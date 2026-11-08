Witwenrente: Trotz 1.305 Euro eigener Altersrente bleibt sie ungekürzt

Marianne erhält in einem Praxisbeispiel eine eigene gesetzliche Altersrente von monatlich 1.305 Euro brutto und eine Witwenrente von 600 Euro vor Abzügen. Ihre Altersrente läuft seit 2021, weitere anrechenbare Einkünfte hat sie nicht.

Sie befürchtet, dass ihre eigene Rente die Hinterbliebenenrente auf null drückt. Tatsächlich bleibt die Witwenrente bei der derzeitigen Einkommensprüfung vollständig erhalten, weil das gesetzlich berechnete Einkommen unter dem Freibetrag liegt.

Die Bruttorente allein sagt wenig über eine Kürzung aus

Die eigene gesetzliche Altersrente kann auf eine Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden. Daraus folgt jedoch weder eine Verrechnung beider Renten Euro für Euro noch ein automatischer Verlust der Hinterbliebenenrente.

Die Rentenversicherung bildet zunächst ein pauschaliertes Nettoeinkommen, berücksichtigt anschließend den persönlichen Freibetrag und berechnet erst danach einen möglichen Abzug. Wie beide Leistungen zusammentreffen, erläutert auch unser Beitrag darüber, was beim Beginn der eigenen Altersrente mit der Witwenrente passiert.

Aus 1.305 Euro werden für die Prüfung 1.122,30 Euro

Hat die eigene gesetzliche Altersrente nach dem 31. Dezember 2010 begonnen, werden für die Einkommensanrechnung grundsätzlich pauschal 14 Prozent vom Bruttobetrag abgezogen. Diese Vorgabe steht in § 18b Absatz 5 Nummer 8 SGB IV.

Bei 1.305 Euro sind das 182,70 Euro, sodass rechnerisch 1.122,30 Euro übrig bleiben. Dieser Betrag liegt 23 Cent unter dem derzeitigen allgemeinen Freibetrag von 1.122,53 Euro.

Ohne weitere anrechenbare Einkünfte entsteht deshalb kein Abzug von der Witwenrente. Auf genau diesen Effekt macht auch eine aktuelle Beispielrechnung des Rentenrechtlers Peter Knöppel aufmerksam.

Das pauschalierte Nettoeinkommen kann vom tatsächlichen Überweisungsbetrag der Altersrente abweichen. Individuelle Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie persönliche Steuerzahlungen werden bei dieser Berechnung nicht noch einmal zusätzlich abgezogen.

Der Freibetrag gilt bis zum 30. Juni 2027

Nach der aktuellen Wertetabelle der Deutschen Rentenversicherung beträgt der allgemeine monatliche Freibetrag vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 bundesweit 1.122,53 Euro. Er bezieht sich auf das nach den gesetzlichen Regeln berechnete Einkommen.

Die Zahl ist damit keine allgemeine Bruttorentengrenze. Bei einer Altersrente mit 14 Prozent Pauschalabzug entsprechen ihr ohne weitere anrechenbare Einkünfte ungefähr 1.305 Euro brutto.

Nur 40 Prozent des Überschusses mindern die Witwenrente

Eine Überschreitung des Freibetrags löst zunächst einen anteiligen Abzug aus. Nach § 97 SGB VI werden 40 Prozent des Einkommens oberhalb der geschützten Summe auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Bei 1.400 Euro eigener Bruttoaltersrente bleiben nach dem 14-Prozent-Abzug 1.204 Euro für die Prüfung. Der Überschuss beträgt 81,47 Euro, davon werden gerundet 32,59 Euro von der Witwenrente abgezogen.

Die folgende Tabelle zeigt eigene Modellrechnungen für eine Witwenrente von monatlich 600 Euro vor Einkommensanrechnung. Unterstellt sind eine eigene Altersrente mit Beginn ab 2011, keine weiteren anrechenbaren Einkünfte und kein zusätzlicher Freibetrag für Kinder.

Eigene Altersrente brutto Einkommen nach 14 Prozent Pauschalabzug Abzug von der Witwenrente Witwenrente nach Einkommensanrechnung 1.305,00 Euro 1.122,30 Euro 0,00 Euro 600,00 Euro 1.400,00 Euro 1.204,00 Euro 32,59 Euro 567,41 Euro 1.800,00 Euro 1.548,00 Euro 170,19 Euro 429,81 Euro 2.500,00 Euro 2.150,00 Euro 410,99 Euro 189,01 Euro 3.100,00 Euro 2.666,00 Euro 600,00 Euro vollständig 0,00 Euro

Alle Beträge gelten monatlich; die ausgewiesene Witwenrente liegt jeweils vor ihren eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsabzügen sowie einer möglichen Steuerbelastung. Bei 3.100 Euro eigener Bruttorente beträgt die rechnerische Anrechnung 617,39 Euro und zehrt damit die gesamte Witwenrente von 600 Euro auf.

Eine feste Einkommensgrenze, ab der jede Witwenrente zur Nullrente wird, gibt es folglich nicht. Wie schnell die Auszahlung entfällt, hängt auch von der Höhe der Hinterbliebenenrente vor der Anrechnung ab.

