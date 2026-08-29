Jahrgang 1965: Abschlagsfreie Rente vor dem Aus – was jetzt gilt

Für den Geburtsjahrgang 1965 wird die Rentenplanung zur Rechnung mit zwei Rechtsständen. Nach dem heute geltenden Gesetz ist die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ab 65 weiterhin ohne Abschlag möglich.

Die Alterssicherungskommission empfiehlt jedoch, diesen vorgezogenen Rentenzugang ohne Kürzung abzuschaffen. Die Bundesregierung will die Vorschläge zügig in ein Gesetz überführen, hat aber noch nicht entschieden, welche Übergangsregeln gelten und ob der Jahrgang 1965 betroffen sein wird.

Wer mit 63 aufhören möchte, muss schon nach der heutigen Regelung mit einer lebenslangen Kürzung von 14,4 Prozent rechnen. Der Ausdruck „Rente mit 63“ führt deshalb gerade bei den 1965 Geborenen leicht in die Irre.

Was für den Jahrgang 1965 derzeit gesetzlich gilt

Der Jahrgang 1965 erreicht die reguläre Altersgrenze mit 67 Jahren. Für die Regelaltersrente genügen grundsätzlich fünf Versicherungsjahre, einen Abschlag gibt es bei diesem Rentenbeginn nicht.

Mit wenigstens 35 Versicherungsjahren ist ein früherer Start ab 63 möglich. Jeder Monat vor dem 67. Geburtstag kostet 0,3 Prozent der Bruttorente, sodass beim frühesten Beginn 48 Monate und damit 14,4 Prozent zusammenkommen.

Eine andere Rentenart steht Versicherten mit 45 anrechenbaren Jahren offen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beginnt für den Jahrgang 1965 nach geltendem Recht mit 65 und wird nicht gekürzt, wie auch die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Rentenweg nach geltendem Recht Voraussetzung Frühester Beginn für Jahrgang 1965 Abschlag beim frühesten Beginn Regelaltersrente 5 Versicherungsjahre 67 Jahre 0 Prozent Altersrente für langjährig Versicherte 35 Versicherungsjahre 63 Jahre 14,4 Prozent Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 anrechenbare Jahre 65 Jahre 0 Prozent Altersrente für schwerbehinderte Menschen GdB ab 50 und 35 Versicherungsjahre 62 Jahre 10,8 Prozent

Bei der Schwerbehindertenrente ist ein Beginn mit 65 ohne Kürzung möglich. Wer sie bereits mit 62 bezieht, geht drei Jahre früher und verliert deshalb dauerhaft 10,8 Prozent.

Warum die „Rente mit 63“ für 1965 Geborene keine abschlagsfreie Rente ist

Die Bezeichnung „Rente mit 63“ stammt aus der Einführung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte im Jahr 2014. Abschlagsfrei mit genau 63 konnten nur bestimmte ältere Geburtsjahrgänge in den Ruhestand gehen.

Für spätere Jahrgänge wurde die Altersgrenze stufenweise angehoben. Seit dem Jahrgang 1964 liegt sie bei 65, weshalb die 45 Versicherungsjahre dem Jahrgang 1965 keinen abschlagsfreien Rentenstart mit 63 eröffnen.

Mit 63 bleibt nur die Altersrente für langjährig Versicherte nach wenigstens 35 Jahren. Ein ausführlicher Überblick über die heute vorhandenen Wege findet sich auch im Beitrag „Jahrgang 1965: In Rente gehen mit und ohne Abschläge“.

So entstehen die 14,4 Prozent Rentenabschlag

Der Abschlag wird nicht nach angefangenen Jahren, sondern monatsgenau berechnet. Bei einem Beginn mit 63 fehlen dem Jahrgang 1965 insgesamt 48 Monate bis zur Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Aus 48 Monaten multipliziert mit 0,3 Prozent ergeben sich 14,4 Prozent. Bei einer errechneten Bruttorente von 2.000 Euro sinkt die Monatsrente dadurch um 288 Euro auf 1.712 Euro.

Der Abzug endet nicht mit dem 67. Geburtstag. Er bleibt während des gesamten Rentenbezugs bestehen, während spätere Rentenanpassungen auf die bereits gekürzte Rente wirken.

Wer erst mit 64 beginnt, geht 36 Monate früher und verliert 10,8 Prozent. Mit 65 sind es nach der 35-Jahres-Regel 7,2 Prozent, mit 66 noch 3,6 Prozent.

