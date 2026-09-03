Pflegegeld durch Pflege trotz Erwerbsminderungsrente: Ist das erlaubt?

Wer selbst eine Erwerbsminderungsrente erhält, darf grundsätzlich einen Angehörigen, Freund oder Nachbarn pflegen und sich bei dessen Pflegekasse als Pflegeperson eintragen lassen. Weder eine volle noch eine teilweise Erwerbsminderungsrente schließt diese Anerkennung aus.

Die Pflegetätigkeit führt auch nicht automatisch zu einer Kürzung oder zum Entzug der Rente. Schwierigkeiten können jedoch entstehen, wenn Umfang und Belastung der Pflege nicht zu dem gesundheitlichen Leistungsvermögen passen, auf dem die Erwerbsminderungsrente beruht. Und darüber klären wir nun auf.

Erwerbsminderungsrente bedeutet kein vollständiges Tätigkeitsverbot

Eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten Versicherte grundsätzlich, wenn sie wegen Krankheit oder Behinderung unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Bei einem Leistungsvermögen von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente infrage.

Diese Zeitgrenzen aus § 43 SGB VI beziehen sich auf eine Erwerbstätigkeit unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Sie bedeuten nicht, dass Betroffene zu Hause keine Aufgaben übernehmen, keine Kinder betreuen und keine Angehörigen unterstützen dürfen.

Private Pflege unterscheidet sich häufig deutlich von einer Beschäftigung. Pflegende können viele Handgriffe auf den Tag verteilen, Pausen einlegen, Tätigkeiten verschieben und sich von Familienmitgliedern oder einem Pflegedienst unterstützen lassen.

Auch die Rentenversicherung bestätigt die Kombination

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt ausdrücklich, dass Menschen trotz einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente durch eine häusliche Pflegetätigkeit weitere Rentenansprüche erwerben können. Die Pflegekasse des Pflegebedürftigen zahlt unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge auf das Rentenkonto der Pflegeperson.

Eine Erwerbsminderungsrente ist deshalb kein Ausschlussgrund für die Rentenversicherung als Pflegeperson. Ausführliche Hinweise zur Eintragung finden Betroffene auch im Beitrag „Als Pflegeperson eintragen lassen und sozialen Schutz sichern“.

Wer rechtlich als Pflegeperson gilt

Nach § 19 SGB XI ist Pflegeperson, wer einen pflegebedürftigen Menschen nicht erwerbsmäßig in dessen häuslicher Umgebung versorgt. Eine Verwandtschaft ist nicht erforderlich, sodass auch Freunde, Nachbarn oder andere nahestehende Personen anerkannt werden können.

Von dieser allgemeinen Einordnung muss der Anspruch auf Rentenbeiträge unterschieden werden. Eine Person kann tatsächlich Pflege leisten, ohne sämtliche Voraussetzungen für Beitragszahlungen durch die Pflegekasse zu erfüllen.

Damit die Pflegekasse Rentenversicherungsbeiträge zahlt, muss die betreute Person mindestens Pflegegrad 2 haben. Die Pflege muss wenigstens zehn Stunden pro Woche umfassen und regelmäßig auf mindestens zwei Wochentage verteilt sein.

Außerdem muss die Tätigkeit in häuslicher Umgebung und voraussichtlich länger als zwei Monate oder an mehr als 60 Tagen im Jahr stattfinden. Wer mehrere Menschen pflegt, kann die jeweiligen Pflegezeiten unter bestimmten Bedingungen zusammenrechnen.

