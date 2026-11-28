Mehr Pflegegeld auf dem Konto, aber zusätzliche Ausgaben aus derselben Zahlung: Das könnte die geplante Pflegereform für manche Familien bedeuten. Für die Pflegegrade 2 bis 5 soll das Pflegegeld um 31 bis 90 Euro im Monat steigen. Aus dem neuen Entlastungsbudget müssten Familien dann auch Verbrauchspflegehilfsmittel und bei Bedarf privat organisierte Ersatzpflege bezahlen.

Die zunächst vorgesehene dreimonatige Halbierung für bestimmte neue Pflegebedürftige steht im Regierungsentwurf nicht mehr.

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf am 30. September 2026 beschlossen. Der Bundestag hat ihn am 5. November erstmals beraten, der Gesundheitsausschuss hat am 25. November Sachverständige dazu angehört. Ein abschließender Gesetzesbeschluss steht zum 28. November 2026 aus. Beratung im Bundestag und öffentliche Anhörung.

Pflegegeld soll als monatliches Entlastungsbudget ausgestaltet werden

Die Änderung betrifft die Geldleistung für selbst organisierte häusliche Pflege. Der Regierungsentwurf sieht weiterhin Pflegegeld vor. Für die Pflegegrade 2 bis 5 soll es ab Januar 2027 in Höhe eines monatlichen Entlastungsbudgets gezahlt werden.

Volle monatliche Geldleistung bei selbst organisierter Pflege

Pflegegrad Pflegegeld 2026 → Entlastungsbudget laut Entwurf ab 2027

Pflegegrad 2 347 Euro → 380 Euro

Pflegegrad 3 599 Euro → 630 Euro

Pflegegrad 4 800 Euro → 890 Euro

Pflegegrad 5 990 Euro → 1.080 Euro

Die Tabelle zeigt die volle Geldleistung ohne anteilige Kürzung durch die Nutzung eines Pflegedienstes. Die heutigen Beträge stehen in der Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums für 2026, die geplanten Beträge im Regierungsentwurf zu § 37 SGB XI (Bundestagsdrucksache 21/8869).

Die Bezeichnung kann zu Verwechslungen führen. Als Entlastungsbudget wird bisher häufig der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bezeichnet. Daneben gibt es den heutigen Entlastungsbetrag für anerkannte Unterstützungsangebote.

Pflegehilfsmittel sollen aus derselben Zahlung bezahlt werden

Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel übernimmt die Pflegekasse heute unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich bis zu 42 Euro im Monat. Dazu gehören etwa Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Einmal-Bettschutzeinlagen. § 40 SGB XI und Gesundheitsportal des Bundes.

Der gesonderte Anspruch soll nach dem Regierungsentwurf entfallen. Wer das neue Pflegegeld bezieht, müsste solche Produkte aus dem Entlastungsbudget bezahlen. Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums zur Reform.

Bei Pflegegrad 2 beträgt der geplante Aufschlag 33 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 31 Euro. Wer bisher zusätzlich Verbrauchspflegehilfsmittel für monatlich 42 Euro erhält und künftig dieselben Produkte zum gleichen Preis selbst bezahlen müsste, hätte rechnerisch neun beziehungsweise elf Euro weniger für die übrige Pflege übrig.

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Bei Pflegegrad 4 und 5 beträgt der geplante Aufschlag jeweils 90 Euro. Nach Abzug derselben angenommenen Hilfsmittelkosten blieben davon jeweils 48 Euro.

Dreimonatige Halbierung ist im Regierungsentwurf entfallen

Der frühere Referentenentwurf sah vor, das Entlastungsbudget in den ersten drei Monaten bei erstmaliger Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 zu halbieren. Der Regierungsentwurf enthält diese Regelung nicht mehr. Die zuvor genannten Beträge von 193 beziehungsweise 319 Euro sind damit überholt.

Die neue Pflegebegleitung soll nach dem Regierungsentwurf am 1. Januar 2029 beginnen. Bis dahin sollen Menschen mit erstmalig festgestelltem Pflegegrad 2 oder 3, die Pflegegeld beziehen, in den ersten drei Monaten bis zu zwei zusätzliche Beratungen zu Hause oder per Video nutzen können. Regierungsentwurf zu § 37 Absatz 3 SGB XI.

Ersatzpflege soll stärker das laufende Monatsbudget belasten

Fällt die übliche Pflegeperson vorübergehend aus oder braucht sie eine Auszeit, steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 heute für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Die Pflegekasse übernimmt daraus nachgewiesene Kosten im Rahmen der jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen. § 42a SGB XI.

