Rentner aufgepasst: Zuzahlungsbefreiung beantragen und Geld für 2026 zurückholen

Anzeige

Zuzahlungsbefreiung 2026: Wann Rentner keine Rezeptgebühren mehr zahlen müssen

Viele Rentner zahlen Monat für Monat Zuzahlungen für Medikamente, Physiotherapie oder Krankenhausaufenthalte. Dabei kann ihre persönliche Belastungsgrenze längst erreicht sein, ohne dass sie davon erfahren.

Die Krankenkasse informiert nämlich krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner nicht automatisch über das Erreichen dieser Grenze. Wer also keine Befreiung beantragt, zahlt deshalb unter Umständen bis zum Jahresende weiter, obwohl bereits ein Erstattungsanspruch bestehen könnte.

Die Belastungsgrenze schützt vor zu hohen Zuzahlungen

Gesetzlich Krankenversicherte müssen Zuzahlungen nur bis zu einer bestimmten jährlichen Höchstgrenze tragen. Im Regelfall beträgt diese zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt.

Für Versicherte, die als schwerwiegend chronisch krank anerkannt sind, sinkt die Grenze auf ein Prozent. Sobald die persönliche Grenze erreicht ist, kann bei der Krankenkasse eine Befreiung für den verbleibenden Teil des Kalenderjahres beantragt werden.

Situation Belastungsgrenze im Jahr 2026 Versicherte ohne anerkannten Chronikerstatus Zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt Schwerwiegend chronisch kranke Versicherte Ein Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt Alleinstehender Rentner mit 1.450 Euro Bruttorente monatlich 348 Euro im Regelfall oder 174 Euro mit Chronikerstatus Grundsicherung im Alter bei einer Berechnungsgrundlage von 563 Euro monatlich 135,12 Euro im Regelfall oder 67,56 Euro mit Chronikerstatus

Bei Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter wird nicht zwingend die tatsächlich ausgezahlte Rente als Grundlage verwendet. Stattdessen gelten besondere Berechnungsvorschriften, die an den jährlichen Regelbedarf anknüpfen.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden sich im Ratgeber zur Grundsicherung im Alter 2026.

Welche Einnahmen berücksichtigt werden

Zur Berechnung betrachtet die Krankenkasse die Bruttoeinnahmen, die dem Lebensunterhalt dienen. Dazu gehören insbesondere die gesetzliche Rente, Betriebsrenten, Arbeitseinkommen sowie Miet- und Pachteinnahmen.

Auch Abfindungen oder andere regelmäßig verfügbare Einnahmen können berücksichtigt werden. Da nicht jede Zahlung gleich behandelt wird, sollte die Krankenkasse bei Wohngeld, Pflegegeld, Kapitalerträgen oder zweckbestimmten Leistungen um eine schriftliche Auskunft gebeten werden.

Wann die Ein-Prozent-Grenze für chronisch Kranke gilt

Eine dauerhafte Medikamenteneinnahme allein reicht für die niedrigere Grenze nicht aus. Die Krankenkasse verlangt einen Nachweis darüber, dass wegen derselben Erkrankung seit mindestens einem Jahr in jedem Quartal eine ärztliche Behandlung stattgefunden hat.

Zusätzlich muss mindestens eine weitere Voraussetzung erfüllt sein. Anerkannt werden ein Pflegegrad von mindestens 3, ein Grad der Behinderung von mindestens 60 oder eine Erwerbsminderung von mindestens 60 Prozent.

Die Ein-Prozent-Grenze kann ebenfalls gelten, wenn eine dauerhafte medizinische Behandlung notwendig ist. Ohne diese Behandlung müsste nach ärztlicher Einschätzung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung, eine geringere Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität drohen.

Die ärztliche Bescheinigung ist besonders wichtig

Der Chronikerstatus wird nicht allein aufgrund einer Diagnose anerkannt. Versicherte benötigen in der Regel eine ärztliche Bescheinigung, die der Krankenkasse zusammen mit dem Befreiungsantrag vorgelegt wird.

Die erforderlichen Formulare stellen die Krankenkassen häufig auf ihren Internetseiten bereit. Auch Hausarztpraxen kennen die entsprechenden Bescheinigungen und können beurteilen, ob die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer zwar seit Jahren behandelt wird, aber nie eine Bescheinigung eingereicht hat, wird möglicherweise weiterhin nach der Zwei-Prozent-Grenze beurteilt. Dadurch kann sich der jährlich selbst zu tragende Betrag verdoppeln.

