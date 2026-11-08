Neuer Krankenkassen-Zuschlag: Eine teilweise EM-Rente allein kann nicht davor schützen

Sabine ist 56 Jahre alt, bezieht eine kleine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und ist über ihren Mann familienversichert, weil keine vorrangige Pflichtversicherung besteht. Sein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt beträgt 3.500 Euro im Monat.

Greift keine gesetzliche Ausnahme, kostet diese Konstellation ab Januar 2028 zusätzlich 87,50 Euro monatlich, also 1.050 Euro im Jahr. Ein festgestellter Anspruch Sabines auf volle Erwerbsminderungsrente würde den neuen Zuschlag ausschließen – ihre teilweise Erwerbsminderungsrente allein genügt dafür nicht.

2,5 Prozentpunkte zusätzlich – und das Mitglied zahlt allein

Der neue Beitragszuschlag betrifft gesetzlich Versicherte, über die ein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner familienversichert ist. Er beträgt grundsätzlich 2,5 Prozentpunkte zusätzlich zum regulären Krankenversicherungsbeitrag und wird auf die beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds erhoben, wie das Bundesgesundheitsministerium zur Berechnung erläutert.

Das bedeutet: Bei 3.000 Euro beitragspflichtigem Monatseinkommen entstehen 75 Euro zusätzlich, bei 4.000 Euro sind es 100 Euro. Berechnet wird innerhalb der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze; eine pauschale Rechnung mit dem gesamten Haushaltseinkommen wäre falsch.

Den Zuschlag trägt das Mitglied allein, bei Beschäftigten gibt es hierfür keinen Arbeitgeberanteil. Der familienversicherte Partner bleibt mitversichert, doch für den Haushalt wird diese Absicherung in den betroffenen Fällen teurer.

Die Änderung ist beschlossen, der Zuschlag startet 2028

Die Einschränkung gehört zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das im Juli 2026 verabschiedet und verkündet wurde. Der neue § 242b SGB V tritt zum 1. Januar 2028 in Kraft.

Es handelt sich damit um eine bereits gesetzlich geregelte Änderung und nicht mehr nur um einen politischen Vorschlag. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt zugleich die Ausnahmen, die im parlamentarischen Verfahren erweitert wurden.

Volle EM-Rente: Der festgestellte Anspruch entscheidet

Eine dieser Ausnahmen greift, wenn der familienversicherte Ehe- oder Lebenspartner einen festgestellten Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung nach § 43 Absatz 2 Satz 1 SGB VI hat. Ein bloßer Rentenantrag oder eine Krankschreibung ersetzt diesen festgestellten Anspruch nicht.

Nach § 43 SGB VI liegt die medizinische Grenze für volle Erwerbsminderung grundsätzlich bei einem Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden arbeiten kann, gilt grundsätzlich als teilweise erwerbsgemindert.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann allerdings auch bei diesem Restleistungsvermögen eine volle Erwerbsminderungsrente wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes bewilligt werden. Deshalb zählt der tatsächlich festgestellte Rentenanspruch und nicht allein eine Stundenangabe aus einem Gutachten.

Viele EM-Rentner sind überhaupt nicht familienversichert

Die Neuregelung bedeutet keineswegs, dass alle Menschen mit teilweiser Erwerbsminderungsrente ab 2028 einen Ehegatten-Zuschlag zahlen müssen. Wer selbst Mitglied einer Krankenkasse ist und keinen Partner familienversichert hat, fällt allein wegen seiner EM-Rente nicht unter diese Vorschrift.

Viele EM-Rentner sind in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert, wenn sie die erforderliche Vorversicherungszeit erfüllen. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert, dass dafür grundsätzlich neun Zehntel der zweiten Hälfte des Erwerbslebens mit gesetzlichem Krankenversicherungsschutz belegt sein müssen.

Eine Familienversicherung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn keine vorrangige eigene Versicherung besteht und das persönliche Gesamteinkommen die zulässige Grenze nicht überschreitet. Auch Renteneinkünfte werden nach § 10 SGB V bei dieser Prüfung berücksichtigt.

Teilweise EM-Rente und GdB 60: Trotzdem kann der Zuschlag entfallen

Die teilweise Erwerbsminderungsrente ist deshalb kein automatischer Ausschluss von jeder Befreiung. Hat der familienversicherte Partner beispielsweise einen festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 60, greift eine eigenständige Ausnahme.

Ein GdB von 50 genügt für diese konkrete Ausnahme nicht, obwohl damit bereits eine Schwerbehinderung vorliegt. Ausführlicher erklärt Gegen-Hartz, warum ein GdB ab 60 vor der neuen Krankenkassen-Abgabe schützt.

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Auch ein eigener Pflegegrad von mindestens 3 kann den Zuschlag ausschließen. Ein eigener Pflegegrad 2 reicht für diese Pflegegrad-Ausnahme dagegen nicht aus.