Thema Regelung Bedeutung bei einer EM-Rente Rentenart Volle und teilweise Erwerbsminderungsrente sind erlaubt Die EM-Rente verhindert die Eintragung als Pflegeperson nicht Pflegegrad Mindestens Pflegegrad 2 Bei Pflegegrad 1 entstehen keine Rentenbeiträge aus der Pflege Pflegeumfang Mindestens zehn Stunden pro Woche an regelmäßig zwei Tagen Die Stunden sind nicht automatisch mit Arbeitsstunden gleichzusetzen Ort Pflege in häuslicher Umgebung Ein gemeinsamer Haushalt ist nicht zwingend erforderlich Erwerbstätigkeit Regelmäßig höchstens 30 Stunden pro Woche Die Grenze betrifft eine zusätzliche Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit Bezahlung Pflege muss grundsätzlich nicht erwerbsmäßig erfolgen Ein weitergereichtes Pflegegeld ist gewöhnlich kein Hinzuverdienst aus Arbeit Gesundheitliche Belastung Die tatsächlichen Aufgaben müssen zur festgestellten Leistungsfähigkeit passen Sehr umfangreiche oder schwere Pflege kann eine medizinische Prüfung auslösen

Die 30-Stunden-Grenze ist keine Grenze für die Pflegezeit

Für Rentenbeiträge aus der Angehörigenpflege darf die Pflegeperson neben der Pflege regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Bis einschließlich 30 Wochenstunden bleibt die Rentenversicherung als Pflegeperson grundsätzlich möglich, sofern die übrigen Bedingungen erfüllt sind.

Diese Grenze betrifft die Erwerbstätigkeit und nicht die Zahl der geleisteten Pflegestunden. Wer eine Erwerbsminderungsrente erhält und keiner Beschäftigung nachgeht, scheitert daher nicht an der 30-Stunden-Regel.

Problematisch kann es werden, wenn zusätzlich zur EM-Rente ein Arbeitsverhältnis fortbesteht. Welche Fallstricke dabei auftreten können, zeigt der Beitrag „Rentenpunkte durch Pflege: 30-Stunden-Regel wird zur Falle“.

Pflegestunden werden nicht einfach als Arbeitsstunden gerechnet

Aus zehn, 15 oder 20 Stunden Pflege pro Woche darf nicht unmittelbar auf ein entsprechendes berufliches Leistungsvermögen geschlossen werden. Die Erwerbsminderungsrente beurteilt, wie lange ein Mensch regelmäßig unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eingesetzt werden kann.

Häusliche Pflege kann dagegen selbstbestimmt, mit Unterbrechungen und angepasst an die eigene Tagesform erfolgen. Ein Rentner kann beispielsweise morgens Medikamente bereitstellen, mittags Essen bringen und abends bei der Körperpflege helfen, ohne mehrere Stunden am Stück belastbar zu sein.

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Auch Rufbereitschaft, Gespräche, Beaufsichtigung und organisatorische Hilfe können als Pflegeaufwand berücksichtigt werden. Solche Zeiten sagen häufig wenig darüber aus, ob eine Person täglich verlässlich an einem Arbeitsplatz erscheinen und dort ein vorgegebenes Arbeitspensum erfüllen könnte.

Wann die Pflege dennoch Zweifel an der Erwerbsminderung wecken kann

Eine gesetzliche Garantie, dass Pflegetätigkeiten bei der Prüfung der Erwerbsfähigkeit immer unbeachtet bleiben, gibt es nicht. Die Rentenversicherung darf tatsächliche Aktivitäten berücksichtigen, wenn diese auf eine gesundheitliche Verbesserung oder ein höheres Leistungsvermögen hindeuten.

Besonders erklärungsbedürftig kann eine täglich mehrstündige körperlich schwere Pflege sein. Wer einen Pflegebedürftigen regelmäßig hebt, umlagert, beim Duschen unterstützt, Einkäufe trägt und daneben noch arbeitet, zeigt möglicherweise Fähigkeiten, die nicht ohne Weiteres zu einer vollen Erwerbsminderung passen.

Das bedeutet aber noch keinen automatischen Rentenentzug. Die Rentenversicherung muss den Gesundheitszustand individuell untersuchen und darf nicht allein aus der Bezeichnung „Pflegeperson“ auf eine wiedergewonnene Erwerbsfähigkeit schließen.

Bei einer befristeten EM-Rente kann die Pflege im nächsten Weitergewährungsverfahren angesprochen werden. Auch eine unbefristete Rente kann überprüft werden, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine wesentliche gesundheitliche Besserung vorliegen.

