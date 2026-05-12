Pflegegeld: Falsche Pflegekasse ruft an und fragt nach Versichertennummer – das steckt hinter der Masche

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen werden Ziel unseriöser Anbieter. Betroffene sind gesundheitlich eingeschränkt, allein oder mit den komplizierten Regeln der Pflegeversicherung überfordert. Genau diese Unsicherheit nutzen Betrüger aus.

Sie rufen an, geben sich als Pflegekasse, Medizinischer Dienst oder „Servicepartner“ aus und bieten scheinbar kostenlose Leistungen an. Tatsächlich geht es oft darum, Verträge unterzuschieben, Daten abzugreifen oder Leistungen bei der Pflegekasse abzurechnen, die Betroffene gar nicht brauchen oder nie bewusst bestellt haben.

Pflegebetrug trifft besonders ältere und hilfebedürftige Menschen

Pflegegrad, Pflegekasse, Leistungsnachweise, Pflegehilfsmittel, Entlastungsbetrag, Verhinderungspflege und Anträge sind für viele Betroffene schwer zu überblicken. Unseriöse Anbieter nutzen aus, dass pflegebedürftige Menschen oft auf Hilfe angewiesen sind.

Abzocke mit Pflegeboxen: Wenn „kostenlos“ zur Kostenfalle wird

Besonders häufig geht es um sogenannte Pflegeboxen. Für solche Pflegehilfsmittel gibt es bei häuslicher Pflege einen monatlichen Anspruch gegenüber der Pflegekasse. Unseriöse Anbieter drängen Pflegebedürftigen Pflegeboxen auf, obwohl diese die Produkte gar nicht oder nicht in diesem Umfang benötigen.

Warum kostenlose Pflegehilfsmittel trotzdem gefährlich werden können

Die Anbieter rechnen mit der Pflegekasse ab. Wenn Leistungen auf Grundlage zweifelhafter Einwilligungen abgerechnet werden, entsteht Schaden – und die Betroffenen bleiben verunsichert zurück.

Unerwünschte Anrufe: Warum Pflegebedürftige sofort auflegen sollten

Bei unerwünschten Werbe- oder Beratungsanrufen ist die wichtigste Regel einfach: Legen Sie sofort auf. Manche Anrufer stellen Fragen so, dass ein einfaches „Ja“ später als Zustimmung ausgelegt werden kann.

Keine Versichertennummer am Telefon weitergeben

Persönliche Daten sind der Schlüssel zur Abzocke. Dazu gehören Name, Adresse, Geburtsdatum, Pflegegrad, Pflegekasse und vor allem die Versichertennummer.

Diese Daten sollten niemals an unbekannte Anrufer weitergegeben werden. Wer wirklich von der Pflegekasse kontaktiert wird, kann das Gespräch beenden und selbst bei der bekannten Telefonnummer der Pflegekasse zurückrufen.

Pflegekurse und Pflegehilfsmittel werden häufig missbraucht

Auch Pflegekurse für Angehörige werden für Betrugsmaschen genutzt. Solche Kurse sind grundsätzlich für pflegende Angehörige kostenfrei, weil sie über die Pflegeversicherung finanziert werden.

Unseriöse Anbieter drängen am Telefon Kurse auf, sammeln Daten und rechnen anschließend mit der Pflegekasse ab. Manchmal wissen Angehörige nicht einmal, dass sie angeblich einen Kurs gebucht haben.

Falsche Pflegekassen und angebliche Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes

Betrüger geben sich häufig als Mitarbeitende der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes oder eines offiziellen Beratungsdienstes aus. Das klingt vertrauenswürdig und soll Hemmungen abbauen.

Seriöse Stellen setzen jedoch niemanden unter Druck. Der Medizinische Dienst kommt außerdem nicht unangekündigt zur Begutachtung in die Wohnung.

Untergeschobene Verträge: So reagieren Betroffene richtig

Viele Angehörige entdecken den Betrug nur zufällig. Sie finden eine Auftragsbestätigung per E-Mail, ein Schreiben des Anbieters oder bemerken, dass Pflegehilfsmittel geliefert werden.

Betroffene sollten den angeblichen Vertrag sofort widerrufen, den Vertragsschluss bestreiten und weitere Lieferungen untersagen. Gleichzeitig sollte die Pflegekasse informiert werden, damit keine weiteren Zahlungen erfolgen.