Situation des familienversicherten Partners Folge für den neuen Zuschlag Festgestellter Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente Der Zuschlag entfällt. Teilweise Erwerbsminderungsrente ohne weitere Ausnahme Der Zuschlag fällt grundsätzlich an. Teilweise Erwerbsminderungsrente und festgestellter GdB ab 60 Der Zuschlag entfällt wegen des GdB. Teilweise Erwerbsminderungsrente und eigener Pflegegrad ab 3 Der Zuschlag entfällt wegen des Pflegegrades. Persönliche Regelaltersgrenze erreicht Der Zuschlag entfällt aufgrund der Altersausnahme.

Die Tabelle setzt voraus, dass die Familienversicherung selbst weiterhin zulässig ist. Die Ausnahmen vom Zuschlag schaffen keinen zusätzlichen Anspruch auf Familienversicherung.

Auf den familienversicherten Partner kommt es an

Bei der Prüfung dürfen die Ehepartner nicht verwechselt werden: Die Ausnahme wegen voller Erwerbsminderungsrente muss beim familienversicherten Partner vorliegen. Bezieht nur das beitragszahlende Mitglied eine volle EM-Rente, schützt das einen mitversicherten Ehepartner ohne eigene Ausnahme nicht automatisch vor dem Zuschlag.

Weitere Ausnahmen betreffen unter anderem Kinder unter zwölf Jahren im Haushalt des familienversicherten Partners und dort lebende Kinder mit Behinderung, die sich nicht selbst unterhalten können. Auch die nicht erwerbsmäßige häusliche Pflege eines Angehörigen ab Pflegegrad 2 kann schützen, wenn sie wenigstens zehn Stunden wöchentlich an regelmäßig mindestens zwei Tagen erfolgt.

Für gesetzliche Renten beginnt die Belastung erst im Juli 2028

Beim Starttermin enthält das Gesetz eine wichtige Übergangsregel: Auf gesetzliche Renten wird der Zuschlag bis einschließlich 30. Juni 2028 noch nicht erhoben. Für diese Einkünfte beginnt eine mögliche zusätzliche Belastung daher erst im Juli 2028.

Das gilt für die Renteneinkünfte des beitragszahlenden Mitglieds und ist keine pauschale Schonfrist für sämtliche Einnahmen eines Rentnerhaushalts. Die Unterscheidung ergibt sich aus § 242b Absatz 4 SGB V in der veröffentlichten Neuregelung.

Nachweise rechtzeitig vorlegen und die Berechnung prüfen

Betroffene sollten mit ihrer Krankenkasse klären, auf welcher Grundlage die Familienversicherung besteht und welche Ausnahme berücksichtigt wird. Als Nachweise kommen je nach Fall insbesondere der Rentenbescheid, der GdB-Feststellungsbescheid oder der Pflegegradbescheid in Betracht.

Kennt die Krankenkasse die Voraussetzungen bereits, muss sie die Ausnahme auch ohne erneuten Nachweis berücksichtigen. Der gesetzliche Schutz beginnt mit dem Anfang des Monats, in dem die Voraussetzungen eintreten, und reicht bis zum Ende des Monats, in dem sie wieder entfallen.

Für Sozialhilfebezieher kann zusätzlich die Anerkennung des Zuschlags als Bedarf relevant sein, wenn ihre Krankenversicherungsbeiträge bereits nach § 32 Absatz 2 SGB XII berücksichtigt werden und sie die Kosten nicht selbst tragen können. Gegen-Hartz erklärt, unter welchen Voraussetzungen das Sozialamt den neuen Zuschlag berücksichtigen muss.

Die Ausnahme wegen voller Erwerbsminderungsrente schützt ausschließlich vor diesem besonderen Ehegatten-Zuschlag. Sie garantiert weder unveränderte allgemeine Krankenversicherungsbeiträge noch eine Befreiung von anderen Belastungen.

Vier Fragen und Antworten zum Krankenkassen-Zuschlag

Müssen ab 2028 alle Menschen mit teilweiser EM-Rente mehr zahlen?

Nein, die teilweise EM-Rente löst den Zuschlag nicht selbst aus. Er setzt eine entsprechende Familienversicherung des Ehe- oder Lebenspartners voraus; außerdem können andere gesetzliche Ausnahmen greifen.

Reicht eine volle EM-Rente des beitragszahlenden Ehepartners für die Ausnahme?

Nein, für diese Ausnahme muss der festgestellte Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente beim familienversicherten Partner bestehen. Die Rentenart des beitragszahlenden Mitglieds allein entscheidet darüber nicht.

Kann ein GdB von 60 bei teilweiser EM-Rente vor dem Zuschlag schützen?

Ja, ein festgestellter GdB von mindestens 60 beim familienversicherten Partner ist ein eigenständiger Ausnahmegrund. Ein GdB von 50 genügt für diese Ausnahme nicht.

Wer trägt den Zuschlag und ab wann wird er erhoben?

Das gesetzlich versicherte Mitglied trägt die zusätzlichen 2,5 Prozentpunkte allein, grundsätzlich ab Januar 2028. Auf gesetzliche Renten wird der Zuschlag aufgrund der Übergangsregel erst ab Juli 2028 erhoben.