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Der gemeinsame Jahresbetrag soll in seiner bisherigen Form entfallen. Privat organisierte Ersatzpflege, etwa durch eine Nachbarin, wäre künftig aus dem monatlichen Pflegegeld zu finanzieren. Übernimmt bei einer geplanten Auszeit ein zugelassener ambulanter Pflegedienst die Versorgung, wäre dafür das Sachleistungsbudget vorgesehen.

Für die Pflegegrade 2 bis 5 sieht der Regierungsentwurf außerdem ein zweckgebundenes Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro im Kalenderjahr vor. Daraus soll zunächst Kurzzeitpflege finanziert werden können. Leistungen durch einen ambulanten Pflegenotdienst sowie die besondere Akut-Kurzzeitpflege sollen nach dem Entwurf ab dem 1. Januar 2028 hinzukommen. Regierungsentwurf zu §§ 39, 39a und 42 SGB XI.

Wer bisher regelmäßig eine private Vertretung aus dem gemeinsamen Jahresbetrag bezahlt, müsste diese Kosten künftig aus dem laufenden Pflegegeld bestreiten. Wie stark das Haushaltsbudget dadurch belastet würde, hängt davon ab, wie oft die Vertretung einspringt und was sie kostet.

Welche Unterlagen Familien jetzt sammeln sollten

Für einen persönlichen Vergleich sollten Familien die tatsächlich genutzten Pflegeleistungen der vergangenen zwölf Monate zusammenstellen. Dazu gehören neben dem Pflegegeld die übernommenen Hilfsmittelkosten und die abgerechnete Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Mit den Beträgen kann die Pflegeberatung durchrechnen, wie viel den Familien bei Umsetzung des Entwurfs für die laufende Pflege bliebe.

Wer die bisherigen Kosten nicht vollständig überblickt, kann bei seiner Pflegekasse eine Leistungsübersicht anfordern. Sie muss die in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten für mindestens die vergangenen 18 Monate ausweisen. Auf Wunsch erhalten Versicherte die Übersicht bis auf Widerruf jedes Kalenderhalbjahr. Sie hilft auch dabei, Ausgaben nachzuvollziehen, die Anbieter direkt mit der Pflegekasse abgerechnet haben. § 108 SGB XI.

Haben Angehörige die Ersatzpflege bereits privat organisiert und bezahlt, können sie die Kostenerstattung nach geltendem Recht auch nachträglich beantragen. Heben Sie dafür Rechnungen oder Quittungen auf und halten Sie die Tage und Stunden der Vertretung fest. Wer noch Belege für eine bereits geleistete Ersatzpflege hat, kann sie jetzt bei der Pflegekasse einreichen. § 39 SGB XI.

Praxisbeispiel: Aus 33 Euro mehr werden neun Euro weniger

Die 78-jährige Helga aus Hannover hat in diesem fiktiven Beispiel seit mehreren Jahren Pflegegrad 2 und wird von ihrer Tochter zu Hause versorgt. Sie erhält 347 Euro Pflegegeld. Zusätzlich übernimmt die Pflegekasse jeden Monat benötigte Verbrauchspflegehilfsmittel für 42 Euro.

Würde der Regierungsentwurf in diesem Punkt umgesetzt, bekäme Helga 380 Euro Entlastungsbudget und müsste die gleichen Hilfsmittel daraus bezahlen. Nach dem Einkauf für 42 Euro blieben 338 Euro für die übrige Pflege. Das sind neun Euro weniger als ihr bisheriges Pflegegeld, noch bevor Kosten für eine private Vertretung anfallen.

Drei Fragen und Antworten zum geplanten Pflegegeld ab 2027

Sind die Änderungen bereits als Gesetz beschlossen?

Der Regierungsentwurf befindet sich am 28. November 2026 im parlamentarischen Verfahren. Beträge, Voraussetzungen und Starttermine können sich noch ändern. Bis zum Inkrafttreten neuer Regeln gelten die bestehenden Ansprüche weiter.

Bekommen Pflegebedürftige durch die höheren Beträge automatisch mehr Unterstützung?

Wie viel für die übrige Pflege bleibt, hängt von den neu hinzukommenden Kosten ab. Für Familien zählen vor allem die tatsächlich benötigten Verbrauchspflegehilfsmittel und die Ausgaben für eine private Vertretung.

Soll die Zahlung für neue Pflegebedürftige zunächst halbiert werden?

Die dreimonatige Halbierung für bestimmte Personen mit erstmalig festgestelltem Pflegegrad 2 oder 3 stand im Referentenentwurf. Im eingebrachten Regierungsentwurf ist sie entfallen.