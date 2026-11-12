Pflegegrad 2: Was soll jetzt aus der Verhinderungspflege ab 2027 werden?

Wer Angehörige zu Hause pflegt, braucht verlässlich finanzierte Auszeiten. Doch nach den Reformplänen der Bundesregierung soll die Verhinderungspflege als eigenständige Leistung verschwinden – auch bei Pflegegrad 2.

Bislang stehen für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam bis zu 3.539 Euro jährlich zur Verfügung. Künftig müssten Familien eine Vertretung je nach Situation aus unterschiedlichen Budgets bezahlen, die teilweise schon für die tägliche Versorgung gebraucht werden.

Welche Ansprüche bei Pflegegrad 2 heute bestehen

Nach § 39 SGB XI übernimmt die Pflegekasse nachgewiesene Kosten einer notwendigen Ersatzpflege, wenn die übliche Pflegeperson wegen Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen verhindert ist. Bei tageweiser Verhinderungspflege gilt eine Höchstdauer von acht Wochen im Kalenderjahr.

Der gemeinsame Jahresbetrag von 3.539 Euro gilt bereits ab Pflegegrad 2 und kann nach den jeweiligen Voraussetzungen für beide Pflegeformen eingesetzt werden. Wer einen Teil für Kurzzeitpflege verbraucht, hat entsprechend weniger für Verhinderungspflege übrig.

Die Summe ist keine automatische Auszahlung: Erstattet werden tatsächlich entstandene, erstattungsfähige Kosten. Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch Angehörige bis zum zweiten Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsgrad oder durch Haushaltsmitglieder gilt bei Pflegegrad 2 regelmäßig zunächst eine Grenze von 694 Euro jährlich.

Nachgewiesene notwendige Fahrtkosten oder Verdienstausfälle können die Erstattung bis zum verfügbaren Jahresbetrag erhöhen. Einzelheiten erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Angehörige können mehr als 694 Euro bekommen“.

Private Ersatzpflege soll aus dem Pflegegeld bezahlt werden

Nach dem Reformmodell soll privat organisierte Ersatzpflege künftig aus dem Pflegegeld finanziert werden, das als monatliches Entlastungsbudget ausgestaltet werden soll. Dieses Geld würde damit sowohl die selbst organisierte tägliche Pflege als auch die Vertretung bei einer Auszeit finanzieren.

Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt die neuen Budgets als Vereinfachung, weil gesonderte Anträge für einzelne Leistungen entfallen sollen. Für Familien, die bisher Verhinderungspflege nutzen, würde zugleich der zusätzliche Erstattungsanspruch für ihre private Vertretung wegfallen.

Das Entlastungsbudget ist dabei vom heutigen Entlastungsbetrag für Alltagshilfen zu unterscheiden. Ähnliche Namen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es um verschiedene Leistungen geht.

33 Euro mehr im Monat müssten zusätzliche Aufgaben abdecken

Bei Pflegegrad 2 soll die volle monatliche Geldleistung von derzeit 347 Euro Pflegegeld auf 380 Euro steigen. Das wären 33 Euro mehr monatlich beziehungsweise 396 Euro bei zwölf Monaten mit ungekürztem Bezug.

Aus dem gesamten Pflegegeld müssten nach dem Entwurf jedoch auch private Ersatzpflege und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel bezahlt werden. Für solche Hilfsmittel besteht heute nach § 40 Absatz 2 SGB XI ein gesonderter Anspruch von bis zu 42 Euro monatlich.

Die höhere Monatszahlung wäre deshalb kein verlässlicher Beleg dafür, dass einer Familie mehr Geld für ihre bisherige Versorgung bleibt. Entscheidend wäre, welche zusätzlichen Kosten sie künftig selbst aus dieser Zahlung bestreiten müsste.

Pflegegrad 2: Geltendes Recht und Reformplan im Vergleich

Leistung Geltendes Recht 2026 Regierungsentwurf für 2027 Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Gemeinsamer Jahresbetrag von insgesamt bis zu 3.539 Euro Gemeinsamer Jahresbetrag und eigenständige Verhinderungspflege sollen entfallen Volle monatliche Geldleistung 347 Euro Pflegegeld 380 Euro Pflegegeld als Entlastungsbudget, auch für private Ersatzpflege Ambulante Pflegesachleistungen Bis zu 796 Euro monatlich Bis zu 890 Euro monatlich als Sachleistungsbudget, auch für professionelle Vertretung Kurzzeitpflege und besondere Akutversorgung Kurzzeitpflege wird aus dem gemeinsamen Jahresbetrag finanziert Überbrückungsbudget von insgesamt bis zu 2.285 Euro jährlich für gesetzlich bestimmte Leistungen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Gesonderte Kostenübernahme bis zu 42 Euro monatlich Finanzierung aus dem Entlastungsbudget

Die Beträge sind Höchstleistungen und können nicht durchweg vollständig nebeneinander bezogen werden. Die geplanten Werte und Verwendungszwecke erläutert auch die AOK zur Pflegereform 2027.

