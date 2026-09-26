Neue Bargeldgrenze fix: Das ändert sich jetzt bei Barzahlungen

Wer ein Auto, eine neue Küche oder eine andere größere Anschaffung bar bezahlen möchte, muss ab dem 10. Juli 2027 eine neue Grenze beachten. Dann dürfen Händler und Dienstleister grundsätzlich höchstens 10.000 Euro in bar entgegennehmen oder auszahlen.

Die Bargeldgrenze kommt mitten im Jahr 2027

Die rechtliche Grundlage ist die EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624, insbesondere Artikel 80 zur Begrenzung großer Barzahlungen. Der allgemeine Geltungsbeginn ist der 10. Juli 2027, nicht der Jahresanfang.

Die EU will damit verhindern, dass illegal erwirtschaftetes Geld über große Bargeldgeschäfte in den Wirtschaftskreislauf gelangt. Für Verbraucher bedeutet das zugleich eine Einschränkung ihrer bisherigen Zahlungsfreiheit bei größeren Anschaffungen.

10.000 Euro sind erlaubt – darüber greift die Grenze

Bei der genauen Höhe kommt es auf die Formulierung an: Artikel 80 erlaubt Barzahlungen von maximal 10.000 Euro. Die Aussage, bereits eine Zahlung von genau 10.000 Euro werde durch diese EU-Vorschrift verboten, ist deshalb falsch.

Das gilt vorbehaltlich niedrigerer nationaler Grenzen und besonderer Verbote. Eine erlaubte Zahlungshöhe bedeutet außerdem nicht automatisch, dass ein Geschäft ohne Identitätsprüfung abgewickelt werden darf.

Auch Privatkunden sind beim Händler betroffen

Die neue Vorschrift betrifft den geschäftlichen Handel mit Waren und das Erbringen von Dienstleistungen. Wer als Privatperson bei einem gewerblichen Anbieter einkauft, fällt mit dieser Zahlung deshalb ebenfalls unter die Grenze.

Entscheidend ist also nicht allein, ob der Käufer privat handelt. Beim Kauf im Autohaus hilft der Hinweis auf die ausschließlich private Nutzung des Fahrzeugs nicht weiter.

Ein Privatverkauf bleibt anders behandelt

Artikel 80 nimmt Zahlungen zwischen natürlichen Personen aus, wenn diese nicht in beruflicher Eigenschaft handeln. Verkaufen zwei Privatleute untereinander einen gebrauchten Wagen, greift die neue EU-Obergrenze deshalb grundsätzlich nicht.

Die Ausnahme ist jedoch kein Freibrief für gewerbliche Geschäfte unter privatem Etikett. Außerdem können andere gesetzliche Vorgaben und nationale Bargeldbeschränkungen weiterhin zu beachten sein.

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Mehrere Teilzahlungen umgehen das Limit nicht

Eine hohe Barzahlung lässt sich nicht einfach auf mehrere Termine verteilen. Die Verordnung erfasst auch mehrere Vorgänge, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint.

Wer denselben Kauf mit einer Baranzahlung und einer späteren Barrestzahlung begleicht, erhält deshalb nicht für jede Rate eine neue Grenze. Ausschlaggebend ist der zusammenhängende Vorgang.

Was die neue Regelung praktisch bedeutet

Situation Folge ab 10. Juli 2027 Worauf es ankommt Einkauf beim Händler für 800 Euro Von der neuen Obergrenze nicht betroffen Die vereinbarten Zahlungsbedingungen gelten weiterhin. Geschäftliche Barzahlung von genau 10.000 Euro Durch die EU-Obergrenze nicht verboten Zusätzliche Pflichten und strengere Vorschriften beachten. Geschäftliche Barzahlung über 10.000 Euro Grundsätzlich unzulässig Die Zahlungsweise muss angepasst werden. Mehrere verbundene Barzahlungen Werden gemeinsam betrachtet Aufteilen schafft keine zusätzlichen Freigrenzen. Reiner Privatverkauf Von dieser EU-Obergrenze ausgenommen Keine beteiligte Person darf beruflich handeln. Bargeld zu Hause aufbewahren Kein Besitzverbot durch diese Vorschrift Zahlungsgrenze und Bargeldbestand sind verschiedene Dinge.

Ab 3.000 Euro kann die Identifizierung vorgeschrieben sein

Neben der Zahlungsgrenze enthält Artikel 19 Absatz 4 eine weitere Schwelle: Bei gelegentlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro müssen geldwäscherechtlich Verpflichtete mindestens die vorgeschriebene Identifizierung und Identitätsprüfung vornehmen. Auch dabei können miteinander verbundene Zahlungen zusammengezählt werden.

