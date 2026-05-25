Erwerbsminderung: Dieser Wert entscheidet über die volle EM-Rente

Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, verteidigt genau eine medizinische Grenze: weniger als drei Stunden täglich arbeitsfähig zu sein. Sobald ein Gutachter stattdessen drei bis unter sechs Stunden bescheinigt, halbiert sich der Rentenanspruch.

Die Deutsche Rentenversicherung lehnt rund 40 bis 45 Prozent aller Erstanträge ab; ein erheblicher Teil dieser Entscheidungen dreht sich um genau diese Stundenfrage.

Wer weiß, wie die Begutachtung funktioniert, welche Unterlagen zählen und was bei Reha-Maßnahmen passiert, kann sich auf diesen Prüfpunkt vorbereiten.

Das Gesetz kennt drei Stufen, alle in § 43 SGB VI geregelt. Wer wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt leisten kann, gilt als voll erwerbsgemindert und erhält die volle EM-Rente. Wer drei bis unter sechs Stunden schafft, erhält die halbe EM-Rente.

Wer sechs Stunden oder mehr leisten kann, hat keinen Anspruch. Maßstab ist dabei ausschließlich das zeitliche Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt: nicht die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, nicht der Schwerbehinderungsgrad, nicht die Diagnose allein.

Der finanzielle Unterschied ist einschneidend. Wer von voller auf halbe EM-Rente zurückgestuft wird, verliert die Hälfte seines Rentenbetrags. Wer wegen seiner Erkrankung faktisch nicht mehr als wenige Stunden täglich arbeiten kann, profitiert von der höheren Hinzuverdienstgrenze der halben Rente nicht.

Was der Gutachter bewertet: Das Leistungsbild im sozialmedizinischen Gutachten

Ein sozialmedizinisches Gutachten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung bewertet nicht, ob jemand krank ist, sondern welche zeitliche Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch vorhanden ist. Die DRV holt ein solches Gutachten ein, wenn die vorhandenen Unterlagen zur Feststellung des Leistungsvermögens nicht ausreichen.

Der Gutachter erstellt das positive und negative Leistungsbild: was jemand körperlich, mental und zeitlich noch leisten kann und was nicht. Persönliche Untersuchung und Gespräch sind keine Formalität: Der Gutachter fragt nach Tagesablauf, Schlafrhythmus, Konzentrationsfähigkeit und Alltagsfähigkeiten.

Wer alltagspraktische Fähigkeiten im Gespräch zu breit beschreibt, produziert Argumente für ein höheres Leistungsvermögen. Konkrete Alltagsbeispiele sind stärker als abstrakte Klagen: Nicht „ich kann nicht konzentriert arbeiten”, sondern „ich schaffe es nicht, mehr als 20 Minuten am Stück zu lesen, danach brauche ich mindestens zwei Stunden Pause”.

Bei psychischen Erkrankungen hat die Rechtsprechung klargestellt, dass subjektive Beschwerdeschilderungen nicht unbeachtlich sind, solange sie plausibel und konsistent sind. Wer aus Scham im Gespräch beschönigt, dem wird das im Gutachten als höheres Funktionsniveau ausgelegt.

Bei psychischen Erkrankungen gilt ein besonders strenger Maßstab: Die Erkrankung wird rentenrechtlich erst anerkannt, wenn trotz adäquater Behandlung, medikamentös, therapeutisch, ambulant und stationär, davon auszugehen ist, dass das Leistungsvermögen dauerhaft unter drei Stunden täglich bleibt.

Fehlende Therapiedokumentation riskiert eine Unterbewertung der tatsächlichen Einschränkung.

Dokumente, die den Unterschied machen: So verteidigen Sie die Drei-Stunden-Schwelle

Wer die Akte nicht aktiv mitgestaltet, überlässt das Ergebnis der Begutachtung dem Zufall. Entscheidend sind fachärztliche Befundberichte, die nicht nur Diagnosen benennen, sondern funktionale Einschränkungen beschreiben: wie viele Stunden am Tag jemand sitzen, konzentriert arbeiten oder soziale Situationen aushalten kann.

