263.000 Euro Nachzahlungen beim Krankengeld wegen Fehler

Krankengeld wegen fehlenden Kreuzes gestoppt: Betroffene können Nachzahlung verlangen

Sabine W. ist nach einer Operation bis einschließlich 18. Oktober arbeitsunfähig geschrieben und kehrt am 19. Oktober an ihren Arbeitsplatz zurück. Ihre Krankenkasse hat jedoch nur bis zum 11. Oktober Krankengeld abgerechnet, weil die letzte Krankschreibung nicht als „Endbescheinigung“ gekennzeichnet war.

Bei einem täglichen Auszahlungsbetrag von 60 Euro fehlen ihr für sieben Tage insgesamt 420 Euro. Sind die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, sollte Sabine diese Zahlung ausdrücklich einfordern.

Ein fehlendes Kreuz kann erhebliche Folgen haben, obwohl der Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit ärztlich bescheinigt ist. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat solche Zahlungsstopps beanstandet – und berichtet über bereits erfolgte Nachzahlungen.

Rund 263.000 Euro Krankengeld nachgezahlt

Im BAS-Report 2025 schildert die Aufsichtsbehörde, dass der Prüfdienst Kranken- und Pflegeversicherung Zahlungsstopps wegen fehlender Endbescheinigungen feststellte. Die Aufsicht bewertet dieses Vorgehen als nicht rechtmäßig.

Bei einer Krankenkasse wurden im Jahr 2025 mehr als 550 Fälle überprüft und insgesamt rund 263.000 Euro Krankengeld nachgezahlt. Mit weiteren betroffenen Kassen will das BAS die Aufarbeitung im aufsichtsrechtlichen Dialog begleiten.

Was die Endbescheinigung tatsächlich bedeutet

Die Kennzeichnung als Endbescheinigung ist in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses vorgesehen. Nach § 5 Absatz 4 ist sie vorzunehmen, wenn die Ärztin oder der Arzt bereits einschätzen kann, dass die Arbeitsunfähigkeit mit Ablauf des bescheinigten Zeitraums endet oder schon geendet hat.

Bei einer noch offenen Genesungsprognose steht dagegen nicht von vornherein fest, welche Krankschreibung die letzte sein wird. Dass später keine weitere Bescheinigung folgt, bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die vorherige ärztliche Dokumentation fehlerhaft war.

Die Beanstandung der Aufsicht betrifft die Verweigerung von Krankengeld allein wegen dieser fehlenden Kennzeichnung. Sie beseitigt weder die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen noch die Pflicht, eine fortbestehende Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich feststellen zu lassen.

Zuerst feststellen, welche Tage tatsächlich unbezahlt sind

Entscheidend ist der Vergleich zwischen dem ärztlich bescheinigten Zeitraum und dem Zeitraum, für den die Krankenkasse tatsächlich gezahlt hat. Das Datum der letzten Überweisung allein beantwortet diese Frage nicht.

Betroffene sollten ihre Krankengeldabrechnung deshalb zusammen mit den AU-Unterlagen prüfen. Bei elektronisch übermittelten Krankschreibungen kann der Patientenausdruck helfen, Feststellungsdatum und bescheinigtes Ende nachzuvollziehen.

Unterlage Was daraus hervorgehen sollte AU-Bescheinigung oder Patientenausdruck der eAU Datum der ärztlichen Feststellung und bescheinigter Zeitraum Krankengeldabrechnung Letzter bezahlter Tag und noch offene Kalendertage Ablehnungs- oder Einstellungsbescheid Zeitraum und Begründung der verweigerten Zahlung Schriftwechsel mit der Krankenkasse Hinweise darauf, ob ausschließlich die Endkennzeichnung verlangt wird

Die Zahlungsforderung sollte den offenen Zeitraum möglichst genau benennen. Wer lediglich nach „dem restlichen Krankengeld“ fragt, lässt offen, über welche Tage die Kasse entscheiden soll.

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Eine fehlende Endkennzeichnung ist keine verspätete Folgefeststellung

Wenn die Krankheit andauert, gelten weiterhin die Fristen aus § 46 SGB V. Die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit muss grundsätzlich spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt werden; Samstage zählen dabei nicht als Werktage.

Läuft eine Krankschreibung am Freitag aus, reicht grundsätzlich die Folgefeststellung am Montag, sofern dieser kein Feiertag ist. Für bestimmte Versicherte enthält das Gesetz zusätzliche Schutzvorschriften, aus denen jedoch keine allgemeine Zusage einer lückenlosen Auszahlung folgt.

Fehlt tatsächlich eine rechtzeitige ärztliche Feststellung, muss dieser Sachverhalt gesondert geprüft werden. Welche Folgen unzureichende Nachweise haben können, erläutert der Beitrag „Krankengeld trotz langer Krankheit verweigert: Ärztliche Nachweise sind entscheidend“.

