Eine kleine Rente kann ein Grund sein, Grundsicherung im Alter zu beantragen. Ein Hamburger Rentner scheiterte damit, weil das Landessozialgericht ihm ein verwertbares Hausgrundstück im Wert von rund zwei Millionen Euro zurechnete.

Warum die kleine Rente nicht für einen Anspruch reichte

Der Streit reicht bis zum Antrag im April 2014 zurück. Laut Beschluss des Bundessozialgerichts bekam der Mann ab Juli 2020 rund 473 Euro Rente im Monat, ab Januar 2026 waren es rund 719 Euro.

Hinzu kamen nach dem Beschluss etwa 400 Euro monatliche Mieteinnahmen, während der Rentner selbst mietfrei wohnte. Das sind Gründe, aus denen das Bundessozialgericht bereits an seiner Hilfebedürftigkeit zweifelte; eine abschließende eigene Bedarfsberechnung nahm es in diesem Verfahren nicht vor.

90 Quadratmeter selbst genutzt, 450 Quadratmeter im Haus

Das Grundstück an der Elbchaussee war 1.400 Quadratmeter groß, das Wohnhaus hatte rund 450 Quadratmeter Wohnfläche. Der Rentner gab an, etwa 90 Quadratmeter selbst zu bewohnen.

Eigentümerin war nach dem Tatbestand eine Kommanditgesellschaft, in der der Mann persönlich haftender Gesellschafter war. Das Landessozialgericht Hamburg rechnete ihm das Grundstück jedenfalls wegen seiner beherrschenden Stellung in der Gesellschaft zu; auf die von ihm genutzte Teilfläche beschränkte es seine Prüfung nicht.

Eine vom Kläger vorgelegte Maklereinschätzung bezifferte die realistische Kaufpreisspanne auf 1.995.000 bis 2.075.000 Euro. Das war eine Schätzung, kein tatsächlich erzielter Verkaufspreis.

Der Rentner hielt das Haus wegen baulicher Schäden für unverkäuflich. Der Senat sah die Sanierungsbedürftigkeit in der Schätzung bereits berücksichtigt und hielt das Grundstück auch mit Blick auf eine mögliche Neubebauung für wirtschaftlich verwertbar.

Was das Bundessozialgericht entschieden hat – und was nicht

Das Sozialgericht Hamburg wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 22. Juli 2024 ab (S 10 SO 231/21). Das Landessozialgericht bestätigte die Ablehnung mit Urteil vom 4. März 2026 (L 4 SO 44/24) und ließ die Revision nicht zu.

Der Rentner beantragte anschließend Prozesskostenhilfe und die Beiordnung eines Anwalts für eine beabsichtigte Beschwerde gegen die Nichtzulassung.

Das Bundessozialgericht lehnte beides am 5. Oktober 2026 ab (B 8 SO 34/26 BH), weil es keinen tragfähigen Grund für die Zulassung einer Revision erkennen konnte.

Die Kasseler Richter haben den Leistungsanspruch also nicht noch einmal in einem Revisionsurteil entschieden. Die materiellen Gründe stehen im Hamburger Urteil, über das Gegen-Hartz im April berichtete.

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Wann Rentner ihr Eigenheim behalten können

Nach § 90 Absatz 2 Nummer 8 SGB XII kann ein angemessenes selbst bewohntes Hausgrundstück geschützt sein. Geprüft werden unter anderem Bewohnerzahl, individueller Wohnbedarf, Größe und Zuschnitt, Ausstattung und Wert.

Es gibt im SGB XII keine starre bundesweite Quadratmeter- oder Wertgrenze, die den Einzelfall ersetzt. Wie unterschiedlich Gerichte selbst genutztes Wohneigentum beurteilen, zeigt unsere Einordnung zur Angemessenheit von Haus und Eigentumswohnung.

Situation Was für die Grundsicherung wichtig ist Angemessenes, selbst bewohntes Eigenheim Das Sozialamt darf den Verkauf eines geschützten Hausgrundstücks nicht zur Voraussetzung machen. Einkommen und übriges Vermögen werden gesondert geprüft. Ungeschützte, verwertbare Immobilie Der mögliche Vermögenseinsatz kann den Anspruch ausschließen. Die Ablehnung ist keine Anordnung, das Haus zu verkaufen. Einzusetzende Immobilie, aber keine sofortige Verwertung möglich Bei ungedecktem Bedarf kommt eine Überbrückung als Darlehen nach § 91 SGB XII in Betracht.

Wenn auf dem Papier Vermögen da ist, aber Geld zum Leben fehlt

Wer einzusetzendes Vermögen nicht sofort verwerten kann oder für wen gerade die sofortige Verwertung eine Härte wäre, soll bei erfüllten Voraussetzungen nach § 91 SGB XII Sozialhilfe als Darlehen erhalten. Davon zu unterscheiden ist die Härtefallregel in § 90 Absatz 3 SGB XII, nach der ein Vermögenseinsatz im Einzelfall ganz ausscheiden kann.

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte sich die Einschätzung zum Immobilienwert und zur Verwertbarkeit erklären lassen. Ein aktueller Grundbuchauszug, Angaben zu tatsächlichen Restschulden sowie Nachweise über Wohnrechte oder einen behinderungsbedingten Platzbedarf können helfen, die Prüfung nachzuvollziehen.

Beispiel aus der Praxis: Die Wohnung ist mehr wert als die Rente

Eine alleinlebende Rentnerin bewohnt eine 60 Quadratmeter große Eigentumswohnung und kann ihren laufenden Lebensunterhalt trotz Rente nicht decken. Das Sozialamt muss prüfen, ob die Wohnung nach Größe, Wert und ihrem Wohnbedarf geschützt ist, bevor es einen Vermögenseinsatz verlangen kann.

Fünf Fragen und Antworten

Schließt ein Eigenheim die Grundsicherung aus?

Nein. Ein angemessenes selbst bewohntes Hausgrundstück kann geschützt sein; zusätzlich prüft das Sozialamt den Bedarf, das anrechenbare Einkommen und weiteres Vermögen.

Hat das Bundessozialgericht den Verkauf angeordnet?

Nein. Es hat nur über Prozesskostenhilfe und anwaltliche Beiordnung für die beabsichtigte Beschwerde entschieden.

Zählt immer nur die Wohnfläche, die ich selbst nutze?

Nein. Es kommt auch darauf an, welches Eigentum oder welcher Anteil Ihnen rechtlich und wirtschaftlich zuzurechnen ist; in Hamburg genügte der Hinweis auf die selbst genutzten 90 Quadratmeter nicht.

Was gilt, wenn ein Verkauf länger dauert?

Bei grundsätzlich einzusetzendem Vermögen kann das Sozialamt unter den Voraussetzungen des § 91 SGB XII ein Darlehen zur Überbrückung gewähren. Weisen Sie konkret nach, weshalb Sie den Vermögenswert nicht sofort zu Geld machen können.

Gilt das genauso für Leistungen vom Jobcenter?

Nein. Der Hamburger Fall betrifft die Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII; für die Grundsicherung für Arbeitsuchende gelten die eigenen Vermögensregeln des SGB II.