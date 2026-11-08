Pflegegeld trotz Autismus-Diagnose abgelehnt – wann Kinder Anspruch auf einen Pflegegrad haben

Das Kind braucht täglich Hilfe beim Anziehen, beim Essen und bei Abläufen, die Gleichaltrige bereits selbst bewältigen. Trotzdem lehnt die Pflegekasse den Antrag ab oder erkennt nur Pflegegrad 1 an.

Für Eltern bedeutet das, dass sie weiterhin ohne monatliches Pflegegeld auskommen müssen.

Eine Autismus-Diagnose allein begründet keinen Anspruch auf einen bestimmten Pflegegrad. Entscheidend ist, wie stark die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten im Alltag beeinträchtigt sind. Bei Kindern zählt dabei der Vergleich mit altersentsprechend entwickelten Kindern.

Eine Ablehnung sollte deshalb daran geprüft werden, ob der tatsächliche Hilfebedarf vollständig erfasst wurde.

Auch Anleitung und Betreuung können Pflegebedarf sein

Pflegebedürftigkeit beschränkt sich nicht auf körperliche Hilfe. Auch gesundheitlich bedingte Schwierigkeiten beim Verstehen, bei der Orientierung, bei der Bewältigung von Ängsten oder beim Gestalten des Tagesablaufs können berücksichtigt werden.

Die Einschränkungen müssen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.

Für die Begutachtung ist daher nicht nur wichtig, ob ein Kind eine Bewegung ausführen kann. Es kommt auch darauf an, ob es eine Handlung im Alltag selbstständig bewältigt oder dafür regelmäßig Anleitung, Beaufsichtigung oder Unterstützung benötigt.

Welche Hilfe zählt, richtet sich nach dem jeweiligen Begutachtungskriterium.

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht den Unterschied. Ein achtjähriges Kind kann seine Kleidung selbst anziehen, benötigt aber bei jedem Schritt Anleitung und wiederholte Unterstützung, um den Vorgang zu Ende zu führen. Die Angabe „zieht sich selbst an“ würde diese Situation nur unvollständig beschreiben.

Ein bestimmter Pflegegrad lässt sich aus diesem einzelnen Beispiel jedoch nicht ableiten.

Der Vergleich mit Gleichaltrigen ist entscheidend

Junge Kinder benötigen auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen Hilfe. Deshalb wird bei der Pflegebegutachtung nicht jede Unterstützung durch die Eltern als zusätzlicher Pflegebedarf gewertet.

Maßgeblich ist, welche Einschränkungen über das altersübliche Maß hinausgehen.

Eltern sollten deshalb möglichst genau beschreiben, was ihr Kind selbst schafft und wobei es zusätzliche Unterstützung braucht. Das kann beispielsweise die Körperpflege, das Erkennen von Gefahren, das Mitteilen grundlegender Bedürfnisse oder den Umgang mit Veränderungen betreffen.

Für Kinder bis zu 18 Monaten gelten besondere Bewertungsregeln. Ihre ohnehin ausgeprägte altersbedingte Unselbstständigkeit wird anders berücksichtigt als bei älteren Kindern.

Pflegegeld gibt es erst ab Pflegegrad 2

Ein anerkannter Pflegegrad bedeutet nicht in jedem Fall monatliches Pflegegeld. Bei Pflegegrad 1 besteht dieser Anspruch nicht. Ab Pflegegrad 2 kann Pflegegeld gezahlt werden, wenn die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist, beispielsweise durch die Eltern.

Für 2026 gelten folgende monatliche Beträge bei ausschließlichem Pflegegeldbezug.

Pflegegrad Monatliches Pflegegeld Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Wer Pflegegeld mit ambulanten Pflegesachleistungen kombiniert, erhält gegebenenfalls nur anteiliges Pflegegeld. Die Leistung steht dem pflegebedürftigen Kind zu und wird bei minderjährigen Kindern durch die Sorgeberechtigten verwaltet.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten beschreibt unser Überblick über Leistungen für Kinder mit Schwerbehinderung. Die jeweiligen Voraussetzungen müssen getrennt geprüft werden.

Bei der Begutachtung den Alltag sichtbar machen

Die Pflegekasse beauftragt bei gesetzlich Versicherten den Medizinischen Dienst oder unabhängige Gutachter mit der Prüfung. Die Entscheidung über den Pflegegrad trifft anschließend die Pflegekasse.

Zur Vorbereitung helfen vorhandene ärztliche und therapeutische Berichte sowie Beobachtungen aus Kita oder Schule. Ergänzend können Eltern aufschreiben, welche Unterstützung zu Hause erforderlich ist.

Ein Pflegetagebuch ist keine gesetzliche Voraussetzung, kann aber verhindern, dass wichtige Situationen beim Termin vergessen werden.

Aussagekräftiger als „Unser Kind braucht ständig Hilfe“ ist eine konkrete Beschreibung. Dazu gehören die jeweilige Tätigkeit, die erforderliche Unterstützung und ihre Häufigkeit. Eltern sollten auch erklären, was geschieht, wenn diese Hilfe ausbleibt.