Diese Vorschrift richtet sich an die vom Geldwäscherecht erfassten Anbieter und Berufsgruppen. Die pauschale Behauptung, künftig müsse ausnahmslos jeder Händler bei jedem Einkauf ab 3.000 Euro einen Ausweis verlangen, beschreibt den gesetzlichen Anwendungsbereich deshalb nicht ausreichend genau.

Eine Bankeinzahlung ist etwas anderes als ein Einkauf

Für Zahlungen und Einlagen in den Räumlichkeiten von Kreditinstituten enthält Artikel 80 eine Ausnahme. Daraus folgt aber nicht, dass größere Bareinzahlungen ohne Nachweise oder weitere Pflichten möglich wären; für Beträge oberhalb der Obergrenze sieht die Verordnung eine Meldung an die zuständige Finanzmeldestelle vor.

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Bereits heute können Banken Belege zur Herkunft des Geldes verlangen. Was dabei zu beachten ist, erläutert unser Beitrag Bargeld einzahlen: Wann die Bank Nachweise verlangt.

Für Leistungsbezieher entsteht kein neuer Vermögensfreibetrag

Die Bargeldobergrenze sagt nichts darüber aus, wie viel Vermögen beim Bezug von Sozialleistungen geschützt ist. Wer Grundsicherung erhält, darf aus der Zahl von 10.000 Euro deshalb keinen zusätzlichen Freibetrag für Bargeld ableiten.

Auch eine spätere Einzahlung eigener Ersparnisse sollte nachvollziehbar erklärt werden können. Hinweise dazu bietet unser Beitrag Einzahlungen aufs Konto beim Jobcenter richtig erklären.

Im EU-Ausland können strengere Grenzen gelten

Die EU-Verordnung erlaubt den Mitgliedstaaten niedrigere Bargeldobergrenzen und lässt bestehende strengere Grenzen bestehen. Die 10.000 Euro sind deshalb keine europaweite Zusage, diesen Betrag überall bar ausgeben zu dürfen.

Wer im Urlaub größere Anschaffungen plant, sollte die Vorschriften des jeweiligen Landes vorher prüfen. Eine Übersicht bietet das Europäische Verbraucherzentrum zu Bargeldobergrenzen in Europa.

Praxisbeispiel: Derselbe Wagen, unterschiedliche Zahlungsregeln

Rentner Klaus möchte im August 2027 einen Gebrauchtwagen für 12.500 Euro kaufen und vollständig bar bezahlen. Beim gewerblichen Autohaus wäre das wegen der neuen Obergrenze unzulässig; auch zwei zusammengehörige Barzahlungen würden daran nichts ändern.

Kauft Klaus das Fahrzeug dagegen von einer Privatperson, die ihren eigenen Wagen außerhalb einer beruflichen Tätigkeit verkauft, greift diese EU-Obergrenze grundsätzlich nicht. Ein schriftlicher Kaufvertrag und eine Zahlungsbestätigung helfen beiden Seiten, den Vorgang später nachzuweisen.

Sechs Fragen und Antworten zur neuen Bargeldgrenze

Ab wann gilt die neue Obergrenze?

Ab dem 10. Juli 2027. Die EU-Verordnung wurde bereits 2024 beschlossen.

Ist eine Barzahlung von genau 10.000 Euro verboten?

Nein, Artikel 80 erlaubt maximal 10.000 Euro. Niedrigere nationale Grenzen und besondere gesetzliche Einschränkungen bleiben jedoch möglich.

Kann ich die Grenze durch mehrere Raten umgehen?

Nein, miteinander verbundene Barzahlungen werden gemeinsam betrachtet. Eine Aufteilung desselben Kaufs auf mehrere Termine beseitigt die Grenze nicht.

Darf ich privat ein Auto für mehr als 10.000 Euro bar verkaufen?

Die neue EU-Obergrenze gilt grundsätzlich nicht, wenn beide Beteiligten als natürliche Personen außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit handeln. Andere anwendbare Vorschriften bleiben bestehen.

Muss ich Bargeld über 10.000 Euro bis Juli 2027 einzahlen?

Nein, aus dieser Zahlungsgrenze ergibt sich keine Pflicht, vorhandenes Bargeld auf ein Konto einzuzahlen. Sie begrenzt bestimmte Zahlungen und nicht den Besitz von Bargeld.

Ist die Grenze von 3.000 Euro ein weiteres Barzahlungsverbot?

Nein, sie betrifft bestimmte Identifizierungspflichten geldwäscherechtlich verpflichteter Anbieter. Eine Identitätsprüfung und ein Zahlungsverbot sind rechtlich unterschiedliche Anforderungen.