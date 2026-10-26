Pflegekasse verweigert 2.404 Euro wegen neuer Frist – Familie gewinnt vor Gericht

Eine Familie beantragte im Januar 2026 die Erstattung von 2.404,50 Euro für eine Ersatzpflege, die bereits 2024 stattgefunden hatte. Die Pflegekasse lehnte den Antrag wegen einer angeblich versäumten Frist ab, doch das Sozialgericht München entschied zugunsten der Familie.

Die Pflegekasse muss die 2.404,50 Euro erstatten, weil die seit Januar 2026 geltende Ausschlussfrist nicht nachträglich auf den bereits 2024 entstandenen Anspruch angewendet werden darf (Urteil vom 29. September 2026, Az. S 7 P 513/26). Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bedeutet das, dass sie bei einer Ablehnung prüfen sollten, wann die Ersatzpflege tatsächlich stattgefunden hat.

Pflegekasse wollte einen Anspruch aus 2024 ausschließen

Geklagt hatte ein 2020 geborenes Kind mit Down-Syndrom und Pflegegrad 3. Seine Familie verlangte am 26. Januar 2026 die Erstattung der Ersatzpflegekosten aus dem Jahr 2024.

Die Kasse meinte, der Antrag hätte spätestens am 31. Dezember 2025 vorliegen müssen. Sie wandte damit die neue Frist auf einen Zeitraum an, der bereits vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossen war.

Der Anspruch entstand mit der Ersatzpflege

Das Gericht stellte auf die Entstehung des Erstattungsanspruchs ab: Dieser bestand bereits, als die notwendige Ersatzpflege in Anspruch genommen wurde und entsprechende Aufwendungen entstanden. Der spätere Antrag begründete den Anspruch nicht erst.

Eine gesetzliche Anordnung, die neue Ausschlussfrist auch auf solche Altfälle anzuwenden, erkannte die Kammer nicht. Die Rechtskraft der Entscheidung ist nicht bestätigt; eine bundesweit verbindliche Klärung sämtlicher Altfälle liegt damit nicht vor.

Welche Frist für Ersatzpflege ab 2026 gilt

Für Ersatzpflege ab 2026 müssen Sie die Erstattung unter Nachweis der Kosten spätestens bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres beantragen. Pflegeeinsätze aus Januar und Dezember 2026 haben deshalb denselben letzten Antragstermin: den 31. Dezember 2027.

Die verkürzte Erstattungsfrist verlangt mehr als eine unverbindliche Ankündigung, später noch Rechnungen vorzulegen. Reichen Sie den Antrag mit den Kostennachweisen rechtzeitig ein und bewahren Sie einen Beleg über den Eingang auf.

Eine vorherige Antragstellung vor Beginn der Ersatzpflege verlangt § 39 SGB XI dagegen ausdrücklich nicht. Sie können also zunächst eine notwendige Vertretung organisieren und anschließend die entstandenen Kosten abrechnen.

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Alte Ansprüche bleiben nicht unbegrenzt offen

Dass eine neue Ausschlussfrist einen früher entstandenen Anspruch nicht erfasst, bedeutet keine zeitlich unbegrenzte Erstattung. Für Sozialleistungsansprüche sieht § 45 SGB I grundsätzlich eine Verjährung von vier Jahren nach Ablauf des Entstehungsjahres vor.

Bei einem 2024 entstandenen Anspruch läuft diese reguläre Frist rechnerisch bis Ende 2028. Ein schriftlicher Leistungsantrag oder ein Widerspruch kann die Verjährung hemmen; deshalb müssen bei einer konkreten Fristprüfung auch bereits geführte Verfahren berücksichtigt werden.

Ausschlussfrist und Verjährung sind unterschiedliche rechtliche Instrumente. Wer nur auf das Datum des Erstattungsantrags schaut, übersieht möglicherweise, nach welchen Regeln der Anspruch überhaupt zu beurteilen ist.

Pflegebudget und Abrechnungsfrist sind zwei verschiedene Dinge

Ebenso wichtig ist die Trennung zwischen einem ungenutzten Jahresbudget und der Erstattung bereits entstandener Kosten. Nicht verbrauchte Mittel lassen sich nicht für Pflegeeinsätze im nächsten Jahr ansparen, während die Abrechnung früherer Einsätze noch später möglich sein kann.

Beim Jahresende von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege geht es deshalb um zwei verschiedene Fragen: Wann wurde die Ersatzpflege erbracht, und wann geht der Erstattungsantrag ein? Eine spätere Bearbeitung durch die Kasse ist wiederum etwas anderes als eine verspätete Antragstellung.

