Neue Grundsicherung-Auszahlung im August: Wann jetzt das Geld kommt

Ende August steht die nächste Auszahlung des Grundsicherungsgeldes an. Das Geld, das jetzt überwiesen wird, ist bereits für September 2026 bestimmt und soll am Montag, 31. August 2026, auf dem Konto verfügbar sein.

Eine Gutschrift am letzten Augusttag ist keine verspätete August-Leistung und auch keine Sonderzahlung. Der Grund dafür ist die gesetzliche Vorauszahlung der Leistungen nach dem SGB II.

Grundsicherung für September kommt am 31. August 2026

Der 1. September 2026 fällt auf einen Dienstag. Die Bundesagentur für Arbeit erklärt, dass das vom Jobcenter überwiesene Geld in der Regel einen Kalendertag vor dem jeweiligen Leistungsmonat zur Verfügung steht.

Für September ergibt sich daraus Montag, der 31. August 2026, als erwarteter Auszahlungstermin. Manche Empfängerinnen und Empfänger können die Buchung abhängig vom Zahlungslauf ihres Jobcenters und ihrer Bank bereits am Freitag, 28. August, sehen.

Auf eine frühere Gutschrift lässt sich jedoch kein allgemeiner Anspruch stützen. Wer am Freitag noch keinen Zahlungseingang feststellt, muss deshalb nicht von einer ausgebliebenen Leistung ausgehen.

Warum die September-Leistung noch im August überwiesen wird

Das Grundsicherungsgeld wird nicht nach Ablauf des Monats gezahlt. Nach § 42 Absatz 1 SGB II werden die Leistungen monatlich im Voraus erbracht, damit Miete, Strom und Lebensunterhalt zu Beginn des neuen Monats finanziert werden können.

Der Buchungstag und der Leistungsmonat dürfen daher nicht verwechselt werden. Die Zahlung vom 31. August deckt den Bedarf für September; eine weitere reguläre Überweisung Anfang September ist nicht vorgesehen.

Eine vollständige Übersicht bietet der Beitrag zu den Auszahlungsterminen des Grundsicherungsgeldes im Jahr 2026. Dort können Leistungsbeziehende auch die folgenden Monatswechsel prüfen.

Die nächsten Auszahlungstermine im Überblick

Die Termine orientieren sich daran, dass das Geld vor Beginn des neuen Leistungsmonats verfügbar sein soll. Wochenenden und Feiertage können dazu führen, dass die technische Überweisung früher angestoßen wird.

Leistungsmonat Voraussichtliche Verfügbarkeit Wochentag September 2026 31. August 2026 Montag Oktober 2026 30. September 2026 Mittwoch November 2026 30. Oktober 2026 Freitag Dezember 2026 30. November 2026 Montag

Der Tag, an dem das Jobcenter den Auftrag erteilt, muss nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmen, an dem die Buchung im Onlinebanking erscheint. Auch die Wertstellung kann je nach Kreditinstitut erst in einem späteren Buchungslauf sichtbar werden.

Der neue Name ändert nichts am Zahlungsrhythmus

Seit dem 1. Juli 2026 hat das Grundsicherungsgeld das Bürgergeld abgelöst. Für die monatliche Vorauszahlung hat der Namenswechsel keine neue Frist geschaffen.

Auch bereits erlassene Bescheide bleiben nach den Informationen der Bundesagentur grundsätzlich gültig. Leistungsberechtigte müssen allein wegen der Umbenennung keinen neuen Antrag stellen.

Endet der im Bescheid genannte Bewilligungszeitraum, ist allerdings ein Weiterbewilligungsantrag erforderlich. Seit Juli müssen Antragstellende dabei zusätzliche Angaben beachten, die im Beitrag zur Änderung beim Weiterbewilligungsantrag erläutert werden.

Warum die Zahlung trotz festem Termin fehlen kann

Ein fehlender Zahlungseingang hat nicht immer mit der Banklaufzeit zu tun. Häufig ist der Bewilligungszeitraum abgelaufen, der Weiterbewilligungsantrag wurde noch nicht entschieden oder eine geänderte Bankverbindung ist beim Jobcenter nicht richtig hinterlegt.

Auch eine vorläufige Zahlungseinstellung kann die Ursache sein. Unter welchen engen Voraussetzungen das Jobcenter laufende Leistungen zurückhalten darf, erklärt der Beitrag „Grundsicherung gestoppt: Dafür braucht das Jobcenter jetzt keinen Bescheid“.