Dabei geht es weder darum, Schwierigkeiten zu übertreiben, noch darum, die Situation möglichst günstig darzustellen. Entscheidend ist der tatsächliche Alltag. Gerade Unterstützung, die Eltern seit Jahren selbstverständlich leisten, sollte ausdrücklich benannt werden.

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Nicht jede Belastung führt zu zusätzlichen Punkten

Der Pflegegrad ergibt sich aus einem gesetzlich festgelegten Bewertungssystem. Geprüft werden sechs Bereiche, darunter Selbstversorgung, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen.

Die Bereiche haben unterschiedliche Gewichte. Die Selbstversorgung zählt mit 40 Prozent, Mobilität mit zehn Prozent. Bei kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten einerseits und Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen andererseits wird nur der höhere gewichtete Wert berücksichtigt. Beide werden nicht vollständig zusammengerechnet.

Ab 12,5 Gesamtpunkten beginnt Pflegegrad 1, ab 27 Punkten Pflegegrad 2. Für höhere Pflegegrade gelten weitere Schwellen. Die Belastung der Eltern ist deshalb wichtig für die Beschreibung der Situation, ersetzt aber nicht die Bewertung der einzelnen Kriterien. Für Kinder bis zu 18 Monaten gelten abweichende Einstufungen.

Nach einer Ablehnung das Gutachten prüfen

Eltern sollten nicht nur den Bescheid lesen, sondern auch das zugrunde liegende Gutachten. Falls es nicht vorliegt, können sie es bei der Pflegekasse anfordern. Darin lässt sich erkennen, welche Einschränkungen berücksichtigt und wie sie bewertet wurden.

Für einen Widerspruch sind konkrete Abweichungen hilfreich. Fehlt etwa die regelmäßig notwendige Anleitung bei der Körperpflege, sollte genau diese Bewertung angesprochen werden.

Zusätzliche Berichte können die Darstellung stützen, wenn sie den Hilfebedarf nachvollziehbar beschreiben.

Gegen den Bescheid einer gesetzlichen Pflegekasse ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich.

Dieser richtet sich an die Pflegekasse, nicht an den Medizinischen Dienst. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Ein erfolgreicher Widerspruch kann Nachzahlungen bringen

Wird nach einem Widerspruch festgestellt, dass die Voraussetzungen schon früher vorlagen, können Leistungen für den entsprechend anerkannten Zeitraum nachgezahlt werden.

Maßgeblich sind der Antrag, der Beginn der Pflegebedürftigkeit und die Voraussetzungen der beantragten Leistung. Der Tag der Autismus-Diagnose ist dafür nicht allein entscheidend.

Leistungen werden auf Antrag gewährt, frühestens ab dem Zeitpunkt, an dem die Voraussetzungen erfüllt sind. Bestand die Pflegebedürftigkeit bereits in einem früheren Monat, beginnen die Leistungen bei späterer Antragstellung mit dem Antragsmonat.

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel zeigt die mögliche Bedeutung. Wird Pflegegrad 2 nach einem erfolgreichen Widerspruch für sechs volle Monate anerkannt und bestand durchgehend Anspruch auf das volle Pflegegeld, ergeben sich 6 × 347 Euro und damit 2.082 Euro.

Bereits gezahlte Leistungen oder eine Kombination mit Pflegesachleistungen können die Abrechnung verändern.

Hat sich der Hilfebedarf dagegen erst nach der ursprünglichen Entscheidung erhöht, kommt ein Höherstufungsantrag in Betracht. Er ersetzt nicht den Widerspruch gegen eine bereits damals fehlerhafte Einstufung.

Häufige Fragen

Welchen Pflegegrad bekommt ein Kind mit Autismus?

Es gibt keinen festen Pflegegrad für diese Diagnose. Entscheidend sind die gesundheitlich bedingten Einschränkungen im Alltag und der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber altersentsprechend entwickelten Kindern.

Warum wird trotz Pflegegrad kein Pflegegeld gezahlt?

Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf monatliches Pflegegeld. Dafür ist mindestens Pflegegrad 2 erforderlich. Außerdem muss die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt sein.

Kann Pflegegeld nach einer Ablehnung nachgezahlt werden?

Ja, wenn die Entscheidung korrigiert wird und die Voraussetzungen bereits für den früheren Zeitraum vorlagen. Die Nachzahlung richtet sich nach dem anerkannten Leistungsbeginn und dem jeweiligen Pflegegeldanspruch.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Pflegebedürftigkeit und Begutachtung von Kindern

§ 15 SGB XI, Pflegegrade und Besonderheiten bei Kindern

§ 37 SGB XI, Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Bundesportal, Pflegegeld beantragen und Leistungsbeginn

gesund.bund.de, Widerspruch und Klage gegen einen Bescheid der Pflegekasse