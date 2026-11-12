Mittagessen für nur 1 Euro: Bürgergeld-Bezieher und Rentner können hier sehr günstig essen

Für viele Rentner und Bürgergeld-Bezieher ist ein Restaurantbesuch kaum noch bezahlbar. In Biberach können sie im November für nur einen Euro ein warmes Mittagessen mit Beilagensalat und Getränken genießen, ohne ihre finanzielle Situation nachweisen zu müssen.

Die ökumenische Vesperkirche lädt vom 9. bis 15. November 2026 täglich ab 12 Uhr zum gemeinsamen Essen ein. Willkommen sind alle Menschen, unabhängig von ihrem Einkommen, und neben den günstigen Mahlzeiten gibt es auch persönliche Gespräche und soziale Beratungsangebote.

Sieben Tage lang Mittagessen für nur einen Euro

Die 22. Ökumenische Vesperkirche findet im Martin-Luther-Gemeindehaus in der Waldseer Straße 20 in Biberach statt. Veranstaltet wird sie von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Ehrenamtlichen.

Vom Montag, 9. November, bis Sonntag, 15. November 2026, steht täglich ab 12 Uhr ein warmes Mittagessen bereit. Der Preis beträgt unabhängig vom Einkommen einen Euro pro Mahlzeit.

Auch die angebotenen Säfte und Wasser sind bereits im Preis enthalten. Wer an allen sieben Tagen teilnimmt, bezahlt somit insgesamt nur sieben Euro für sieben Mittagessen einschließlich der Getränke.

Für Menschen mit niedrigen Renten oder einem knappen Haushaltsbudget kann das eine spürbare Entlastung sein. Gerade ein regelmäßiges warmes Mittagessen außer Haus ist für manche Betroffene aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten kaum noch bezahlbar.

Rentner und Bürgergeld-Bezieher müssen keine Bedürftigkeit nachweisen

Die Vesperkirche versteht sich ausdrücklich nicht als klassische Armenspeisung. Eingeladen sind Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, ihrem Alter, ihrer Religion oder ihrer Lebenssituation.

Deshalb richtet sich das Angebot nicht ausschließlich an Empfänger von Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter. Auch Berufstätige, Familien, Alleinstehende und Menschen ohne finanzielle Schwierigkeiten dürfen teilnehmen.

Eine bestimmte Einkommensgrenze oder der Bezug staatlicher Sozialleistungen gehören nicht zu den Teilnahmevoraussetzungen. Die Veranstalter möchten vielmehr erreichen, dass Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen miteinander ins Gespräch kommen.

Gerade für ältere Menschen, die allein leben, kann das gemeinsame Mittagessen deshalb mehr bedeuten als eine günstige Mahlzeit. Es bietet die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und für einige Stunden Gemeinschaft zu erleben.

Jeden Tag stehen zwei Gerichte zur Auswahl

Für die Mahlzeiten sorgt die Küche des Dornahofs in Riedlingen. Nach Angaben der evangelischen Kirchengemeinde können Gäste täglich zwischen einem Gericht mit Fleisch und einer fleischlosen Variante wählen.

Zu beiden Angeboten gehört ein Beilagensalat. Vor dem gemeinsamen Essen gibt es außerdem Musik und einen kurzen geistlichen Impuls.

Nach dem Mittagessen werden Kaffee und Gebäck angeboten. Dafür wird ein weiterer Euro berechnet, sodass Gäste für insgesamt zwei Euro auch Kaffee und Gebäck erhalten können.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten der Mahlzeiten deutlich über dem verlangten Euro liegen. Das Angebot wird durch ehrenamtliche Arbeit und finanzielle Unterstützung ermöglicht.

Wer mehr Geld hat, kann freiwillig sieben Euro bezahlen

Besucher, die finanziell besser aufgestellt sind, können einen höheren Beitrag leisten. Als Solidaritätsbeitrag nennen die Veranstalter sieben Euro, um die Selbstkosten der Mahlzeit zu decken.

Diese Zahlung ist freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme. Wer lediglich einen Euro bezahlen kann, erhält dasselbe Mittagessen wie alle anderen Gäste.

Damit unterscheidet sich das Konzept bewusst von einem gewöhnlichen Restaurantbesuch. Nicht der Geldbeutel entscheidet darüber, wer am gemeinsamen Tisch Platz nehmen darf.

Neben dem Mittagessen gibt es kostenlose Beratungsangebote

Die Vesperkirche soll nicht nur den Hunger stillen. Während der Veranstaltungswoche sind auch Informations- und Beratungsangebote verschiedener sozialer und kirchlicher Einrichtungen vorgesehen.