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Betroffene sollten zunächst das Enddatum ihres Bewilligungsbescheids, die Höhe der bewilligten Zahlung und die hinterlegte IBAN prüfen. Danach sollte das Jobcenter gefragt werden, ob die Zahlung angewiesen wurde und für welchen Tag die Wertstellung vorgesehen ist.

Was bei einem leeren Konto zu tun ist

Fehlt das Geld am erwarteten Termin, sollte die Nachfrage beim Jobcenter nachweisbar erfolgen. Ein aktueller Kontoauszug, der Bewilligungsbescheid und der Nachweis über einen rechtzeitig gestellten Weiterbewilligungsantrag helfen bei der schnellen Klärung.

Ist der Anspruch dem Grunde nach geklärt und dauert nur die Berechnung der Höhe länger, kann ein Vorschuss nach § 42 SGB I in Betracht kommen. Bei einer wahrscheinlich bestehenden Berechtigung kann außerdem eine vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II verlangt werden.

Bei akuter Mittellosigkeit müssen Betroffene nicht mehrere Monate abwarten. Weitere Hinweise zu Vorschuss, vorläufiger Bewilligung und gerichtlichem Eilrechtsschutz enthält der Ratgeber „Jobcenter lässt sich Zeit – Dann helfen Vorschuss und Untätigkeitsklage“.

Grundsicherung und Arbeitslosengeld nicht verwechseln

Die Zahlung des Grundsicherungsgeldes folgt einem anderen Rhythmus als das Arbeitslosengeld I. Während das Jobcenter für den kommenden Monat im Voraus zahlt, wird Arbeitslosengeld für den abgelaufenen Monat nachträglich überwiesen.

Arbeitslosengeld für August 2026 wird deshalb am Dienstag, 1. September 2026, fällig. Wer Ende August auf eine Zahlung wartet, sollte daher zuerst prüfen, welche Leistung bewilligt wurde.

Praxisbeispiel: Die Buchung am Montag ist pünktlich

Martina erhält Grundsicherungsgeld und sieht am Freitag, 28. August 2026, noch keine neue Buchung auf ihrem Konto. Da ihr Bewilligungsbescheid bis Dezember läuft und die IBAN unverändert ist, wartet sie den regulären Buchungstag ab.

Am Montag, 31. August, wird die Zahlung gutgeschrieben. Das Geld ist für September bestimmt und kann für die am 1. September fällige Miete genutzt werden; Anfang September folgt keine weitere Monatszahlung.

Fragen und Antworten zur Grundsicherung-Auszahlung im August

Wann kommt das Grundsicherungsgeld für September 2026?

Die Zahlung soll am Montag, 31. August 2026, auf dem Konto verfügbar sein. Abweichungen bei der sichtbaren Buchung können durch den Zahlungslauf des Jobcenters oder der Bank entstehen.

Kann das Geld schon am 28. August auf dem Konto sein?

Ja, einzelne Jobcenter können die Zahlung früher anweisen und manche Banken buchen schneller. Eine Gutschrift am Freitag ist jedoch keine zusätzliche Leistung, sondern bereits das Geld für September.

Warum wird die September-Leistung im August gezahlt?

Leistungen nach dem SGB II werden monatlich im Voraus erbracht. Das Geld soll zu Beginn des Bedarfsmonats für Miete, Energie und Lebensunterhalt bereitstehen.

Kommt Anfang September noch eine zweite Zahlung?

Nein, die Ende August gutgeschriebene Summe ist die reguläre Monatsleistung für September. Eine zweite planmäßige Zahlung für denselben Monat gibt es nicht.

Was sollte ich tun, wenn am 31. August kein Geld da ist?

Prüfen Sie den Bewilligungszeitraum, Ihre IBAN und mögliche Schreiben des Jobcenters. Fragen Sie danach beim Jobcenter nach der Zahlungsanweisung und weisen Sie bei einem leeren Konto ausdrücklich auf Ihre akute Notlage hin.

Ändert der Wechsel vom Bürgergeld zum Grundsicherungsgeld den Auszahlungstermin?

Nein, die Leistung wird weiterhin im Voraus gezahlt. Laufende Bescheide bleiben grundsätzlich bestehen, solange der darin genannte Bewilligungszeitraum noch nicht beendet ist.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherungsgeld – Auszahlung und Dauer; § 42 SGB II.