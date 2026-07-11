Nach der Reha: Falsche Diagnose macht wieder “arbeitsfähig” verhindert EM-Rente

Wer die Reha verlässt und den Entlassungsbericht in der Hand hält, muss eins wissen: Gegen dieses Dokument gibt es keinen Widerspruch. Wer trotzdem nicht handelt, riskiert, dass ein falscher Bericht die Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) bestimmt.

Beim VdK Hessen-Thüringen klingelt das Telefon regelmäßig wegen dieses Problems. Menschen kommen aus der Reha, fühlen sich im Entlassungsbericht falsch eingeschätzt und wissen nicht, was jetzt zu tun ist.

Ein Dokument, das über Rente oder Krankengeld entscheidet

Der Reha-Entlassungsbericht ist mehr als ein Arztbrief. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wertet ihn als sozialmedizinisches Gutachten und nutzt ihn als Entscheidungsgrundlage für alle nachfolgenden Sozialleistungen. Er geht direkt an die DRV.

Eine Kurzversion bekommt die entlassene Person. Andere Stellen wie Hausarzt oder Krankenkasse erhalten ihn nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

Die Rentenkasse orientiert sich bei der Prüfung eines EM-Renten-Antrags maßgeblich an diesem Bericht. Ist die Einschätzung der Reha-Klinik falsch, zieht die DRV trotzdem mit ihr in die Entscheidung. Das ist der Mechanismus, den Betroffene verstehen müssen.

Was im Entlassungsbericht wirklich steht – und warum jede Zahl zählt

Der Bericht besteht aus drei Teilen: dem Rehaverlauf, Empfehlungen für weiterbehandelnde Ärzte und der sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung. Dieser dritte Teil beantwortet in tabellarischer Form zwei Fragen.

Erstens: Wie viele Stunden täglich kann die Person noch im bisherigen Beruf arbeiten? Unter drei Stunden, zwischen drei und unter sechs Stunden oder sechs Stunden und mehr?

Zweitens: Wie sieht das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus, also in irgendeinem Beruf, nicht nur im bisherigen?

Diese zweite Frage ist für die EM-Rente entscheidend. Liegt das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter drei Stunden täglich, gilt jemand nach § 43 Abs. 2 SGB VI als voll erwerbsgemindert. Liegt es zwischen drei und unter sechs Stunden, greift § 43 Abs. 1 SGB VI für teilweise Erwerbsminderung.

Dazu kommt eine Unterscheidung, die viele verwechseln: Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung sind zwei verschiedene Dinge. Arbeitsunfähigkeit bedeutet: situativ gerade nicht arbeitsfähig, relevant für die Krankenkasse. Erwerbsminderung bedeutet: längerfristig nicht arbeitsfähig zu sein, über mehr als sechs Monate, und dies ist relevant für die DRV.

Beide Begriffe tauchen im Entlassungsbericht auf. Ohne diesen Unterschied lässt sich der eigene Fall nicht einschätzen.

Kein Widerspruch bedeutet nicht keine Handlung

Der Reha-Entlassungsbericht ist kein Bescheid. Einen Widerspruch nach § 83 SGG kann man nur gegen Verwaltungsakte einlegen, also gegen Bescheide. Ein ärztlicher Bericht ist kein Verwaltungsakt. Das Widerspruchsrecht greift deshalb nicht.

Betroffene haben jedoch das Recht, eine schriftliche Stellungnahme zu verfassen. Sie schildern darin, welche Punkte des Berichts nicht der Realität entsprechen, und diese Stellungnahme wird dem Entlassungsbericht beigefügt. Das ist kein Widerspruch, aber aktenkundig und kann in die spätere Entscheidung einfließen.

Der VdK empfiehlt außerdem: direkt die Reha-Klinik und den zuständigen DRV-Sachbearbeiter parallel kontaktieren, möglichst noch bevor die DRV ihre Entscheidung trifft.

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Wer sofort handelt, schützt sich

Den vollständigen Entlassungsbericht bekommen Betroffene bei Entlassung nicht automatisch. Es gibt meist nur eine Kurzfassung. Die vollständige Version mit Rehaverlauf und Leistungsbeurteilung liegt bei der DRV und muss dort schriftlich angefordert werden, möglichst sofort nach der Entlassung.

Wer den Bericht nicht kennt, kann nichts widerlegen. Parallel dazu kommt ihre schriftliche Stellungnahme. Diese sollte konkret benennen, welche Einschätzung falsch ist, präzise: die eigene Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit schildern.

Dieses Schreiben geht an DRV und Reha-Klinik gleichzeitig. Je früher Sie es verschicken, desto größer ist der Einfluss auf den Ausgang.

Was die Stellungnahme allein nicht schafft, schafft der ärztliche Befundbericht. Hausarzt oder Facharzt dokumentieren schriftlich, wie es dem Betroffenen tatsächlich geht. Das ist kein Doppelschreiben.

Es ist ein eigenständiges medizinisches Dokument, das im Widerspruchs- oder Klageverfahren als Beweismittel eingesetzt werden kann. Es zeigt: Die eigene Einschätzung ist medizinisch belegt, nicht nur subjektiv.

Wenn die DRV ablehnt: Widerspruch und Klage als letzter Ausweg

Der Entlassungsbericht ist wichtig, aber nicht das letzte Wort. Die DRV kann zusätzliche Gutachten einholen und die Klinik-Einschätzung übergehen. Das kann helfen oder schaden, je nach Richtung des Gutachtens.

Lehnt die DRV auf Grundlage des Berichts die EM-Rente ab, kommt der echte Rechtsbehelf: Der Ablehnungsbescheid ist ein Verwaltungsakt. Gegen ihn kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.

Reicht das nicht, bleibt die Klage vor dem Sozialgericht. Dort haben Betroffene nach § 109 SGG das Recht, einen eigenen Gutachter zu benennen, einen Arzt ihres Vertrauens, der den Fall neu bewertet.

Früh Unterstützung holen schützt vor verstrichenen Fristen. Hilfe bekommen Sie beim VdK, bei anderen Sozialverbänden oder bei einem Fachanwalt für Sozialrecht.

Häufige Fragen zum Reha-Entlassungsbericht

Kann ich verlangen, dass der Reha-Entlassungsbericht korrigiert wird?

Einen Rechtsanspruch auf Korrektur gibt es nicht. Betroffene können eine Stellungnahme einreichen, die dem Bericht beigefügt wird, und die Reha-Klinik direkt kontaktieren. Die Klinik ist nicht verpflichtet, den Bericht zu ändern. Wenn die Kritik aber stichhaltig ist und durch ärztliche Dokumente untermauert wird, kann sie es.

Bekomme ich den vollständigen Entlassungsbericht automatisch?

Nein. Bei Entlassung erhalten Betroffene in der Regel nur eine Kurzfassung. Die vollständige Version mit Rehaverlauf und sozialmedizinischer Leistungsbeurteilung liegt bei der DRV. Sie muss dort angefordert werden, am besten schriftlich und möglichst bald nach der Entlassung.

Was passiert, wenn ich keine Stellungnahme einreiche?

Dann entscheidet die DRV auf Grundlage des Entlassungsberichts allein. Stimmt die Einschätzung nicht mit dem tatsächlichen Gesundheitszustand überein, erhöht das die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung.

Eine Stellungnahme schützt nicht sicher vor Ablehnung, aber sie schafft eine dokumentierte Gegendarstellung, auf die sich Betroffene im Widerspruchsverfahren beziehen können.

Quellen