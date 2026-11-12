Rente: Mit diesem Zuschuss haben Rentner 281,50 Euro mehr im Monat

Renate ist 72, bekommt nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung 900 Euro gesetzliche Rente ausgezahlt und hat 34 Jahre anerkannte Grundrentenzeiten.

Bei einem vom Sozialamt anerkannten monatlichen Bedarf von 1.200 Euro stehen ihr in einem vereinfachten Rechenbeispiel 581,50 Euro Grundsicherung zu – ohne den besonderen Rentenfreibetrag wären es 300 Euro.

Das Beispiel setzt voraus, dass Renate kein weiteres Einkommen und kein einzusetzendes Vermögen hat. Die zusätzlichen 281,50 Euro können ihren Alltag spürbar erleichtern, obwohl ihre gesetzliche Rente unverändert bleibt.

Was hinter dem Zuschuss zur Rente steckt

Der Zuschuss beruht auf einem Freibetrag bei der Einkommensanrechnung. Das Sozialamt lässt dadurch einen Teil der gesetzlichen Rente unberücksichtigt und zahlt bei entsprechendem Bedarf mehr Grundsicherung.

Die Rechtsgrundlage ist § 82a SGB XII. Die Vorschrift kann auch Menschen einen Leistungsanspruch eröffnen, deren Einkommen ohne diesen Abzug bereits über ihrem anerkannten Bedarf läge.

Die 281,50 Euro sind deshalb kein pauschaler Zuschlag für alle Rentner. Wie viel tatsächlich zusätzlich ausgezahlt wird, hängt von der jeweiligen Bedarfsberechnung ab.

33 Jahre Grundrentenzeiten sind Voraussetzung

Für den Freibetrag müssen mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder gesetzlich anerkannte vergleichbare Zeiten vorliegen. Ein Versicherungsverlauf mit insgesamt 33 Jahren genügt dafür nicht automatisch.

Berücksichtigt werden insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus versicherter Arbeit sowie anerkannte Zeiten der Kindererziehung und Pflege. Auch bestimmte Zeiten mit Krankengeld oder Übergangsgeld können dazugehören.

Zeiten mit Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld zählen dagegen grundsätzlich nicht zu den Grundrentenzeiten. Ebenso wenig reichen Schul- und Studienzeiten oder freiwillige Rentenbeiträge für diese Voraussetzung aus.

Ein tatsächlich ausgezahlter Grundrentenzuschlag ist für den Freibetrag nicht erforderlich, wie das Bundesarbeitsministerium ausdrücklich erläutert. Die eigenständigen Voraussetzungen des Zuschlags erklärt auch unser Beitrag zur Grundrente und ihrer Berechnung 2026.

So werden die bis zu 281,50 Euro berechnet

Von der monatlichen gesetzlichen Bruttorente bleiben zunächst bis zu 100 Euro anrechnungsfrei. Vom darüberliegenden Rentenbetrag kommen weitere 30 Prozent hinzu.

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Die Obergrenze beträgt jedoch die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1. Weil diese 2026 weiterhin bei 563 Euro liegt, sind höchstens 281,50 Euro monatlich geschützt.

Gesetzliche Bruttorente im Monat Rentenfreibetrag 2026 im Monat 300 Euro 160 Euro 500 Euro 220 Euro 600 Euro 250 Euro 705 Euro 281,50 Euro 1.000 Euro 281,50 Euro 1.500 Euro 281,50 Euro

Die Tabelle setzt voraus, dass die erforderlichen Zeiten erfüllt sind, und zeigt den Einkommensfreibetrag. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden bei der Ermittlung des anrechenbaren Renteneinkommens zusätzlich berücksichtigt.

Ab 705 Euro monatlicher Bruttorente ist der Höchstbetrag erreicht. Weitere Erläuterungen zur Berechnung finden Sie im Beitrag Grundsicherung zur Rente: Der Freibetrag 2026 entscheidet über die Höhe.

Auch eine höhere Rente kann einen Anspruch zulassen

Eine bundesweit einheitliche Rentengrenze für die Grundsicherung gibt es nicht. Zum Bedarf gehören neben dem Regelbedarf insbesondere die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe.

Ein weiteres vereinfachtes Beispiel: Ein alleinstehender Rentner erhält nach Versicherungsabzügen 1.500 Euro gesetzliche Rente und hat anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten von 800 Euro. Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt sich ein monatlicher Bedarf von 1.363 Euro.

Ohne Freibetrag läge sein Einkommen darüber; mit dem maximalen Freibetrag werden dagegen nur 1.218,50 Euro angerechnet. Bei erfüllten übrigen Voraussetzungen und ohne weiteres Einkommen entsteht damit ein Grundsicherungsanspruch von 144,50 Euro monatlich.