Art der Pflege ist wichtiger als eine bloße Stundenzahl

Für die Beurteilung kommt es darauf an, welche Aufgaben die Pflegeperson tatsächlich selbst übernimmt. Leichte Haushaltshilfe, Medikamentenerinnerungen und die Organisation von Arztterminen sind anders zu bewerten als häufiges Heben, Tragen oder eine lückenlose Betreuung bei schwerer Demenz.

Ebenso wichtig sind Pausen, Unterstützung durch Dritte und schwankende Belastbarkeit. Wer zehn Stunden wöchentlich pflegt, dafür aber viele Unterbrechungen benötigt und regelmäßig Hilfe durch einen ambulanten Dienst erhält, ist mit einem Beschäftigten in einem festen Arbeitsablauf nicht vergleichbar.

Betroffene sollten den tatsächlichen Ablauf nachvollziehbar beschreiben können. Ein einfaches Pflegetagebuch kann dokumentieren, welche Tätigkeiten übernommen werden, wie lange sie dauern und wann Erholungspausen notwendig sind.

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Pflegegeld gehört zunächst dem Pflegebedürftigen

Das Pflegegeld wird nicht unmittelbar an die Pflegeperson gezahlt, sondern an den pflegebedürftigen Menschen. Dieser kann einen Teil oder den gesamten Betrag als finanzielle Anerkennung an die Pflegeperson weitergeben.

Eine solche Weitergabe wird bei einer familiären oder vergleichbaren nicht erwerbsmäßigen Pflege gewöhnlich nicht als Arbeitsentgelt behandelt. Sie ist deshalb im Normalfall kein Hinzuverdienst, der nach § 96a SGB VI auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet wird.

Die Deutsche Rentenversicherung geht bei Angehörigen grundsätzlich von einer nicht erwerbsmäßigen Pflege aus. Bei Nachbarn oder Bekannten bleibt eine Anerkennungszahlung regelmäßig ebenfalls unschädlich, wenn sie das der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld nicht übersteigt.

Weitere Einzelheiten zur Weitergabe enthält der Beitrag „Pflegegeld steuerfrei weitergeben: Wann zusätzliche Zahlungen problematisch werden“.

Eine echte Bezahlung kann als Hinzuverdienst gelten

Anders sieht es aus, wenn die Pflegeperson aufgrund eines Arbeitsvertrags, Dienstvertrags oder einer selbstständigen Tätigkeit bezahlt wird. Dann kann ein echtes Beschäftigungs- oder Auftragsverhältnis vorliegen, dessen Einnahmen bei der Erwerbsminderungsrente berücksichtigt werden.

Auch eine Zahlung, die deutlich über dem entsprechenden Pflegegeld liegt, kann eine Prüfung auslösen. In diesem Fall geht es nicht mehr nur um eine familiäre Anerkennung, sondern möglicherweise um Erwerbseinkommen.

Für eine volle Erwerbsminderungsrente beträgt die jährliche Hinzuverdienstgrenze 2026 20.763,75 Euro. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt der Mindestbetrag 2026 bei 41.527,50 Euro, wobei die persönliche Grenze abhängig vom früheren Einkommen höher ausfallen kann.

Die aktuellen Werte und die Folgen einer Überschreitung erläutert der Beitrag „Wichtige Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente ab 2026“. Selbst ein Verdienst unterhalb der Grenze schützt jedoch nicht vor einer medizinischen Überprüfung, wenn die Arbeitszeit das festgestellte Leistungsvermögen überschreitet.

Pflege kann zusätzliche Rentenansprüche bringen

Erfüllt die Pflegeperson die Bedingungen, zahlt die Pflegekasse Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Der Bezug einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente verhindert diese Beitragszahlung nicht.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums liegen die monatlichen Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Jahr 2026 zwischen 139,04 Euro und 735,63 Euro. Die Höhe hängt vom Pflegegrad und davon ab, ob Pflegegeld, eine Kombinationsleistung oder eine vollständige ambulante Sachleistung bezogen wird.