Widerruf bei Pflegebetrug: Warum schnelles Handeln wichtig ist

Bei Verträgen, die telefonisch, online oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurden, besteht in vielen Fällen ein Widerrufsrecht. Wer unsicher ist, sollte die Pflegekasse, einen Pflegestützpunkt oder die Verbraucherzentrale einschalten. Spätestens bei Mahnungen oder Zahlungsaufforderungen ist schnelle Hilfe wichtig.

Pflegekasse informieren und Zahlungen stoppen lassen

Die Pflegekasse sollte immer eingeschaltet werden, wenn eine Leistung zweifelhaft bestellt wurde oder ein Anbieter ohne klare Zustimmung abrechnet. Die Kasse kann prüfen, ob bereits Rechnungen eingereicht wurden.

Der Schaden entsteht durch die Abrechnung über die Pflegeversicherung. Deshalb müssen Pflegekassen früh erfahren, wenn ein Anbieter unseriös handelt.

Abrechnungsbetrug durch Pflegedienste erkennen

Auch bei ambulanten Pflegediensten kann es zu Abrechnungsbetrug kommen. Dabei werden Leistungen abgerechnet, die nicht oder nicht in diesem Umfang erbracht wurden.

Pflegebedürftige und Angehörige sollten jeden Leistungsnachweis sorgfältig prüfen. Darauf muss stehen, welche Leistung wann erbracht wurde. Unterschrieben werden sollte nur, was tatsächlich stattgefunden hat.

Gefälschte Unterschriften und falsche Qualifikationen melden

Besonders schwer wiegt der Verdacht, wenn Unterschriften auf Leistungsnachweisen gefälscht werden. Damit können Leistungen gegenüber der Pflegekasse vorgetäuscht werden.

Wird Fachpflege abgerechnet, obwohl nur Hilfskräfte ohne entsprechende Qualifikation eingesetzt wurden, kann dies nicht nur finanziell schaden, sondern auch die Versorgung gefährden.

Versteckte Abtretungserklärungen können Pflegebudgets blockieren

Eine weitere Kostenfalle sind versteckte Abtretungserklärungen. Dabei tritt die pflegebedürftige Person Ansprüche gegenüber der Pflegeversicherung an einen Anbieter ab. Das kann praktisch sein, weil der Anbieter direkt mit der Pflegekasse abrechnet. Gefährlich wird es aber, wenn Betroffene dadurch ihr Budget nicht mehr selbst steuern können.

Kostenlose Pflegeanträge direkt bei der Pflegekasse stellen

Pflegegrad-Anträge und Anträge auf einzelne Pflegeleistungen können direkt bei der Pflegekasse gestellt werden. Dafür braucht es keinen kostenpflichtigen Drittanbieter. Unseriöse Online-Dienste nutzen die Daten teilweise, um weitere Leistungen zu beantragen oder Provisionen zu verlangen.

Provisionen fressen Pflegeleistungen auf

Besonders problematisch sind Anbieter, die eine Provision verlangen. Wenn zehn Prozent eines Budgets als Gebühr verlangt werden, fehlt dieses Geld später bei der tatsächlichen Pflege. Pflegeleistungen sollen Pflegebedürftige entlasten und nicht Geschäftsmodelle zweifelhafter Anbieter finanzieren.

Haustürbetrug mit falschen Pflegegutachtern abwehren

Auch an der Haustür treten Betrüger auf. Sie geben sich etwa als Mitarbeitende des Medizinischen Dienstes, als Pflegegutachter oder als Pflegekräfte aus.

Der echte Medizinische Dienst kommt nicht unangekündigt. Begutachtungen werden vorher angekündigt. Wer unangekündigt vor der Tür steht und Einlass verlangt, sollte nicht in die Wohnung gelassen werden.

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Schockanrufe und Enkeltrick: Auch Pflegebedürftige sind gefährdet

Pflegebedürftige Menschen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind auch von klassischen Betrugsmaschen betroffen. Dazu gehören Schockanrufe, bei denen angebliche Polizisten, Anwälte oder Klinikmitarbeiter behaupten, ein Angehöriger sei in Not.