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Situation Bedeutung für die Erstattung Ersatzpflege wird 2026 durchgeführt. Antrag und Kostennachweise müssen grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2027 eingehen. Das Budget für 2026 bleibt teilweise ungenutzt. Der Rest lässt sich nicht auf Pflegeeinsätze im Jahr 2027 übertragen. Der vollständige Antrag geht rechtzeitig ein, die Kasse entscheidet später. Der spätere Entscheidungstermin macht den Antrag nicht verspätet. Ein älterer Anspruch unterliegt der allgemeinen Verjährung. Entstehungsjahr und mögliche Hemmungszeiten müssen geprüft werden.

Auch ein rechtzeitiger Antrag braucht Kostennachweise

Verhinderungspflege ist keine pauschale Sonderzahlung an pflegende Angehörige. Die Pflegeversicherung erstattet notwendige Ersatzpflegekosten innerhalb der jeweils geltenden Leistungsgrenzen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Sie müssen deshalb nachvollziehbar darlegen, wann die übliche Pflegeperson verhindert war, wer die Vertretung übernommen hat und welche Kosten entstanden sind. Rechnungen, Quittungen und Aufzeichnungen zu den Einsätzen helfen, Rückfragen zu vermeiden.

Auch die Person der Vertretung kann die Erstattungshöhe beeinflussen. Bei einer Ersatzpflege durch nahe Angehörige gelten für nicht erwerbsmäßige Hilfe andere Grenzen als bei einem gewerblichen Pflegedienst; zusätzliche notwendige Aufwendungen können gegen Nachweis berücksichtigt werden.

Gegen eine Ablehnung können Sie Widerspruch einlegen

Lehnt Ihre Pflegekasse die Erstattung ab, prüfen Sie die Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung. Für einen Widerspruch gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Bei einem Streit über alte Pflegekosten sollten Sie im Widerspruch das Jahr der Ersatzpflege ausdrücklich nennen und die Ablehnung wegen der neuen Ausschlussfrist angreifen. Fügen Sie vorhandene Nachweise bei und verweisen Sie auf die Münchner Entscheidung, wenn Ihr Fall vergleichbar ist.

Weist die Kasse den Widerspruch zurück, kommt eine Klage vor dem Sozialgericht in Betracht. Pflegeberatungsstellen oder eine sozialrechtliche Beratung können helfen, die Erfolgsaussichten und die nächsten Schritte einzuschätzen.

Sechs Fragen und Antworten zur Erstattungsfrist

Sind die 2.404,50 Euro eine neue allgemeine Pflegeleistung?

Nein, der Betrag betrifft die nachgewiesenen Kosten im entschiedenen Einzelfall. Daraus entsteht kein entsprechender Pauschalanspruch für andere Pflegebedürftige.

Muss ich Verhinderungspflege vorher beantragen?

Eine vorherige Antragstellung ist nach § 39 SGB XI nicht erforderlich. Sie müssen jedoch die Voraussetzungen erfüllen und die Kosten rechtzeitig nachweisen.

Bis wann muss ich Ersatzpflege aus 2026 abrechnen?

Der Antrag mit den Kostennachweisen muss grundsätzlich spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Das gilt unabhängig davon, in welchem Monat 2026 die Einsätze stattfanden.

Kann ich ungenutztes Pflegebudget ins nächste Jahr mitnehmen?

Nein, nicht verbrauchte Mittel stehen nicht für Pflegeeinsätze im Folgejahr zur Verfügung. Die spätere Erstattung bereits entstandener Kosten ist davon zu unterscheiden.

Verjähren ältere Erstattungsansprüche?

Grundsätzlich gilt für Sozialleistungsansprüche eine vierjährige Verjährung nach Ablauf des Entstehungsjahres. Ob die Frist gehemmt wurde, muss im jeweiligen Fall geprüft werden.

Wie lange habe ich für einen Widerspruch Zeit?

Grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheids. Beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und sichern Sie den rechtzeitigen Eingang bei der Pflegekasse.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Urlaubsvertretung – Verhinderungspflege, Hinweise zur Kostenerstattung ab 2026.

Gesetze im Internet: § 39 SGB XI – Verhinderungspflege.

Gesetze im Internet: § 45 SGB I – Verjährung.

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Widerspruchsfrist.

Gesund.bund.de: Verhinderungspflege.

Gesund.bund.de: Widerspruch und Klage gegen einen Bescheid der Pflegekasse.

Sozialgericht München: Urteil vom 29. September 2026 – S 7 P 513/26, veröffentlicht bei Bayern.Recht.