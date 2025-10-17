Pflegegeld 2026: Nullrunde bei Pflegegrad 3 – Diese Rechte hat man trotzdem

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3, die zu Hause versorgt werden, müssen 2026 mit unveränderten Leistungen rechnen. Weder das Pflegegeld noch die ambulanten Sachleistungen steigen zum Jahreswechsel.

Für Sie heißt das: Beträge bleiben stabil, Gestaltungsspielraum bleibt – vor allem über die Kombinationsleistung und ergänzende Budgets.

Pflegegeld 2026: Betrag bleibt bei 599 Euro

Das Pflegegeld wurde zuletzt zum 1. Januar 2025 angehoben. 2026 folgt keine weitere Erhöhung. Bei Pflegegrad 3 bleiben 599 Euro pro Monat bestehen. Anspruch besteht ab Pflegegrad 2, wenn die häusliche Pflege gesichert ist – etwa durch Angehörige. Rechtsgrundlage: § 37 SGB XI. Die Auszahlung erfolgt wie gewohnt im Voraus.

Pflegesachleistungen 2026: 1.497 Euro für den Pflegedienst

Wer einen ambulanten Pflegedienst einbindet, nutzt die Sachleistungen. Auch hier gilt die Nullrunde: Das Monatsbudget für Pflegegrad 3 bleibt 1.497 Euro. Der Pflegedienst rechnet direkt mit der Kasse ab. Eigenanteile fallen nur an, wenn das Budget überschritten wird.

Warum keine Erhöhung? Blick ins Gesetz

Die Pflegereform (PUEG) regelt zwei Anpassungen: 2024 und 2025. Die nächste automatische Dynamisierung ist erst zum 1. Januar 2028 vorgesehen. Dazwischen gibt es keine gesetzlich festgeschriebene Steigerung – also auch nicht in 2026. Maßstab 2028 ist die Kerninflation der drei Vorjahre, begrenzt durch die Lohnentwicklung.

Kombinationsleistung 2026: Pflegegeld und Sachleistung klug mischen

Viele Familien kombinieren Angehörigenpflege mit dem Pflegedienst. Dann greift § 38 SGB XI: Das Pflegegeld wird prozentgenau in dem Verhältnis gekürzt, in dem Sachleistungen im Monat verbraucht werden. An die gewählte Quote sind Sie sechs Monate gebunden.

Bei deutlicher Veränderung der Pflegesituation ist eine frühere Anpassung möglich. Tipp: Stimmen Sie die Quote auf den tatsächlichen Bedarf ab und prüfen Sie sie zum Bindungszeitpunkt neu.

Schnellübersicht Kombinationsleistung 2026 (Pflegegrad 3)

Pflegeverhältnis (Angehörige : Pflegedienst) Pflegegeld Sachleistung Gesamtsumme 100 : 0 599€ 0€ 599€ 70 : 30 418,30€ 449,10€ 867,40€ 50 : 50 299,50€ 748,50€ 1.048,00€ 30 : 70 179,70€ 1.047,90€ 1.227,60€ 0 : 100 0€ 1.497€ 1.497€

Die Werte basieren auf den unveränderten Höchstbeträgen 2026. Sie können jeden Prozentwert wählen; die Kasse rechnet tag- und eurogenau.

Auszahlung: Warum Kombi-Zahlungen oft später kommen

Reines Pflegegeld überweist die Pflegekasse zu Monatsbeginn im Voraus. Bei Kombinationsleistungen erfolgt die Zahlung später, weil der Pflegedienst zuerst abrechnet und die Kasse danach den Pflegegeldanteil ermittelt. Planen Sie diese Verzögerung ein, damit es in der Haushaltskasse nicht klemmt.

Pflicht-Beratung sichern: Sonst droht Kürzung

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss nach § 37 Abs. 3 SGB XI regelmäßig Beratungsbesuche abrufen: bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich. Versäumte Termine können zu Kürzungen oder Aussetzungen des Pflegegelds führen. Vereinbaren Sie die Beratung frühzeitig.

Entlastungsbetrag 2026: 131 Euro bleiben bestehen

Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI beträgt seit 2025 131 Euro monatlich und bleibt 2026 unverändert. Das Geld ist zweckgebunden, etwa für anerkannte Alltagsunterstützung oder zur anteiligen Finanzierung von Tages-/Nachtpflege. Achten Sie auf landesrechtlich anerkannte Anbieter, damit die Kasse erstattet.

Neues Budget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege: 2026 weiter nutzbar

Seit Juli 2025 gibt es den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (vormals getrennte Töpfe). 3.539 Euro pro Jahr können flexibel eingesetzt werden – je nach Bedarf für Ersatz- oder Kurzzeitpflege. Diese Systematik gilt 2026 fort. Klären Sie mit der Kasse, wie Restbeträge aus dem Vorjahr angerechnet werden.

So holen Sie 2026 mehr heraus – drei konkrete Schritte

Bedarf ehrlich bilanzieren. Wer übernimmt was, wie oft und wie verlässlich? Planen Sie Dienste dort ein, wo Entlastung am meisten wirkt. Kombiquote berechnen. Nutzen Sie die Prozent-Formel: Pflegegeld-Anspruch = 100 % – (Sachleistungs-Verbrauch ÷ Budget) × 100. Halten Sie die Quote sechs Monate durch und justieren Sie dann. Zusatzbudgets verplanen. Entlastungsbetrag monatlich nutzen, Jahresbetrag für Verhinderung/Kurzzeitpflege rechtzeitig buchen. So verhindern Sie, dass Geld verfällt.

Ausblick: Nächste Erhöhung erst 2028

Nach aktueller Rechtslage steigen Geld- und Sachleistungen wieder zum 1. Januar 2028 – automatisch und preisgebunden. Für 2026 ist keine Erhöhung vorgesehen. Wer Pflege zu Hause organisiert, sollte daher 2026 vor allem Spielräume im System ausschöpfen: Kombinationsleistung passgenau wählen, Beratung einhalten und Zusatzbudgets konsequent nutzen.