Die Täter erzeugen extremen Zeitdruck. Sie verlangen Geld, Schmuck oder Überweisungen und fordern oft, niemandem etwas zu erzählen. Genau diese Geheimhaltung ist ein klares Warnsignal.

Messenger-Betrug: Wenn angebliche Angehörige Geld fordern

Auch der sogenannte Enkeltrick ist weiterhin gefährlich. Betrüger geben sich als Enkel, Kinder oder andere Angehörige aus und schildern eine Notlage.

Immer häufiger beginnt die Masche per Messenger. Typisch ist die Nachricht: „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer.“ Danach folgt meist die Bitte, dringend eine Rechnung zu bezahlen oder Geld zu überweisen.

Warnsignale bei Pflegebetrug früh erkennen

Typische Warnsignale sind Zeitdruck, Geheimhaltung und ungewöhnliche Zahlungswege. Wer sofort handeln soll, niemandem etwas erzählen darf oder Geld per Bargeldübergabe, Gutschein, Auslandsüberweisung oder fremdem Konto zahlen soll, sollte alarmiert sein.

Auch emotionale Manipulation ist typisch. Betrüger arbeiten mit Angst, Scham, Mitleid und Überforderung. Seriöse Stellen setzen Pflegebedürftige nicht unter Druck.

Vier-Augen-Prinzip schützt vor finanziellen Schäden

Bei größeren Geldgeschäften sollte immer eine zweite vertraute Person einbezogen werden. Das gilt besonders bei Überweisungen, Bargeldabhebungen oder angeblichen Notfällen.

Praxisbeispiel: Wie Diana sich erfolgreich gegen Pflegebetrug wehrt

Diana ist 78 Jahre alt, lebt allein in ihrer Wohnung und hat Pflegegrad 3. Ihre Tochter hilft ihr bei Briefen und Anträgen, doch viele Dinge erledigt Diana noch selbst. Eines Vormittags erhält sie einen Anruf von einer angeblichen „Pflege-Service-Stelle“. Der Mann am Telefon erklärt freundlich, Diana habe Anspruch auf eine kostenlose Pflegebox. Sie müsse nur kurz ihre Pflegekasse, ihre Versichertennummer und ihren Pflegegrad bestätigen.

Diana wird misstrauisch, weil der Anrufer sie drängt. Er sagt, das Angebot müsse „heute noch freigeschaltet“ werden, sonst verfalle der Anspruch. Genau diesen Satz erkennt Diana als Warnsignal, weil ihre Tochter mit ihr besprochen hat: Seriöse Stellen setzen keinen Zeitdruck. Diana gibt deshalb keine Daten heraus und beendet das Gespräch.

Zwei Wochen später steht trotzdem eine Pflegebox vor ihrer Tür. Darin befinden sich Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Bettschutzeinlagen, die Diana gar nicht bestellt hat. Am nächsten Tag findet ihre Tochter eine Auftragsbestätigung im Briefkasten. Darin steht, dass die Lieferung künftig monatlich erfolgen soll und direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werde.

Dianas Tochter ruft nicht beim Anbieter an, sondern handelt schriftlich. Sie erklärt den Widerruf, bestreitet den Vertragsschluss und fordert eine schriftliche Bestätigung, dass keine weiteren Lieferungen erfolgen. Gleichzeitig informiert sie Dianas Pflegekasse. Dort stellt sich heraus, dass der Anbieter bereits eine Abrechnung vorbereiten wollte.

Die Pflegekasse stoppt die Zahlung und vermerkt den Vorgang. Diana und ihre Tochter schicken zusätzlich eine Beschwerde an die Verbraucherzentrale und dokumentieren den Anruf, die Lieferung und das Schreiben des Anbieters. Als später noch eine Mahnung kommt, zahlen sie nicht, sondern verweisen erneut schriftlich darauf, dass Diana keinen Vertrag abgeschlossen hat.

Diana setzt sich damit erfolgreich zur Wehr. Sie zahlt nichts, die Pflegekasse verhindert die Abrechnung, und der Anbieter stellt die Lieferungen ein. Der Fall zeigt: Wer keine Daten am Telefon herausgibt, Verträge schriftlich widerruft, die Pflegekasse einschaltet und alles dokumentiert, kann Pflegebetrug wirksam stoppen.

