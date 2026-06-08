Pflegegeld: Pflegeheim Kosten – Drei Fehler, die Familien jetzt teuer bezahlen

Wenn ein Elternteil ins Pflegeheim einzieht, beginnt für viele Familien eine Phase der Fehlinformationen. Der durchschnittliche Eigenanteil liegt 2026 bei 3.245 Euro im Monat, mehr als die meisten Renten. Wer nicht sofort beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragt, verliert jeden verspäteten Monat unwiederbringlich.

Und wer glaubt, das geschenkte Haus oder das Vermögen der Kinder sei automatisch sicher, irrt.

Pflegeheim-Einzug: Warum der erste Tag zählt

Das Sozialamt übernimmt die Differenz zwischen Heimkosten und dem, was Rente und Pflegekasse abdecken, aber nur ab dem Tag der Antragstellung. Wer drei Monate wartet und dann doch einen Antrag stellt, bekommt für diese Zeit nichts zurück.

Schon ein formloser schriftlicher Antrag genügt, um das Datum zu sichern; die vollständigen Unterlagen können danach nachgereicht werden.

Familien scheuen den Antrag aus drei Gründen: Sie schämen sich, fürchten den Aufwand oder glauben, bei vorhandenem Vermögen bestehe ohnehin kein Anspruch. Alle drei Annahmen sind falsch oder zumindest unvollständig. Vermögen oberhalb der Schutzgrenze muss zwar eingesetzt werden, reduziert die Leistung aber nur anteilig.

Ein Anspruch kann also bereits bestehen, auch wenn noch Geld auf dem Konto ist.

Welches Vermögen das Sozialamt nicht anfassen darf

Das Sozialhilferecht schützt klar definierte Vermögenspositionen. Wer sie nicht geltend macht, verliert sie. Seit dem 1. Januar 2023 bleiben 10.000 Euro pro Person geschützt, bei einem Ehepaar zusammen 20.000 Euro. Darüber hinaus ist das Eigenheim geschützt, solange der Ehepartner oder eine andere berechtigte Person dort wohnt.

Zieht dagegen der letzte Bewohner ins Heim und steht das Haus leer, kann das Sozialamt die Immobilie als verwertbares Vermögen prüfen. Das ist kein Automatismus, sondern eine ernsthafte Prüfung.

Ein verbreitetes Missverständnis lautet: „Wer noch mehr als 10.000 Euro hat, bekommt erst mal gar nichts.” Das stimmt so nicht. Das Sozialamt berechnet, wie viel die Person monatlich einsetzen kann, und übernimmt die verbleibende Lücke. Das Vermögen oberhalb der Schutzgrenze wird schrittweise aufgezehrt, nicht als Einmalzahlung eingefordert.

Wer genau diese Rechnung nicht kennt und keinen Antrag stellt, zahlt die Lücke aus eigener Tasche, obwohl das Amt einen Teil tragen müsste.

Kinder zahlen nicht – mit einer wichtigen Ausnahme

Seit dem 1. Januar 2020 gilt: Kinder werden vom Sozialamt für Elternunterhalt in der Regel erst herangezogen, wenn ihr Jahresbruttoeinkommen 100.000 Euro übersteigt. Das Gesetz vermutet dabei, dass das Einkommen unter dieser Schwelle liegt.

Das Sozialamt darf nur dann Auskunft verlangen, wenn es konkrete Anhaltspunkte für ein höheres Einkommen hat. Die Grenze gilt je Kind einzeln; Einkommen des Ehepartners oder der Geschwister wird nicht zusammengerechnet. Für die überwiegende Mehrheit der Familien ist der Elternunterhalt damit kein Thema.

Hier beginnt die gefährliche Verwechslung: Diese Grenze schützt das laufende Einkommen der Kinder, aber nicht vor der Rückforderung einer Schenkung. Ein Kind, das vor acht Jahren das Elternhaus übertragen bekommen hat, zahlt keinen Unterhalt. Es kann aber gleichzeitig zur Herausgabe des Hauses oder seines Wertes verpflichtet sein. Beide Regeln laufen vollständig unabhängig voneinander.

Die 10-Jahres-Frist: Schenkungen in der Gefahrenzone

Wer das Haus oder größere Geldbeträge verschenkt und dann pflegebedürftig wird, gibt dem Sozialamt ein Werkzeug in die Hand: Verarmt der Schenker, weil er Heimkosten nicht mehr tragen kann, kann die Schenkung zurückgefordert werden.

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Das Sozialamt leitet diesen Anspruch auf sich über und wendet sich direkt an die Beschenkten, unabhängig davon, ob die Beschenkten ein Einkommen haben. Erst wenn seit der Schenkung mehr als zehn Jahre vergangen sind, ist dieser Zugriff ausgeschlossen.