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Klinik- und Tagesklinik-Entlassungsberichte, die Verlauf und ausbleibende Therapieerfolge dokumentieren, haben im Gutachten erhebliches Gewicht. Ein Satz wie „meine Patientin kann unter drei Stunden täglich belastbar erwerbstätig sein” ist juristisch wirksamer als zwanzig Seiten Befundberichte ohne funktionale Aussage.

Behandelnde Fachärzte sollten gezielt gebeten werden, diese Einschätzung schriftlich zu ergänzen.

Sandra K., 51, aus Kassel, bezieht seit zwei Jahren eine volle EM-Rente wegen chronischer Schmerzstörung und behandelter Depression. Als die DRV eine Nachprüfung anordnet, reicht Sandra nur laufende Rezepte ein; ein fachärztliches Attest mit Stundeneinschätzung fehlt. Ihr Rentenbetrag liegt bei 820 Euro monatlich (fiktives Beispiel).

Der Gutachter bescheinigt drei bis fünf Stunden tägliches Leistungsvermögen; die DRV stuft auf halbe EM-Rente um: statt 820 Euro verbleiben rund 410 Euro. Den Widerspruch hat Sandra nach Bescheiderlass eingelegt.

Hinzuverdienst und Stundengrenze: Die doppelte Gefahr für die volle EM-Rente

Hinzuverdienstgrenze und Drei-Stunden-Grenze sind zwei verschiedene Schrauben, die aber dieselbe Rente gefährden können. Nach § 96a SGB VI dürfen Bezieher einer vollen EM-Rente 2026 bis zu 20.763,75 Euro brutto im Kalenderjahr hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird; das entspricht rund 1.730 Euro monatlich.

Übersteigt der Verdienst diese Grenze, werden 40 Prozent des übersteigenden Jahresbetrags auf die Monatsrente angerechnet.

Die verdeckte Gefahr liegt woanders: Wer regelmäßig mehr als drei Stunden täglich arbeitet, liefert der DRV ein Argument für eine Neubewertung des Leistungsvermögens.

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Selbst wenn der Hinzuverdienst innerhalb der 20.763,75 Euro bleibt, kann die tatsächliche Arbeitszeit eine Nachprüfung auslösen. Ein Minijob mit 15 Wochenstunden auf fünf Tage liegt mit drei Stunden täglich exakt an der kritischen Grenze.

Seit dem 1. Januar 2024 gibt es eine Schutzregel: Wer neben der EM-Rente eine Tätigkeit aufnimmt, deren Stundenumfang das der Rente zugrundeliegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet, behält für regelmäßig sechs Monate den Anspruch auf die gewährte Rente.

Nach Ablauf dieser Erprobungsphase prüft die DRV erneut, ob die medizinischen Voraussetzungen noch vorliegen; die Arbeitsstunden sollten in diesem Zeitraum sorgfältig dokumentiert werden.

Reha vor Rente: Was beim Übergang zur Erwerbsminderungsrente zählt

Nach § 116 Abs. 2 SGB VI gilt ein Reha-Antrag automatisch als Rentenantrag, wenn entweder ein Reha-Erfolg von vornherein nicht zu erwarten war oder die Reha die Erwerbsminderung nicht verhindert hat.

Das Antragsdatum für die Rente entspricht dann dem Datum des ursprünglichen Reha-Antrags. Wer im April einen Reha-Antrag stellt und im Oktober erwerbsgemindert entlassen wird, hat als Rentenbeginn April: Das ist finanziell bedeutsam.

Die Reha dokumentiert dabei unbeabsichtigt das Leistungsvermögen. Entlassungsberichte, die positive Entwicklungen festhalten, können von späteren Gutachtern als Beleg für ein höheres Restleistungsvermögen genutzt werden; wer mit dem Entlassungsbericht nicht einverstanden ist, sollte Widerspruch erwägen.

Wer nach 78 Wochen Krankengeld von der Krankenkasse zur Antragstellung aufgefordert wird und nicht reagiert, verliert das Krankengeld.