Bei einer Altersrente vor 2011 fällt die Rechnung anders aus

Für eigene gesetzliche Altersrenten mit Beginn vor 2011 beträgt der Pauschalabzug grundsätzlich 13 Prozent. Das bestätigt die Deutsche Rentenversicherung in ihren Erläuterungen zur Einkommensanrechnung.

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Von 1.305 Euro brutto verbleiben dann 1.135,35 Euro, also 12,82 Euro mehr als der allgemeine Freibetrag. Ohne erhöhten Kinderfreibetrag ergibt sich daraus bereits ein monatlicher Abzug von gerundet 5,13 Euro.

Die Aussage, 1.305 Euro eigene Rente blieben immer ohne Folgen, wäre deshalb falsch. Für die Prüfung zählt auch, wann die eigene Altersrente begonnen hat.

Weitere Einkünfte können die volle Zahlung verhindern

Die günstige Rechnung mit 1.305 Euro funktioniert nur, wenn keine weiteren anrechenbaren Einkünfte hinzukommen. Arbeitslohn oder zusätzliche Versorgungsleistungen können das für die Prüfung berechnete Gesamteinkommen erhöhen.

Nach neuerem Hinterbliebenenrecht können beispielsweise auch Betriebsrenten sowie bestimmte Miet- und Kapitaleinkünfte berücksichtigt werden. Für geschützte Altfälle gelten teilweise andere Regeln, weshalb zusätzliche Einnahmen nach ihrer jeweiligen Art geprüft werden müssen.

Die Übergangsregelungen erfassen insbesondere Todesfälle vor 2002 sowie vor 2002 geschlossene Ehen, wenn mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde. Sie bedeuten jedoch keine allgemeine Befreiung der eigenen gesetzlichen Altersrente von der Einkommensanrechnung.

Für berücksichtigungsfähige Kinder steigt der Freibetrag

Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erhöht sich der Freibetrag derzeit um 238,11 Euro im Monat. Bei einem solchen Kind sind damit 1.360,64 Euro des berechneten Einkommens geschützt.

Erfasst sind Kinder mit Anspruch auf Waisenrente sowie eigene Kinder, denen dieser Anspruch nur deshalb fehlt, weil sie keine Kinder des Verstorbenen sind. Ein erwachsenes Kind ohne entsprechende Voraussetzungen führt deshalb nicht automatisch zu einem höheren Freibetrag.

Auch eine Nullrente kann später wieder ausgezahlt werden

Wird die Witwenrente durch die Einkommensanrechnung vollständig aufgezehrt, kann der Anspruch dem Grunde nach weiterbestehen. Sinkt das berücksichtigte Einkommen später, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen wieder eine Zahlung entstehen.

Betroffene sollten Einkommensrückgänge deshalb zeitnah melden und belegen. Was eine solche Nullzahlung bedeutet, erläutert auch unser Beitrag über Witwenrenten, die wegen eigenen Einkommens vollständig ruhen.

Nach § 18d SGB IV werden Einkommensänderungen grundsätzlich zum nächstfolgenden 1. Juli berücksichtigt. Ist das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent niedriger als das bisher berücksichtigte Einkommen, kann die Minderung bereits ab ihrem Eintritt einbezogen werden.

Eine Kürzung lässt sich im Bescheid überprüfen

Wer trotz 1.305 Euro eigener Bruttoaltersrente einen Abzug erhält, sollte den Rentenbeginn, die angewandte Pauschale und den Freibetrag für den jeweiligen Zeitraum vergleichen. Ebenso kommt es darauf an, welche weiteren Einkünfte die Rentenversicherung angesetzt hat.

Unstimmigkeiten sollten Betroffene zeitnah klären lassen und dabei die Rechtsbehelfsbelehrung beachten. Nach den Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung zum Widerspruch beträgt die Widerspruchsfrist bei einem Wohnsitz in Deutschland grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Vier Fragen und Antworten zur eigenen Rente neben der Witwenrente

Wie hoch darf die eigene Altersrente derzeit ohne Kürzung sein?

Bei einer gesetzlichen Altersrente mit Beginn ab 2011 bleiben ohne weitere anrechenbare Einkünfte derzeit rund 1.305 Euro brutto monatlich ohne Abzug von der Witwenrente. Bei einem Rentenbeginn vor 2011 liegt die entsprechende Grenze wegen des geringeren Pauschalabzugs bei rund 1.290 Euro.

Werden 40 Prozent der gesamten eigenen Rente abgezogen?

Die Anrechnung erfasst nur 40 Prozent des Betrags, der nach der gesetzlichen Einkommensberechnung über dem persönlichen Freibetrag liegt. Der Abzug vermindert die Witwenrente.

Gilt die Einkommensanrechnung schon im Sterbevierteljahr?

In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird eigenes Einkommen grundsätzlich nicht auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Die hier erläuterte Kürzung wegen eigenen Einkommens betrifft die anschließende Zeit.

Ist die Witwenrente endgültig verloren, wenn nichts ausgezahlt wird?

Eine vollständige Anrechnung kann den Zahlbetrag auf null senken, während der Rentenanspruch dem Grunde nach fortbesteht. Bei einem späteren Einkommensrückgang sollten Betroffene eine neue Berechnung anstoßen und die Änderung nachweisen.