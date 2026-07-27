Altersrente wechseln: Seit Juli 2026 gilt eine eng begrenzte Ausnahme

Wer bereits eine bindend bewilligte Altersrente bezieht, kann normalerweise nicht später in eine andere Altersrente wechseln. Seit dem 1. Juli 2026 lässt § 34 Absatz 2 Satz 2 SGB VI eine neue, eng begrenzte Ausnahme von diesem Verbot zu. Bindend ist die Bewilligung in der Regel, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde oder der Rechtsbehelf erfolglos blieb.

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Betroffen sind Menschen, deren Altersrentenanspruch nur wegen eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakts weiterbesteht, der nach § 45 SGB X nicht mehr zurückgenommen werden kann. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen in die Regelaltersrente wechseln und damit einen rechtmäßigen Rentenanspruch erhalten, der wieder an den allgemeinen Rentenerhöhungen teilnimmt.

Wer ausnahmsweise in die Regelaltersrente wechseln darf

Die neue Vorschrift gilt ausschließlich für den Übergang in die Regelaltersrente. Der geschützte Verwaltungsakt kann der Rentenbescheid selbst oder eine frühere Zusicherung der Rentenversicherung sein, auf der die Bewilligung beruht.

Eine solche Konstellation entsteht, wenn eine gesetzliche Voraussetzung für die bisherige Altersrente fehlte und der Fehler später nicht mehr korrigiert werden darf. Die Rücknahme kann etwa am Schutz der betroffenen Person oder an einer Frist des § 45 SGB X scheitern.

Das allgemeine Wechselverbot bleibt bestehen. Nach der bindenden Bewilligung oder für Zeiten des Bezugs einer Altersrente ist der Übergang in eine Erwerbsminderungsrente, eine Erziehungsrente oder eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen.

Wer eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen gewählt hat, darf deshalb nicht allein wegen einer später erreichten Altersgrenze in eine günstigere Rente wechseln. Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag zum Wechsel von einer Rente mit Abschlägen in eine abschlagsfreie Altersrente.

Wichtig ist: Auch eine lediglich zu niedrig berechnete Rente fällt nicht unter die neue Ausnahme. Dafür kommen je nach Verfahrensstand ein Widerspruch oder ein Überprüfungsantrag gegen den Rentenbescheid in Betracht.

Welche Voraussetzungen für die Ausnahme erfüllt sein müssen

Voraussetzung Was sie für Betroffene bedeutet Nicht rücknehmbarer rechtswidriger Verwaltungsakt Der Altersrentenanspruch besteht nur, weil ein rechtswidriger Rentenbescheid oder eine rechtswidrige Zusicherung nicht mehr zurückgenommen werden kann. Keine Rücknahme nach § 45 SGB X Der fehlerhafte Bescheid darf trotz seiner Rechtswidrigkeit nicht mehr zulasten der betroffenen Person aufgehoben werden. Anspruch nur wegen des geschützten Bescheids Ohne dessen Bestandskraft gäbe es keinen materiell-rechtlichen Anspruch auf die bisherige Altersrente. Anspruch auf Regelaltersrente Die persönliche Regelaltersgrenze und die weiteren Voraussetzungen der Regelaltersrente müssen erfüllt sein. Wechsel ausschließlich in die Regelaltersrente Die Vorschrift erlaubt weder den Übergang in eine andere vorgezogene Altersrente noch in eine Erwerbsminderungs- oder Erziehungsrente.

Die rechtlichen Hinweise der Deutschen Rentenversicherung zu § 34 SGB VI sprechen bei solchen Fällen von einer „Aussparung“. Gemeint ist, dass eine rechtswidrige Begünstigung geschützt bleibt, zukünftige Verbesserungen aber nicht ohne Weiteres auf diesem fehlerhaften Anspruch aufbauen dürfen.

Was eine Aussparung für die laufende Rente bedeutet

Kann ein zu günstiger Rentenbescheid nicht mehr zurückgenommen werden, darf die rechtswidrige Begünstigung zunächst bestehen bleiben. Nach § 48 Absatz 3 SGB X können spätere Erhöhungen jedoch so lange ausgespart werden, bis der rechtmäßig berechnete Betrag den geschützten Zahlbetrag erreicht.

Die Folge kann eine über Jahre eingefrorene Rente sein. Allgemeine Rentenanpassungen oder neue Zuschläge führen dann nicht sofort zu einer höheren Auszahlung, obwohl andere Rentnerinnen und Rentner davon profitieren.

Der Wechsel kann die Aussparung beenden. Dadurch entsteht ein rechtmäßiger Anspruch auf Regelaltersrente, der wieder regulär angepasst werden kann.

Eine bestimmte Erhöhung garantiert die Neuregelung nicht. Ob der Wechsel sofort mehr Geld bringt, hängt von der berechneten Regelaltersrente und vom bisher geschützten Zahlbetrag ab.

Das Bundessozialgericht gab den Anstoß für die Gesetzesänderung

Auslöser der Neuregelung war das Urteil des Bundessozialgerichts vom 27. Juni 2024, Az. B 5 R 14/22 R. Eine Frau erhielt eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, obwohl sie die erforderliche Wartezeit von 35 Jahren nicht erfüllt hatte.

Die Bewilligung beruhte auf einer fehlerhaften Zusicherung der Rentenversicherung, die nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Der Zahlbetrag blieb über Jahre bei 315,57 Euro, obwohl die Frau inzwischen die Voraussetzungen für eine höhere Regelaltersrente erfüllte.

Das BSG ließ die Regelaltersrente als rechtmäßigen Vergleich für die Aussparung zu. Der Gesetzgeber wollte dieses Ergebnis künftig ohne aufwendige Vergleichsberechnungen ermöglichen.

Das SGB-VI-Anpassungsgesetz und seine Begründung sehen deshalb den echten Wechsel in die Regelaltersrente vor. Die rechtmäßig berechnete Regelaltersrente ersetzt dabei den bislang geschützten fehlerhaften Rentenanspruch.

Der Rentenbeginn kann vor dem 1. Juli 2026 liegen

Obwohl die neue Regelung erst am 1. Juli 2026 in Kraft getreten ist, beschränkt die Deutsche Rentenversicherung den möglichen Beginn der Regelaltersrente nicht auf dieses Datum. Nach ihren rechtlichen Hinweisen kommt der Wechsel zum frühestmöglichen Rentenbeginn in Betracht, auch wenn dieser bereits vor dem 1. Juli 2026 lag.

Voraussetzung ist, dass zu diesem früheren Zeitpunkt bereits alle Bedingungen für die Regelaltersrente erfüllt waren. Eine Nachzahlung kann nach den Hinweisen der Rentenversicherung längstens für vier Jahre rückwirkend erbracht werden.

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Die bisherige Altersrente und die Regelaltersrente werden dabei nicht dauerhaft nebeneinander ausgezahlt. Es handelt sich um einen Wechsel, nicht um zwei parallel zu zahlende Renten.

Die Vierjahresfrist wird bei einem Antrag vom Beginn des Antragsjahres zurückgerechnet. Ein Antrag im Jahr 2026 kann damit grundsätzlich Leistungen ab Januar 2022 erfassen, sofern der Anspruch zu diesem Zeitpunkt bereits bestand.

Woran Betroffene einen möglichen Ausnahmefall erkennen

Auffällig sind frühere Schreiben, in denen die Rentenversicherung die Bewilligung als rechtswidrig bezeichnet, eine Rücknahme nach § 45 SGB X verneint oder eine Aussparung nach § 48 Absatz 3 SGB X ankündigt. Auch Formulierungen wie „von künftigen Rentenerhöhungen ausgenommen“, „eingefrorener Zahlbetrag“ oder „Abschmelzung“ können auf einen betroffenen Fall hindeuten.

Ob die Rentenversicherung alle betroffenen Altfälle von sich aus erkennt und überprüft, geht aus ihren rechtlichen Hinweisen nicht hervor. Wer solche Schreiben besitzt und die Regelaltersgrenze erreicht hat, sollte den Wechsel nach § 34 Absatz 2 Satz 2 SGB VI deshalb vorsorglich schriftlich geltend machen.

Die Rentenversicherung sollte dabei den frühestmöglichen Rentenbeginn, eine mögliche Nachzahlung und die Höhe der Regelaltersrente berechnen. Hilfreich sind der ursprüngliche Rentenbescheid, spätere Änderungsbescheide und das Schreiben, aus dem die nicht mehr mögliche Rücknahme hervorgeht.

Bei einer Ablehnung läuft regelmäßig die Widerspruchsfrist

Lehnt die Rentenversicherung den Wechsel oder einen früheren Rentenbeginn ab, sollte der neue Bescheid genau geprüft werden. Gegen einen Bescheid mit ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Streit kann besonders darüber entstehen, ob die frühere Altersrente tatsächlich nur wegen eines nicht mehr rücknehmbaren rechtswidrigen Bescheids besteht. Auch die Höhe der Regelaltersrente, der frühestmögliche Beginn und der Umfang einer Nachzahlung können eine fachkundige Prüfung erfordern.

Praxisbeispiel: Eine eingefrorene Rente wird wieder anpassbar

Eine Rentnerin erhielt seit 2020 eine Altersrente, obwohl eine notwendige Wartezeit nicht erfüllt war. Die Rentenversicherung erkannte den Fehler später, durfte den bestandskräftigen Bescheid aber nach § 45 SGB X nicht mehr zurücknehmen und fror den Zahlbetrag bei 900 Euro brutto ein.

Seit März 2023 erfüllt die Frau die Voraussetzungen für die Regelaltersrente. Deren rechtmäßig berechneter Betrag hätte bereits damals 950 Euro brutto betragen und wäre durch die folgenden Rentenanpassungen weiter gestiegen.

Nach der seit Juli 2026 geltenden Ausnahme kann sie den Wechsel in die Regelaltersrente ab dem frühestmöglichen Beginn prüfen lassen. Wird der Anspruch bestätigt, kann sich neben der höheren laufenden Rente auch eine Nachzahlung ergeben; die genaue Höhe muss die Rentenversicherung für jeden Anpassungszeitraum gesondert berechnen.

Fragen und Antworten zum Wechsel der Altersrente

Kann seit Juli 2026 jeder in eine andere Altersrente wechseln?

Nein. Das bisherige Wechselverbot gilt weiter. Die neue Ausnahme erfasst nur Altersrentenansprüche, die allein wegen eines nicht mehr rücknehmbaren rechtswidrigen Verwaltungsakts bestehen, und erlaubt ausschließlich den Wechsel in die Regelaltersrente.

Kann eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen später gegen eine abschlagsfreie Rente getauscht werden?

Im Normalfall nein. Weder das spätere Erreichen der Regelaltersgrenze noch die nachträgliche Erfüllung der Voraussetzungen einer anderen Altersrente eröffnet für sich genommen ein Wahlrecht.

Was bedeutet Vertrauensschutz in diesem Zusammenhang?

Vereinfacht bedeutet er, dass ein begünstigender, aber rechtswidriger Bescheid nicht mehr zulasten der betroffenen Person zurückgenommen werden darf. Ob das an schutzwürdigem Vertrauen, gesetzlichen Fristen oder anderen Voraussetzungen des § 45 SGB X liegt, muss im Einzelfall geprüft werden.

Kann die Regelaltersrente rückwirkend vor Juli 2026 beginnen?

Ja, nach den rechtlichen Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung kann der frühestmögliche Rentenbeginn auch vor dem 1. Juli 2026 liegen. Die Voraussetzungen der Regelaltersrente müssen damals bereits erfüllt gewesen sein, und eine Nachzahlung ist auf längstens vier Jahre begrenzt.

Wird der Wechsel automatisch vorgenommen?

Eine automatische Prüfung aller Altfälle ist in den rechtlichen Hinweisen der Rentenversicherung nicht angekündigt. Betroffene sollten den Wechsel deshalb vorsorglich schriftlich geltend machen und eine Berechnung verlangen.

Führt der Wechsel immer zu einer höheren Rente?

Nein. Die Höhe hängt von der individuellen Regelaltersrente und dem bisher geschützten Zahlbetrag ab. Ein Vorteil kann auch darin liegen, dass der neue rechtmäßige Anspruch künftig wieder an Rentenanpassungen teilnimmt.

Was ist bei einem ablehnenden Bescheid zu tun?

Der Bescheid sollte sofort auf Begründung, Berechnung und Rechtsbehelfsfrist geprüft werden. Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat ab Bekanntgabe.