Freibetrag für Ehepartner senkt das anrechenbare Einkommen

Leben Ehepartner in einem gemeinsamen Haushalt, werden ihre Einnahmen und Zuzahlungen grundsätzlich gemeinsam betrachtet. Vom Haushaltseinkommen wird jedoch ein Freibetrag für den Ehe- oder Lebenspartner abgezogen.

Dieser Freibetrag entspricht 15 Prozent der jährlichen Bezugsgröße. Bei einer Bezugsgröße von 47.460 Euro im Jahr 2026 ergibt sich ein Ehepartnerfreibetrag von 7.119 Euro.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Diese Jahrgänge und Gruppen trifft die Rentenreformen am meisten

Bezieht ein Ehepartner 1.900 Euro und der andere 700 Euro Bruttorente im Monat, beträgt das gemeinsame Jahreseinkommen 31.200 Euro. Nach Abzug von 7.119 Euro verbleiben 24.081 Euro als Berechnungsgrundlage.

Die normale Belastungsgrenze liegt in diesem Fall bei 481,62 Euro. Wird für den Haushalt die Chronikerregelung anerkannt, sinkt sie auf 240,81 Euro.

Welche Zuzahlungen gesammelt werden sollten

Berücksichtigt werden unter anderem gesetzliche Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel, Heilmittel, häusliche Krankenpflege und stationäre Behandlungen. Bei Medikamenten beträgt die Zuzahlung 2026 grundsätzlich zehn Prozent des Preises, mindestens fünf Euro und höchstens zehn Euro je Arzneimittel.

Die Zuzahlung darf allerdings niemals höher sein als der tatsächliche Preis des Medikaments. Für besonders günstige Arzneimittel kann die Zuzahlung vollständig entfallen.

Jede Quittung sollte den Namen des Versicherten, die Art der Leistung, den gezahlten Betrag, das Datum und die ausstellende Stelle enthalten. Apotheken können für registrierte Kunden häufig eine Jahresübersicht über sämtliche geleisteten Arzneimittelzuzahlungen erstellen.

So wird die Befreiung beantragt

Für den Antrag werden die Zuzahlungsbelege und aktuelle Einkommensnachweise benötigt. Rentner legen üblicherweise ihren Rentenbescheid und gegebenenfalls Nachweise über Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder weitere Einkünfte vor.

Bei der Ein-Prozent-Grenze kommt die ärztliche Chronikerbescheinigung hinzu. Die Krankenkasse berechnet anschließend die persönliche Belastungsgrenze und prüft, ob bereits zu viel gezahlt wurde.

Liegt die Summe der nachgewiesenen Zuzahlungen über der Grenze, wird der übersteigende Betrag normalerweise erstattet. Gleichzeitig stellt die Krankenkasse eine Befreiungsbescheinigung für den Rest des Kalenderjahres aus.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Die Befreiung gilt immer nur für ein Kalenderjahr

Eine erteilte Befreiung endet grundsätzlich am 31. Dezember. Im folgenden Jahr müssen Einkommen, Zuzahlungen und gegebenenfalls der Chronikerstatus erneut nachgewiesen werden.

Das gilt auch dann, wenn die Erkrankung unverändert fortbesteht. Versicherte sollten deshalb bereits zu Jahresbeginn neue Quittungen sammeln und den Antrag nicht erst kurz vor dem Jahresende vorbereiten.

Rückwirkende Erstattung für vergangene Jahre

Auch für bereits abgelaufene Kalenderjahre kann ein Erstattungsantrag gestellt werden. Dafür müssen die damaligen Einkommensverhältnisse und sämtliche anrechenbaren Zuzahlungen nachgewiesen werden.

Im Ausgangsmaterial wird eine Erstattung für bis zu vier zurückliegende Jahre genannt. Diese Zeitspanne sollte jedoch nicht als pauschale Garantie verstanden werden, da die Krankenkasse Verjährungsfristen, Unterlagen und die Voraussetzungen für jedes Kalenderjahr einzeln prüft.

Ein Antrag sollte deshalb für jedes betroffene Jahr getrennt gestellt werden. Fehlen Apothekenquittungen, kann eine nachträglich ausgestellte Jahresübersicht helfen, sofern die Apotheke die Käufe dem Versicherten zuordnen kann.

Vorauszahlung kann eine Befreiung ab Januar ermöglichen

Wer bereits zu Jahresbeginn absehen kann, dass die Belastungsgrenze sicher erreicht wird, kann bei vielen Krankenkassen den errechneten Höchstbetrag im Voraus zahlen. Die Befreiungsbescheinigung gilt dann bereits ab Jahresbeginn.

