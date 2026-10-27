Arbeitslosengeld: Arbeitsagentur reagiert wochenlang nicht – Frau kämpft um 40 Tage Arbeitslosengeld

Eine Frau beantragte rechtzeitig Arbeitslosengeld, doch die Arbeitsagentur reagierte nicht auf ihr Schreiben. Weil sie sich erst Wochen später persönlich arbeitslos meldete, verweigerte die Behörde die Zahlung für den früheren Zeitraum.

Das Bundessozialgericht hat nun entschieden, dass eine fehlerhafte Arbeitslosmeldung nicht automatisch zum Verlust von Arbeitslosengeld führen darf, wenn die Behörde ihre Beratungspflichten verletzt. Das Urteil vom 7. Oktober 2026 (B 11 AL 4/25 R) kann auch anderen Betroffenen helfen, denen wegen einer vermeintlich verspäteten Meldung Leistungen fehlen.

Arbeitsagentur bewilligte Arbeitslosengeld erst sechs Wochen später

Die Klägerin war nach dem Ende ihrer Beschäftigung zunächst auf Krankengeld angewiesen. Bereits am 16. März 2023 schrieb sie der Arbeitsagentur, dass ihr Krankengeld am 28. März auslaufen werde und sie unmittelbar anschließend Arbeitslosengeld benötige.

In ihrem Schreiben teilte sie außerdem mit, dass sie seit Oktober 2022 arbeitslos sei. Eine Reaktion der Arbeitsagentur blieb zunächst aus, obwohl aus dem Schreiben hervorging, ab wann die Frau Leistungen beanspruchen wollte.

Am 20. April 2023 schickte sie das ursprüngliche Schreiben erneut ab. Erst am 3. Mai erklärte ihr eine Mitarbeiterin telefonisch, dass sie sich persönlich arbeitslos melden müsse.

Die Frau holte diese Meldung am 8. Mai 2023 nach und erhielt ab diesem Tag Arbeitslosengeld. Für die Zeit vom 29. März bis zum 7. Mai 2023 verweigerte die Behörde jedoch die Leistung.

Damit ging es um insgesamt 40 Kalendertage, für die möglicherweise Arbeitslosengeld nachgezahlt werden muss. Ob tatsächlich ein Zahlungsanspruch besteht, ist noch nicht abschließend entschieden.

Bundessozialgericht sieht eine Pflichtverletzung der Arbeitsagentur

Das Sozialgericht Koblenz und das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hatten die Klage zunächst abgewiesen. Sie hielten die fehlende persönliche Arbeitslosmeldung für einen Fehler, der nicht nachträglich ausgeglichen werden könne.

Das Bundessozialgericht widersprach dieser rechtlichen Bewertung. Nach seinem Terminbericht vom 8. Oktober 2026 enthielt das ursprüngliche Schreiben alle erforderlichen Angaben einer Arbeitslosmeldung, erfüllte aber nicht die gesetzlich vorgeschriebene Form.

Die Arbeitsagentur hätte die Frau deshalb zeitnah darüber informieren müssen, wie sie ihre Meldung wirksam nachholen kann. Dass die Behörde erst nach mehreren Wochen reagierte, durfte nach Auffassung des Gerichts nicht ohne rechtlichen Ausgleich bleiben.

Entscheidend war außerdem, dass seit dem 1. Januar 2022 neben der persönlichen Vorsprache auch eine elektronische Arbeitslosmeldung gesetzlich zugelassen ist. Das Bundessozialgericht entwickelte vor diesem Hintergrund seine bisherige Rechtsprechung zum sozialrechtlichen Herstellungsanspruch weiter.

Wann eine fehlerhafte Arbeitslosmeldung trotzdem anerkannt werden kann

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch soll Nachteile ausgleichen, die durch eine Pflichtverletzung eines Sozialleistungsträgers entstehen. Grundlage sind insbesondere die Beratungs- und Hinweispflichten, die sich aus § 14 SGB I ergeben.

Eine betroffene Person muss dafür nachweisen können, dass die Behörde eine bestehende Pflicht verletzt hat und daraus ein rechtlicher Nachteil entstanden ist. Außerdem muss dieser Nachteil durch eine rechtlich zulässige Korrektur beseitigt werden können.

Genau diese Voraussetzungen sah das Bundessozialgericht hinsichtlich der Arbeitslosmeldung im entschiedenen Fall als erfüllt an. Die Klägerin muss deshalb so behandelt werden, als hätte sie sich bereits zum 29. März 2023 wirksam arbeitslos gemeldet.

Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass künftig jedes Schreiben automatisch als ordnungsgemäße Arbeitslosmeldung gilt. Entscheidend sind der konkrete Inhalt der Mitteilung, die Reaktionspflicht der Arbeitsagentur und der Zusammenhang zwischen dem unterbliebenen Hinweis und dem entstandenen Nachteil.