Widerspruch und Klageverfahren: Wenn das Gutachten zu Unrecht drei bis sechs bescheinigt

Ein Gutachten, das drei bis unter sechs Stunden Leistungsvermögen bescheinigt, obwohl der Gesundheitszustand unter drei Stunden zulässt, ist angreifbar. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats eingelegt werden. Im Widerspruchsverfahren sollten ärztliche Unterlagen eingereicht werden, die dezidiert auf die Stundenfrage eingehen und die Gutachterannahmen fachmedizinisch widerlegen.

Ein allgemeines Attest trägt im Widerspruchsverfahren wenig; was zählt, ist eine Stellungnahme, die konkret auf die Stunden-Einschätzung des Gutachters antwortet.

Führt der Widerspruch nicht zum Erfolg, ist die Klage vor dem Sozialgericht der nächste Schritt. Im Klageverfahren wird regelmäßig ein gerichtliches Gutachten eingeholt. Wer glaubt, dass dieses Gutachten die Erkrankung nicht vollständig bewertet, kann nach § 109 SGG beantragen, dass ein Arzt des eigenen Vertrauens als Sachverständiger berufen wird.

Das Gericht muss diesem Antrag grundsätzlich stattgeben. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied in einem bekannt gewordenen Verfahren zugunsten einer Klägerin, deren psychische Erkrankung von der Rentenversicherung zunächst nicht ausreichend gewürdigt worden war: Das Gericht wählte das fachlich schlüssigere Gegengutachten als Grundlage und sprach die volle EM-Rente zu.

Wer Klage erhebt, sollte frühzeitig klären, ob behandelnde Fachärzte eine gerichtsverwertbare Stellungnahme erstatten können, die konkret beantwortet, warum das Leistungsvermögen dauerhaft unter drei Stunden täglich liegt.

Häufige Fragen zur Drei-Stunden-Grenze und EM-Rente

Was passiert genau, wenn der Gutachter statt unter drei Stunden nun drei bis fünf Stunden bescheinigt?

Die DRV stuft die Rente von voll auf halb um: Der Rentenbetrag halbiert sich. Wer die Umstufung nicht akzeptiert, muss innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und neue ärztliche Unterlagen einreichen, die die Stunden-Einschätzung des Gutachters konkret widerlegen.

Ist ein Minijob neben der vollen EM-Rente möglich, ohne die Rente zu gefährden?

Grundsätzlich ja, sofern die tägliche Arbeitszeit unter drei Stunden bleibt und der Jahresverdienst 20.763,75 Euro (2026) nicht überschreitet. Wer täglich mehr als drei Stunden arbeitet, riskiert, dass die DRV das als Beleg für höheres Leistungsvermögen wertet und eine Neubewertung einleitet.

Kann die Krankenkasse erzwingen, dass ich einen Reha-Antrag stelle?

Ja. Nach 78 Wochen Krankengeld kann die Krankenkasse zur Antragstellung auffordern; wer nicht reagiert, verliert das Krankengeld. Ein Reha-Antrag kann sich unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen automatisch in einen Rentenantrag umwandeln, wenn die Reha erfolglos war.

Schützt ein hoher Schwerbehinderungsgrad die volle EM-Rente?

Nicht automatisch. Die Rentenversicherung beurteilt ausschließlich das zeitliche Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, nicht den Grad der Behinderung. Ein hoher GdB verhindert keine Umstufung auf halbe EM-Rente.

Was tun, wenn die Begutachtung ansteht, aber noch kein fachärztliches Attest mit Stundeneinschätzung vorliegt?

Den Facharzttermin priorisieren und gezielt nach einer schriftlichen Einschätzung fragen, wie viele Stunden täglich belastbare Erwerbsarbeit möglich ist. In Absprache mit einem Sozialrechtsberater kann geprüft werden, ob der Begutachtungstermin verschoben werden sollte, bis die Aktenlage vollständig ist.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung (dejure.org, Ausweichquelle zu gesetze-im-internet.de)

Deutsche Rentenversicherung: § 96a SGB VI – Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst; GRA zu § 96a SGB VI (rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de)

Deutsche Rentenversicherung Bund: Das ärztliche Gutachten für die gesetzliche Rentenversicherung – Hinweise zur Begutachtung, 2. Fassung 2018