Rentenbeginn über die 35-Jahres-Regel Monate vor dem 67. Geburtstag Dauerhafter Abschlag Bruttorente bei rechnerisch 2.000 Euro 63 Jahre 48 Monate 14,4 Prozent 1.712 Euro 64 Jahre 36 Monate 10,8 Prozent 1.784 Euro 65 Jahre 24 Monate 7,2 Prozent 1.856 Euro 66 Jahre 12 Monate 3,6 Prozent 1.928 Euro 67 Jahre 0 Monate 0 Prozent 2.000 Euro

Die Tabelle zeigt nur die Wirkung des Zugangsfaktors. Weitere Beiträge bis zu einem späteren Rentenbeginn können die tatsächliche Rente zusätzlich erhöhen.

Die 45 Versicherungsjahre sind nicht mit 45 Arbeitsjahren gleichzusetzen

Für die abschlagsfreie Altersrente ab 65 verlangt das Gesetz 45 Jahre beziehungsweise 540 anrechenbare Kalendermonate. Neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung oder versicherter Selbstständigkeit können unter anderem Kindererziehungszeiten, Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege und bestimmte Entgeltersatzleistungen berücksichtigt werden.

Schul- und Hochschulzeiten reichen für diese Wartezeit dagegen nicht aus. Auch Zeiten mit Arbeitslosengeld II, Bürgergeld oder dem seit Juli 2026 geltenden Grundsicherungsgeld werden nicht auf die 45 Jahre angerechnet.

Besonders riskant ist Arbeitslosengeld I in den letzten 24 Monaten vor dem geplanten Rentenbeginn. Diese Monate zählen normalerweise nicht, sofern die Arbeitslosigkeit nicht durch eine Insolvenz oder die vollständige Aufgabe des Arbeitgeberbetriebs ausgelöst wurde.

Der Beitrag „Rente: 45 Jahre Wartezeit fast erfüllt – Diese Zeiten in den letzten zwei Jahren zählen nicht“ erläutert diese Falle ausführlich. Wer knapp plant, sollte sich von der Rentenversicherung schriftlich bestätigen lassen, wann die 540 anrechenbaren Monate erreicht sind.

Die Rentenkommission will die abschlagsfreie 45-Jahres-Rente abschaffen

Am 23. Juni 2026 legte die Alterssicherungskommission ihren Bericht mit 33 Empfehlungen vor. Darin fordert sie ausdrücklich die Abschaffung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Nach dem Vorschlag soll ein früher Rentenbeginn allein wegen einer langen Versicherungszeit nicht mehr ohne Kürzung möglich sein. Die Kommission begründet dies unter anderem damit, dass die bisherige Vergünstigung häufiger von Männern, Personen mit höheren Einkommen und Menschen mit stabilen Erwerbsverläufen genutzt werde.

Zugleich soll die frühestmögliche Altersrente nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 Jahre verschoben werden. Danach soll die untere Altersgrenze gemeinsam mit der regulären Altersgrenze steigen, damit zwischen frühestem und regulärem Beginn ein Abstand von drei Jahren bleibt.

Die Bundesregierung fasst die Empfehlungen zur Rentenreform zusammen und erklärt, das Gesetzgebungsverfahren solle bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Eine Empfehlung der Kommission ist jedoch noch kein geltendes Gesetz.

Ob der Jahrgang 1965 geschützt wird, ist noch offen

Die Kommission verlangt, die abschlagsfreie Rente unter Beachtung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu streichen. Sie nennt für die 45-Jahres-Rente jedoch weder einen ersten betroffenen Geburtsjahrgang noch eine fertige Übergangsregel.

Deshalb sind zwei gegensätzliche Aussagen derzeit gleichermaßen falsch: Weder ist schon beschlossen, dass der Jahrgang 1965 seine abschlagsfreie Rente mit 65 verliert, noch lässt sich dieser Rentenweg für alle Angehörigen des Jahrgangs verbindlich garantieren. Erst das geplante Gesetz kann zeigen, welche Geburtsjahre und welche bereits getroffenen Dispositionen geschützt werden.

Für Betroffene können Altersteilzeitverträge, Aufhebungsvereinbarungen und bereits fest geplante Austrittstermine wichtig werden. Ob solche Vereinbarungen einen besonderen Schutz erhalten, muss der Gesetzgeber festlegen.

Auch der politische Zeitplan spricht gegen vorschnelle Gewissheit. Die Bundesregierung strebt zwar eine schnelle Umsetzung an, doch über den Gesetzentwurf müssen Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat beraten.

Was eine Abschaffung finanziell bedeuten könnte

Entfiele die 45-Jahres-Rente für den Jahrgang 1965 ohne Bestandsschutz, wäre eine abschlagsfreie Altersrente allein wegen der 45 Versicherungsjahre nicht mehr möglich. Wer dennoch mit 65 aufhören möchte, müsste auf eine andere Rentenart ausweichen, sofern deren Voraussetzungen erfüllt sind.

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Nach der heutigen 35-Jahres-Regel würde ein Rentenstart mit 65 statt mit 67 einen Abschlag von 7,2 Prozent auslösen. Bei 2.000 Euro errechneter Bruttorente wären das monatlich 144 Euro weniger.

Die spätere Reform kann diese Rechnung verändern, weil die Kommission zusätzlich eine Anhebung der regulären Altersgrenze nach 2031 vorgeschlagen hat. Nach heutigen Modellannahmen soll sie zwischen 2031 und 2041 schrittweise um insgesamt etwa sechs Monate steigen; die exakten Grenzen für einzelne Geburtsmonate stehen noch nicht fest.

Der Jahrgang 1965 sollte deshalb mit mehreren Szenarien rechnen. Eine vorsichtige Planung vergleicht die abschlagsfreie Rente nach heutigem Recht mit einer gekürzten Rente ab 65 und einem späteren Rentenbeginn.

Die Schwerbehindertenrente bleibt ein eigener Rentenweg

Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung von wenigstens 50 sollten die Altersrente für schwerbehinderte Menschen getrennt prüfen. Nach geltendem Recht benötigt der Jahrgang 1965 dafür 35 Versicherungsjahre und kann mit 65 ohne Abschlag oder frühestens mit 62 und 10,8 Prozent Abschlag in Rente gehen.

Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 genügt für diese Rentenart nicht. Die Schwerbehinderteneigenschaft muss beim Rentenbeginn vorliegen.

Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag „Rente mit Schwerbehinderung: Änderung ab dem 1. Januar 2026 betrifft jetzt unmittelbar viele“. Wer sowohl die Schwerbehindertenrente als auch die 45-Jahres-Rente erreichen könnte, sollte die möglichen Starttermine und Kürzungen vor dem Antrag schriftlich vergleichen lassen.

Teilrente und Hinzuverdienst können den Übergang erleichtern

Seit 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Beschäftigte können eine volle oder teilweise Altersrente beziehen und weiterarbeiten, ohne dass Arbeitslohn die Altersrente kürzt.

Steuern sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können das verfügbare Einkommen trotzdem verändern. Wer vor der regulären Altersgrenze weiter sozialversicherungspflichtig arbeitet, zahlt in der Regel auch Rentenbeiträge, die später zu einer höheren Rente führen können.

Eine Teilrente kann außerdem sozialrechtliche Vorteile haben, etwa beim Krankengeldanspruch. Dass selbst eine Teilrente von 99,99 Prozent zulässig sein kann, zeigt der Beitrag „Gericht bestätigt: Teilrente von 99,99 Prozent ist zulässig“.

Die seit 2026 geltende Aktivrente hilft dem Jahrgang 1965 bei einem vorgezogenen Beginn zunächst nicht. Ihr Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich greift erst nach Erreichen der regulären Altersgrenze und nicht bereits mit 63 oder 65.

Sonderzahlungen können Abschläge ganz oder teilweise ausgleichen

Ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte Beiträge zum Ausgleich einer geplanten Rentenkürzung zahlen. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet auf Antrag, welcher Betrag für den vollständigen oder teilweisen Ausgleich erforderlich wäre.

Die Anfrage verpflichtet nicht dazu, die Zahlung tatsächlich zu leisten oder später vorzeitig in Rente zu gehen. Sonderzahlungen können in Teilbeträgen erfolgen und steuerlich als Altersvorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden.

Wer später doch keine gekürzte Rente bezieht, erhält das Geld allerdings nicht zurück. Die Zahlung erhöht dann die spätere Altersrente, weshalb vor größeren Überweisungen eine Renten- und Steuerberechnung sinnvoll ist.

Weitere Hinweise bietet der Beitrag „Rente: So können Rentenabschläge ausgeglichen werden“. Eine solche Zahlung sichert die 45-Jahres-Rente nicht, kann aber die finanzielle Folge einer künftig nötigen Rente mit Abschlag abfedern.

Was Angehörige des Jahrgangs 1965 jetzt prüfen sollten

Der erste Schritt ist eine aktuelle Rentenauskunft mit vollständigem Versicherungsverlauf. Fehlende Kindererziehungs-, Pflege-, Krankengeld- oder Beschäftigungszeiten sollten geklärt werden, bevor der gewünschte Rententermin näher rückt.

Ebenso wichtig ist eine schriftliche Auskunft darüber, wann 35 und wann 45 anrechenbare Jahre erfüllt sind. Eine bloße Addition der Arbeitsjahre kann wegen der unterschiedlichen Wartezeitregeln zu einem falschen Ergebnis führen.

Betroffene sollten noch keine langfristige Vertragsentscheidung allein auf eine Kommissionsempfehlung stützen. Gleichzeitig wäre es riskant, die Reformdebatte zu ignorieren und den Finanzplan ausschließlich auf die abschlagsfreie Rente mit 65 aufzubauen.

Sinnvoll ist eine Vergleichsrechnung für mehrere Termine einschließlich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Steuern. Sobald ein Gesetzentwurf mit Übergangsrecht vorliegt, muss diese Rechnung erneut geprüft werden.

Praxisbeispiel: Drei Rentenwege für Thomas aus Hannover

Thomas wurde am 15. September 1965 geboren und wird nach seinem Versicherungsverlauf zum geplanten Rentenbeginn 45 anrechenbare Jahre erfüllen. Seine bislang errechnete Bruttorente beträgt ohne Abschlag 2.100 Euro.

Nach heutigem Recht könnte Thomas zum 1. Oktober 2030 mit 65 Jahren die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Kürzung beziehen. Beginnt er bereits zum 1. Oktober 2028 mit 63, beträgt der Abschlag 14,4 Prozent oder 302,40 Euro im Monat; seine Bruttorente läge dann bei 1.797,60 Euro.

Würde die 45-Jahres-Rente ohne Schutzregel für ihn abgeschafft und bliebe die heutige Altersgrenze ansonsten unverändert, könnte er mit 65 über die 35-Jahres-Rente gehen. Der Abschlag von 7,2 Prozent würde seine Bruttorente um 151,20 Euro auf 1.948,80 Euro mindern.

Thomas lässt deshalb seinen Versicherungsverlauf klären und fordert zusätzlich eine Auskunft über Ausgleichszahlungen an. Eine endgültige Entscheidung trifft er erst, wenn das Übergangsrecht der Rentenreform feststeht und er die drei Varianten mit seinen übrigen Einkünften verglichen hat.

Häufige Fragen zur Rente für den Jahrgang 1965

Kann der Jahrgang 1965 derzeit noch mit 65 ohne Abschlag in Rente gehen?

Ja, nach geltendem Recht ist das mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren möglich. Die Kommissionsempfehlung hat diese Vorschrift noch nicht geändert.

Ist die Abschaffung der abschlagsfreien Rente bereits beschlossen?

Nein. Die Alterssicherungskommission hat die Abschaffung empfohlen, und die Bundesregierung will das Reformpaket umsetzen; ein verabschiedetes Gesetz mit festem Startdatum und Übergangsregeln liegt jedoch noch nicht vor.

Wie hoch ist der Abschlag bei einem Rentenbeginn mit 63?

Für den Jahrgang 1965 beträgt er nach geltendem Recht 14,4 Prozent. Die Kürzung ergibt sich aus 48 Monaten vor der Regelaltersgrenze von 67 Jahren und bleibt lebenslang bestehen.

Was geschieht, wenn die 45-Jahres-Rente entfällt und jemand mit 65 aufhört?

Bei unveränderten übrigen Regeln könnte die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren genutzt werden. Ein Beginn zwei Jahre vor 67 würde dann einen dauerhaften Abschlag von 7,2 Prozent auslösen.

Schützen bereits erreichte 45 Versicherungsjahre automatisch vor einer Reform?

Nein, allein das Erreichen der Wartezeit garantiert noch keine bestimmte Übergangsregel. Entscheidend wird sein, welchen Schutz das neue Gesetz für rentennahe Jahrgänge, bestehende Altersteilzeit und bereits getroffene Vereinbarungen vorsieht.