch auf Altersrente. Sie wird grundsätzlich lebenslang gezahlt; nach § 102 Absatz 5 SGB VI reicht die Zahlung bis zum Ende des Sterbemonats. Eine Grenze von etwa 20 oder 25 Bezugsjahren gibt es nicht.

Anders sieht es bei Ersparnissen aus, aus denen jeden Monat ein fester Betrag entnommen wird. Eine unveränderte Lücke von 250 Euro monatlich summiert sich in 20 Jahren auf 60.000 Euro, in 30 Jahren auf 90.000 Euro. Diese vereinfachte Rechnung ohne Zinsen und Preisänderungen zeigt, warum die Planung auch einen längeren Ruhestand berücksichtigen sollte.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Jahre früher in den Ruhestand

Thomas, Jahrgang 1964, hat die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt, erreicht aber keine 45 anrechenbaren Versicherungsjahre. Er möchte mit 65 statt mit 67 in Rente gehen. Für seine bis zum geplanten Beginn erworbenen Ansprüche wird eine ungekürzte Bruttorente von 1.800 Euro angenommen.

Der um 24 Monate vorgezogene Beginn verursacht einen Abschlag von 7,2 Prozent beziehungsweise 129,60 Euro monatlich. Unter diesen Annahmen bleiben 1.670,40 Euro brutto; spätere Rentenanpassungen und persönliche Abzüge sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die Vergleichsrente bei Weiterarbeit bis 67 müsste wegen möglicher zusätzlicher Beiträge gesondert berechnet werden.

Thomas kann anhand seiner Haushaltsausgaben prüfen, ob die niedrigere Rente reicht. Die durchschnittliche Bezugsdauer sagt ihm dagegen nicht, wie viele Jahre er persönlich gewinnen wird. Seine Entscheidung betrifft einen sicher berechenbaren monatlichen Abschlag und eine Lebenszeit, deren Dauer niemand garantieren kann.

Drei Fragen und Antworten zur Dauer des Ruhestands

Wie lange beziehen Menschen in Deutschland durchschnittlich Rente?

Für 2024 nennt der Rentenatlas 2025 bei Versichertenrenten 18,9 Jahre für Männer und 22,1 Jahre für Frauen. Diese rückblickenden Werte umfassen Alters- und Erwerbsminderungsrenten und beschreiben nicht die persönliche Lebenserwartung eines heutigen Neurentners.

Bedeutet ein früherer Rentenbeginn immer einen Abschlag?

Nein, das hängt von der Rentenart und ihren Voraussetzungen ab. Wer beispielsweise die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erfüllt, kann nach geltendem Recht ab Jahrgang 1964 mit 65 abschlagsfrei in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren folgt anderen Regeln.

Was passiert, wenn jemand deutlich länger Rente bezieht als der Durchschnitt?

Die gesetzliche Altersrente wird weitergezahlt. Die durchschnittliche Bezugsdauer begrenzt den individuellen Anspruch nicht, auch wenn jemand 30 Jahre oder länger Rente erhält.