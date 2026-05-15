Grundrentenzuschlag: Rentner sollten Anspruch prüfen

Der Grundrentenzuschlag soll Menschen unterstützen, die viele Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren, aber während ihres Arbeitslebens eher niedrige Einkommen erzielt haben. Er ist keine eigenständige Sozialleistung, sondern ein individueller Zuschlag zur gesetzlichen Rente. Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch, ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Wichtig ist: Nicht jede niedrige Rente führt automatisch zu einem Grundrentenzuschlag. Entscheidend sind die gespeicherten Versicherungszeiten, die Höhe der früheren Verdienste und das anrechenbare Einkommen im Ruhestand. Deshalb kann es auch vorkommen, dass zwei Rentner mit ähnlich hoher Monatsrente unterschiedlich behandelt werden.

Was ist der Grundrentenzuschlag?

Der Grundrentenzuschlag ist ein zusätzlicher Betrag zur gesetzlichen Rente. Er wurde eingeführt, um langjährige Arbeit, Kindererziehung oder Pflege besser zu berücksichtigen, wenn die daraus entstandenen Rentenansprüche vergleichsweise niedrig ausfallen. Die Leistung wird zusammen mit der regulären Rente ausgezahlt.

Eine feste Pauschale gibt es dabei nicht. Die Höhe wird für jede Person einzeln berechnet. Ende 2024 lag der durchschnittlich gezahlte Zuschlag nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 97 Euro monatlich.

Wer kann den Grundrentenzuschlag erhalten?

Ein Anspruch kommt grundsätzlich für Rentnerinnen und Rentner in Betracht, die mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten erreicht haben. Zwischen 33 und 35 Jahren wird der Zuschlag nur gestaffelt gezahlt. Erst ab 35 Jahren Grundrentenzeiten kann er in voller Höhe berücksichtigt werden.

Zu den Grundrentenzeiten zählen vor allem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung oder selbständiger Tätigkeit. Auch Zeiten der Kindererziehung, Pflege, Krankheit, Rehabilitation sowie bestimmte Berücksichtigungs- und Ersatzzeiten können einbezogen werden. Entscheidend ist, was im Rentenkonto tatsächlich gespeichert und anerkannt ist.

Neben der Dauer der Versicherungszeiten prüft die Rentenversicherung auch die Höhe des früheren Einkommens. Der durchschnittliche Verdienst im gesamten Berufsleben darf höchstens 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. Für die Berechnung zählen nur Zeiten, in denen mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes erreicht wurden.

Welche Rentenarten sind erfasst?

Der Grundrentenzuschlag kann nicht nur bei Altersrenten gezahlt werden. Er kommt auch bei Erwerbsminderungsrenten, Erziehungsrenten sowie Hinterbliebenenrenten in Betracht. Dazu gehören beispielsweise Witwen-, Witwer- und Waisenrenten.

Auch hier erfolgt die Prüfung automatisch durch die Deutsche Rentenversicherung. Wer Anspruch hat, findet den Zuschlag im Rentenbescheid oder in einem späteren Änderungsbescheid. Eine gesonderte Beantragung ist nach den aktuellen Informationen der Rentenversicherung nicht nötig.

Welche Einkommensgrenzen gelten ab Januar 2026?

Der Grundrentenzuschlag wird nur dann vollständig ausgezahlt, wenn das anrechenbare Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Ab Januar 2026 bleiben bei alleinstehenden Personen monatliche Einkommen bis 1.492 Euro anrechnungsfrei. Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften liegt die Grenze bei 2.327 Euro monatlich.

Liegt das Einkommen darüber, wird der übersteigende Teil teilweise oder vollständig auf den Zuschlag angerechnet. Dadurch kann der Zuschlag geringer ausfallen oder ganz entfallen. Die Freibeträge werden jährlich zum 1. Januar entsprechend der vorjährigen Rentenanpassung angepasst.

Personengruppe Einkommensanrechnung ab Januar 2026 Alleinstehende Bis 1.492 Euro monatlich keine Anrechnung; von mehr als 1.492 Euro bis 1.909 Euro werden 60 Prozent angerechnet; Einkommen oberhalb von 1.909 Euro wird vollständig angerechnet. Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften Bis 2.327 Euro monatlich keine Anrechnung; von mehr als 2.327 Euro bis 2.744 Euro werden 60 Prozent angerechnet; Einkommen oberhalb von 2.744 Euro wird vollständig angerechnet.

Welches Einkommen wird berücksichtigt?

Für die Einkommensanrechnung werden insbesondere das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil der Rente und Kapitalerträge berücksichtigt. Der Grundrentenzuschlag selbst zählt dabei nicht als Einkommen. Steuerfreie Einnahmen werden nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung nicht angerechnet.

Nicht berücksichtigt werden zum Beispiel Einnahmen aus bestimmten ehrenamtlichen Tätigkeiten, pauschal besteuerte Minijobs, Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Blindengeld oder Krankengeld. Auch Pflegegeld kann unter bestimmten Voraussetzungen außen vor bleiben. Bei Kapitalerträgen kann es erforderlich sein, Angaben selbst an die Rentenversicherung zu melden, wenn sie dem Finanzamt nicht vollständig vorliegen.

Warum zählt nicht immer das aktuelle Einkommen?

Für die Prüfung wird nicht das laufende Einkommen des aktuellen Jahres verwendet. Die Rentenversicherung greift auf Daten zurück, die das Finanzamt übermittelt. Für den Grundrentenzuschlag ab Januar 2026 wird regelmäßig das Einkommen aus dem Jahr 2023 herangezogen.