Dieser Schutz funktioniert aber nur bei einer vollständigen Übertragung. Wer das Haus verschenkt, sich aber ein lebenslanges Wohnrecht oder Nießbrauch vorbehält, löst die Immobilie nicht vollständig aus seinem Vermögen heraus. Der Bundesgerichtshof hat klargestellt: Die Zehn-Jahres-Frist beginnt in diesen Fällen nicht mit dem Notartermin, sondern erst, wenn das Nutzungsrecht endet.

Wer mit 70 das Haus mit Nießbrauchvorbehalt überträgt und mit 82 ins Heim zieht, hat die Frist möglicherweise noch nicht einmal begonnen. Eine frühe, vollständige Übertragung (ohne Nießbrauch oder Wohnrecht) lässt die Frist frühestmöglich starten. Notarielle und fachanwaltliche Beratung ist dabei unerlässlich.

Was das PNOG ändert – und was jetzt gilt

Am 3. Juni 2026 legte das Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf für das Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) vor. Der Entwurf sieht unter anderem sechs Monate längere Wartezeiten auf Pflegeheimzuschüsse vor, ist aber noch kein Gesetz. Kabinettsbeschluss und parlamentarisches Verfahren stehen noch aus.

Die diskutierte Absenkung der 100.000-Euro-Grenze beim Elternunterhalt ist nicht einmal Bestandteil des PNOG. Sie soll in einem eigenen Gesetzgebungsverfahren geregelt werden, das dem Arbeitsministerium obliegt. Es gibt kein Datum und keinen beschlossenen Wert. Familien, die heute einen Pflegefall durchleben, können sich auf die geltende Rechtslage verlassen.

Was Erben nach dem Tod erwartet

Wenn das Sozialamt über Jahre Pflegeheimkosten übernommen hat und die pflegebedürftige Person stirbt, kann der Sozialhilfeträger den Nachlass in Anspruch nehmen, und zwar für Leistungen, die innerhalb von zehn Jahren vor dem Tod erbracht wurden. Die Haftung ist ausdrücklich auf den Wert des Nachlasses begrenzt. Wer nichts erbt, zahlt nichts.

Dieser Erbenersatz gilt nur für Hilfe-zur-Pflege-Leistungen, nicht für die Grundsicherung im Alter. Wer ausschließlich Grundsicherung im Alter bezogen hat, hinterlässt seinen Erben keine Kostenersatzpflicht, das ist gesetzlich ausdrücklich ausgeschlossen.

Kommt dennoch ein Kostenersatzbescheid, lohnt der Widerspruch innerhalb eines Monats. Besteht der Nachlass im Wesentlichen aus der selbst bewohnten Wohnung, kann eine besondere Härte vorliegen, die den Zugriff des Sozialamts begrenzt. Eine Stundung kann Wohnungsverlust verhindern.

Häufige Fragen zu Pflegeheim und Sozialamt

Muss ich als Kind dem Sozialamt mein Einkommen offenbaren?

Nicht ohne konkreten Anlass. Das Gesetz vermutet, dass das Einkommen unter 100.000 Euro liegt. Ein Auskunftsbescheid ist nur rechtmäßig, wenn das Sozialamt nachweislich Anhaltspunkte für ein höheres Einkommen hat. Wer einen solchen Bescheid trotzdem erhält, sollte Widerspruch einlegen und die Grundlage der Anforderung hinterfragen.

Was passiert, wenn das Sozialamt eine Schenkung zurückfordert, das Geld aber längst ausgegeben ist?

Wer nicht mehr bereichert ist, kann sich auf Entreicherung berufen. Das schließt die Rückforderung aber nicht automatisch aus. War das Geld etwa für Renovierungen am beschenkten Haus bestimmt, ist der Beschenkte möglicherweise noch bereichert, weil der Wert des Hauses gestiegen ist. Im Streitfall entscheidet das Sozialgericht.

Schützt der Antrag auf Hilfe zur Pflege das Vermögen vor dem Sozialamt?

Nein. Der Antrag löst die Leistungspflicht des Sozialamts aus, aber das Amt prüft gleichzeitig, welches Vermögen einzusetzen ist. Wer den Antrag früh stellt, schützt kein Vermögen, sichert aber das Datum und verhindert, dass Leistungen für vergangene Monate verloren gehen.

Quellen

Dejure.org: § 90 SGB XII — Einzusetzendes Vermögen (Fassung ab 01.01.2023)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ Angehörigen-Entlastungsgesetz (Stand 2019/2020)

Bundestag: Drucksache 20/6275 – Schonvermögen nach SGB XII (31.03.2023)

Deutsches Ärzteblatt: Referentenentwurf PNOG, Bericht vom 4. Juni 2026

Bürgerliches Gesetzbuch: §§ 528, 529 – Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers