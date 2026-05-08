Bei Rente: Befreiung vom Rundfunkbeitrag: Das lohnt sich jetzt für Rentner

Auch Rentnerinnen und Rentner müssen den Rundfunkbeitrag grundsätzlich zahlen. Pro Wohnung fällt der Beitrag aktuell in voller Höhe an – unabhängig davon, ob ein Fernseher oder Radio genutzt wird. Eine automatische Befreiung allein wegen einer kleinen Rente gibt es nicht. Trotzdem können viele Ältere den Beitrag reduzieren oder ganz vermeiden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Rundfunkbeitrag im Ruhestand: Keine automatische Ausnahme

Wer Rente bezieht, bleibt grundsätzlich beitragspflichtig. Entscheidend ist nicht das Alter, sondern die finanzielle Situation und ob bestimmte Sozialleistungen bezogen werden. Viele Rentnerinnen und Rentner erleben dabei eine unangenehme Überraschung: Die Rente ist knapp, der Beitrag drückt – aber der Standardantrag wird abgelehnt.

Wann Rentner komplett befreit werden können

Eine Befreiung ist möglich, wenn zusätzlich zur Rente bestimmte Sozialleistungen bewilligt sind. Typische Fälle sind Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Bürgergeld. Dann gilt: Wer einen entsprechenden Bewilligungsbescheid hat, kann damit die Befreiung beim Beitragsservice beantragen.

Nicht ausreichend für eine automatische Befreiung sind dagegen Wohngeld, Arbeitslosengeld I oder Übergangsgeld. Das heißt nicht, dass Betroffene chancenlos sind – aber sie müssen im Einzelfall einen Härtefall geltend machen

Härtefall: Wenn die Rente knapp über der Grenze liegt

Gerade für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente und ergänzendem Wohngeld ist der Härtefall häufig der entscheidende Weg. Denn die Praxis zeigt: Es gibt Menschen, die finanziell fast genauso dastehen wie Grundsicherungsbeziehende – aber formell knapp darüber liegen und deshalb durchs Raster fallen.

Hier hat das Bundesverfassungsgericht wichtige Leitplanken gesetzt: Es darf nicht allein auf den formalen Leistungsbezug geschaut werden, wenn die tatsächliche wirtschaftliche Lage praktisch am Existenzminimum liegt. Behörden müssen in solchen Fällen genauer prüfen. Eine schematische Ablehnung reicht nicht aus, wenn der Beitrag faktisch das Existenzminimum berührt.

Besonders relevant ist das, wenn das verfügbare Einkommen die maßgebliche Bedarfsgrenze nur minimal übersteigt – im Extremfall um weniger als den Rundfunkbeitrag selbst. Auch wer auf eigentlich zustehende Sozialleistungen verzichtet und dadurch knapp über der Grenze bleibt, kann in einem Härtefallantrag argumentieren, dass die Belastung unzumutbar ist.

📚 Lesen Sie auch: 300 Euro Mietzuschuss für Rentner zusätzlich zur Rente

Pflegeheim, Pflegeleistungen und Behinderung: Weitere Wege zur Entlastung

Wer dauerhaft vollstationär in einem Pflegeheim lebt, kann sich in der Regel beim Beitragsservice abmelden. In solchen Konstellationen kommt es auf die konkrete Wohn- und Zahlungssituation an, aber häufig entfällt die Beitragspflicht für die eigene Wohnung.

Außerdem können bestimmte Pflegeleistungen oder Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII eine Befreiung ermöglichen. Und bei einer anerkannten Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen RF ist zumindest eine Ermäßigung möglich: Dann wird nur ein Drittel des Beitrags fällig. Eine automatische vollständige Befreiung allein wegen dieses Merkzeichens gibt es jedoch nicht.

Welche Unterlagen beim Antrag entscheidend sind

Damit ein Antrag nicht schon an Formfehlern scheitert, kommt es auf nachvollziehbare Nachweise an. Besonders wichtig sind Rentenbescheid, aktuelle Nachweise zu Wohngeld oder Grundsicherung, Miet- und Wohnkosten, gegebenenfalls Pflegebescheide sowie eine klare Darstellung, wie viel Geld nach den Fixkosten tatsächlich zum Leben bleibt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Beim Härtefall zählen Belege: Was bleibt nach Miete, Nebenkosten und notwendigen Ausgaben übrig – und trifft der Beitrag genau dort, wo es ohnehin nicht reicht?

Was tun bei Ablehnung?

Wird der Antrag abgelehnt, lohnt sich häufig ein Widerspruch – vor allem, wenn die Ablehnung nur pauschal begründet wurde oder die konkrete finanzielle Lage nicht ernsthaft geprüft wurde. Gerade bei Härtefällen kommt es darauf an, dass die Behörde nicht schematisch entscheidet, sondern die tatsächliche Belastung bewertet.

Wenn der Widerspruch nicht durchkommt, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Anspruch vor dem Sozialgericht durchzusetzen.

FAQ: Häufige Fragen zur GEZ-Befreiung für Rentner

Werden Rentner automatisch vom Rundfunkbeitrag befreit?

Nein. Eine Befreiung hängt nicht am Alter, sondern meist am Bezug bestimmter Sozialleistungen oder einem anerkannten Härtefall.

Reicht Wohngeld für eine Befreiung?

In der Regel nein. Wohngeld führt nicht automatisch zur Befreiung, kann aber im Härtefall eine wichtige Rolle spielen, wenn das Einkommen sehr niedrig ist.

Was ist ein Härtefall beim Rundfunkbeitrag?

Ein Härtefall kann vorliegen, wenn die finanzielle Lage faktisch am Existenzminimum liegt und der Rundfunkbeitrag eine unzumutbare Belastung wäre – auch wenn keine Befreiungs-Sozialleistung bezogen wird.

Gibt es bei Schwerbehinderung eine Ermäßigung?

Ja, mit dem Merkzeichen RF ist eine Ermäßigung möglich. Dann fällt nur ein Drittel des Beitrags an.

Was gilt bei einem Umzug ins Pflegeheim?

Wer vollstationär im Heim lebt, kann häufig abgemeldet werden. Entscheidend sind die konkrete Wohnsituation und ob weiterhin eine eigene Wohnung geführt wird.

Fazit

Für Rentnerinnen und Rentner ist der Rundfunkbeitrag nicht automatisch vom Tisch – aber Befreiung oder Ermäßigung sind möglich, wenn die richtigen Voraussetzungen vorliegen. Wer Grundsicherung oder Bürgergeld erhält, kann regelmäßig befreit werden.

Wer von einer kleinen Rente und Wohngeld leben muss, sollte den Härtefall ernsthaft prüfen und sauber belegen. Lassen Sie sich nicht abwimmeln, sondern kämpfen Sie mit Zahlen, Nachweisen und gegebenenfalls Widerspruch konsequent für Ihr Existenzminimum.