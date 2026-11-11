Rente ab 2027: Drei Chancen für Rentner auf mehr Geld

Gisela hat zwei vor 1992 geborene Kinder und hofft auf mehr Rente, ihr Nachbar Werner hat einen Sohn und bezieht monatlich 1.650 Euro gesetzliche Bruttorente.

Während Gisela auf die Auszahlung der Mütterrente III warten muss, könnte Werner im März 2027 wegen höherer Krankenkassenbeiträge weniger Geld überwiesen bekommen.

Das Beispiel zeigt, weshalb Ankündigungen über mehr Geld im Alter genau gelesen werden müssen. Steuerentlastungen, zusätzliche Rentenansprüche und Wohngeld erreichen Betroffene auf unterschiedlichen Wegen – und manche Verbesserungen setzen einen eigenen Antrag voraus.

Was Rentner für 2027 auseinanderhalten müssen

Thema Termin und Stand Was Betroffene beachten sollten Grundfreibetrag Anhebung auf 12.564 Euro für 2027 geplant Berücksichtigung bei der Einkommensteuer; die persönliche Steuerbelastung entscheidet über den Vorteil. Mütterrente III Anspruch ab Januar 2027, Auszahlung erst 2028 Erhöhung grundsätzlich automatisch; gespeicherte Kindererziehungszeiten prüfen. Wohngeld Bestehende Leistung; Kürzungen ab 2027 geplant Antrag erforderlich; Beginn und Ende des Bewilligungszeitraums können für den geplanten Schutz entscheidend sein. Krankenkassenbeitrag Erhöhung zum Januar wirkt bei Pflichtversicherten aus der gesetzlichen Rente grundsätzlich ab März Zusatzbeitrag der eigenen Kasse und Wechselmöglichkeiten rechtzeitig prüfen.

Grundfreibetrag: 216 Euro mehr steuerlicher Spielraum

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro und soll 2027 auf 12.564 Euro steigen. Die Anhebung um 216 Euro ist Bestandteil des Regierungsentwurfs zur Einkommensteuerreform, zu dem der Finanzausschuss am 4. November 2026 eine öffentliche Anhörung durchgeführt hat.

Der höhere Freibetrag würde bei der Steuerberechnung berücksichtigt, ohne dass Rentner dafür einen gesonderten Antrag stellen müssten. Wie viel sie sparen, hängt von ihrem zu versteuernden Einkommen ab; wer ohnehin keine Einkommensteuer zahlt, erhält durch diese Anhebung allein kein zusätzliches Geld.

Die 216 Euro bezeichnen zusätzlichen steuerlichen Spielraum, die tatsächliche Steuerersparnis fällt entsprechend der persönlichen Berechnung aus. Auf der monatlichen Rentenüberweisung erscheint dafür kein eigener Zuschlag.

Für die Berechnung zählen unter anderem der steuerpflichtige Rentenanteil, weitere Einkünfte und abziehbare Aufwendungen. Warum der geplante Grundfreibetrag keine allgemeine Grenze für die steuerfreie Bruttorente ergibt, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag 216 Euro mehr Freibetrag: Was Rentner tatsächlich davon haben.

Auch die Pflicht zur Steuererklärung muss getrennt von der späteren Steuerzahlung geprüft werden. Für Rentner ohne lohnversteuerten Arbeitslohn knüpft § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung grundsätzlich an den Gesamtbetrag der Einkünfte an, also an eine andere Rechengröße als das zu versteuernde Einkommen nach Abzug etwa der Sonderausgaben.

Mütterrente III: Der Anspruch steigt 2027, das Geld kommt 2028

Bei der Mütterrente III fallen Anspruch und Auszahlung zeitlich auseinander: Die Verbesserungen für vor 1992 geborene Kinder treten zum 1. Januar 2027 in Kraft. Wegen des technischen Umsetzungsaufwands beginnt die Auszahlung nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erst 2028; bei einem Rentenbeginn vor Januar 2028 wird für die anspruchsberechtigten Monate nachgezahlt.

Die zusätzliche Anerkennung entspricht grundsätzlich einem halben Rentenpunkt je betroffenem Kind. Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro ergibt das rechnerisch 21,26 Euro monatlich je Kind und bei zwei Kindern 42,52 Euro brutto.

Diese Rechnung veranschaulicht den heutigen Gegenwert der zusätzlichen Rentenpunkte. Die spätere Auszahlung hängt auch von weiteren Rentenanpassungen sowie persönlichen Abzügen ab.

Die Erhöhung soll bei bestehenden Renten grundsätzlich automatisch erfolgen, doch die dafür erforderlichen Erziehungszeiten müssen zutreffend erfasst sein. Wer Lücken vermutet, sollte den Versicherungsverlauf prüfen und fehlende Zeiten gegebenenfalls mit dem Formular V0800 klären lassen.

Die Rentenversicherung erläutert, dass Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto auf Antrag gespeichert werden und Eltern diese zeitlich untereinander aufteilen können. Deshalb können auch Väter anspruchsberechtigt sein; entscheidend ist die Zuordnung der Erziehungszeiten.

