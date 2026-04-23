Pflegegrad 1 in 2026: Mehr als 6500 Euro im Jahr von der Pflegekasse

Pflegegrad 1 im Jahr 2026: Welche Unterstützung schon bei geringen Einschränkungen möglich ist

Pflegebedürftigkeit beginnt nicht erst dann, wenn ein selbstständiger Alltag kaum noch möglich ist. Schon vergleichsweise kleine Einschränkungen können dazu führen, dass Betroffene im täglichen Leben auf Hilfe angewiesen sind, sei es beim Aufstehen, im Haushalt oder im Umgang mit gesundheitlichen Belastungen. Genau an dieser Stelle setzt Pflegegrad 1 an.

Viele Menschen unterschätzen, wie früh Leistungen der Pflegeversicherung in Betracht kommen. Dahinter steckt oft die Annahme, Unterstützung gebe es erst bei schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Tatsächlich eröffnet Pflegegrad 1 bereits bei einer geringen Beeinträchtigung der Selbstständigkeit den Zugang zu verschiedenen Hilfen, die den Alltag spürbar erleichtern können.

Wer Pflegegrad 1 erhalten kann

Pflegegrad 1 ist für Menschen vorgesehen, deren Selbstständigkeit in einem noch vergleichsweise geringen Umfang eingeschränkt ist. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelnes Leiden, sondern die Frage, wie gut der Alltag noch ohne Hilfe bewältigt werden kann. Dabei spielen körperliche, geistige und psychische Faktoren gleichermaßen eine Rolle.

Nach einem Antrag bei der Pflegekasse wird die individuelle Situation begutachtet. Bei gesetzlich Versicherten übernimmt dies in der Regel der Medizinische Dienst, bei privat Versicherten Medicproof. Die Begutachtung findet häufig in der häuslichen Umgebung statt, weil dort am besten erkennbar ist, welche Schwierigkeiten im Alltag tatsächlich bestehen.

Für Pflegegrad 1 muss in der Gesamtbewertung ein Punktwert zwischen 12,5 und unter 27 erreicht werden. Dieser Wert ergibt sich aus mehreren Lebensbereichen, die systematisch geprüft werden. Es geht also nicht um eine spontane Einschätzung, sondern um ein festes Verfahren.

Welche Lebensbereiche bei der Begutachtung geprüft werden

Die Begutachtung stützt sich auf mehrere Module, in denen die Selbstständigkeit der betroffenen Person bewertet wird. Dazu gehört zunächst die Mobilität, also etwa das Aufstehen, das Fortbewegen in der Wohnung oder das Bewältigen von Treppen. Schon hier können kleine Einschränkungen im Alltag spürbar werden.

Hinzu kommen kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Dabei wird etwa betrachtet, ob eine Person sich zeitlich und örtlich orientieren kann, Entscheidungen trifft und sich verständlich mitteilt. Gerade bei beginnenden Gedächtnisproblemen oder Verunsicherung kann dieser Bereich ins Gewicht fallen.

Auch psychische Belastungen und auffällige Verhaltensweisen fließen in die Bewertung ein. Unruhe, Ängste, depressive Verstimmungen oder Unsicherheiten im Alltag können dazu beitragen, dass Unterstützung nötig wird. Das zeigt, dass Pflegebedürftigkeit nicht nur an körperlichen Problemen festgemacht wird.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Selbstversorgung. Hier geht es um alltägliche Verrichtungen wie Waschen, Anziehen, Essen und Trinken. Ebenso wird geprüft, ob der Umgang mit Krankheiten und Therapien noch eigenständig gelingt, etwa bei Medikamenten, Verbänden oder Messungen.

Schließlich wird betrachtet, wie gut das Alltagsleben noch gestaltet werden kann. Gemeint ist damit unter anderem, ob die Tagesstruktur selbst organisiert werden kann und soziale Kontakte erhalten bleiben. Gerade in der Gesamtschau zeigt sich oft, dass vermeintlich kleine Einschränkungen in ihrer Summe doch erheblich sein können.

Warum die Alltagssituation ehrlich geschildert werden sollte

Bei der Begutachtung zählt nicht, was an einem besonders guten Tag gerade noch möglich ist. Viel wichtiger ist, wie der Alltag im Regelfall aussieht und wo regelmäßig Hilfe gebraucht wird. Wer Einschränkungen herunterspielt, riskiert eine Bewertung, die der tatsächlichen Lebenslage nicht gerecht wird.

