1.000 Euro Witwenrente: Nur so viel bleibt nach allen Abzügen übrig

Wer monatlich 1.000 Euro Witwenrente erhält, bekommt diesen Betrag in der Regel nicht vollständig überwiesen. Das Beispiel von Cindy aus Zwickau zeigt, wie viel von einer Witwenrente in Höhe von 1.000 Euro brutto im Jahr 2026 tatsächlich auf dem Konto ankommen kann.

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Cindy aus Zwickau erhält 1.000 Euro Witwenrente

Cindy ist 62 Jahre alt und lebt in Zwickau. Nach dem Tod ihres Ehemannes erhält sie eine Witwenrente von monatlich 1.000 Euro brutto.

Für die Musterrechnung wird angenommen, dass Cindy in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist. Sie hat ein erwachsenes Kind und muss deshalb keinen Zuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung zahlen. Neben der Witwenrente erhält sie weder eine eigene Altersrente noch Arbeitslohn oder andere steuerpflichtige Einkünfte.

Bei den 1.000 Euro handelt es sich um den von der Deutschen Rentenversicherung festgestellten Rentenbetrag vor dem Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Eine mögliche Kürzung wegen eigenen Einkommens ist bereits berücksichtigt.

So viel kostet Cindy die Krankenversicherung

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 14,6 Prozent. Bei pflichtversicherten Rentnerinnen und Rentnern tragen die Deutsche Rentenversicherung und die rentenberechtigte Person jeweils die Hälfte.

Cindy trägt deshalb 7,3 Prozent ihrer Witwenrente selbst. Auch der Zusatzbeitrag ihrer Krankenkasse wird grundsätzlich zur Hälfte von der Rentenversicherung übernommen.

Bei einem angenommenen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent entfallen auf Cindy weitere 1,45 Prozent. Ihr eigener Krankenversicherungsbeitrag beträgt damit insgesamt 8,75 Prozent.

Die Berechnung lautet:

1.000 Euro × 8,75 Prozent = 87,50 Euro

Von Cindys monatlicher Witwenrente werden somit 87,50 Euro für die Krankenversicherung abgezogen.

Die Deutsche Rentenversicherung behält diesen Betrag direkt von der Rente ein und leitet ihn zusammen mit ihrem eigenen Beitragsanteil an Cindys Krankenkasse weiter. Cindy muss den Beitrag daher nicht selbst überweisen.

Den Beitrag zur Pflegeversicherung trägt Cindy allein

Bei der Pflegeversicherung beteiligt sich die Deutsche Rentenversicherung nicht an den Beiträgen. Rentnerinnen und Rentner müssen den Pflegeversicherungsbeitrag vollständig selbst tragen.

Der reguläre Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung beträgt 3,6 Prozent. Für kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben und nach 1939 geboren wurden, gilt ein Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten. Kinderlose Rentnerinnen und Rentner zahlen deshalb insgesamt 4,2 Prozent.

Cindy hat ein Kind. Sie zahlt daher den regulären Beitragssatz von 3,6 Prozent.

Die Berechnung lautet:

1.000 Euro × 3,6 Prozent = 36 Euro

Von Cindys Witwenrente werden monatlich 36 Euro für die Pflegeversicherung einbehalten.

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So viel bekommt Cindy monatlich überwiesen

Von der Witwenrente in Höhe von 1.000 Euro werden 87,50 Euro für die Krankenversicherung und 36 Euro für die Pflegeversicherung abgezogen.

Berechnung Monatlicher Betrag Witwenrente vor den Sozialabgaben 1.000,00 Euro Krankenversicherungsbeitrag minus 87,50 Euro Pflegeversicherungsbeitrag minus 36,00 Euro Auszahlungsbetrag 876,50 Euro

Cindy erhält damit monatlich 876,50 Euro auf ihr Konto. Die direkten Abzüge von ihrer Witwenrente belaufen sich auf insgesamt 123,50 Euro.