Eine höhere eigene Rente kann sich zudem auf einkommensabhängige Leistungen und die Witwen- oder Witwerrente auswirken. Weitere Einzelheiten enthält unser Beitrag zu Anspruch, Höhe und Auszahlung der Mütterrente III.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehindertenrente 2027: Ein Tag kann den Rentenbeginn um einen Monat verschieben

Wohngeld: Wer wartet, kann laufende Ansprüche verlieren

Wer mit seiner Rente die Wohnkosten nur schwer tragen kann, sollte einen Wohngeldanspruch prüfen lassen. Die Höhe hängt insbesondere von der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren Einkommen und der berücksichtigungsfähigen Miete beziehungsweise Belastung ab.

Der Bewilligungszeitraum beginnt nach § 25 Wohngeldgesetz grundsätzlich mit dem Monat der Antragstellung, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Wer bereits im November anspruchsberechtigt ist, aber erst im Dezember einen Antrag stellt, verliert daher im Regelfall den Anspruch für November.

Die pauschale Behauptung, Wohngeld gebe es niemals rückwirkend, geht allerdings zu weit. Das Gesetz kennt Ausnahmen, etwa nach der Ablehnung bestimmter anderer Sozialleistungen, wenn der Wohngeldantrag innerhalb der dafür vorgesehenen Frist eingeht.

Reichen Einkommen und mögliche Zuschüsse insgesamt nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt Grundsicherung im Alter in Betracht, die ebenfalls einen Antrag voraussetzt. Werden dort bereits Unterkunftskosten berücksichtigt, besteht nach § 7 Wohngeldgesetz grundsätzlich ein Ausschluss vom Wohngeld.

Geplante Wohngeldkürzung: Der Bewilligungszeitraum zählt

Für Januar 2027 plant die Bundesregierung, die reguläre Wohngeldanpassung auszusetzen, die Heizkostenkomponente zu halbieren und die Berechnungsformel zu verändern. Diese Vorhaben standen am 4. November in einer Anhörung des Bundestags in der Kritik; sie sind weiterhin von einem abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren zu unterscheiden.

Der Regierungsentwurf sieht in § 42e eine Übergangsregelung vor: Bereits vor Januar 2027 bewilligtes Wohngeld soll grundsätzlich bis zum Ende des laufenden Bewilligungszeitraums in bisheriger Höhe weitergezahlt werden. Gesetzliche Möglichkeiten zur Änderung oder Beendigung der Bewilligung bleiben bestehen.

Auch bei noch offenen Anträgen soll ein für Dezember 2026 zustehender höherer Betrag unter den vorgesehenen Voraussetzungen für den anschließenden Teil desselben Bewilligungszeitraums erhalten bleiben. Ein Antrag im Dezember sichert deshalb nicht automatisch die alten Werte für einen Zeitraum, der erst im Januar 2027 beginnt.

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Der Entwurf enthält außerdem eine Ausnahme für den Mütterrenten-Zuschlag für 2027: Die spätere Nachzahlung soll beim wohngeldrechtlichen Jahreseinkommen unberücksichtigt bleiben. Für den ab 2028 laufenden Zuschlag sollen dagegen die allgemeinen Anrechnungsregeln gelten.

Für Betroffene lohnt sich deshalb ein Blick auf den vollständigen Bescheid und den Beginn der beantragten Leistung. Die Grenzen der geplanten Übergangsregelung erklärt Gegen-Hartz im Beitrag Wohngeld-Kürzung 2027: Geplanter Schutz hat Grenzen.

Warum die Rentenüberweisung im März kleiner ausfallen kann

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag für 2027 steht inzwischen fest: Das Bundesgesundheitsministerium hat ihn am 30. Oktober 2026 auf 2,9 Prozent festgelegt. Über den tatsächlichen Zusatzbeitrag entscheidet jedoch jede Krankenkasse selbst, sodass einzelne Kassen ihren Satz erhöhen können.

Für Pflichtversicherte werden Änderungen des Zusatzbeitrags aus der gesetzlichen Rente nach § 247 SGB V mit zwei Monaten Verzögerung wirksam. Steigt der Satz zum 1. Januar 2027, wird der höhere Beitrag grundsätzlich erstmals von der Rente für März abgezogen.

Erhöht Werners Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag im fiktiven Beispiel um 0,5 Prozentpunkte, trägt er davon nach § 249a SGB V die Hälfte. Bei 1.650 Euro beitragspflichtiger Bruttorente bedeutet das einen zusätzlichen Abzug von rund 4,13 Euro im Monat.

Die gesetzliche Bruttorente bleibt dabei gleich, während der Überweisungsbetrag sinkt. Ob tatsächlich ein Minus entsteht, hängt daher vom Beitrag der eigenen Krankenkasse ab.