Ein Jahr versicherungspflichtiger Pflege kann nach den Werten für 2026 einen späteren monatlichen Rentenanspruch zwischen 7,04 Euro und 37,27 Euro erzeugen. Bei geteilter Pflege werden die beitragspflichtigen Beträge entsprechend dem festgestellten Pflegeanteil aufgeteilt.

Die neuen Beiträge erhöhen gewöhnlich nicht sofort die bereits laufende Erwerbsminderungsrente. Sie können sich aber bei einer späteren Altersrente auswirken, wobei die Rentenversicherung die gesamte Versicherungsbiografie und vorhandene Schutzregelungen berücksichtigt.

So erfolgt die Eintragung bei der Pflegekasse

Eine vorherige Erlaubnis der Rentenversicherung ist für die Aufnahme einer nicht erwerbsmäßigen Pflege nicht erforderlich. Die Meldung erfolgt über die Pflegekasse oder die private Pflegeversicherung der betreuten Person.

Die Pflegeperson füllt dafür den Fragebogen zur sozialen Sicherung nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen aus. Darin werden unter anderem der Pflegeumfang, weitere Pflegepersonen, eine mögliche Erwerbstätigkeit und der eigene Rentenbezug abgefragt.

Die Pflegekasse prüft anschließend, ob Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen sind, und meldet die Zeiten an die Rentenversicherung. Pflegepersonen sollten den Bescheid und eine Kopie des ausgefüllten Fragebogens aufbewahren und später den Versicherungsverlauf prüfen.

Sollte die Pflege der Rentenversicherung gemeldet werden?

Allein die Eintragung bei der Pflegekasse ist kein genehmigungspflichtiger Hinzuverdienst. Eine allgemeine Pflicht, jede geringfügige familiäre Hilfe vorab von der Rentenversicherung bewilligen zu lassen, besteht daher nicht.

Bei umfangreicher, regelmäßig körperlich schwerer oder bezahlter Pflege empfiehlt sich dennoch eine schriftliche Information an den Rentenversicherungsträger. Dabei sollten Umfang, Aufgaben, notwendige Pausen, Hilfsmittel und Unterstützung durch andere Personen sachlich dargestellt werden.

Eine Meldung ist besonders ratsam, wenn zusätzlich eine Beschäftigung aufgenommen oder ausgeweitet wird. Die Rentenversicherung empfiehlt bei Erwerbstätigkeit eine vorherige Mitteilung über Arbeitszeit, Art der Tätigkeit und voraussichtlichen Verdienst.

Auch eine selbst pflegebedürftige Person kann jemanden pflegen

Ein eigener Pflegegrad oder eine eigene Schwerbehinderung verhindert die Anerkennung als Pflegeperson ebenfalls nicht automatisch. Entscheidend ist, ob die betreffende Person die angegebenen Hilfen tatsächlich leisten kann.

Eine solche Konstellation muss nicht widersprüchlich sein. Ein Mensch kann beispielsweise selbst Unterstützung beim Treppensteigen oder bei der Körperpflege benötigen und trotzdem einen Partner bei Medikamenten, Mahlzeiten oder organisatorischen Aufgaben unterstützen.

Fazit: Pflegeperson mit EM-Rente ist erlaubt

Bezieher einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente dürfen Pflegeperson werden. Die Pflegekasse kann für sie sogar zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge zahlen, wenn Pflegegrad, Mindestpflegezeit und die weiteren gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.

Die Eintragung allein gefährdet die Erwerbsminderungsrente nicht. Umfang und körperliche Anforderungen sollten allerdings zu den eigenen gesundheitlichen Einschränkungen passen und bei Nachfragen nachvollziehbar erklärt werden können.

Rechtsstand: September 2026. Grundlage sind insbesondere § 43 SGB VI, § 19 und § 44 SGB XI sowie die Veröffentlichungen der Deutschen Rentenversicherung und des Bundesgesundheitsministeriums.