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Das Beispiel zeigt, warum 281,50 Euro Freibetrag nicht in jedem Fall 281,50 Euro zusätzliche Auszahlung bedeuten. Es zeigt aber auch, weshalb sich eine Prüfung trotz vermeintlich ausreichender Rente lohnen kann.

Einkommen und Vermögen werden trotzdem geprüft

Grundsicherung im Alter setzt grundsätzlich voraus, dass die persönliche Regelaltersgrenze erreicht ist und der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland liegt. Unter eigenen Voraussetzungen können auch dauerhaft voll erwerbsgeminderte Erwachsene Grundsicherung erhalten.

Das Sozialamt prüft die wirtschaftlichen Verhältnisse und berücksichtigt auch Einkommen und Vermögen eines Ehepartners oder Partners in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Der Freibetrag ersetzt diese Bedürftigkeitsprüfung nicht.

Bei kleineren Geldvermögen sind grundsätzlich bis zu 10.000 Euro je berücksichtigter volljähriger Person geschützt. Das folgt aus der Verordnung zum Schonvermögen nach § 90 SGB XII; für weitere Vermögenswerte können zusätzliche Schutzvorschriften gelten.

Der Antrag entscheidet darüber, ab wann Geld fließt

Wer bisher keine Grundsicherung erhält, muss sie beim zuständigen Sozialamt beantragen. Nach § 44 SGB XII wirkt der Antrag grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, wenn die Anspruchsvoraussetzungen in diesem Monat erfüllt werden.

Auf eine automatische Auszahlung durch die Rentenversicherung sollten Betroffene deshalb nicht warten. Für Monate vor dem erstmaligen Antrag gibt es grundsätzlich keine Grundsicherungsnachzahlung.

Im Antrag sollte ausdrücklich um Berücksichtigung des Freibetrags nach § 82a SGB XII gebeten werden. Ob mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen, lässt sich dem Rentenbescheid oder einer entsprechenden Bestätigung der Rentenversicherung entnehmen.

Fehlt die Bestätigung, sollte das den Antrag nicht verzögern: Das Sozialamt kann den Nachweis bei der Rentenversicherung anfordern. Wird die Voraussetzung später bestätigt, kann der Freibetrag bei der erneuten Entscheidung rückwirkend ab dem Antragsmonat berücksichtigt werden.

Wer bereits Grundsicherung bekommt, sollte prüfen, ob der Freibetrag im Berechnungsbogen auftaucht. Fehlt er trotz erfüllter Voraussetzungen, kommt gegen einen neuen Bescheid grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ein Widerspruch in Betracht.

Auch beim Wohngeld kann der Freibetrag helfen

Wer keine Grundsicherung erhält, sollte gegebenenfalls einen Wohngeldanspruch prüfen lassen. Auch dort gibt es nach § 17a Wohngeldgesetz einen Freibetrag für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten.

Wie stark dieser Abzug das Wohngeld erhöht, hängt von der Wohngeldberechnung ab; eine zusätzliche Zahlung von 281,50 Euro ist damit nicht zugesagt. Näheres erläutert unser Beitrag zum Wohngeldfreibetrag bei 33 Jahren Grundrentenzeiten.

Grundsicherung und Wohngeld werden für dieselbe Person in der Regel nicht nebeneinander gezahlt, wenn die Unterkunftskosten bereits in der Grundsicherung berücksichtigt sind. Welche Leistung infrage kommt, muss anhand der tatsächlichen Verhältnisse geprüft werden.

Vier Fragen und Antworten zum Rentenfreibetrag

Bekomme ich automatisch 281,50 Euro mehr Rente?

Nein, der Freibetrag senkt das bei der Grundsicherung anzurechnende Renteneinkommen. Ob und wie viel zusätzlich ausgezahlt wird, ergibt sich erst aus der individuellen Berechnung.

Muss ich dafür einen Grundrentenzuschlag erhalten?

Nein, ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag ist nicht erforderlich. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder anerkannte vergleichbare Zeiten sowie die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Sozialleistung.

Kann sich der Antrag auch bei 1.500 Euro ausgezahlter Rente lohnen?

Ja, beispielsweise bei entsprechend hohen anerkannten Wohnkosten und erfüllten Voraussetzungen für den Freibetrag. Allein aus der Rentenhöhe lässt sich ein Grundsicherungsanspruch nicht sicher ausschließen.

Wird der Freibetrag auch beim Wohngeld berücksichtigt?

Ja, das Wohngeldgesetz enthält dafür eine eigene Vorschrift. Der Freibetrag wird dort jährlich berechnet und kann 2026 bis zu 3.378 Euro betragen, ohne dass das Wohngeld um denselben Betrag steigt.