Deshalb ist es sinnvoll, typische Belastungen offen anzusprechen und auch schwierige Situationen zu benennen. Viele Menschen möchten vor fremden Personen möglichst selbstständig wirken. Für eine realistische Einschätzung ist jedoch Ehrlichkeit wichtiger als der Wunsch, stark zu erscheinen.

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Diese Leistungen stehen bei Pflegegrad 1 zur Verfügung

Pflegegrad 1 bringt kein klassisches Pflegegeld mit sich, das frei als monatliche Geldleistung ausgezahlt wird. Dieser Anspruch beginnt erst ab Pflegegrad 2. Dennoch ist Pflegegrad 1 keineswegs unbedeutend, denn es gibt mehrere Leistungen, die gezielt der Entlastung und Sicherheit dienen.

Besonders wichtig ist der monatliche Entlastungsbetrag. Er beträgt er im Jahr 2026 monatlich 131 Euro. Dieses Budget kann für anerkannte Unterstützungsangebote genutzt werden, etwa für Hilfe im Haushalt, Begleitung im Alltag oder Betreuungsangebote.

Hinzu kommen Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Dafür stehen bis zu 42 Euro monatlich zur Verfügung. Gemeint sind etwa Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen oder Masken, die den Alltag für Betroffene und Angehörige erleichtern sollen.

Große Bedeutung hat außerdem der Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Hier sind bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme möglich. Das kann etwa für eine bodengleiche Dusche, den Abbau von Türschwellen oder andere Umbauten genutzt werden, die ein längeres selbstständiges Wohnen unterstützen.

Auch beim Hausnotruf ist ein Zuschuss vorgesehen. Diese liegt bei 25,50 Euro pro Monat. Für viele ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen schafft ein solches System mehr Sicherheit, weil im Notfall per Knopfdruck Hilfe gerufen werden kann.

Ergänzend gibt es Zuschüsse für digitale Pflegeanwendungen in Höhe von bis zu 53 Euro monatlich. Dabei kann es sich um digitale Angebote handeln, die Bewegung, Gedächtnis oder Alltagsorganisation fördern. Zudem bestehen Ansprüche auf Pflegeberatung und auf kostenfreie Pflegekurse für Angehörige.

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Leistungen bei Pflegegrad 1 im Überblick

Leistung Umfang laut Script Entlastungsbetrag 131 Euro pro Monat für anerkannte Unterstützungsangebote Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 42 Euro pro Monat für Verbrauchsprodukte wie Handschuhe oder Desinfektionsmittel Wohnraumanpassung Bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme für Umbauten in der Wohnung Hausnotruf 25,50 Euro pro Monat Zuschuss Digitale Pflegeanwendungen Bis zu 53 Euro pro Monat Pflegeberatung und Pflegekurse Kostenfreie Beratung und Schulungsangebote für Betroffene und Angehörige

So läuft der Antrag ab

Der Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung kann vergleichsweise unkompliziert gestellt werden. Zunächst reicht sogar eine formlose Mitteilung an die Pflegekasse, etwa per Telefon, Brief oder E-Mail. Wichtig ist vor allem das Eingangsdatum, denn ab diesem Zeitpunkt können Leistungen relevant werden.

In vielen Fällen empfiehlt sich dennoch eine schriftliche Antragstellung. So lässt sich der Zeitpunkt des Antrags besser nachweisen. Nach Eingang verschickt die Pflegekasse in der Regel weitere Unterlagen, die ausgefüllt zurückgesendet werden müssen.

Danach wird die Begutachtung veranlasst. Diese Prüfung entscheidet darüber, ob ein Pflegegrad anerkannt wird und welche Einstufung erfolgt. Der spätere Bescheid der Pflegekasse stützt sich auf dieses Gutachten.

Wie eine gute Vorbereitung auf den Gutachtertermin aussieht

Eine sorgfältige Vorbereitung kann erheblichen Einfluss auf das Ergebnis der Begutachtung haben. Da der Termin oft nur begrenzt Zeit bietet, ist es hilfreich, die eigene Alltagssituation im Vorfeld genau zu dokumentieren. Auf diese Weise lassen sich Belastungen konkreter schildern.

Besonders sinnvoll ist ein Pflegetagebuch über ein bis zwei Wochen. Darin kann festgehalten werden, bei welchen Tätigkeiten Hilfe nötig ist, wie häufig Probleme auftreten und wie viel Zeit Unterstützung in Anspruch nimmt. Solche Aufzeichnungen machen die tatsächliche Lebenslage deutlich greifbarer.

Ebenso wichtig ist es, Unterlagen bereitzulegen. Arztberichte, Medikamentenpläne und Entlassungsberichte aus dem Krankenhaus können den Gesundheitszustand nachvollziehbar belegen. Sie geben dem Gutachter ein vollständigeres Bild.