Ein einfacher Brief ersetzt die Arbeitslosmeldung weiterhin nicht

Nach § 141 Absatz 1 SGB III müssen sich Arbeitslose grundsätzlich persönlich bei der zuständigen Arbeitsagentur oder elektronisch über das Fachportal der Bundesagentur melden. Diese gesetzliche Verpflichtung bleibt trotz des neuen Urteils bestehen.

Eine elektronische Arbeitslosmeldung setzt das dafür vorgesehene Verfahren mit einer geeigneten Identitätsprüfung voraus. Eine gewöhnliche E-Mail oder ein einfacher Brief erfüllen diese Anforderungen grundsätzlich nicht.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen der Arbeitsuchendmeldung und der Arbeitslosmeldung. Wer sich bereits arbeitsuchend gemeldet hat, muss grundsätzlich zusätzlich die Arbeitslosmeldung vornehmen, um Arbeitslosengeld erhalten zu können.

Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt, die Arbeitslosmeldung spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit vorzunehmen. Unterbleibt sie, kann sich der Leistungsbeginn verschieben, sofern keine gesetzliche Ausnahme oder eine besondere rechtliche Konstellation wie im entschiedenen Fall vorliegt.

Trotz erfolgreicher Klage ist die Nachzahlung noch nicht sicher

Das Bundessozialgericht hat der Klägerin noch kein Arbeitslosengeld für die umstrittenen 40 Tage zugesprochen. Es hat die Entscheidung des Landessozialgerichts aufgehoben und den Rechtsstreit zur erneuten Prüfung zurückverwiesen.

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz muss nun insbesondere feststellen, ob die Frau im fraglichen Zeitraum tatsächlich arbeitslos war und die erforderliche Anwartschaftszeit erfüllte. Erst danach lässt sich abschließend beurteilen, ob ihr Arbeitslosengeld bereits ab dem 29. März 2023 zusteht.

Nach § 137 SGB III müssen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehrere Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein. Neben einer wirksamen Arbeitslosmeldung gehören dazu die Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinne und die erforderlichen Versicherungszeiten.

In der Regel müssen Betroffene innerhalb der maßgeblichen Rahmenfrist mindestens zwölf Monate versicherungspflichtig gewesen sein. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen gelten allerdings abweichende Regelungen.

Weitere Hintergründe zur Entscheidung erläutert auch der bereits veröffentlichte Gegen-Hartz-Beitrag Arbeitslosengeld-Antragsteller dürfen wegen Behördenfehler nicht benachteiligt werden.

Was Betroffene bei einer Ablehnung des Arbeitslosengeldes prüfen sollten

Besonders relevant ist das Urteil für Menschen, die sich frühzeitig an die Arbeitsagentur gewandt haben, deren schriftliche Mitteilung aber nicht als wirksame Arbeitslosmeldung anerkannt wurde. Das gilt vor allem dann, wenn die Behörde auf einen erkennbaren Formfehler nicht oder erst verspätet reagiert hat.

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Betroffene sollten zunächst prüfen, wann sie sich erstmals an die Arbeitsagentur gewandt haben und welche Angaben ihr Schreiben enthielt. Wichtig ist außerdem, ob und wann die Behörde darauf geantwortet oder auf die erforderliche persönliche beziehungsweise elektronische Meldung hingewiesen hat.

Als Nachweise kommen insbesondere Kopien früherer Schreiben, Eingangsbestätigungen, Faxprotokolle und gespeicherte Nachrichten aus dem Onlineportal infrage. Auch schriftlich dokumentierte Telefonkontakte können helfen, den zeitlichen Ablauf nachzuvollziehen.

Fehlt eine nachweisbare frühere Mitteilung vollständig, lässt sich das Urteil nicht ohne Weiteres übertragen. Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ersetzt nicht jede versäumte Meldung und begründet auch keinen Anspruch unabhängig von den übrigen gesetzlichen Voraussetzungen.

Widerspruch gegen die Ablehnung kann sich lohnen

Wer einen aktuellen Bescheid erhält, in dem Arbeitslosengeld wegen einer verspäteten Arbeitslosmeldung ganz oder teilweise abgelehnt wird, sollte die Entscheidung zeitnah überprüfen lassen. Nach § 84 Sozialgerichtsgesetz beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides.

Im Widerspruch können Betroffene auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 7. Oktober 2026 (B 11 AL 4/25 R) verweisen. Dabei sollten sie möglichst genau darlegen, wann die frühere Mitteilung bei der Arbeitsagentur einging, welche Informationen sie enthielt und weshalb ein notwendiger Hinweis unterblieben ist.

