Rente: Grundsicherung im Alter trotz 44.500 Euro Vermögen – Was das BSG-Urteil jetzt bedeutet

Grundsicherung im Alter trotz 44.500 Euro Vermögen: Warum dieser Fall die Ausnahme war

Wer mit einer kleinen Rente zum Sozialamt geht und ein paar Tausend Euro auf dem Konto hat, hört dort fast immer denselben Satz: erst das Ersparte aufbrauchen, dann gibt es Grundsicherung. Deshalb klingt eine Meldung wie eine Erlösung, nach der eine Rentnerin trotz rund 44.500 Euro Vermögen ihren Anspruch auf Grundsicherung im Alter behielt.

Das Bundessozialgericht hat das am 27. Mai 2026 tatsächlich so entschieden. Wer daraus aber schließt, er dürfe als Rentner heute 44.500 Euro behalten und bekomme trotzdem Leistungen, irrt sich. (B 8 SO 4/24 R)

Der Fall spielt nämlich in einer Zeit, in der ein Sonderrecht galt, das es heute nicht mehr gibt. Die alleinstehende Klägerin aus Pforzheim bezog seit Juli 2021 eine Altersrente von nicht einmal 600 Euro im Monat. Weil das nicht zum Leben reichte, beantragte sie ergänzend Grundsicherung im Alter.

Gleichzeitig hatte sie nach dem Urteilsreferat eine Rentenversicherung mit einem Rückkaufswert von rund 30.000 Euro, knapp 6.000 Euro auf dem Konto, Schmuck und Gold im Wert von etwa 4.000 Euro und einen Pkw für rund 4.500 Euro, zusammen jene rund 44.500 Euro.

Das Sozialamt rechnete dieses Vermögen an und kürzte die Leistung. Genau das war der Streitpunkt.

Was das Bundessozialgericht wirklich entschieden hat

Das Urteil hat zwei Seiten: Die Regelsätze der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung waren erst einmal in den Jahren 2022 und 2023 nicht verfassungswidrig zu niedrig. In der Gesamtschau sei das Existenzminimum gedeckt gewesen, auch wenn die Inflation höher lag als der Anstieg der Regelsätze selbst.

Die eigentlich wichtige Aussage des Urteils steht woanders: Während der Corona-Pandemie galt eine Übergangsregelung, nach der Erspartes bei der Grundsicherung über Monate hinweg nicht angerechnet werden durfte.

Diese Regel hat das Gericht in ihrer Reichweite bestätig. Deshalb durfte das Vermögen der Klägerin im betroffenen Zeitraum nicht leistungsmindernd berücksichtigt werden, solange es nicht „erheblich” war.

Nach dem Urteilsreferat orientierte sich das Verfahren bei dieser Schwelle an einem Wert von über 60.000 Euro, angelehnt an die Praxis der Bundesagentur für Arbeit. Rund 44.500 Euro lagen darunter.

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Die Corona-Regel ist abgelaufen: So viel Vermögen ist heute in der Grundsicherung geschützt

Derzeit kursierende Schlagzeilen machen falsche Hoffnungen, weil ihnen ein Denkfehler zugrunde liegt.

Der Vermögensschutz, um den es im Urteil ging, war die Übergangsregelung „aus Anlass der COVID-19-Pandemie”. Sie galt für Bewilligungszeiträume, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2022 begannen. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es sie nicht mehr. Wer heute einen Antrag stellt, fällt nicht mehr unter diesen Schutz.

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind heute 10.000 Euro pro Person geschützt, bei Ehe- oder Lebenspartnern 20.000 Euro für beide zusammen. Wer als alleinstehender Rentner jetzt mit 44.500 Euro zum Sozialamt geht, muss alles, was über 10.000 Euro hinausgeht, zuerst einsetzen, bevor Leistungen fließen.

Warum so viele Rentner zu Unrecht weniger Grundsicherung bekamen

Die Übergangsregel war zunächst auf sechs Monate angelegt und wurde danach mehrfach verlängert. Viele Sozialämter haben den Vermögensschutz aber nur in den ersten sechs Monaten gewährt und ihn danach einfach nicht mehr angewandt.

Das war falsch. Das Bundessozialgericht hat festgehalten, dass die Regelung durchgehend bis zum 31. Dezember 2022 galt. Wer in diesem Zeitraum sein Erspartes angerechnet bekam und deshalb weniger Grundsicherung erhielt, wurde rechtswidrig behandelt.

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Behörden legen eine befristete Ausnahme im Zweifel zu ihren Gunsten aus und kehren möglichst schnell zur normalen Anrechnung zurück. Solange niemand widerspricht, bleibt der zu niedrige Bescheid bestehen.

