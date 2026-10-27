Rente mit 63: Auch nach 45 Versicherungsjahren drohen lebenslange Abschläge

Auch wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, kann nicht grundsätzlich mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Wer 1963 geboren wurde und bereits mit 63 die Altersrente für langjährig Versicherte beantragt, muss einen dauerhaften Abschlag von 13,8 Prozent hinnehmen. Daran ändern auch die 45 Versicherungsjahre nichts.

Bei einer monatlichen Rente von 1.800 Euro brutto wären das 248,40 Euro weniger. Statt 1.800 Euro würden nur noch 1.551,60 Euro brutto ausgezahlt. Dieser Abschlag gilt nicht nur bis zum regulären Rentenalter, sondern für die gesamte Rentenbezugszeit.

45 Jahre allein reichen für die abschlagsfreie Rente nicht

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte müssen Sie zwei Voraussetzungen erfüllen: die Wartezeit von 45 Jahren und das vorgeschriebene Lebensalter.

Für den Jahrgang 1963 liegt diese Altersgrenze bei 64 Jahren und zehn Monaten.

Die Rente nach 45 Versicherungsjahren können Sie nicht früher erhalten, indem Sie freiwillig Abschläge akzeptieren. Wer vorher aufhören möchte, braucht einen anderen Rentenanspruch, die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Dafür reichen 35 Versicherungsjahre; ein Beginn ist ab 63 möglich.

Der Abschlag richtet sich nach der anderen Altersgrenze

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte liegt die abschlagsfreie Altersgrenze für den Jahrgang 1963 bei 66 Jahren und zehn Monaten. Für jeden Monat, den Sie diese Rente früher beziehen, sinkt der Zugangsfaktor um 0,003. Das entspricht einem Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat.

Zwischen 63 Jahren und 66 Jahren und zehn Monaten liegen 46 Monate. Daraus ergeben sich 46 mal 0,3 Prozent, also 13,8 Prozent Abschlag. Die günstigere Altersgrenze der Rente nach 45 Jahren dürfen Sie für diese Rechnung nicht verwenden.

Auch bei gleich langer Versicherungszeit kann der Geburtsjahrgang deshalb einen erheblichen Unterschied machen.

Fiktives Beispiel: Isabel aus Rosenheim rechnet mit dem falschen Termin

Isabel aus Rosenheim ist 1963 geboren und möchte mit 63 Jahren in Rente gehen. Die Rentenversicherung hat ihr bestätigt, dass sie die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erfüllt.

Eine Schwerbehinderung liegt bei ihr nicht vor. Isabel weiß, dass sie mit 64 Jahren und zehn Monaten abschlagsfrei in Rente gehen könnte.

Sie rechnet deshalb mit 22 Monaten vorzeitigem Rentenbezug und einem Abschlag von 6,6 Prozent. Das wäre mathematisch richtig, wenn diese Altersgrenze für ihre vorgezogene Rente gelten würde.

Genau das ist jedoch der Fehler: Isabel kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht um diese 22 Monate vorziehen.

Für ihren gewünschten Beginn mit 63 kommt in diesem Beispiel die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Deren Abschlag beträgt 13,8 Prozent. Bei angenommenen 1.800 Euro brutto vor Abschlag bleiben 1.551,60 Euro brutto.

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Isabel hatte dagegen mit 1.681,20 Euro gerechnet. Ihr Irrtum kostet sie gegenüber ihrer eigenen Planung monatlich 129,60 Euro brutto.

Isabels Annahme Tatsächliche Berechnung beim Beginn mit 63 Maßgebliche Altersgrenze: 64 Jahre und zehn Monate Maßgebliche Altersgrenze: 66 Jahre und zehn Monate 22 Monate mal 0,3 Prozent: 6,6 Prozent Abschlag 46 Monate mal 0,3 Prozent: 13,8 Prozent Abschlag Abzug von 1.800 Euro: 118,80 Euro monatlich Abzug von 1.800 Euro: 248,40 Euro monatlich Erwartete Bruttorente: 1.681,20 Euro Bruttorente nach Abschlag: 1.551,60 Euro

Die 1.800 Euro sind keine Hochrechnung mit zusätzlichen Beiträgen bis zur Regelaltersgrenze. Wenn Isabel länger arbeitet, können weitere Rentenpunkte hinzukommen.

Genau deshalb sollten Sie eine Hochrechnung aus der Renteninformation nicht ungeprüft als Ausgangsbetrag für einen früheren Rentenbeginn übernehmen.

Die Kürzung verschwindet später nicht

Bei unverändertem Rentenwert entsprechen die 248,40 Euro monatlich einer jährlichen Bruttominderung von 2.980,80 Euro. Der Abschlag endet weder mit 64 Jahren und zehn Monaten noch beim Erreichen der Regelaltersgrenze. Spätere Rentenanpassungen erhöhen zwar auch eine gekürzte Rente; den verminderten Zugangsfaktor beseitigen sie jedoch nicht.

Isabel kann nicht zunächst die gekürzte Altersrente beziehen und später in die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren wechseln. § 34 Absatz 2 SGB VI schließt nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs den Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich aus.