Ist der Ablehnungsbescheid bereits bestandskräftig, kommt unter den Voraussetzungen des § 44 SGB X ein Überprüfungsantrag in Betracht. Damit kann auch eine ältere Entscheidung nochmals rechtlich geprüft werden.

Für mögliche Nachzahlungen gelten allerdings gesetzliche zeitliche Grenzen. Deshalb sollten Betroffene nicht davon ausgehen, dass sich beliebig weit zurückliegende Leistungszeiträume noch nachträglich durchsetzen lassen.

Das Urteil ist besonders beim Übergang vom Krankengeld zum Arbeitslosengeld wichtig

Der entschiedene Fall zeigt, wie folgenreich Fehler beim Wechsel zwischen zwei Sozialleistungen sein können. Die Klägerin hatte bereits vor dem Ende des Krankengeldes deutlich gemacht, dass sie unmittelbar danach Arbeitslosengeld benötigte.

Gerade in solchen Situationen können gesundheitliche Einschränkungen die Kommunikation mit Behörden zusätzlich erschweren. Deshalb ist es wichtig, dass die Arbeitsagentur auf erkennbare formale Probleme rechtzeitig hinweist.

Wer nach längerer Krankheit weiterhin gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte außerdem klären, unter welchen Voraussetzungen Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III infrage kommt. Diese sogenannte Nahtlosigkeitsregelung kann unter bestimmten Voraussetzungen helfen, wenn die Erwerbsfähigkeit noch nicht abschließend geklärt ist.

Sie ersetzt jedoch nicht pauschal sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosengeld. Auch hier kommt es auf die gesundheitliche Situation, die Versicherungszeiten und die gesetzlichen Anforderungen an die Meldung an.

Warum sich die neue Rechtsprechung auch auf andere Fälle auswirken kann

Die Entscheidung macht deutlich, dass Arbeitsagenturen erkennbare Fehler bei einer Arbeitslosmeldung nicht einfach unbeachtet lassen dürfen. Wenn aus einem Schreiben der Wunsch nach Arbeitslosengeld und die erforderlichen Angaben hervorgehen, können daraus konkrete Hinweispflichten entstehen.

Für Betroffene eröffnet das die Möglichkeit, eine verspätete Leistungsbewilligung auch unter dem Gesichtspunkt einer unterlassenen Beratung überprüfen zu lassen. Entscheidend bleibt allerdings immer, ob eine vergleichbare Pflichtverletzung vorliegt und dadurch tatsächlich ein Nachteil entstanden ist.

Das Urteil schafft damit keinen allgemeinen Anspruch auf rückwirkendes Arbeitslosengeld nach einer formlosen Meldung. Es verhindert jedoch, dass eine fehlerhafte behördliche Beratung unter den vom Gericht beschriebenen Voraussetzungen allein zulasten der arbeitslosen Person geht.

Häufige Fragen zur fehlerhaften Arbeitslosmeldung

Reicht nach dem neuen Urteil ein Brief aus, um Arbeitslosengeld zu bekommen?

Nein, grundsätzlich bleibt eine persönliche oder elektronische Arbeitslosmeldung nach § 141 SGB III erforderlich. Hat die Arbeitsagentur eine inhaltlich ausreichende schriftliche Meldung erhalten und pflichtwidrig nicht auf den Formfehler hingewiesen, kann unter besonderen Voraussetzungen ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch bestehen.

Kann ich nachträglich Arbeitslosengeld für die Zeit vor meiner persönlichen Meldung erhalten?

Das ist möglich, wenn die Voraussetzungen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs erfüllt sind und auch die übrigen Voraussetzungen für Arbeitslosengeld vorliegen. Eine automatische Nachzahlung ergibt sich aus dem Urteil nicht.

Was kann ich tun, wenn die Arbeitsagentur meinen Antrag bereits abgelehnt hat?

Gegen einen neuen Ablehnungsbescheid können Betroffene grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und auf das Urteil vom 7. Oktober 2026 (B 11 AL 4/25 R) verweisen. Bei bereits bestandskräftigen Bescheiden kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X sinnvoll sein.

Quellen

Bundessozialgericht, Terminbericht Nummer 34/2026 vom 8. Oktober 2026, Urteil vom 7. Oktober 2026 (B 11 AL 4/25 R)

Bundessozialgericht, Terminvorschau und Verfahrensgang (B 11 AL 4/25 R)

§ 137 SGB III, Anspruchsvoraussetzungen bei Arbeitslosigkeit

§ 141 SGB III, Arbeitslosmeldung

§ 142 SGB III, Anwartschaftszeit

§ 14 SGB I, Beratung

§ 84 Sozialgerichtsgesetz, Widerspruchsfrist

§ 44 SGB X, Überprüfung rechtswidriger Verwaltungsakte