Erhält Cindy die Witwenrente zwölf Monate lang in unveränderter Höhe, beträgt ihre Jahresbruttorente 12.000 Euro. Nach dem Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bleiben ihr über das Jahr verteilt 10.518 Euro.

Einkommensteuer wird nicht monatlich abgezogen

Ob Cindy Einkommensteuer zahlen muss, hängt von ihren gesamten Einkünften innerhalb des Kalenderjahres ab. Der steuerpflichtige Rentenanteil darf deshalb nicht mit einem monatlichen Abzug von der Rente verwechselt werden.

Beginnt eine gesetzliche Rente im Jahr 2026, beträgt der steuerpflichtige Rentenanteil grundsätzlich 84 Prozent. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollständigen Jahresbruttorente bilden den persönlichen Rentenfreibetrag.

Für die Musterrechnung wird angenommen, dass Cindys Witwenrente im Jahr 2026 begonnen hat und ihr verstorbener Ehemann vorher noch keine eigene gesetzliche Rente bezogen hatte.

Von einer Jahresbruttorente in Höhe von 12.000 Euro wären unter dieser Annahme 84 Prozent steuerpflichtig. Das entspricht einem Betrag von 10.080 Euro. Der steuerfreie Rentenanteil würde 1.920 Euro betragen.

Von den steuerpflichtigen Renteneinnahmen können unter anderem der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro und die von Cindy getragenen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden.

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Cindys Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung betragen in der Musterrechnung zusammen 123,50 Euro im Monat. Auf das gesamte Jahr gerechnet sind das 1.482 Euro.

Vereinfachte steuerliche Berechnung Jährlicher Betrag Steuerpflichtiger Anteil der Witwenrente 10.080 Euro Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge minus 1.482 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag minus 102 Euro Verbleibender Betrag 8.496 Euro

Der steuerliche Grundfreibetrag beträgt im Jahr 2026 insgesamt 12.348 Euro. Da Cindy deutlich unter dem Grundfreibetrag liegt, fällt keine Einkommensteuer an. Cindy muss ihre monatliche Auszahlung von 876,50 Euro in der Musterrechnung daher nicht noch um eine spätere Steuerzahlung vermindern.

Eine andere Beurteilung kann sich ergeben, wenn Cindy zusätzlich eine eigene Altersrente, Arbeitslohn, Einnahmen aus Vermietung, eine Betriebsrente oder weitere steuerpflichtige Einkünfte erhält.

Bei Witwenrenten gilt eine steuerliche Besonderheit

Hat der verstorbene Ehepartner vor seinem Tod bereits eine eigene gesetzliche Rente erhalten, hängt die Besteuerung der anschließenden Witwenrente grundsätzlich vom Rentenbeginn dieser vorherigen Versichertenrente ab.

Hatte der Verstorbene vor seinem Tod noch keine eigene Rente bezogen, ist grundsätzlich der tatsächliche Beginn der Hinterbliebenenrente maßgeblich.

Der genaue persönliche Rentenfreibetrag ergibt sich aus den Daten der Deutschen Rentenversicherung und der steuerlichen Berechnung des Finanzamtes.

Kinderlose Witwen erhalten etwas weniger

Wäre Cindy kinderlos und müsste deshalb den erhöhten Pflegeversicherungsbeitrag von 4,2 Prozent zahlen, würden von ihrer Witwenrente monatlich 42 Euro für die Pflegeversicherung abgezogen.

Der Krankenversicherungsbeitrag würde bei den übrigen Annahmen weiterhin 87,50 Euro betragen. Insgesamt würden dann monatliche Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 129,50 Euro entstehen.

Berechnung bei einer kinderlosen Witwe Monatlicher Betrag Witwenrente vor den Sozialabgaben 1.000,00 Euro Krankenversicherungsbeitrag minus 87,50 Euro Pflegeversicherungsbeitrag minus 42,00 Euro Auszahlungsbetrag 870,50 Euro

Eine kinderlose Witwe würde unter ansonsten identischen Voraussetzungen somit monatlich 870,50 Euro erhalten. Das sind sechs Euro weniger als bei Cindy.

