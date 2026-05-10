Rente: Wohngeld verloren wegen Rentenanpassung – 287 Euro fehlen Rentnern ab Herbst

Ab dem 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent – für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine gute Nachricht. Für Rentnerinnen und Rentner, die Wohngeld beziehen, kann dieselbe Nachricht eine unangenehme Konsequenz haben:

Wer beim Verlängerungsantrag mit dem höheren Renteneinkommen neu berechnet wird, kann seinen Wohngeldanspruch ganz verlieren. Wer während eines laufenden Bewilligungszeitraums die Meldepflicht nach dem Wohngeldgesetz verletzt, riskiert eine Rückforderung bis zu zehn Jahre rückwirkend.

Rente steigt, Wohngeld wackelt: Was Wohngeldempfänger ab Juli riskieren

Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrates erhöht sich der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2026 von 40,79 Euro auf 42,52 Euro – das entspricht einem Plus von 4,24 Prozent für jede gesetzliche Rente, ob Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente.

Für eine monatliche Rente von 1.000 Euro bedeutet das einen Anstieg auf 1.042,40 Euro.

Dieser Anstieg landet direkt im Einkommenstopf, den die Wohngeldbehörde für die Berechnung heranzieht. Das Wohngeld ist an das Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder gekoppelt: Je höher das Einkommen, desto niedriger die Leistung – und ab einer bestimmten Einkommensgrenze entfällt der Anspruch vollständig.

Das Wohngeld wurde zuletzt zum 1. Januar 2025 um durchschnittlich 15 Prozent erhöht und wird frühestens zum 1. Januar 2027 erneut angepasst. In diesem Zeitfenster steigt das Renteneinkommen, die Wohngeldformel bleibt unverändert – wer knapp im Leistungsbezug steht, kann durch die Rentenerhöhung herauswachsen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts bezogen am Jahresende 2024 rund 1,2 Millionen Privathaushalte Wohngeld. Der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch lag bei den reinen Wohngeldhaushalten bei 287 Euro. Für viele dieser Haushalte – Statistiken einzelner Bundesländer zeigen, dass mehr als die Hälfte aus Rentnerhaushalten besteht – wirkt die Rentenanpassung im Juli wie ein stiller Schiebemechanismus.

Die Mitteilungspflicht nach dem Wohngeldgesetz, die kaum jemand kennt

Wer aktuell Wohngeld bezieht, hat gegenüber der Wohngeldbehörde eine Pflicht, die im Bewilligungsbescheid oft nur im Kleingedruckten erwähnt wird: Steigt das Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder im laufenden Bewilligungszeitraum um mehr als 15 Prozent gegenüber dem im Bescheid zugrunde gelegten Betrag, muss die Wohngeldbehörde unverzüglich schriftlich informiert werden. Das schreibt § 27 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes vor.

Die 15-Prozent-Grenze klingt weit entfernt, wenn die jährliche Rentenanpassung bei 4,24 Prozent liegt. Sie ist es auch, solange der Bescheid nicht älter als zwei Jahre ist. Wer aber seit 2022 oder früher Wohngeld bezieht, ohne dass die Einkommenssituation zwischenzeitlich neu berechnet wurde, schleppt Rentenerhöhungen aus mehreren Jahren mit sich.

Die kumulierten Anpassungen 2023, 2024, 2025 und 2026 zusammen können leicht die 15-Prozent-Marke überschreiten – besonders wenn noch andere Einkommensquellen hinzukommen: Betriebsrente, Mieteinnahmen, Kapitalerträge.

Der Datenabgleich: Die Wohngeldbehörde erfährt es auch ohne Ihren Anruf

Viele Wohngeldempfänger gehen davon aus, dass sie selbst entscheiden, wann sie die Behörde über eine Einkommensänderung informieren. Das ist ein Irrtum. § 33 des Wohngeldgesetzes ermächtigt die Wohngeldbehörden, alle Haushaltsmitglieder regelmäßig über einen automatisierten Datenabgleich zu überprüfen – und zwar auch ohne konkreten Verdacht.

Zentraler Ansprechpartner ist die Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung. Über diesen Abgleich erfahren die Behörden, ob und in welcher Höhe Leistungen der Rentenversicherung gezahlt wurden.

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in einem Urteil (Az. 3 K 617/21.KO) bestätigt, dass dieser Datenabgleich eine vollständig rechtmäßige Erkenntnisquelle für Rückforderungen ist.

Ein Frührentner hatte nach rückwirkender Rentenbewilligung über 9.000 Euro Wohngeld zurückzahlen müssen – die Wohngeldbehörde hatte erst durch den automatisierten Abgleich erfahren, dass sein Einkommen sich erhöht hatte. Das Gericht: auf ein Verschulden des Berechtigten kommt es dabei nicht an.

Im Sommer 2026 sendet die Deutsche Rentenversicherung die Rentenanpassungsmitteilungen an alle Rentenbezieher. Parallel laufen die Datenabgleiche. Die Wohngeldbehörde hat nach Kenntnis der veränderten Verhältnisse ein Jahr Zeit, von Amts wegen eine Neuentscheidung zu treffen. Das Herbstfenster 2026 ist damit ein typischer Zeitraum, in dem Aufhebungsbescheide und Rückforderungen eintreffen.

