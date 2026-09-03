Noch vor der Pflegereform 2027 den Pflegegrad überprüfen lassen – Warum das jetzt wichtig ist

Pflegereform 2027: Warum Sie Ihren Pflegegrad jetzt prüfen sollten

Für Menschen mit Pflegebedarf könnte der Zeitpunkt eines Antrags künftig stärker über den Zugang zu Leistungen entscheiden. Der Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht ab 2027 höhere Punkteschwellen für die Pflegegrade 1 bis 3 und Änderungen an Teilen der Punkteberechnung vor.

Wer bereits einen Pflegegrad hat, soll nach dem Entwurf zwar geschützt werden. Wer noch keinen Pflegegrad besitzt oder wegen eines gestiegenen Hilfebedarfs eine Höherstufung benötigt, sollte die eigene Situation jedoch nicht ungeprüft lassen.

Wichtig ist die Einordnung: Das Vorhaben ist noch kein geltendes Gesetz. Die folgenden Änderungen stehen im Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vom 5. Juni 2026 und können im Gesetzgebungsverfahren geändert, verschoben oder gestrichen werden.

Höhere Hürden für Pflegegrad 1 bis 3 geplant

Nach geltendem Recht beginnt Pflegegrad 1 bei 12,5 Gesamtpunkten, Pflegegrad 2 bei 27 Punkten und Pflegegrad 3 bei 47,5 Punkten. Der Entwurf hebt diese Grenzen auf 15, 30 und 50 Punkte an.

Die Grenzen für Pflegegrad 4 und 5 sollen bei 70 beziehungsweise 90 Punkten bleiben. Trotzdem kann die Reform auch den Weg zu diesen Pflegegraden beeinflussen, weil zugleich die Umrechnung einzelner Bewertungen in den Modulen Mobilität, Selbstversorgung und Alltagsgestaltung geändert werden soll.

Pflegegrad Geltendes Recht 2026 Geplant ab 2027 Veränderung der Untergrenze Pflegegrad 1 12,5 bis unter 27 Punkte 15 bis unter 30 Punkte plus 2,5 Punkte Pflegegrad 2 27 bis unter 47,5 Punkte 30 bis unter 50 Punkte plus 3 Punkte Pflegegrad 3 47,5 bis unter 70 Punkte 50 bis unter 70 Punkte plus 2,5 Punkte Pflegegrad 4 70 bis unter 90 Punkte 70 bis unter 90 Punkte unverändert Pflegegrad 5 90 bis 100 Punkte 90 bis 100 Punkte unverändert

Wie die Einstufung derzeit funktioniert und welche Leistungen mit den einzelnen Stufen verbunden sind, zeigt der Ratgeber Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag. Die Tabelle verdeutlicht zugleich, warum wenige Punkte künftig einen erheblichen finanziellen Unterschied ausmachen könnten.

Nicht nur die Schwellenwerte sollen sich ändern

Der Entwurf verschiebt nicht lediglich die Grenzen zwischen den Pflegegraden. Auch die Intervalle, mit denen Rohpunkte aus einzelnen Lebensbereichen in gewichtete Punkte umgerechnet werden, sollen in mehreren Modulen angepasst werden.

Dadurch kann dieselbe Pflegesituation nach der geplanten Systematik weniger Gesamtpunkte ergeben als nach dem derzeitigen Verfahren. Nach der Begründung des Ministeriums könnte die Kombination aus höheren Schwellen und veränderten Intervallgrenzen die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit bei Erstbegutachtungen um etwa 22 Prozent verringern.

Diese Zahl ist eine Modellrechnung und keine Prognose für jeden einzelnen Antrag. Sie zeigt aber, dass die geplante Änderung weit über eine geringfügige rechnerische Korrektur hinausgeht.

Ein Antrag aus dem Jahr 2026 soll nach altem Recht geprüft werden

Für Betroffene ist die vorgesehene Übergangsregelung besonders wichtig. Nach § 142b SGB XI in der Entwurfsfassung soll das Recht gelten, das am Tag der Antragstellung in Kraft ist.

Wird ein Erstantrag oder ein begründeter Höherstufungsantrag noch 2026 gestellt, soll deshalb das heutige Punktesystem gelten, selbst wenn die Begutachtung erst 2027 stattfindet. Diese Regel hilft jedoch nur, wenn das Gesetz in dieser Form beschlossen wird.

