1.452 Euro Rente im Monat und keine Steuern zahlen: 2026 ist das möglich

Eine monatliche Bruttorente von 1.452 Euro klingt zunächst so, als müsste sie im Jahr 2026 automatisch zu einer Einkommensteuer führen. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich immerhin eine Bruttorente von 17.424 Euro. Dennoch kann am Ende keine Einkommensteuer anfallen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Grund liegt in der besonderen Rentenbesteuerung und in den abzugsfähigen Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Entscheidend ist nicht die ausgezahlte Monatsrente allein, sondern das zu versteuernde Einkommen. Dieses kann bei 1.452 Euro Monatsrente knapp unter dem steuerlichen Grundfreibetrag bleiben.

Warum nicht die gesamte Rente versteuert wird

Wer 2026 erstmals in Rente geht, muss nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 84 Prozent der gesetzlichen Rente versteuern. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben als persönlicher Rentenfreibetrag steuerfrei. Dieser Betrag wird grundsätzlich dauerhaft in Euro festgeschrieben.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.452 Euro ergibt sich eine Jahresbruttorente von 17.424 Euro. Davon wären bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 rechnerisch 14.636,16 Euro steuerpflichtig. Der steuerfreie Rentenanteil läge bei 2.787,84 Euro.

Der Grundfreibetrag schützt das Existenzminimum

Für 2026 steigt der steuerliche Grundfreibetrag auf 12.348 Euro für Alleinstehende. Das Bundesfinanzministerium beschreibt diesen Betrag als steuerfreien Teil des Einkommens, der das Existenzminimum sichern soll. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen darüber liegt, entsteht Einkommensteuer.

Auf den ersten Blick liegt der steuerpflichtige Rentenanteil von 14.636,16 Euro deutlich über diesem Freibetrag. Das bedeutet aber noch nicht automatisch, dass tatsächlich Steuern fällig werden. Vorher werden noch bestimmte Ausgaben abgezogen, vor allem Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Kranken- und Pflegebeiträge können den Unterschied machen

Pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner zahlen aus ihrer gesetzlichen Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der allgemeine Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt 14,6 Prozent, wovon die Rentenversicherung die Hälfte trägt. Auch am kassenindividuellen Zusatzbeitrag beteiligt sie sich zur Hälfte.

Der Pflegeversicherungsbeitrag beträgt für Rentnerinnen und Rentner derzeit 3,6 Prozent und wird von ihnen selbst getragen. Kinderlose Rentnerinnen und Rentner, die nach 1939 geboren wurden und älter als 23 Jahre sind, zahlen zusätzlich 0,6 Prozentpunkte. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Für das Jahr 2026 beträgt der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 2,9 Prozent. Da Rentnerinnen und Rentner davon rechnerisch die Hälfte tragen, kommt bei pflichtversicherten Personen mit Kind ein eigener Krankenversicherungsanteil von 8,75 Prozent zusammen. Mit Pflegeversicherung ergibt sich ein Gesamtanteil von 12,35 Prozent der Bruttorente.

Die Rechnung bei 1.452 Euro Monatsrente

Position Betrag Monatliche Bruttorente 1.452 Euro Jährliche Bruttorente 17.424 Euro Steuerpflichtiger Rentenanteil bei Rentenbeginn 2026 14.636,16 Euro Geschätzte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei 12,35 Prozent 2.151,86 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag für Renten 102 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag 36 Euro Vereinfachtes zu versteuerndes Einkommen rund 12.346 Euro

In dieser vereinfachten Beispielrechnung liegt das zu versteuernde Einkommen knapp unter dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro. Damit würde keine Einkommensteuer anfallen. Der Abstand ist allerdings sehr gering, weshalb schon kleine Änderungen beim Zusatzbeitrag, bei weiteren Einnahmen oder bei der Rentenhöhe das Ergebnis verändern können.

Warum die Aussage nicht für alle Rentner gilt

Die Rechnung gilt vor allem für Personen, die 2026 neu in Rente gehen und keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte haben. Wer bereits früher in Rente gegangen ist, hat einen anderen Rentenfreibetrag. Wer später in Rente geht, muss einen höheren Anteil der Rente versteuern, weil der steuerfreie Anteil für neue Rentenjahrgänge weiter sinkt.

Auch zusätzliche Einnahmen können dazu führen, dass doch Steuern anfallen. Dazu zählen etwa Mieteinnahmen, Betriebsrenten, private Renten, Kapitalerträge außerhalb bereits abgegoltener Besteuerung oder ein Nebenjob. Ebenso kann die steuerliche Bewertung anders ausfallen, wenn jemand privat oder freiwillig gesetzlich krankenversichert ist.