Oft ist es außerdem hilfreich, wenn eine Vertrauensperson beim Termin anwesend ist. Angehörige oder enge Bezugspersonen erleben viele Schwierigkeiten im Alltag mit und können ergänzende Beobachtungen einbringen. Das kann vor allem dann nützlich sein, wenn Betroffene ihre Einschränkungen selbst eher herunterspielen.

Was bei einer Ablehnung möglich ist

Nicht jeder Antrag führt sofort zur gewünschten Einstufung. Wird Pflegegrad 1 abgelehnt, ist das Verfahren damit nicht zwangsläufig beendet. Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden.

In solchen Fällen lohnt sich ein genauer Blick auf das Gutachten. Häufig zeigt sich dabei, welche Bereiche aus Sicht der Betroffenen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Mit zusätzlichen Unterlagen oder einer präziseren Darstellung der Alltagssituation kann ein Widerspruch durchaus Erfolg haben.

Warum Pflegegrad 1 häufig unterschätzt wird

Pflegegrad 1 wirkt auf den ersten Blick wie eine kleine Einstufung mit begrenzter Wirkung. Tatsächlich eröffnet er aber bereits den Zugang zu Leistungen, die Sicherheit erhöhen, Angehörige entlasten und ein längeres Wohnen in der eigenen Wohnung erleichtern können. Gerade in einer frühen Phase kann das für Betroffene einen großen Unterschied machen.

Hinzu kommt ein psychologischer Aspekt. Wer Unterstützung frühzeitig beantragt, schafft oft bessere Voraussetzungen, um Belastungen nicht weiter anwachsen zu lassen. Pflegegrad 1 kann deshalb auch als frühe Absicherung verstanden werden, bevor aus kleinen Einschränkungen größere Probleme werden.

Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Frau lebt allein in ihrer Wohnung und kommt grundsätzlich noch selbst zurecht. Allerdings fällt ihr das Treppensteigen zunehmend schwer, das Duschen kostet viel Kraft und beim Einkaufen ist sie inzwischen auf Hilfe angewiesen. Zusätzlich vergisst sie gelegentlich die Einnahme ihrer Medikamente.

Nach dem Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung wird sie zu Hause begutachtet und erhält Pflegegrad 1. Über den Entlastungsbetrag finanziert sie eine anerkannte Alltagshilfe, die sie beim Einkauf und im Haushalt unterstützt. Zusätzlich nutzt sie Pflegehilfsmittel, beantragt einen Zuschuss für den Umbau des Badezimmers und installiert einen Hausnotruf, um sich im Alltag sicherer zu fühlen.

Fragen und Antworten zu Pflegegrad 1

Frage 1: Wer kann Pflegegrad 1 bekommen?

Pflegegrad 1 können Menschen erhalten, die in ihrer Selbstständigkeit nur gering beeinträchtigt sind. Das bedeutet, dass noch kein schwerer Pflegebedarf vorliegen muss. Schon kleine Probleme im Alltag, etwa beim Aufstehen, bei der Orientierung oder bei der Organisation des Tages, können dafür ausreichen.

Frage 2: Gibt es bei Pflegegrad 1 Pflegegeld?

Nein, ein monatliches Pflegegeld wird bei Pflegegrad 1 in der Regel nicht gezahlt. Dieser Anspruch beginnt erst ab Pflegegrad 2. Trotzdem gibt es bereits mehrere Leistungen, die Betroffene im Alltag entlasten können.

Frage 3: Welche Unterstützung ist bei Pflegegrad 1 möglich?

Zu den typischen Hilfen gehören der Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, Zuschüsse für Wohnraumanpassungen, Unterstützung beim Hausnotruf sowie Pflegeberatung. Dadurch können Betroffene länger selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben. Auch Angehörige können von Beratungs- und Schulungsangeboten profitieren.

Frage 4: Wie beantragt man Pflegegrad 1?

Der Antrag wird bei der Pflegekasse gestellt, die an die Krankenkasse angeschlossen ist. Nach dem Antrag folgt in der Regel eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst oder bei Privatversicherten durch Medicproof. Dabei wird geprüft, wie selbstständig die betroffene Person im Alltag noch ist.

Frage 5: Was ist beim Begutachtungstermin besonders wichtig?

Wichtig ist, die tatsächlichen Schwierigkeiten im Alltag ehrlich darzustellen. Entscheidend ist nicht der beste Tag, sondern die normale Alltagssituation. Hilfreich sind auch Unterlagen wie Arztberichte, Medikamentenpläne und ein Pflegetagebuch.