Was Dianas Fall für andere Pflegebedürftige zeigt

Diana hat sich geschützt, weil sie drei Dinge richtig gemacht hat. Sie hat sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. Sie hat keine sensiblen Daten weitergegeben. Und sie hat nach der ungewollten Lieferung sofort schriftlich reagiert.

Gerade bei Pflegeboxen ist das entscheidend. Denn die Kostenfalle entsteht oft nicht dadurch, dass Pflegebedürftige direkt Geld überweisen, sondern dadurch, dass Anbieter Leistungen über die Pflegekasse abrechnen. Deshalb muss die Pflegekasse immer informiert werden, wenn ein Vertrag zweifelhaft ist oder eine Lieferung ohne klare Bestellung erfolgt.

Was Pflegebedürftige bei Betrugsverdacht sofort tun sollten

Bei einem konkreten Verdacht sollten Betroffene sofort die Pflegekasse informieren. Bei finanziellen Forderungen, gefälschten Unterschriften, Haustürbetrug, Schockanrufen oder erkennbarer Täuschung sollte zusätzlich Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

Angehörige sollten klare Sicherheitsregeln vereinbaren

Angehörige sollten mit Pflegebedürftigen klare Regeln besprechen. Niemand gibt am Telefon Versicherungsnummern, Bankdaten oder persönliche Pflegeinformationen weiter. Bei Pflegehilfsmitteln, Pflegekursen, Anträgen oder neuen Verträgen wird nichts sofort zugesagt. Erst wird geprüft, dann entschieden.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Pflegebetrug und Kostenfallen

Sollten Sie Pflegehilfsmittel einfach telefonisch kaufen?

Pflegebedürftige sollten am Telefon keine Pflegeboxen bestellen und keine persönlichen Daten herausgeben. Seriöse Anbieter setzen niemanden unter Druck. Wenn ein Vertrag untergeschoben wurde, sollte er schriftlich widerrufen und die Pflegekasse informiert werden.

Was mache ich, wenn plötzlich Pflegeboxen geliefert werden?

Prüfen Sie zuerst, ob bewusst ein Vertrag abgeschlossen wurde. Wenn nicht, widerrufen Sie schriftlich beim Anbieter und informieren Sie sofort die Pflegekasse. Zusätzlich sollten Angehörige prüfen, ob bereits Abrechnungen erfolgt sind.

Muss ich Anträge über private Dienstleister stellen?

Nein. Anträge auf Pflegegrad, Pflegehilfsmittel, Entlastungsbetrag oder andere Pflegeleistungen können direkt bei der Pflegekasse gestellt werden. Kostenpflichtige Antragshilfen sind meist nicht nötig und können zur Falle werden.

Wie erkenne ich Abrechnungsbetrug beim Pflegedienst?

Vergleichen Sie Leistungsnachweise mit den tatsächlich erbrachten Leistungen. Unterschreiben Sie nur, was stimmt. Führen Sie am besten ein eigenes Pflegetagebuch mit Datum, Uhrzeit und Art der Leistung.

Wann sollte ich die Polizei einschalten?

Bei Schockanrufen, Haustürbetrug, gefälschten Unterschriften, Geldforderungen, Drohungen oder bereits eingetretenem finanziellen Schaden sollte die Polizei informiert werden. In akuten Situationen gilt der Notruf 110.

Fazit: Pflegeleistungen schützen statt Betrügern überlassen

Abzocke in der Pflege funktioniert, weil Betrüger Unsicherheit, Vertrauen und Überforderung ausnutzen. Besonders gefährlich sind unerwünschte Telefonanrufe, untergeschobene Pflegeboxen, versteckte Abtretungserklärungen, falsche Antragshilfen und manipulierte Abrechnungen.

Der wichtigste Schutz lautet: keine Daten am Telefon, keine Unterschrift ohne Prüfung, keine Zahlung unter Druck. Pflegebedürftige und Angehörige sollten jede Abrechnung kontrollieren, verdächtige Vorgänge der Pflegekasse melden und bei Betrugsverdacht die Polizei einschalten.

Wer ruhig bleibt, schriftlich widerspricht, die Pflegekasse einschaltet und Beweise sammelt, kann Pflegebetrug stoppen.