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Wichtig ist außerdem der Unterschied zwischen Bruttorente, Nettorente und steuerpflichtigem Einkommen. Die Bruttorente ist die Rente vor Sozialabgaben. Die Nettorente ist das, was nach Kranken- und Pflegeversicherung ausgezahlt wird. Das zu versteuernde Einkommen ist wiederum eine steuerliche Rechengröße, die erst nach Freibeträgen und abzugsfähigen Ausgaben entsteht.

Keine Steuer heißt nicht automatisch keine Steuererklärung

Auch wenn am Ende keine Einkommensteuer entsteht, kann das Finanzamt im Einzelfall eine Steuererklärung verlangen. Das gilt besonders dann, wenn weitere Einkünfte vorhanden sind oder das Finanzamt die individuelle Situation prüfen möchte. Rentnerinnen und Rentner sollten daher nicht allein aus der Monatsrente schließen, ob sie steuerlich nichts tun müssen.

Wer unsicher ist, sollte den Rentenbezugsmitteilungswert, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie weitere Einnahmen zusammenstellen. Daraus lässt sich relativ genau erkennen, ob das zu versteuernde Einkommen über oder unter dem Grundfreibetrag liegt. Bei knappen Fällen lohnt sich eine Prüfung besonders, weil wenige Euro den Ausschlag geben können.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin geht 2026 in Altersrente und erhält monatlich 1.452 Euro brutto aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ist pflichtversichert in der Krankenversicherung der Rentner, hat ein Kind und keine weiteren Einnahmen. Ihre Krankenkasse liegt beim Zusatzbeitrag ungefähr beim Durchschnittswert von 2,9 Prozent.

Von ihrer Jahresbruttorente werden steuerlich zunächst 84 Prozent angesetzt. Danach mindern ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die üblichen Pauschbeträge das steuerlich relevante Einkommen. In der vereinfachten Rechnung landet sie knapp unter 12.348 Euro und zahlt deshalb für 2026 keine Einkommensteuer.

Anders sähe es aus, wenn sie zusätzlich eine kleine Betriebsrente, Mieteinnahmen oder einen Nebenverdienst hätte. Dann könnte das zu versteuernde Einkommen über den Grundfreibetrag steigen. Die Aussage „1.452 Euro Rente im Monat und keine Steuern“ ist deshalb möglich, aber nur unter passenden persönlichen Voraussetzungen.

Häufige Fragen und Antworten

1. Kann man 2026 wirklich 1.452 Euro Rente im Monat bekommen und trotzdem keine Steuern zahlen?

Ja, das kann möglich sein. Entscheidend ist nicht allein die monatliche Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen. Wenn nach Rentenfreibetrag, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Pauschbeträgen das Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt, fällt keine Einkommensteuer an.

2. Warum ist bei 1.452 Euro Monatsrente nicht automatisch Einkommensteuer fällig?

Die gesetzliche Rente wird nicht in jedem Fall vollständig besteuert. Für Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026 bleibt ein Teil der Rente steuerfrei. Zusätzlich können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung das steuerlich relevante Einkommen senken.

3. Welche Bedeutung hat der Grundfreibetrag im Jahr 2026?

Der Grundfreibetrag schützt das Existenzminimum vor Einkommensteuer. Liegt das zu versteuernde Einkommen unter diesem Betrag, fällt keine Einkommensteuer an. Für Alleinstehende beträgt der Grundfreibetrag 2026 voraussichtlich 12.348 Euro.

4. Gilt die Rechnung für alle Rentnerinnen und Rentner?

Nein, die Rechnung hängt stark vom Einzelfall ab. Wichtig sind unter anderem das Jahr des Rentenbeginns, die Höhe der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und mögliche weitere Einkünfte. Wer zusätzlich Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder Arbeitslohn erhält, kann schneller steuerpflichtig werden.

5. Müssen Rentnerinnen und Rentner ohne Steuerzahlung trotzdem eine Steuererklärung abgeben?

Das ist möglich. Auch wenn am Ende keine Steuer entsteht, kann das Finanzamt eine Steuererklärung verlangen. Besonders bei weiteren Einkünften oder unklaren Verhältnissen sollten Rentnerinnen und Rentner prüfen, ob eine Abgabepflicht besteht.

6. Was sollten Betroffene tun, wenn sie unsicher sind?

Sie sollten ihre Jahresbruttorente, den steuerpflichtigen Rentenanteil, die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und mögliche Zusatzeinkünfte zusammenstellen. Daraus lässt sich abschätzen, ob das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt. Bei knappen Fällen kann eine steuerliche Beratung sinnvoll sein.