Grundsicherung gestoppt: Dafür braucht das Jobcenter jetzt keinen Bescheid

Wenn das Bürgergeld bzw. Grundsicherungsgeld ohne Vorwarnung ausbleibt, vermuten Betroffene häufig einen Fehler oder eine rechtswidrige Entscheidung. Tatsächlich erlaubt das Sozialrecht den Jobcentern in bestimmten Fällen, eine laufende Zahlung vorläufig einzustellen, ohne vorher einen Aufhebungsbescheid zu erlassen.

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Diese Befugnis gilt jedoch nur unter engen Voraussetzungen. Das Jobcenter darf weder aufgrund eines bloßen Verdachts handeln noch den Zahlungsausfall dazu nutzen, Leistungsberechtigte zur Abgabe von Unterlagen zu drängen.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Leistung offiziell Grundsicherungsgeld. Da weiterhin viele Menschen den bisherigen Begriff verwenden, wird in diesem Beitrag zur besseren Verständlichkeit auch von Bürgergeld gesprochen.

Warum das Jobcenter keinen Bescheid erlassen muss

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 331 SGB III. Über § 40 Absatz 2 Nummer 4 SGB II gilt diese Vorschrift auch für Leistungen der Jobcenter.

Danach darf die Zahlung einer bereits bewilligten laufenden Leistung vorläufig gestoppt werden. Die Zahlungseinstellung ist zunächst kein Verwaltungsakt und deshalb auch kein Aufhebungs-, Änderungs- oder Sanktionsbescheid.

Der bisherige Bewilligungsbescheid wird durch den vorläufigen Zahlungsstopp noch nicht beseitigt. Das Jobcenter hält lediglich die Auszahlung zurück, während es prüft, ob der Anspruch tatsächlich entfallen oder niedriger geworden ist.

Der Zahlungstopp ist nur vorläufig

Die Bezeichnung „vorläufige Zahlungseinstellung“ ist wörtlich zu nehmen. Das Jobcenter darf damit keine endgültige Entscheidung über den Leistungsanspruch vorwegnehmen.

Stellt sich heraus, dass der Anspruch unverändert fortbesteht, muss das zurückgehaltene Geld nachgezahlt werden. Will das Jobcenter die Bewilligung endgültig aufheben, benötigt es dafür einen förmlichen Bescheid.

Die vorläufige Maßnahme soll verhindern, dass Leistungen weiter ausgezahlt werden, obwohl der Behörde bereits konkrete Tatsachen bekannt sind, die einem Anspruch entgegenstehen. Sie ist nicht als Strafe oder zusätzliche Sanktion gedacht.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Zunächst muss eine laufende Leistung bewilligt worden sein. Ohne bestehenden Bewilligungsbescheid handelt es sich nicht um eine vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 SGB III, sondern möglicherweise um einen noch nicht bearbeiteten Antrag oder einen abgelaufenen Bewilligungszeitraum.

Außerdem muss das Jobcenter Kenntnis von Tatsachen erhalten haben, die unmittelbar zum Ruhen, Wegfall oder zur Verringerung des Leistungsanspruchs führen können. Eine Vermutung, ein nicht bestätigter Hinweis oder eine allgemeine Unklarheit genügt grundsätzlich nicht.

Hinzu kommt, dass der vorhandene Bewilligungsbescheid wegen dieser Tatsachen rückwirkend aufhebbar sein müsste. Genau diese Voraussetzung begrenzt den schnellen Zugriff des Jobcenters.

Wann eine Zahlungseinstellung denkbar ist

Ein möglicher Anlass kann die Aufnahme einer bedarfsdeckenden Beschäftigung sein. Hat das Jobcenter zuverlässige Informationen über Arbeitsbeginn und Einkommen, kann sich daraus ergeben, dass der bisher bewilligte Anspruch ganz oder teilweise weggefallen ist.

Ähnliches gilt, wenn eine andere Sozialleistung bewilligt wurde, Einkommen verschwiegen worden sein soll oder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland nachweislich nicht mehr besteht. Auch eine längere Inhaftierung oder eine belegte Änderung innerhalb der Bedarfsgemeinschaft kann Auswirkungen auf die Zahlung haben.

Entscheidend bleibt stets der konkrete Einzelfall. Nicht jede Beschäftigung beseitigt die Hilfebedürftigkeit, und nicht jeder Zahlungseingang auf einem Konto ist anrechenbares Einkommen.