Unabhängig von der Reform sollten Betroffene einen berechtigten Antrag nicht unnötig verschieben. Pflegeleistungen werden grundsätzlich auf Antrag gewährt, sodass langes Abwarten bereits nach heutiger Rechtslage Geld und Unterstützung kosten kann.

Was „Pflegegrad prüfen“ tatsächlich bedeutet

Eine Prüfung bedeutet nicht, vorsorglich einen Antrag ohne tatsächlichen Pflegebedarf einzureichen. Sie bedeutet, den Alltag ehrlich mit dem letzten Pflegegutachten abzugleichen und festzustellen, ob neue oder bisher übersehene Einschränkungen hinzugekommen sind.

Viele Menschen orientieren sich zu stark an Diagnosen. Für den Pflegegrad zählt jedoch vor allem, wie selbstständig alltägliche Handlungen noch möglich sind und wobei regelmäßig Hilfe, Anleitung, Beaufsichtigung oder vollständige Übernahme benötigt wird.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen nächtliche Hilfen, der Toilettengang, das Waschen und Anziehen, die Nahrungsaufnahme, der Umgang mit Medikamenten sowie Arzt- und Therapietermine. Auch Ängste, Orientierungsschwierigkeiten, Weglauftendenzen, aggressives Verhalten oder fehlende Tagesstruktur können die Bewertung beeinflussen.

Wann eine Höherstufung noch 2026 sinnvoll sein kann

Ein Höherstufungsantrag kommt in Betracht, wenn sich die Selbstständigkeit seit der letzten Entscheidung auf Dauer verschlechtert hat. Das kann nach einem Schlaganfall, durch das Fortschreiten einer Demenz, durch häufigere Stürze oder durch einen deutlich gestiegenen Bedarf bei Körperpflege und Behandlungspflege der Fall sein.

Eine bloße Vermutung reicht nicht aus. Der gestiegene Bedarf sollte sich im Alltag konkret zeigen und möglichst durch Unterlagen, Pflegeaufzeichnungen oder Aussagen beteiligter Fachkräfte belegen lassen.

Der Beitrag Pflegegrad erhöhen: So lässt sich eine Höherstufung durchsetzen erläutert das Verfahren ausführlich. Wer bereits nahe an der nächsten Grenze liegt und inzwischen mehr Hilfe benötigt, sollte besonders genau hinschauen.

Bestehende Pflegegrade sollen nicht automatisch verloren gehen

Die Reformpläne bedeuten nicht, dass Millionen bereits anerkannte Pflegegrade zum Jahreswechsel neu geprüft werden. Der Entwurf sieht ausdrücklich vor, dass eine bisherige Einstufung bis zu einer späteren Neubegutachtung bestehen bleibt.

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Selbst bei einer späteren Begutachtung soll der Pflegegrad nicht allein wegen der höheren Schwellen oder der veränderten Berechnung sinken. Eine Herabstufung bleibt allerdings möglich, wenn sich Fähigkeiten und Selbstständigkeit tatsächlich verbessert haben.

Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag Pflegegrad ab 2027: Dieser Schutz soll eine Herabstufung verhindern. Der geplante Schutz ist daher kein Freibrief, schließt aber eine Abwertung allein durch den Systemwechsel aus.

Der Nachweis einer dauerhaften Einschränkung könnte strenger werden

Heute setzt Pflegebedürftigkeit voraus, dass die Einschränkungen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Künftig soll nach dem Entwurf verlangt werden, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit so lange andauern.

Diese sprachliche Verschärfung kann vor allem nach einem Krankenhausaufenthalt, bei noch laufender Rehabilitation oder bei grundsätzlich gut behandelbaren Erkrankungen wichtig werden. Gutachter sollen stärker prüfen, ob Therapie, Reha oder Prävention die Selbstständigkeit wieder verbessern können.

Betroffene sollten deshalb nicht nur Diagnosen einreichen, sondern auch erklären lassen, welche funktionellen Einschränkungen trotz Behandlung voraussichtlich bleiben. Ein aussagekräftiger Arzt- oder Rehabericht sollte den konkreten Hilfebedarf beschreiben und sich nicht auf Krankheitsnamen beschränken.