Ein Pflegedienst wäre möglich – mit Folgen für das Pflegegeld

Übernimmt ein zugelassener ambulanter Dienst die geplante Vertretung, soll dafür das Sachleistungsbudget eingesetzt werden können. Bei Pflegegrad 2 sieht der Entwurf dafür bis zu 890 Euro monatlich vor.

Geld- und Sachleistungen sollen weiterhin kombinierbar sein, wobei die Inanspruchnahme der Sachleistung das Pflegegeld anteilig vermindert. Bei vollständiger Ausschöpfung des monatlichen Sachleistungsbudgets entfällt das Pflegegeld nach dem Prinzip der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI für diesen Monat.

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Wer den Pflegedienst bereits für die tägliche Versorgung benötigt, hätte außerdem weniger Spielraum für zusätzliche Einsätze während einer Auszeit. Die professionelle Vertretung müsste in ein Monatsbudget passen, das bereits laufende Pflege finanziert.

Wofür die geplanten 2.285 Euro tatsächlich gedacht sind

Das Überbrückungsbudget soll Kurzzeitpflege in einer Einrichtung und bestimmte ambulante Leistungen in pflegerischen Akutsituationen finanzieren. Dazu kann auch stationäre Kurzzeitpflege während einer geplanten Urlaubsabwesenheit gehören.

Eine privat organisierte Urlaubsvertretung durch eine Freundin wäre daraus dagegen nicht frei finanzierbar. Der Gesetzentwurf, insbesondere der geplante § 39 SGB XI, bindet die Leistung an bestimmte Versorgungsformen.

Für 2027 sieht der Entwurf eine Übergangsregelung für zugelassene ambulante Pflege- oder Betreuungsdienste in Akutsituationen vor. Dauert deren Einsatz länger als drei Kalendertage, wäre für die weitere Akutversorgung die Zustimmung der Pflegekasse einzuholen; der neue ambulante Notdienst soll ab 2028 hinzukommen.

Auch das geplante Sozialraumbudget könnte nur anerkannte Unterstützung im Alltag finanzieren. Eine beliebige private Vertretung würde dadurch nicht automatisch zu einer abrechenbaren Alltagshilfe.

Die angekündigten Nachbesserungen sind noch keine Entwarnung

Bei der ersten Bundestagsberatung am 5. November 2026 kündigten Bundesregierung und Koalition Änderungen an. Gerade die Umstellung von Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege soll überarbeitet werden, um Überforderungen und abrupte Brüche zum Jahresbeginn zu vermeiden.

Damit steht weder ein unveränderter Start des bisherigen Entwurfs fest noch ist der Erhalt der bisherigen Verhinderungspflege zugesichert. Gegen-Hartz ordnet die angekündigten Nachbesserungen beim Pflegegeld und den Entlastungsleistungen ausführlicher ein.

Für Angehörige entscheidet sich die Qualität der Reform daran, ob eine Auszeit weiterhin zuverlässig finanzierbar bleibt. Ein höherer Monatsbetrag hilft wenig, wenn daraus künftig auch die Vertretung bezahlt werden muss und das Geld bereits für die tägliche Pflege gebraucht wird.

Praxisbeispiel: Zehn Nachmittage Entlastung für die Tochter

Eine 79-jährige Frau mit Pflegegrad 2 wird von ihrer Tochter gepflegt, die an zehn einzelnen Nachmittagen jeweils vier Stunden verhindert ist. Eine nicht verwandte Freundin aus einem anderen Haushalt übernimmt die notwendige Vertretung für nachgewiesene Gesamtkosten von 600 Euro.

Nach geltendem Recht können diese Kosten bei ausreichendem Restbudget über die Verhinderungspflege erstattet werden. Weil die Tochter an den betreffenden Tagen jeweils weniger als acht Stunden verhindert ist, bleibt das Pflegegeld bei dieser stundenweisen Verhinderungspflege ungekürzt.

Nach dem bisherigen Reformmodell müsste diese private Vertretung aus dem Pflegegeld finanziert werden, sofern die Freundin keine anerkannte Alltagshilfe ist. Die 600 Euro würden damit aus demselben Geld bezahlt, das für die laufende selbst organisierte Pflege vorgesehen ist.

Drei Fragen und Antworten zur Verhinderungspflege 2027

Ist die Abschaffung der bisherigen Verhinderungspflege bereits beschlossen?

Nein, Stand 12. November 2026 befindet sich das Pflegeneuordnungsgesetz im parlamentarischen Verfahren. Bei der ersten Lesung wurden Nachbesserungen angekündigt; die endgültige Ausgestaltung steht noch aus.

Bekommen Menschen mit Pflegegrad 2 heute automatisch 3.539 Euro ausgezahlt?

Nein, der Betrag steht gemeinsam für erstattungsfähige Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Die tatsächliche Erstattung hängt unter anderem von nachgewiesenen Kosten, bereits verbrauchten Mitteln und der Person ab, die die Ersatzpflege übernimmt.

Bis wann kann Verhinderungspflege aus 2026 abgerechnet werden?

Für 2026 erbrachte Ersatzpflege muss der Erstattungsantrag einschließlich Kostennachweisen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Diese Abrechnungsfrist für Verhinderungspflege erlaubt keine Übertragung ungenutzter Mittel aus 2026 auf neue Pflegeleistungen im Jahr 2027.