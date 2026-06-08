Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Sozialgericht: Bedarfsgemeinschaft trotz getrennten Wohnungen und weniger Bürgergeld

Gegen-Hartz bei Google hinzufügen

Jobcenter können davon ausgehen, dass nicht zusammenlebende Eheleute ohne Trennungsabsichten auch füreinander einstehen und eine Bedarfsgemeinschaft bilden. Dies hat das Sozialgericht Hannover in einem kürzlich veröffentlichten, noch nicht rechtskräftigen Beschluss vom 5. Mai 2026 entschieden (Az.: S 7 AS 334/26 ER).

Weniger Bürgergeld bewilligt

Die Antragstellerin und ihre vier minderjährigen Kinder hatten für die Monate April bis Juli 2026 höheres Bürgergeld beansprucht. Das Jobcenter hatte mit ihrer Eheschließung im März 2026 den Ehemann bei der Leistungsberechnung als Teil der familiären Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt.

Die Ehefrau hielt die damit verbundene geringere Bürgergeldhöhe für nicht gerechtfertigt. Sie lebe mit ihrem Ehemann in getrennten Wohnungen. Eine Bedarfsgemeinschaft bestehe nicht.

Doch ihr Eilantrag auf höhere Leistungen lehnte das Sozialgericht ab. Zwar liege eine räumliche Trennung der Eheleute vor, von einem dauernden Getrenntleben sei deshalb aber noch nicht auszugehen. Entscheidend sei vielmehr, ob mindestens ein Ehegatte die eheliche Lebensgemeinschaft nach außen erkennbar ablehne. Anhaltspunkte hierfür gebe es aber nicht.

Sozialgericht Hannover: Ehemann hat keine Trennungsabsichten

So konnten nach Anhörung des Ehemannes als Zeugen keine Trennungsabsichten festgestellt werden. Er unterstütze die Familie bei der Betreuung der Kinder, im Krankheitsfall und im Familienalltag.

Er verfüge zudem über einen Schlüssel zur Wohnung der Antragstellerin, unternehme mit der Familie gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge. Damit sei das Bestehen einer Bedarfsgemeinschaft überwiegend wahrscheinlich, entschied das Sozialgericht. fle

📚 Lesen Sie auch:
Bürgergeld-Bescheid prüfen
Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch!
Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen
Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Sozialhilfe: Für einen Ein-Personen-Haushalt bei Wohneigentum gilt 90 Quadratmeter angemessen

Sozialhilfe: Für einen Ein-Personen-Haushalt bei Wohneigentum gilt 90 Quadratmeter angemessen

Keine fixe Angemessenheitsgrenze in der Sozialhilfe – Besteht eine verfassungsrechtlich problematische Ungleichbehandlung gegenüber Bürgergeld-Empfängern? Der Antragstellerin steht kein Anspruch auf Grundsicherung als Zuschuss zu, weil sie ihren Lebensunterhalt ausreichend aus eigenem ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld komplett gestrichen – weil sie beim Arzt schwieg - Urteil

Bürgergeld komplett gestrichen – weil sie beim Arzt schwieg – Urteil

Eine Bürgergeldempfängerin erscheint zum ärztlichen Untersuchungstermin – setzt sich hin, sagt kein Wort, beantwortet keine einzige Frage. Das Jobcenter streicht daraufhin alle Leistungen zu 100 Prozent. Das Sozialgericht Hamburg bestätigt ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Gericht untersagte Abmeldung aus dem eigenen Bürgergeld-Bezug

Gericht untersagte Abmeldung aus dem eigenen Bürgergeld-Bezug

Die Abmeldung aus dem Bürgergeld-Bezug, um Einnahmen nicht angeben zu müssen, ist rechtlich nicht wirksam und kann schwerwiegende Folgen haben. Der Leistungsbezug kann nicht einfach durch Verzicht oder Abmeldung beendet ...
Weiterlesen