Möglicher Anlass Wann eine vorläufige Einstellung in Betracht kommt Was allein regelmäßig nicht genügt Arbeitsaufnahme Arbeitsbeginn und voraussichtlich bedarfsdeckendes Einkommen sind belegt Unbestätigter Hinweis auf einen neuen Arbeitsplatz Andere Sozialleistung Bewilligung und Zahlungsbeginn sind bekannt Ein lediglich gestellter Antrag Änderung des Aufenthalts Verlässliche Informationen sprechen für einen Leistungsausschluss Ein einzelner nicht zugestellter Brief Geändertes Einkommen Zufluss und Höhe sind ausreichend belegt Ungeklärte Kontobewegungen ohne weitere Prüfung Änderung der Bedarfsgemeinschaft Die Veränderung und ihre finanziellen Folgen stehen fest Vermutungen über einen Einzug oder Auszug

Ein bloßer Verdacht reicht nicht aus

Das Jobcenter darf die gesamte Leistung nicht allein deshalb stoppen, weil Unterlagen fehlen oder eine Sachbearbeitung weitere Nachweise verlangt. Sind lediglich einzelne Punkte ungeklärt, müssen diese zunächst ermittelt werden.

Fehlende Mitwirkung unterliegt einem anderen Verfahren. Nach § 66 SGB I dürfen Leistungen wegen mangelnder Mitwirkung erst versagt oder entzogen werden, nachdem schriftlich auf diese Folge hingewiesen und eine angemessene Frist gesetzt wurde.

Eine solche Versagung oder Entziehung erfolgt durch Bescheid. Das Jobcenter darf das gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkungsverfahren nicht einfach durch eine vorläufige Zahlungseinstellung ersetzen.

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Auch eine teilweise Einstellung ist möglich

Nach § 40 SGB II dürfen Jobcenter die Zahlung ebenfalls teilweise zurückhalten, wenn die bekannt gewordenen Tatsachen nur zu einem niedrigeren Anspruch führen. Das kann etwa bei neuem Erwerbseinkommen der Fall sein, das den Bedarf nicht vollständig deckt.

Ist lediglich ein Teilbetrag ungeklärt, spricht dies gegen das Einfrieren der gesamten Leistung. Unterkunftskosten, Regelbedarf und Mehrbedarfe müssen anhand der konkreten finanziellen Veränderung neu betrachtet werden.

Ein kompletter Zahlungsstopp kann deshalb rechtswidrig sein, obwohl eine geringere vorläufige Kürzung zulässig gewesen wäre. Betroffene sollten insbesondere prüfen, ob das Jobcenter die finanziellen Folgen der neuen Tatsachen überhaupt berechnet hat.

Kein Bescheid bedeutet nicht, dass das Jobcenter schweigen darf

Erfährt das Jobcenter von den neuen Tatsachen nicht durch die leistungsberechtigte Person selbst, muss es die betroffene Person unverzüglich über die vorläufige Einstellung und deren Gründe informieren. Zusätzlich muss es Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben.

Die Mitteilung kann als einfaches Schreiben versandt werden und muss nicht die Form eines Verwaltungsaktes haben. „Ohne Bescheid“ bedeutet daher nicht automatisch „ohne Nachricht“.

Hat die leistungsberechtigte Person die Veränderung selbst mitgeteilt, ist die besondere Informationspflicht im Gesetz enger gefasst. Trotzdem sollte das Jobcenter nachvollziehbar erklären können, weshalb die nächste Auszahlung ausbleibt.

Nach zwei Monaten muss eine Entscheidung gefallen sein

Die vorläufige Zahlungseinstellung ist zeitlich begrenzt. Wird der zugrunde liegende Bewilligungsbescheid nicht innerhalb von zwei Monaten rückwirkend aufgehoben, muss das Jobcenter die zurückgehaltenen Leistungen unverzüglich nachzahlen.

Ein interner Aktenvermerk oder ein noch nicht abgesandter Entwurf genügt dafür nicht. Erforderlich ist eine wirksame behördliche Entscheidung.

Bestätigt sich bereits vor Ablauf der zwei Monate, dass der Anspruch fortbesteht, darf das Jobcenter die Frist nicht einfach ausschöpfen. Die Zahlung ist dann unverzüglich wieder aufzunehmen.

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Erlässt das Jobcenter innerhalb der Frist einen Aufhebungs- oder Änderungsbescheid, endet zwar die rein vorläufige Phase. Gegen diesen Bescheid können Betroffene anschließend Widerspruch einlegen und bei Bedarf gerichtlichen Eilrechtsschutz beantragen.

Nicht jeder Zahlungsausfall ist eine vorläufige Einstellung

Besonders häufig fehlt das Geld, weil der bisherige Bewilligungszeitraum abgelaufen ist. Leistungen nach dem SGB II werden nach § 41 SGB II in der Regel für ein Jahr bewilligt, in bestimmten Fällen auch nur für sechs Monate.

Nach dem im Bescheid genannten Enddatum läuft die Bewilligung automatisch aus. Das Jobcenter benötigt dann keinen zusätzlichen Aufhebungsbescheid, weil die zeitliche Begrenzung bereits im ursprünglichen Bescheid enthalten war.

Für die anschließende Zeit muss ein Weiterbewilligungsantrag gestellt werden. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass der Antrag formlos, online, persönlich, telefonisch oder schriftlich eingereicht werden kann. Informationen der Bundesagentur zur Weiterbewilligung

Ursache der fehlenden Zahlung Ist ein neuer Bescheid erforderlich? Mögliche Reaktion Vorläufige Zahlungseinstellung Zunächst nein Gründe verlangen, Stellung nehmen, Auszahlung fordern Endgültige Aufhebung oder Änderung Ja Widerspruch und gegebenenfalls Eilantrag Entziehung wegen fehlender Mitwirkung Ja Widerspruch, Unterlagen nachreichen Ablauf des Bewilligungszeitraums Nein Sofort Weiterbewilligung beantragen Noch nicht bearbeiteter Weiterbewilligungsantrag Für die Bewilligung ja Bearbeitung anmahnen, Vorschuss oder Eilrechtsschutz prüfen

Warum ein Widerspruch zunächst ins Leere gehen kann

Gegen einen Verwaltungsakt kann Widerspruch eingelegt werden. Die vorläufige Zahlungseinstellung ist jedoch gerade kein Verwaltungsakt.

Ein Widerspruch nur gegen die formlose Mitteilung kann deshalb als unzulässig behandelt werden. Sinnvoller ist es, die Weiterzahlung schriftlich zu verlangen, die Anspruchsvoraussetzungen nachzuweisen und eine sehr kurze Frist zur Auszahlung zu setzen.

Sobald ein förmlicher Aufhebungs-, Änderungs- oder Entziehungsbescheid vorliegt, ist ein Widerspruch dagegen möglich. Die Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Bescheids nennt regelmäßig die einzuhaltende Frist.

Bei akuter Geldnot ist Eilrechtsschutz möglich

Fehlt das Geld für Lebensmittel, Miete oder Strom, müssen Betroffene nicht zwei Monate abwarten. Nach § 86b Absatz 2 SGG kann beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung beantragt werden.

Dafür sollte glaubhaft gemacht werden, dass der Leistungsanspruch weiterhin besteht und eine sofortige gerichtliche Entscheidung notwendig ist. Hilfreich sind der Bewilligungsbescheid, aktuelle Kontoauszüge, der Schriftwechsel mit dem Jobcenter, Mietforderungen, Mahnungen und Nachweise über die tatsächlichen Lebensumstände.

Der Antrag kann grundsätzlich ohne Rechtsanwalt gestellt werden. Die Rechtsantragstelle des zuständigen Sozialgerichts kann bei der Aufnahme des Antrags helfen, darf aber keine individuelle Rechtsberatung übernehmen.

Vorschuss bei verzögerter Weiterbewilligung

Ist nicht die laufende Zahlung gestoppt worden, sondern ein Weiterbewilligungsantrag unbearbeitet, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Vorschuss nach § 42 SGB I verlangt werden. Dafür muss der Anspruch dem Grunde nach bestehen, während die Berechnung der genauen Höhe voraussichtlich längere Zeit benötigt.

Der Antrag auf Vorschuss sollte ausdrücklich gestellt und begründet werden. Eine akute Mittellosigkeit sollte durch Kontoauszüge und fällige Zahlungsverpflichtungen belegt werden.

Ein Vorschuss ist allerdings kein Ersatz für fehlende Angaben. Kann das Jobcenter wegen unvollständiger Unterlagen nicht einmal feststellen, ob überhaupt Hilfebedürftigkeit besteht, sind die Voraussetzungen schwieriger nachzuweisen.

Betroffene sollten sofort schriftlich reagieren

Wer keine Zahlung erhält, sollte zunächst das Enddatum des Bewilligungsbescheids prüfen. Läuft die Bewilligung noch, sollte das Jobcenter schriftlich zur Mitteilung des Rechtsgrundes und zur sofortigen Wiederaufnahme der Zahlung aufgefordert werden.

Unzutreffende Informationen lassen sich häufig durch Lohnabrechnungen, Kontoauszüge, Mietunterlagen oder Nachweise über den tatsächlichen Aufenthalt widerlegen. Die Abgabe sollte nachweisbar erfolgen, etwa über das Onlineportal, per Fax mit Sendebericht oder persönlich gegen Empfangsbestätigung.

Bei vollständiger Mittellosigkeit sollte nicht allein auf telefonische Auskünfte vertraut werden. Neben der schriftlichen Zahlungsaufforderung können eine unabhängige Sozialberatung, eine Beratungsstelle oder ein sozialrechtlich tätiger Rechtsanwalt eingeschaltet werden.

Praxisbeispiel: Arbeitsaufnahme führt zum vollständigen Zahlungsstopp

Eine alleinstehende Leistungsbezieherin erhält monatlich Grundsicherungsgeld einschließlich ihrer Unterkunftskosten. Sie teilt dem Jobcenter mit, dass sie zum 1. August eine Beschäftigung aufnimmt, nennt aber zunächst weder die Höhe des Lohns noch den ersten Auszahlungstermin.

Das Jobcenter stellt daraufhin die gesamte Augustzahlung vorläufig ein. Tatsächlich wird der erste Lohn erst im September gezahlt und fällt außerdem so niedrig aus, dass weiterhin ein ergänzender Leistungsanspruch besteht.

Die Frau reicht den Arbeitsvertrag, die Arbeitgeberbescheinigung zum ersten Auszahlungstermin und einen aktuellen Kontoauszug ein. Da im August noch kein Lohn zufließt und die Hilfebedürftigkeit fortbesteht, muss das Jobcenter die Augustleistung nachzahlen.

Für September darf das Jobcenter den Anspruch unter Berücksichtigung des tatsächlich zufließenden Einkommens neu berechnen. Ein vollständiger dauerhafter Leistungswegfall wäre nur gerechtfertigt, wenn das anrechenbare Einkommen den gesamten Bedarf deckt.

Fragen und Antworten zur Zahlungseinstellung

1. Darf das Jobcenter Bürgergeld tatsächlich ohne Bescheid stoppen?

Ja, eine laufende Zahlung darf unter den Voraussetzungen des § 331 SGB III vorläufig ganz oder teilweise eingestellt werden. Dafür müssen konkrete Tatsachen bekannt sein, die zu einem Wegfall, Ruhen oder geringeren Anspruch führen.

2. Darf das Jobcenter wegen fehlender Kontoauszüge sofort alles stoppen?

Fehlende Kontoauszüge allein rechtfertigen nicht automatisch eine vorläufige Zahlungseinstellung. Soll die Leistung wegen mangelnder Mitwirkung versagt oder entzogen werden, sind grundsätzlich eine schriftliche Aufforderung, eine angemessene Frist, ein Hinweis auf die Folgen und anschließend ein Bescheid erforderlich.

3. Wie lange darf die vorläufige Zahlungseinstellung dauern?

Ohne rückwirkende Aufhebung des Bewilligungsbescheids darf das Jobcenter die Zahlung nicht länger als zwei Monate zurückhalten. Ist bis dahin keine wirksame Aufhebungsentscheidung ergangen, muss die einbehaltene Leistung unverzüglich nachgezahlt werden.

4. Kann gegen die Zahlungseinstellung Widerspruch eingelegt werden?

Die vorläufige Zahlungseinstellung ist regelmäßig kein Verwaltungsakt, weshalb ein Widerspruch dagegen häufig nicht der passende Rechtsbehelf ist. Gegen einen späteren Aufhebungs-, Änderungs- oder Entziehungsbescheid kann dagegen Widerspruch erhoben werden.

5. Was kann man bei vollständiger Mittellosigkeit unternehmen?

Betroffene sollten die Auszahlung sofort schriftlich verlangen und den fortbestehenden Anspruch belegen. Reagiert das Jobcenter nicht rechtzeitig, kann beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung beantragt werden.

6. Benötigt das Jobcenter nach Ablauf des Bewilligungszeitraums einen Aufhebungsbescheid?

Nein, der Leistungsanspruch endet mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Datum. Wer weiterhin Unterstützung benötigt, muss rechtzeitig einen Weiterbewilligungsantrag stellen.