Die Kasse muss ihre Ablehnung nachvollziehbar erklären

Bleibt eine Zahlung aus, sollten Versicherte klären lassen, ob die Bearbeitung noch läuft oder die Krankenkasse den Anspruch bereits ablehnt. Bei einer Ablehnung sollten sie einen begründeten Bescheid verlangen, der den betroffenen Zeitraum und den konkreten Ablehnungsgrund erkennen lässt.

Nach § 35 SGB X muss die Begründung grundsätzlich die tatsächlichen und rechtlichen Gründe der Entscheidung nennen. Eine mündliche Entscheidung kann bei berechtigtem Interesse auf unverzügliches Verlangen schriftlich oder elektronisch bestätigt werden, wie § 33 SGB X vorsieht.

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Bestreitet die Krankenkasse dagegen die Arbeitsunfähigkeit selbst, genügt der Hinweis auf die fehlende Endkennzeichnung nicht als Antwort auf ihre Einwände. Für solche Streitigkeiten erläutert Gegen-Hartz, was zu tun ist, wenn die Kasse Krankengeld einstellt, obwohl die Arztpraxis weiter krankschreibt.

Widerspruch: Ein Telefonat sichert die Frist nicht

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einzulegen. Wer zunächst mit der Krankenkasse telefoniert oder Unterlagen anfordert, sollte diese Frist trotzdem sichern.

Eine mögliche Formulierung lautet:

Hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom [Datum] Widerspruch ein. Ich beantrage die Zahlung von Krankengeld für den Zeitraum vom [Datum] bis einschließlich [Datum]. Für diesen Zeitraum wurde meine Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt. Soweit Sie die Zahlung allein wegen einer fehlenden Kennzeichnung als Endbescheinigung ablehnen, bitte ich um Korrektur unter Berücksichtigung der Beanstandung im BAS-Report 2025.

Der Widerspruch muss formgerecht und rechtzeitig eingehen, beispielsweise als unterschriebenes Schreiben oder über einen dafür zugelassenen elektronischen Weg. Ein gewöhnliches Telefonat genügt dafür nicht; ein Nachweis über den Zugang sollte aufbewahrt werden.

Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt nach § 66 SGG grundsätzlich eine Jahresfrist. Ob diese Ausnahme greift, sollte anhand des konkreten Bescheids geprüft werden.

Auch ältere Ablehnungen können korrigiert werden

Ist die Entscheidung bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Wurden Leistungen wegen einer falschen Rechtsanwendung oder eines unzutreffenden Sachverhalts zu Unrecht nicht erbracht, ermöglicht die Vorschrift auch die Korrektur unanfechtbarer Bescheide.

Der Antrag sollte die damalige Entscheidung, den unbezahlten Zeitraum und den vermuteten Fehler bezeichnen. Beigefügte AU-Unterlagen und Abrechnungen erleichtern die Zuordnung.

Für rückwirkende Leistungen gilt nach § 44 Absatz 4 SGB X grundsätzlich eine Grenze von vier Jahren, gerechnet vom Beginn des Antragsjahres. Ein Antrag im Jahr 2026 kann danach grundsätzlich noch Zahlungen für Zeiträume ab dem 1. Januar 2022 erfassen.

Das bedeutet keinen Anspruch auf vier Jahre Krankengeld und auch keine pauschale Entschädigung. Nachzuzahlen sind nur Leistungen, die für den jeweiligen Zeitraum tatsächlich zustanden und zu Unrecht verweigert wurden.

Eine Aufsichtsbeschwerde ersetzt den Widerspruch nicht

Zusätzlich können sich Betroffene an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Nach den Hinweisen des Bundesgesundheitsministeriums ist diese im Impressum der jeweiligen Krankenkasse angegeben.

Nicht jede Krankenkasse untersteht dem BAS; zuständig kann auch eine Landesbehörde sein. Die Beschwerde ersetzt jedoch weder den Widerspruch noch dessen fristgerechte Einlegung.

Fragen und Antworten zum Krankengeldstopp

Darf die Kasse allein wegen einer fehlenden Endbescheinigung die Zahlung verweigern?

Das BAS hat genau dieses Vorgehen als rechtswidrig beanstandet. Voraussetzung für eine Nachzahlung bleibt, dass für die streitigen Tage tatsächlich ein Krankengeldanspruch bestand.

Muss ich trotz des Zahlungsstopps weitere Krankschreibungen einholen?

Wenn die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, sollten Sie sie weiterhin rechtzeitig ärztlich feststellen lassen. Der Streit mit der Krankenkasse hebt die gesetzlichen Anforderungen an die Folgefeststellung nicht auf.

Kann ich nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch Geld verlangen?

Ja, bei einem bestandskräftigen rechtswidrigen Ablehnungsbescheid kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X helfen. Die rückwirkende Auszahlung ist grundsätzlich auf den gesetzlich bestimmten Vierjahreszeitraum begrenzt.