Das Sozialamt behauptet damit faktisch, das Vermögen sei anzurechnen gewesen – das Gericht sagt für die Pandemiezeit das Gegenteil. Wer das damals nicht wusste, hat Monat für Monat Geld verloren, das ihm zustand.

Geld zurückholen: Wer es jetzt noch kann und wer zu spät ist

Ein bestandskräftiger Bescheid lässt sich (nur) noch mit einem Überprüfungsantrag angreifen. In der Sozialhilfe und der Grundsicherung im Alter gilt dabei aber eine harte Grenze: Selbst wenn der Antrag Erfolg hat, werden Nachzahlungen höchstens für ein Jahr rückwirkend geleistet, gerechnet ab dem Beginn des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird.

Wer also jetzt, im Jahr 2026, einen Überprüfungsantrag wegen einer falschen Vermögensanrechnung aus dem Jahr 2022 stellt, bekommt für 2022 keinen Cent mehr – die Jahresgrenze ist längst überschritten.

Wer jedoch aus der damaligen Zeit noch einen offenen Widerspruch hat, in dem die Vermögensanrechnung gerügt wurde, steht jetzt deutlich besser da und sollte diesen Widerspruch auf keinen Fall zurücknehmen.

Wer einen Bescheid hat, der erst Ende 2024 oder 2025 bestandskräftig wurde oder den gleichen Fehler bis heute fortschreibt, kann mit einem Überprüfungsantrag noch etwas erreichen.

Wenn das Sozialamt heute Ihr Erspartes anrechnet: Was Sie tun können

Über das geschützte Schonvermögen von 10.000 Euro hinaus bleiben weitere Werte außen vor: eine geförderte Altersvorsorge wie ein Riester-Vertrag, ein angemessenes selbstbewohntes Haus oder eine Eigentumswohnung, der normale Hausrat und Gegenstände von besonderem persönlichem oder familiärem Wert.

Wer einen Bescheid in der Hand hält, in dem solche Werte als verwertbares Vermögen auftauchen, hat oft einen handfesten Fehler vor sich. Gegen einen falschen Bescheid hilft Widerspruch, der innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids beim Sozialamt eingehen muss.

Wer sich die Begründung nicht zutraut, muss das nicht allein tun: VdK, SoVD und die Wohlfahrtsverbände beraten Mitglieder und oft auch Nichtmitglieder, und ein Beratungsschein beim Amtsgericht öffnet die Tür zu einer ersten anwaltlichen Einschätzung für wenige Euro.

Das Urteil ist also kein Freibrief, mit hohem Vermögen Grundsicherung zu beziehen, sondern der Beweis, dass Ämter auch bei Vermögensfragen falsch rechnen – und dass es sich lohnt, jeden Bescheid und jede Anrechnung zu hinterfragen, solange die Fristen noch laufen.

Häufige Fragen zu Vermögen und Grundsicherung im Alter

Zählt meine private Rentenversicherung als Vermögen?

Das kommt auf die Art der Vorsorge an. Staatlich geförderte Altersvorsorge wie ein Riester-Vertrag bleibt geschützt und wird nicht als verwertbares Vermögen angerechnet. Eine normale private Rentenversicherung mit Rückkaufswert zählt dagegen zum verwertbaren Vermögen.

Muss ich mein Auto und meinen Hausrat einsetzen?

Ein angemessenes Kraftfahrzeug und der übliche Hausrat gehören zum geschützten Vermögen und müssen nicht verwertet werden. Erst wenn ein Fahrzeug einen deutlich überdurchschnittlichen Wert hat, kann das Amt einen Teil davon berücksichtigen. Gegenstände mit besonderem persönlichem Wert, etwa Erbstücke ohne nennenswerten Marktwert, bleiben ebenfalls außen vor.

Ich habe 2022 wegen meines Ersparten weniger bekommen. Ist das verloren?

Meistens leider ja, weil Nachzahlungen in der Grundsicherung nur ein Jahr zurückreichen und das Jahr 2022 außerhalb dieser Grenze liegt. Die Ausnahme: Wenn aus dieser Zeit noch ein Widerspruch offen ist oder der fehlerhafte Bescheid erst spät bestandskräftig wurde, lohnt es sich, den genauen Verfahrensstand prüfen zu lassen, bevor Sie etwas gegenüber dem Amt erklären.

Quellen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII): § 141 Übergangsregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII): § 90 Einzusetzendes Vermögen und § 116a Rücknahme von Verwaltungsakten

Bundessozialgericht: Urteilsreferat zu B 8 SO 4/24 R und B 8 SO 5/24 R vom 27. Mai 2026