Bei Eltern mit mehreren Kindern kann sich der Pflegeversicherungsbeitrag zeitweise weiter vermindern. Die zusätzlichen Abschläge gelten für das zweite bis fünfte Kind, solange die jeweils berücksichtigten Kinder das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Der Zusatzbeitrag der Krankenkasse verändert die Auszahlung

Der monatliche Auszahlungsbetrag von 876,50 Euro gilt nur bei dem in der Musterrechnung angenommenen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent.

Cindys tatsächliche Krankenkasse kann einen höheren oder niedrigeren Zusatzbeitrag verlangen. Verlangt die Krankenkasse beispielsweise einen Zusatzbeitrag von 3,5 Prozent, trägt Cindy davon die Hälfte und damit 1,75 Prozent.

Zusammen mit ihrem Anteil am allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag von 7,3 Prozent müsste Cindy dann 9,05 Prozent ihrer Witwenrente für die Krankenversicherung zahlen.

Die Berechnung lautet:

1.000 Euro × 9,05 Prozent = 90,50 Euro

Zusammen mit dem Pflegeversicherungsbeitrag von 36 Euro ergäbe sich ein monatlicher Gesamtabzug von 126,50 Euro. Cindy würden in diesem Fall nur 873,50 Euro überwiesen.

Ein um 0,6 Prozentpunkte höherer Zusatzbeitrag verringert Cindys Auszahlung nicht um sechs Euro, sondern um drei Euro. Die andere Hälfte des zusätzlichen Beitrags übernimmt die Deutsche Rentenversicherung.

Eigenes Einkommen kann die Witwenrente bereits vorher kürzen

Die Abzüge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind von der Einkommensanrechnung bei der Witwenrente zu unterscheiden. Zusätzliche Einkünfte können außerdem dazu führen, dass Cindy Einkommensteuer zahlen muss.

Privat Versicherte müssen individuell rechnen

Privat krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner können von der Deutschen Rentenversicherung einen Zuschuss zur Krankenversicherung erhalten. Der Zuschuss ist jedoch auf die Hälfte der tatsächlichen Aufwendungen für die Krankenversicherung begrenzt.

Einen Zuschuss zu den Beiträgen der privaten Pflegepflichtversicherung zahlt die Deutsche Rentenversicherung nicht. Die Pflegeversicherungsbeiträge müssen Rentnerinnen und Rentner vollständig selbst tragen.

FAQ zur Auszahlung der Witwenrente

Werden Steuern direkt von der Witwenrente abgezogen?

Nein. Die Rentenversicherung zieht normalerweise nur Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab. Über die Einkommensteuer entscheidet das Finanzamt.

Bleiben von 1.000 Euro Witwenrente immer 876,50 Euro übrig?

Nein. Der Betrag hängt unter anderem von der Krankenkasse, der Pflegeversicherung und dem Versicherungsstatus ab.

Was passiert bei einer zusätzlichen eigenen Altersrente?

Die eigene Rente kann die Witwenrente mindern und zu höheren Beiträgen sowie Steuern führen.

Cindy ist eine fiktive Beispielperson. Die Musterrechnung ersetzt keine individuelle Auskunft der Deutschen Rentenversicherung, der Krankenkasse oder des Finanzamtes.

Quellenverzeichnis

Bundesministerium der Finanzen: Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/das-aendert-sich-2026.html

Bundesministerium der Justiz: Einkommensteuergesetz, § 9a. https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__9a.html

Bundesministerium für Gesundheit: Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/In-der-Rente/Kranken-und-Pflegeversicherung-der-Rentner/kranken-und-pflegeversicherung-der-rentner_node.html

Deutsche Rentenversicherung: Rentner und ihre Krankenversicherung. https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rentner_und_ihre_krankenversicherung.pdf