Eine Vorprüfung soll aussichtslose Anträge herausfiltern

Geplant ist außerdem eine sogenannte Evidenzkontrolle vor bestimmten Begutachtungen. Dabei soll der tatsächliche Bedarf zunächst erfragt werden, anschließend soll eine Beratung über die Erfolgsaussichten erfolgen.

Die antragstellende Person soll die Möglichkeit erhalten, den Antrag zurückzunehmen. Geschieht das, findet keine Begutachtung mehr statt.

Die Entwurfsbegründung betont, dass das Recht auf Begutachtung bestehen bleiben und das Festhalten am Antrag keine negativen Folgen haben soll. Wer von einer Rücknahme überzeugt werden soll, sollte dennoch nicht vorschnell unterschreiben, sondern zuvor das eigene Pflegetagebuch und die medizinischen Nachweise prüfen lassen.

So wird aus dem Pflegealltag ein belastbarer Nachweis

Ein Pflegetagebuch über zwei bis vier Wochen kann sichtbar machen, was in einem kurzen Begutachtungstermin leicht untergeht. Darin sollten nicht nur Zeitangaben stehen, sondern konkrete Hilfen, nächtliche Einsätze, Anleitung, Beaufsichtigung und vollständig übernommene Tätigkeiten beschrieben werden.

Hilfreich sind außerdem aktuelle Arztberichte, Krankenhaus- und Rehaunterlagen, Medikamentenpläne, Pflegedokumentationen sowie Nachweise über Hilfsmittel. Angaben sollten stets den gewöhnlichen Alltag wiedergeben und weder beschönigt noch übertrieben werden.

Vor dem Termin empfiehlt es sich, das bisherige Gutachten Punkt für Punkt mit der aktuellen Situation zu vergleichen. Pflegebedürftige dürfen beim Termin eine vertraute Person, die Pflegeperson oder einen Beistand hinzuziehen.

Bei einem zu niedrigen Bescheid läuft die Monatsfrist

Lehnt die Pflegekasse den Antrag ab oder setzt sie den Pflegegrad zu niedrig fest, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Zunächst genügt ein fristwahrender Widerspruch; die ausführliche Begründung kann nach Anforderung und Prüfung des vollständigen Gutachtens folgen.

Die Begründung sollte nicht allgemein bleiben, sondern die fehlerhaften Bewertungen in den einzelnen Modulen benennen. Der Ratgeber Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig: Das sollten Betroffene jetzt tun erklärt die nächsten Schritte.

Warum überstürzte Anträge ebenfalls problematisch sind

Die drohende Verschärfung darf nicht zu einem Antrag führen, der weder vorbereitet noch durch einen tatsächlichen Bedarf getragen ist. Bei einer Höherstufung wird die Pflegesituation erneut umfassend betrachtet.

Der geplante Bestandsschutz soll zwar verhindern, dass der bisherige Pflegegrad allein wegen neuer Punktwerte sinkt. Hat sich die Selbstständigkeit dagegen erkennbar verbessert, kann eine neue Begutachtung auch eine niedrigere Einstufung zur Folge haben.

Die richtige Reaktion ist daher weder Panik noch Untätigkeit. Sinnvoll ist eine fachlich unterstützte Bestandsaufnahme, etwa durch einen Pflegestützpunkt, eine unabhängige Pflegeberatung oder eine erfahrene Pflegefachkraft.

Praxisbeispiel: Drei Punkte entscheiden über Pflegegrad 2

Frau Berger lebt allein und erhält bislang Pflegegrad 1. Nach mehreren Stürzen benötigt sie täglich Hilfe beim Duschen und Anziehen, ihre Tochter bereitet die Medikamente vor und begleitet sie zu ärztlichen Terminen.

Eine überschlägige Prüfung ergibt nach heutiger Systematik 28 gewichtete Punkte. Damit käme Pflegegrad 2 in Betracht, während dieselbe Punktzahl nach den geplanten Schwellen weiterhin nur Pflegegrad 1 ergeben würde.

Frau Berger dokumentiert den Hilfebedarf drei Wochen lang, sammelt Arztberichte und stellt noch 2026 einen Höherstufungsantrag. Ob sie Pflegegrad 2 erhält, entscheidet die Begutachtung; der frühe Antrag sichert ihr aber nach der geplanten Übergangsregel die Prüfung nach dem 2026 geltenden Recht.