Wann der Anspruch beim Verlängerungsantrag wegbricht – und was bei Altbescheiden droht

Es gibt zwei Mechanismen, über die die Rentenanpassung zum Problem wird. Der für die meisten Wohngeldempfänger relevantere ist der Verlängerungsantrag: Wohngeld wird für zwölf Monate bewilligt, danach braucht es einen neuen Antrag.

Bei diesem Antrag ist die aktuelle, höhere Rente die Berechnungsgrundlage. Wer bisher knapp unter der Einkommensgrenze lag, rutscht durch die Rentenanpassung darüber – keine Rückforderung, aber kein Wohngeld mehr ab dem nächsten Bewilligungszeitraum.

Hertha K., 70, aus Rostock, bekommt seit August 2025 monatlich 198 Euro Wohngeld. Ihr Bewilligungszeitraum endet im Juli 2026. Den Verlängerungsantrag stellt sie im August – dieses Mal mit der ab Juli 2026 gültigen, höheren Rente.

Die Wohngeldbehörde rechnet neu: Ihr monatliches Renteneinkommen ist gestiegen, der Grenzwert für ihren Einpersonenhaushalt liegt jetzt unterhalb ihres Gesamteinkommens. Neuer Bescheid: 0 Euro Wohngeld. Sie verliert 198 Euro monatlich, niemand fordert etwas zurück – aber die Unterstützung endet sofort.

Vom Verlängerungsantrag ist die amtswegige Neuentscheidung zu unterscheiden, die auch während eines laufenden Bewilligungszeitraums eintreten kann. Wer Wohngeld auf Basis einer deutlich veralteten Einkommensbasis bezieht, riskiert einen Aufhebungsbescheid mitten in der Laufzeit.

Die kumulierten Rentenanpassungen der Jahre 2023 bis 2026 addieren sich auf mehr als 18 Prozent gegenüber dem Rentenwert aus dem Sommer 2022. Wer seinen aktuellen Bescheid noch auf dieser Basis führt, überschreitet die gesetzliche 15-Prozent-Schwelle, die eine amtswegige Neuentscheidung auslöst.

Rückforderung bis zu zehn Jahre rückwirkend – was bei verletzter Meldepflicht droht

Liegt keine Mitteilungspflicht-Verletzung vor, begrenzt das Wohngeldgesetz die rückwirkende Neuentscheidung auf drei Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem die Behörde Kenntnis von der Einkommensänderung erlangt hat. Das ist schmerzhaft, aber beherrschbar.

Wer aber die Meldepflicht nach § 27 Abs. 3 WoGG verletzt hat – also eine mehr als 15-prozentige Einkommenserhöhung im laufenden Bewilligungszeitraum nicht unverzüglich mitgeteilt hat –, dem droht eine Rückwirkung von bis zu zehn Jahren seit der Änderung. Das ist die härteste Konsequenz im Wohngeldrecht.

Berechnungsgrundlage ist in diesen Fällen nicht das, was die Behörde wann erfahren hat, sondern der Zeitpunkt, an dem die Einkommenserhöhung tatsächlich eingetreten ist.

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Wer gegen den Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid vorgeht, sollte einen wichtigen Aspekt beachten: Solange Widerspruch oder Klage läuft, beginnt die Verjährungsfrist für den Erstattungsanspruch nicht zu laufen. Wer den Bescheid einfach liegen lässt, verlängert damit ungewollt die eigene Zahlungspflicht.

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids eingelegt werden – schriftlich bei der Behörde, die den Bescheid erlassen hat.

Wer glaubhaft machen kann, dass die Einkommenserhöhung nicht 15 Prozent überschritten hat oder die Mitteilung anderweitig erfolgt ist, hat Argumente auf seiner Seite. Ohne Beleg bleibt es bei der Behördenversion.

Was Sie jetzt tun sollten – vor dem 1. Juli 2026

Der wirkungsvollste Schritt ist der proaktive Kontakt zur Wohngeldbehörde – das ist die Gemeindeverwaltung oder das Rathaus Ihres Wohnorts, in größeren Städten oft als eigenes Wohngeldamt ausgewiesen. Ziehen Sie Ihren aktuellen Bewilligungsbescheid hervor und prüfen Sie, welches Renteneinkommen dort als Grundlage steht.

Liegt dieser Wert deutlich unter Ihrer aktuellen Rente, ist die Differenz zu klären – vor allem, wenn Sie Wohngeld schon länger als zwölf Monate ohne Neuberechnung beziehen.

Wenn Ihr Bewilligungszeitraum demnächst ausläuft, stellen Sie den Verlängerungsantrag so früh wie möglich nach dem 1. Juli 2026 – aber mit dem korrekten, neuen Rentenbetrag. Wer den Antrag mit einer falschen (zu niedrigen) Rentenhöhe stellt, riskiert genau das, was vermieden werden soll: eine spätere Rückforderung, wenn die Behörde über den Datenabgleich die Abweichung feststellt.