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Für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten kann sich dadurch die Gelegenheit ergeben, unkompliziert mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen. Das kann beispielsweise dann hilfreich sein, wenn Unterstützung benötigt wird oder Fragen zu bestehenden Hilfsangeboten offen sind.

Welche konkreten Beratungsthemen an den einzelnen Tagen behandelt werden, sollten Interessierte vorab bei den Veranstaltern erfragen. Ein Beratungsangebot ersetzt allerdings nicht die förmliche Antragstellung bei einem zuständigen Sozialleistungsträger.

Warum solche Angebote für Menschen mit wenig Geld wichtig sind

Wer Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter bezieht, muss seine täglichen Lebensmittel grundsätzlich aus dem monatlichen Regelbedarf bezahlen. Dieser umfasst neben Ernährung auch weitere Ausgaben wie Kleidung, Körperpflege und persönliche Bedürfnisse.

Ein günstiges Mittagessen kann das verfügbare Haushaltsbudget deshalb unmittelbar entlasten. Gleichzeitig zeigt die Vesperkirche, dass niedrigschwellige Unterstützung nicht zwangsläufig mit einem aufwendigen Antragsverfahren verbunden sein muss.

Ähnliche Hilfsangebote bestehen auch bei Tafeln, gemeinnützigen Mittagstischen und anderen sozialen Einrichtungen. Allerdings unterscheiden sich deren Zugangsbedingungen, Preise und Kapazitäten erheblich.

Über die zunehmende Bedeutung solcher Hilfen berichtet auch der Beitrag Armut: Fast jeder dritte Kunde der Tafeln ist ein Kind.

Ein wesentlicher Unterschied bleibt jedoch bestehen. Die Biberacher Vesperkirche ist ein zeitlich begrenztes freiwilliges Angebot und keine gesetzliche Sozialleistung, auf die dauerhaft ein Anspruch besteht.

Wo und wann das Mittagessen für einen Euro angeboten wird

Wer das Angebot besuchen möchte, findet die Vesperkirche im Martin-Luther-Gemeindehaus in Biberach an der Riß. Die wichtigsten Informationen haben die Veranstalter für 2026 veröffentlicht.

Information Angaben Veranstaltung 22. Ökumenische Vesperkirche Biberach Zeitraum 9. bis 15. November 2026 Beginn Täglich ab 12 Uhr Ort Martin-Luther-Gemeindehaus Adresse Waldseer Straße 20, 88400 Biberach Mittagessen 1 Euro Getränke Wasser und angebotene Säfte inklusive Kaffee und Gebäck Zusätzlich 1 Euro Freiwilliger Solidaritätsbeitrag 7 Euro Zielgruppe Alle Interessierten, unabhängig vom Einkommen

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Diakonischen Bezirksstelle Biberach unter der Telefonnummer 07351/1502-10. Auch über die E-Mail-Adresse info@diakonie-biberach.de können Fragen an die Organisation gerichtet werden.

Wer Unterstützung benötigt, aber nicht in Biberach wohnt, kann sich bei der örtlichen Diakonie, Caritas oder Kirchengemeinde nach vergleichbaren Angeboten erkundigen. Die Diakonie Württemberg veröffentlicht außerdem Informationen über Vesperkirchen und gemeinnützige Mittagstische in der Region.

Häufige Fragen zum Mittagessen für einen Euro

Dürfen auch Rentner und Bürgergeld-Bezieher an der Vesperkirche teilnehmen?

Ja, das Angebot steht ausdrücklich allen Menschen offen, unabhängig vom Einkommen oder dem Bezug staatlicher Sozialleistungen. Auch Familien, Berufstätige und Menschen ohne finanzielle Schwierigkeiten sind willkommen.

Kostet das Mittagessen tatsächlich nur einen Euro?

Ja, für einen Euro erhalten die Besucher eine warme Mahlzeit mit Beilagensalat sowie den angebotenen Säften und Wasser. Kaffee und Gebäck kosten zusätzlich einen Euro, während der höhere Solidaritätsbeitrag von sieben Euro freiwillig ist.

Wann und wo findet die Vesperkirche 2026 statt?

Die Veranstaltung läuft vom 9. bis 15. November 2026 täglich ab 12 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in der Waldseer Straße 20 in Biberach an der Riß. Weitere Auskünfte erteilt die Diakonische Bezirksstelle Biberach.

Quellen

Diakonische Bezirksstelle Biberach – Vesperkirche Biberach 2026, Mitteilung vom 21. Oktober 2026

Evangelische Kirchengemeinde Rund um Biberach – Ökumenische Vesperkirche 2026

Katholische Seelsorgeeinheit Biberach – Informationen zur ökumenischen Vesperkirche

Diakonie Württemberg – Vesperkirchen und Mittagstische

§ 20 SGB II – Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts