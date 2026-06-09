Pflegegrad bringt 6 Folgeansprüche, die kaum wer beantragt

Wer eine Sozialleistung bewilligt bekommt, denkt selten daran, dass dieser Bescheid eine zweite Tür aufstößt. Dabei schafft jede bewilligte Leistung im deutschen Sozialsystem oft automatisch neue Anspruchsvoraussetzungen: Der Pflegegrad öffnet den Weg zu Rentenpunkten, der Kinderzuschlag macht Bildungsleistungen zugänglich, der Grundrentenbescheid verändert die Wohngeldberechnung.

Diese Folgeansprüche entstehen ohne Zutun der Behörden und verfallen ohne Zutun der Betroffenen. Ein Überblick über sechs Konstellationen, in denen eine bewilligte Leistung eine zweite auslöst.

Pflegegrad → Rentenpunkte für die pflegende Person

Wer einen Angehörigen mit Pflegegrad 2 oder höher zu Hause pflegt, erwirbt dabei eigene Rentenansprüche. Die Pflegekasse zahlt auf Basis eines fiktiven Einkommens Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, vollständig und ohne Kosten für die pflegende Person.

Die Höhe richtet sich nach Pflegegrad und Leistungsart: Bei Pflegegrad 2 und reinem Pflegegeldbezug fließen monatlich rund 139 Euro an die Deutsche Rentenversicherung, bei Pflegegrad 5 bis zu 736 Euro. Das ergibt je nach Konstellation zwischen 7 und 37 Euro mehr Monatsrente pro gepflegtem Jahr, lebenslang, mit jeder künftigen Rentenanpassung steigend.

Der Mechanismus ist in § 44 SGB XI und § 166 SGB VI verankert. Voraussetzung: Die Pflege findet mindestens zehn Stunden pro Woche statt, verteilt auf mindestens zwei Tage, und die pflegende Person arbeitet nicht mehr als 30 Stunden pro Woche.

Die Pflegekasse führt die Beiträge automatisch ab, aber nur, wenn die pflegende Person bei der Pflegekasse des Gepflegten offiziell als Pflegeperson gemeldet ist. Wer das versäumt, erwirbt für diese Zeit keine Rentenpunkte. Rückwirkend ist eine Nachmeldung in der Regel nicht möglich.

Wer pflegt, stellt deshalb bei der Pflegekasse des Angehörigen formlos einen Antrag auf Anerkennung als Pflegeperson. Das geht schriftlich oder telefonisch. Fünf Jahre Pflege eines Angehörigen mit Pflegegrad 3 können die spätere Monatsrente um 75 Euro oder mehr anheben, ein Betrag, der über einen zwanzigjährigen Rentenbezug einen fünfstelligen Gesamtwert erreicht.

Grundrentenzeiten → Wohngeld-Freibetrag

Wer mindestens 33 Jahre lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat und deshalb in seinem Rentenbescheid eine Anlage Grundrentenzeiten findet, hat beim Wohngeld einen Freibetrag. Nach § 17a Wohngeldgesetz wird ein Teil der gesetzlichen Rente aus dem anrechenbaren Einkommen herausgerechnet.

Der Freibetrag beginnt bei 1.200 Euro jährlich und steigt gestaffelt an; der maximale monatliche Freibetrag liegt bei 281,50 Euro.

Das bedeutet konkret: Wer bisher knapp über der Wohngeldgrenze lag, kann durch diesen Freibetrag plötzlich anspruchsberechtigt sein. Der Nachweis läuft über die Anlage Grundrentenzeiten im Rentenbescheid.

Viele Wohngeldstellen fragen nicht von sich aus nach dieser Anlage. Wer Wohngeld beantragt und den Nachweis nicht beifügt, bekommt ihn nicht angerechnet. Wer ihn nachträglich einreicht, kann zumindest ab dem Datum des Nachweises profitieren.

Der Freibetrag gilt auch, wenn der Grundrentenzuschlag selbst wegen zu hohen Einkommens abgelehnt wurde, denn Zuschlag und Freibetrag sind rechtlich vollständig getrennte Instrumente.

Kinderzuschlag → Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder

Familien, die Kinderzuschlag erhalten, sind automatisch anspruchsberechtigt für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Das umfasst konkret: kostenloses Schulessen in Kita, Schule und Hort, sowie Schulbedarfszuschuss von 195 Euro jährlich (130 Euro zum Schuljahresstart, 65 Euro zum zweiten Halbjahr).

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Hinzu kommen Übernahme von Fahrtkosten zur Schule, Zuschüsse für Nachhilfe sowie 15 Euro monatlich für die Mitgliedschaft in Sport- oder Kulturvereinen. Wer Kinderzuschlag bis zu 297 Euro monatlich pro Kind bekommt, hat damit automatisch den Zugang zu diesen Leistungen.

Der Fehler, der passiert: Viele Familien beantragen den Kinderzuschlag bei der Familienkasse und wissen nicht, dass sie anschließend die Bildungs- und Teilhabeleistungen separat beim Jobcenter oder der Gemeinde beantragen müssen.

Der Kinderzuschlagsbescheid ist das Schlüsseldokument. Wer ihn vorlegt, hat die Zugangshürde überbrückt. Wer es nicht tut, zahlt Schulessen, Vereinsbeiträge und Schulbedarf selbst, obwohl der Anspruch besteht.

Bürgergeld → Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Wer Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, ist vom Rundfunkbeitrag vollständig befreit. Der monatliche Beitrag beträgt 18,36 Euro, auf das Jahr gerechnet fast 220 Euro, die Betroffene zahlen, obwohl sie es nicht müssten.

Die Befreiung gilt auch für andere Sozialleistungen: BAföG-Empfänger, die nicht bei den Eltern wohnen, Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Empfänger von Hilfe zur Pflege.

Die Befreiung entsteht nicht automatisch aus dem Leistungsbescheid. Sie muss beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio beantragt werden, entweder online unter rundfunkbeitrag.de oder schriftlich. Als Nachweis reicht der aktuelle Leistungsbescheid.

Die Befreiung gilt ab dem Monat der Antragstellung, nicht rückwirkend. Wer nach einer Bewilligung von Bürgergeld den Antrag auf Befreiung vergisst, zahlt weiter. Wer ihn stellt, bekommt das Geld nicht zurück, spart ab sofort.

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Grundsicherung im Alter → Grundrentenfreibetrag in der Einkommensanrechnung

Wer Grundsicherung im Alter nach SGB XII bezieht und mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen kann, hat Anspruch auf einen Freibetrag bei der Einkommensanrechnung. Nach § 82a SGB XII werden bis zu 281,50 Euro der gesetzlichen Rente aus dem anrechenbaren Einkommen herausgerechnet. Das erhöht entweder den Grundsicherungsbetrag oder macht den Anspruch für Menschen zugänglich, die bisher knapp darüber lagen.

Sozialämter fragen nicht systematisch nach diesem Freibetrag. Wer bei der Beantragung der Grundsicherung die Anlage Grundrentenzeiten nicht vorlegt, bekommt ihn nicht angerechnet. Wer einen bestehenden Grundsicherungsbescheid hat, in dem der Freibetrag fehlt, kann Widerspruch einlegen, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids.

Ein Bescheid ohne diesen Freibetrag ist kein Ermessensspielraum, sondern ein Rechenfehler. Der Widerspruch geht an das Sozialamt, das den Bescheid erlassen hat, mit der Anlage Grundrentenzeiten als Nachweis.

Kinderzuschlag + Wohngeld kombiniert → kein Bürgergeld nötig

Familien mit geringem Erwerbseinkommen denken bei finanzieller Not zuerst an Bürgergeld. Dabei gibt es eine Kombination, die Bürgergeld ersetzen kann und in der Regel besser dasteht: Kinderzuschlag bis zu 297 Euro pro Kind monatlich plus Wohngeld.

Voraussetzung ist, dass die Eltern erwerbstätig sind und mindestens 600 Euro brutto monatlich (Alleinerziehende) oder 900 Euro (Paare) verdienen, und dass Kindergeld für die Kinder bezogen wird. Wer mit Kinderzuschlag und Wohngeld den Gesamtbedarf der Familie decken kann, ist aus dem Bürgergeld-System heraus.

Der entscheidende Vorteil: Bürgergeld bedeutet Mitwirkungspflichten, regelmäßige Überprüfungen und in manchen Konstellationen Sanktionen. Wohngeld und Kinderzuschlag sind demgegenüber eigenständige Rechtsansprüche ohne diese Eingriffsbefugnisse.

Gleichzeitig öffnet der bewilligte Kinderzuschlag den Zugang zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen. Wer die Kombination anstrebt, prüft seinen Anspruch am besten mit dem KiZ-Lotsen der Familienkasse und dem Wohngeldrechner der zuständigen Gemeinde, bevor er Bürgergeld beantragt.

Was diese Folgeansprüche gemeinsam haben

Alle sechs Konstellationen teilen ein strukturelles Merkmal: Die Behörde, die den Erstanspruch bearbeitet, ist nicht zuständig für den Folgeanspruch. Die Pflegekasse informiert nicht über Rentenpunkte, das ist Sache der DRV. Das Wohngeldamt fragt nicht nach Grundrentenzeiten.

Die Familienkasse erklärt den Kinderzuschlag, und nicht das Bildungspaket. Der Beitragsservice prüft keine Leistungsbescheide von sich aus. Das Sozialamt berechnet keine Grundrentenfreibeträge, wenn sie nicht eingefordert werden.

Wer einen Bescheid erhält, sollte deshalb in einem zweiten Schritt prüfen, welche anderen Stellen davon wissen müssen und was dieser Bescheid woanders auslöst. Die meisten dieser Folgeansprüche beginnen erst mit dem Antrag, nicht mit der Bewilligung der Erstleistung. Wer wartet, verliert. Rückwirkend holen lässt sich in diesen Fällen in aller Regel nichts.

Häufige Fragen zu abgeleiteten Sozialleistungsansprüchen

Kann ich als Rentner, der bereits Rente bezieht, noch Rentenpunkte durch Pflege sammeln?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Wer eine Altersrente bezieht und einen Angehörigen pflegt, kann über die sogenannte Flexirente die Rente in eine Teilrente umwandeln und weiterhin rentenversicherungspflichtig sein. Die Pflegekasse führt dann weiter Beiträge ab.

Diese Option gilt nicht, wenn die Regelaltersgrenze überschritten wurde und keine aktive Versicherungspflicht mehr besteht.

Was ist der Unterschied zwischen Grundrentenzuschlag und dem Grundrenten-Freibetrag beim Wohngeld?

Der Grundrentenzuschlag ist ein Aufschlag auf die Rente, der einkommensabhängig geprüft wird; viele bekommen ihn nicht, weil ihr Gesamteinkommen zu hoch ist. Der Grundrenten-Freibetrag beim Wohngeld nach § 17a WoGG ist davon vollständig getrennt: Er mindert das anrechenbare Einkommen bei der Wohngeldberechnung, unabhängig davon, ob der Grundrentenzuschlag bewilligt wurde.

Wer den Zuschlag nicht bekommt, kann trotzdem den Freibetrag haben.

Wer ist zuständig für die Bildungs- und Teilhabeleistungen beim Kinderzuschlag?

Die Familienkasse zahlt den Kinderzuschlag, aber die Bildungs- und Teilhabeleistungen werden beim Jobcenter oder, je nach Wohnort, bei der Gemeinde beantragt.

Der Kinderzuschlagsbescheid dient als Nachweis. Welche Stelle zuständig ist, erfährt man beim Jobcenter oder direkt bei der Gemeindeverwaltung.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 44 SGB XI – Soziale Sicherung der Pflegepersonen; § 17a WoGG – Freibetrag Grundrentenzeiten; § 82a SGB XII – Freibetrag Grundrentenzeiten in der Grundsicherung (gesetze-im-internet.de)

Deutsche Rentenversicherung: Rentenbeiträge für pflegende Angehörige nach § 166 SGB VI; Grundrentenzuschlag (deutsche-rentenversicherung.de)

Bundesagentur für Arbeit / Familienkasse: Kinderzuschlag nach § 6a BKGG; KiZ-Lotse (arbeitsagentur.de)