Ein späterer Wechsel in die abschlagsfreie Rente ist deshalb kein Ausweg.

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Die seit Juli 2026 geltende enge Ausnahme vom Wechselverbot betrifft eine andere Konstellation: einen Wechsel in die Regelaltersrente bei bestimmten rechtswidrig bewilligten, aber nicht mehr rücknehmbaren Altersrenten.

Sie hilft Isabel bei ihrer regulär bewilligten vorgezogenen Altersrente nicht.

Von der gekürzten Bruttorente gehen weitere Beiträge ab

Die 1.551,60 Euro aus dem Beispiel sind noch kein Auszahlungsbetrag. Wenn Isabel in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, trägt sie aus ihrer gesetzlichen Rente die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags.

Ihren Beitrag zur Pflegeversicherung trägt sie selbst.

Ein pauschaler weiterer Abzug von genau zwölf Prozent wäre deshalb ungenau. Die tatsächliche Belastung hängt unter anderem von der Krankenkasse und den für die Pflegeversicherung maßgeblichen persönlichen Umständen ab.

Bei freiwilliger oder privater Krankenversicherung gelten andere Regeln; hier kann ein Zuschuss zur Krankenversicherung relevant sein. Ob zusätzlich Einkommensteuer anfällt, hängt von der gesamten steuerlichen Situation ab.

Bei Schwerbehinderung kann eine andere Rechnung gelten

Wer bei Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt, sollte die Altersrente für schwerbehinderte Menschen prüfen lassen.

Für den Jahrgang 1963 liegt deren abschlagsfreie Altersgrenze ebenfalls bei 64 Jahren und zehn Monaten. Anders als die Rente nach 45 Jahren lässt sich diese Rentenart vorzeitig mit Abschlägen beanspruchen.

Bei einem Beginn mit 63 wären es für diesen Jahrgang 22 Monate und damit 6,6 Prozent Abschlag. Deshalb lohnt der Vergleich zwischen Schwerbehindertenrente und Rente nach 45 Jahren. Die pauschale Aussage, jede Person des Jahrgangs 1963 müsse mit 63 zwingend 13,8 Prozent Abschlag hinnehmen, wäre falsch.

Vor dem Antrag zwei konkrete Rentenbeginne berechnen lassen

Verlangen Sie von der Deutschen Rentenversicherung eine Berechnung für Ihren gewünschten frühen Rentenbeginn und für den frühestmöglichen abschlagsfreien Beginn. Lassen Sie sich jeweils die Rentenart, den Abschlag und die voraussichtliche Bruttorente nennen.

So vergleichen Sie konkrete Beträge und vermeiden, dass zusätzliche Beitragsjahre unbemerkt in einer Hochrechnung stecken.

Prüfen Sie den Versicherungsverlauf. Wenn Beschäftigungszeiten oder andere rentenrechtlich relevante Zeiten fehlen, sollten Sie diese Lücken vor dem Rentenantrag klären. Eine Kontenklärung ergänzt nachweisbare Zeiten, schafft aber keine Ansprüche für Zeiträume, die das Gesetz nicht berücksichtigt.

Wo diese Grenze liegt, erklärt der Beitrag zu Lücken, bei denen keine Kontenklärung hilft.

Ab 50 können Versicherte unter den gesetzlichen Voraussetzungen Sonderzahlungen leisten, um Abschläge ganz oder teilweise auszugleichen. Dafür benötigen Sie eine besondere Auskunft der Rentenversicherung. Solche Zahlungen ersetzen weder das erforderliche Lebensalter noch fehlende Versicherungszeiten.

Auch ausgeglichene Abschläge garantieren deshalb keinen Rentenbeginn zum gewünschten Termin.

FAQ: 45 Versicherungsjahre und Rentenabschläge

Kann ich die Rente nach 45 Jahren mit einem kleinen Abschlag vorziehen?

Nein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es erst ab der für Ihren Jahrgang geltenden Altersgrenze. Für einen früheren Beginn müssen Sie die Voraussetzungen einer anderen Rentenart erfüllen.

Was gilt für Versicherte ab Jahrgang 1964?

Bei erfüllten 45 Versicherungsjahren liegt die Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente bei 65 Jahren. Wer stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 beansprucht, muss grundsätzlich 14,4 Prozent Abschlag hinnehmen.

Muss Isabel bis 66 Jahre und zehn Monate arbeiten, um Abschläge zu vermeiden?

Nein. Weil sie im Beispiel die 45 Versicherungsjahre erfüllt, kann sie die dafür vorgesehene abschlagsfreie Altersrente bereits mit 64 Jahren und zehn Monaten beanspruchen. Entscheidend ist, dass sie vorher keine andere Altersrente bezieht, die den späteren Wechsel ausschließt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte.

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Deutsche Rentenversicherung: Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Deutsche Rentenversicherung: Rentenabschläge mit Sonderzahlungen ausgleichen.

Gesetze im Internet: Sozialgesetzbuch VI, § 34, § 236 und § 236b.