Wenn Sie die Mitteilungspflicht in der Vergangenheit möglicherweise verletzt haben – also eine deutliche Einkommenserhöhung nicht gemeldet haben –, ist eine Selbstanzeige gegenüber der Wohngeldbehörde mit Darlegung des Sachverhalts oft besser als das Warten auf den Rückforderungsbescheid.

Sie begrenzt den Rückwirkungszeitraum auf drei Jahre statt zehn und zeigt Kooperationsbereitschaft, die bei späteren Ratenzahlungsverhandlungen helfen kann.

Wer tatsächlich einen Rückforderungsbescheid erhält und glaubt, dieser sei fehlerhaft, sollte den Widerspruch nicht von der wirtschaftlichen Belastung durch die Forderung abhängig machen. Rückforderungsbescheide im Wohngeldrecht unterliegen denselben Bestandsschutzregeln wie andere Verwaltungsakte: Wer nicht widerspricht, akzeptiert die Forderung rechtsverbindlich.

Häufige Fragen zu Rentenanpassung und Wohngeld

Verliere ich mein Wohngeld automatisch, wenn meine Rente ab Juli 2026 steigt?

Nicht automatisch — aber möglicherweise bei der nächsten Neuberechnung. Solange Ihr laufender Bewilligungsbescheid gilt und Ihre Einkommenserhöhung unter 15 Prozent gegenüber dem Bescheidwert bleibt, ändert sich zunächst nichts. Kritisch wird es bei der Verlängerung: Dann wird mit der höheren Rente neu gerechnet, und der Anspruch kann wegfallen.

Muss ich der Wohngeldbehörde sofort Bescheid geben, wenn meine Rente steigt?

Nur wenn die Summe aller Einkünfte aller Haushaltsmitglieder um mehr als 15 Prozent gegenüber dem im Bescheid genannten Betrag steigt. Eine einzelne Rentenerhöhung von 4,24 Prozent überschreitet diese Grenze für sich genommen nicht.

Wenn Sie aber seit mehreren Jahren Wohngeld beziehen, ohne dass die Einkommensbasis aktualisiert wurde, kann die kumulierte Erhöhung die 15 Prozent überschreiten.

Was passiert, wenn ich die Meldepflicht verletzt habe und die Behörde das jetzt feststellt?

Die Behörde ist berechtigt, den Wohngeldbescheid rückwirkend aufzuheben und das zu Unrecht gezahlte Wohngeld zurückzufordern – bis zu zehn Jahre in die Vergangenheit. Ein Ermessen hat sie dabei kaum. Der Widerspruch lohnt sich nur, wenn Sie die Einkommenserhöhung entweder bestreiten können oder nachweisen, dass die Meldung doch erfolgt ist.

Mein Bewilligungszeitraum endet erst im Dezember 2026 – muss ich trotzdem handeln?

Ja, wenn Ihr bescheid-internes Einkommen deutlich unter dem liegt, was Sie ab Juli 2026 tatsächlich beziehen. Überprüfen Sie die Differenz. Liegt sie unter 15 Prozent, können Sie den Ablauf des Bewilligungszeitraums abwarten. Liegt sie über 15 Prozent, greift die Mitteilungspflicht unverzüglich – und das Versäumen davon löst die Zehnjahres-Rückwirkung aus.

Kann ich die Rückforderung in Raten zahlen?

Ja, das ist möglich. Die Wohngeldbehörde kann einer Ratenzahlung zustimmen, wenn die vollständige sofortige Rückzahlung eine unzumutbare Härte darstellt. Dafür müssen Sie formlos, aber schriftlich, einen Antrag auf Ratenzahlung stellen und Ihre Einkommens- und Vermögenssituation darlegen.

Prüfen Sie außerdem, ob der Aufhebungsbescheid selbst fehlerhaft ist – ein Widerspruch und eine parallele Bitte um Ratenzahlung schließen sich rechtlich nicht aus.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bundeskabinett beschließt Rentenanpassung 2026 (Pressemitteilung, 29.04.2026)

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 – Rentenerhöhung um 4,24 Prozent (Pressemitteilung, 05.03.2026)

Statistisches Bundesamt: Rund 1,2 Millionen Haushalte bezogen am Jahresende 2024 Wohngeld (Pressemitteilung, 24.04.2026)

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes (Gesetzgebungsverfahren, 2024)

dejure.org: Wohngeldgesetz § 27 Änderung des Wohngeldes — Fassung Wohngeld-Plus-Gesetz vom 05.12.2022, BGBl. I S. 2160

dejure.org: Wohngeldgesetz § 25 Bewilligungszeitraum

Datenstelle der Rentenversicherung: Wohngeld-Datenabgleichsverfahren nach § 33 WoGG

Verwaltungsgericht Koblenz: Urteil Az. 3 K 617/21.KO (Rückforderung Wohngeld nach Rentenbewilligung)