Bei Rentenbeginn ab April 2004 wird die Rente grundsätzlich am Monatsende gezahlt, sodass der Abzug für März Ende März sichtbar wird. Bei älteren Renten mit vorschüssiger Zahlung betrifft er bereits die Überweisung Ende Februar.

Die Rentenversicherung informiert über solche Änderungen üblicherweise durch einen Hinweis auf dem Kontoauszug. Die beschriebene Verzögerung bei den Rentenabzügen darf nicht pauschal auf die Beitragszahlung freiwillig gesetzlich Versicherter übertragen werden.

Kassenwechsel: Die Frist kann schon im Januar enden

Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags ermöglicht § 175 SGB V grundsätzlich einen Wechsel auch vor Ablauf der üblichen zwölfmonatigen Bindungsfrist. Wird der Beitrag zum Januar erhöht, muss die Wahl der neuen Kasse für dieses Sonderkündigungsrecht grundsätzlich bis Ende Januar erklärt werden.

Bei einer Wahlerklärung im Januar beginnt die neue Mitgliedschaft regelmäßig am 1. April, weil die zweimonatige Wechselfrist bestehen bleibt. Die Anmeldung erfolgt bei der neuen Krankenkasse, die den Wechsel mit der bisherigen Kasse elektronisch abwickelt.

Wer erst auf den geringeren Renteneingang im März reagiert, hat die besondere Januarfrist bereits verstreichen lassen. Den zeitlichen Ablauf erläutert unser Beitrag Rentner sehen das Minus erst im März – im Januar läuft aber die Frist ab.

Pflegebeitrag: Elternstatus prüfen und falsche Abzüge korrigieren

Ein weiterer Blick gilt dem Kinderlosenzuschlag zur Pflegeversicherung. Dass die Kindererziehungszeiten beim früheren Ehepartner gespeichert sind, macht einen Vater oder eine Mutter für die Pflegeversicherung nicht kinderlos.

Die rechtlichen Erläuterungen der Rentenversicherung stellen klar, dass bereits ein leibliches Kind grundsätzlich beide Eltern dauerhaft von diesem Zuschlag befreit. Entscheidend ist, dass die Elterneigenschaft der beitragsabführenden Stelle bekannt beziehungsweise nachgewiesen ist.

Nach den derzeit geltenden Sätzen beträgt der Pflegebeitrag für Eltern ohne weitere Kinderabschläge 3,6 Prozent und für zuschlagspflichtige Kinderlose 4,2 Prozent. Bei Werners 1.650 Euro Bruttorente würde ein zu Unrecht erhobener Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten derzeit 9,90 Euro monatlich ausmachen.

Für 2027 sieht der Kabinettsentwurf zur Pflegereform eine Erhöhung des Kinderlosenzuschlags auf 0,9 Prozentpunkte vor. Auch diese geplante zusätzliche Belastung ist vom geltenden Beitragssatz zu trennen.

Für die Wirkung eines Nachweises unterscheidet § 55 Absatz 3a SGB XI zwischen dem automatisierten Verfahren und anderen Nachweisen. Automatisierte Nachweise können zurückwirken; außerhalb dieses Verfahrens gilt für die Rückwirkung grundsätzlich eine Frist von sechs Monaten nach Geburt oder einem vergleichbaren Ereignis, andernfalls wirkt der Nachweis grundsätzlich ab dem Folgemonat.

Wer einen falschen Abzug vermutet, sollte deshalb sowohl die laufende Beitragshöhe als auch eine mögliche Korrektur früherer Abzüge prüfen lassen. Die Rentenversicherung kann klären, ab welchem Zeitpunkt der Nachweis im konkreten Fall zu berücksichtigen ist.

Vier Fragen und Antworten

Bekommen alle Rentner durch den höheren Grundfreibetrag mehr Geld?

Eine Entlastung entsteht nur, soweit die persönliche Steuerberechnung dadurch günstiger ausfällt. Wer bereits keine Einkommensteuer zahlt, erhält aus der geplanten Anhebung allein keine zusätzliche Auszahlung.

Muss ich die Mütterrente III gesondert beantragen?

Bei bestehenden Renten erfolgt die Erhöhung grundsätzlich automatisch auf Grundlage der gespeicherten Daten. Fehlende oder unvollständige Kindererziehungszeiten sollten allerdings mit der Rentenversicherung geklärt werden.

Kann Wohngeld auch für Monate vor dem Antrag gezahlt werden?

Grundsätzlich beginnt der Anspruch mit dem Antragsmonat, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Gesetzliche Ausnahmen sind möglich, etwa nach der Ablehnung bestimmter anderer Sozialleistungen bei rechtzeitiger anschließender Antragstellung.

Erhalten alle Rentner im März 2027 weniger Rente?

Ein höherer Abzug wegen des Zusatzbeitrags entsteht nur, wenn sich der Beitragssatz der eigenen Krankenkasse entsprechend erhöht. Die Verzögerung bis März betrifft bei einer Erhöhung zum Januar die Beiträge Pflichtversicherter aus der gesetzlichen Rente.