Eine solche Vorauszahlung eignet sich vor allem für Menschen mit dauerhaft hohen und gut vorhersehbaren Zuzahlungen. Vor der Zahlung sollte schriftlich geklärt werden, wie die Krankenkasse mit späteren Einkommensänderungen oder geringeren tatsächlichen Ausgaben umgeht.

Höhere Medikamentenzuzahlungen ab 2027

Die Befreiung gewinnt ab 2027 weiter an Bedeutung. Nach dem im Bundestag verabschiedeten und vom Bundesrat gebilligten Gesundheitspaket sollen die Zuzahlungen für Arzneimittel auf 15 Prozent des Preises steigen.

Der Mindestbetrag soll sich von fünf auf 7,50 Euro und der Höchstbetrag von zehn auf 15 Euro erhöhen. Für Menschen, die mehrere Medikamente benötigen, kann die persönliche Belastungsgrenze dadurch deutlich früher im Jahr erreicht werden.

Praxisbeispiel: 356 Euro Ersparnis durch den Chronikerantrag

Horst ist 74 Jahre alt und bezieht eine monatliche Bruttorente von 1.450 Euro. Sein Jahreseinkommen beträgt damit 17.400 Euro.

Wegen Diabetes und einer Herzerkrankung befindet er sich seit mehreren Jahren regelmäßig in Behandlung. Zusätzlich hat er einen anerkannten Grad der Behinderung von 70, sodass die Krankenkasse nach Vorlage der ärztlichen Bescheinigung die Ein-Prozent-Grenze anerkennt.

Ohne Chronikerstatus läge seine Belastungsgrenze bei 348 Euro. Mit der niedrigeren Grenze muss Horst höchstens 174 Euro gesetzliche Zuzahlungen im Kalenderjahr tragen.

Für vier Medikamente zahlt er jeden Monat insgesamt 40 Euro. Im Mai kommen wegen eines fünftägigen Krankenhausaufenthalts weitere 50 Euro hinzu, sodass er bis Ende Mai bereits 250 Euro gezahlt hat.

Nach Bewilligung des Antrags erhält Horst die über der Grenze liegenden 76 Euro zurück. Für den verbleibenden Teil des Jahres muss er keine weiteren anrechenbaren Zuzahlungen leisten.

Ohne Befreiungsantrag würden seine Ausgaben im Beispiel auf 530 Euro steigen. Durch den Antrag bleiben 174 Euro bei ihm, sodass sich eine Ersparnis von 356 Euro ergibt.

Fazit: Die Krankenkasse zahlt nicht automatisch zurück

Die gesetzliche Belastungsgrenze kann Rentner vor dauerhaft hohen Gesundheitskosten schützen. Voraussetzung ist jedoch, dass Einnahmen und Zuzahlungen belegt und der Antrag bei der Krankenkasse eingereicht werden.

Besonders chronisch kranke Menschen sollten prüfen, ob sie die Voraussetzungen für die Ein-Prozent-Grenze erfüllen. Wer Belege sammelt und den Antrag rechtzeitig stellt, kann je nach Einkommen und Medikamentenbedarf mehrere hundert Euro im Jahr sparen.

Häufige Fragen und Antworten zur Zuzahlungsbefreiung

1. Informiert die Krankenkasse automatisch über das Erreichen der Belastungsgrenze?

Nein. Versicherte müssen ihre Zuzahlungen selbst beobachten, Belege sammeln und die Befreiung beantragen.

2. Wie hoch ist die normale Belastungsgrenze?

Sie beträgt zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Bei einem Jahreseinkommen von 18.000 Euro wären das 360 Euro.

3. Wann gilt die niedrigere Grenze von einem Prozent?

Sie gilt für anerkannte schwerwiegend chronisch kranke Versicherte. Neben einer mindestens einjährigen regelmäßigen Behandlung muss eine weitere medizinische, pflegerische oder behinderungsbedingte Voraussetzung erfüllt sein.

4. Reicht die regelmäßige Einnahme von Medikamenten aus?

Nein. Eine Dauermedikation allein führt nicht automatisch zur Anerkennung der Chronikerregelung, weshalb eine ärztliche Prüfung und Bescheinigung notwendig ist.

5. Können zu viel gezahlte Beträge erstattet werden?

Ja. Wird nachgewiesen, dass die persönliche Belastungsgrenze überschritten wurde, erstattet die Krankenkasse den darüber liegenden Betrag nach erfolgreicher Prüfung.

6. Muss die Zuzahlungsbefreiung jedes Jahr neu beantragt werden?

Ja. Die Befreiung gilt nur für das jeweilige Kalenderjahr und endet grundsätzlich am 31. Dezember, auch wenn die chronische Erkrankung weiterhin besteht.