Falls für dieses Jahr keine Daten vorliegen, kann ersatzweise ein früheres Jahr berücksichtigt werden. Das Einkommen wird dabei auf einen Monatswert umgerechnet, indem das Jahreseinkommen durch zwölf geteilt wird. Die Überprüfung findet jährlich zum 1. Januar statt.

Wie wird die Höhe des Zuschlags berechnet?

Die Berechnung ist komplex und hängt von den im Rentenkonto gespeicherten Entgeltpunkten ab. Vereinfacht gesagt werden die Entgeltpunkte aus bestimmten Jahren mit niedrigem, aber nicht zu niedrigem Verdienst aufgewertet. Eine pauschale Aufstockung auf einen festen Rentenbetrag gibt es nicht.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft zunächst, ob mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorhanden sind. Anschließend werden die Jahre betrachtet, in denen mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes versichert wurden. Aus diesen Zeiten wird ein Durchschnitt gebildet, der nach bestimmten Grenzen erhöht und anschließend gekürzt wird.

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Warum kann der Zuschlag sinken oder wegfallen?

Der Grundrentenzuschlag wird jedes Jahr neu überprüft. Ändert sich das angerechnete Einkommen, kann sich auch der Zuschlag verändern. Das kann zu einer höheren, niedrigeren oder ausbleibenden Zahlung führen.

Betroffene Rentnerinnen und Rentner erhalten darüber einen Bescheid. Sinkt die Rente zu Jahresbeginn, kann eine geänderte Einkommensanrechnung der Grund sein. In solchen Fällen lohnt sich ein genauer Blick in den Bescheid.

Was sollten Rentner prüfen?

Rentnerinnen und Rentner sollten darauf achten, ob alle Versicherungszeiten im Rentenkonto korrekt erfasst sind. Besonders Zeiten der Kindererziehung, Pflege oder Krankheit können für die Grundrentenzeiten wichtig sein. Fehler oder Lücken im Rentenkonto können sich auf die Prüfung auswirken.

Auch der Rentenbescheid sollte sorgfältig gelesen werden. Dort steht, ob ein Grundrentenzuschlag berücksichtigt wurde und welches Einkommen in die Anrechnung eingeflossen ist. Bei Unklarheiten kann eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung sinnvoll sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin war 36 Jahre lang versicherungspflichtig beschäftigt, hat zwei Kinder erzogen und meist in Teilzeit gearbeitet. Ihr Durchschnittsverdienst lag deutlich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt, aber in vielen Jahren oberhalb der Untergrenze von 30 Prozent. Damit erfüllt sie die Voraussetzung von mindestens 35 Jahren Grundrentenzeiten.

Ihre monatliche Rente und weitere Einkünfte liegen unter der für Alleinstehende geltenden Freigrenze von 1.492 Euro. In diesem Fall kann der Grundrentenzuschlag vollständig ausgezahlt werden, sofern die Rentenversicherung die entsprechenden Zeiten und Entgeltpunkte bestätigt. Würde ihr Einkommen später über die Grenze steigen, könnte sich der Zuschlag bei der nächsten jährlichen Prüfung verringern.

Häufige Fragen zum Grundrentenzuschlag

1. Wer hat Anspruch auf den Grundrentenzuschlag?

Ein Anspruch kommt für Rentnerinnen und Rentner in Betracht, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten gesammelt haben. Dazu zählen vor allem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, aber auch Zeiten der Kindererziehung, Pflege, Krankheit oder Rehabilitation. Außerdem muss der frühere Verdienst über längere Zeit eher niedrig gewesen sein.

2. Muss der Grundrentenzuschlag beantragt werden?

Nein, ein Antrag ist nicht erforderlich. Die Deutsche Rentenversicherung prüft automatisch, ob ein Anspruch besteht. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Zuschlag zusammen mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt.

3. Reicht eine niedrige Rente automatisch für den Grundrentenzuschlag aus?

Nein, eine niedrige Rente allein genügt nicht. Entscheidend sind die Versicherungszeiten, die früheren Verdienste und das anrechenbare Einkommen im Ruhestand. Deshalb können Rentner mit ähnlich hoher Rente unterschiedlich behandelt werden.

4. Welche Zeiten zählen zu den Grundrentenzeiten?

Zu den Grundrentenzeiten zählen unter anderem Pflichtbeitragszeiten aus Arbeit, Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten sowie bestimmte Zeiten von Krankheit oder Rehabilitation. Entscheidend ist, dass diese Zeiten im Rentenkonto gespeichert und anerkannt sind. Daher sollten Rentnerinnen und Rentner ihr Rentenkonto auf Lücken prüfen.

5. Wird Einkommen auf den Grundrentenzuschlag angerechnet?

Ja, bestimmtes Einkommen wird berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil der Rente und Kapitalerträge. Liegt das Einkommen über den geltenden Freibeträgen, kann der Zuschlag gekürzt werden oder ganz entfallen.

6. Kann sich die Höhe des Grundrentenzuschlags ändern?

Ja, der Grundrentenzuschlag wird jährlich überprüft. Ändert sich das angerechnete Einkommen, kann der Zuschlag steigen, sinken oder wegfallen. Betroffene erhalten darüber einen Bescheid der Deutschen Rentenversicherung.

7. Wird der Grundrentenzuschlag auch bei Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrenten gezahlt?

Ja, der Zuschlag kann nicht nur bei Altersrenten berücksichtigt werden. Er kommt auch bei Erwerbsminderungsrenten, Erziehungsrenten sowie Hinterbliebenenrenten wie Witwen-, Witwer- oder Waisenrenten in Betracht. Voraussetzung ist auch hier, dass die persönlichen Bedingungen erfüllt sind.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag.

Deutsche Rentenversicherung: Wer hat einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag?

Deutsche Rentenversicherung: Wie wird der Grundrentenzuschlag berechnet?