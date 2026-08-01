Armut: Fast jeder dritte Kunde der Tafeln ist ein Kind

Die Tafeln machen sichtbar, was in vielen Armutsstatistiken abstrakt bleibt: Hunderttausende Kinder leben in Haushalten, in denen das Geld nicht zuverlässig für Lebensmittel, Kleidung und gesellschaftliche Teilhabe reicht. Nach den zuletzt veröffentlichten bundesweiten Angaben sind 28 Prozent der Tafel-Kundinnen und -Kunden minderjährig.

Anzeige

Bei insgesamt rund 1,5 Millionen unterstützten Menschen entspricht das rechnerisch etwa 420.000 Kindern und Jugendlichen. Die hohe Zahl ist zugleich nur ein Ausschnitt, denn nicht jede bedürftige Familie sucht eine Tafel auf und viele Ausgabestellen können keine weiteren Haushalte aufnehmen.

Rund 420.000 Kinder und Jugendliche erhalten Lebensmittel

Tafel Deutschland nennt aktuell mehr als 980 örtliche Tafeln, die regelmäßig etwa 1,5 Millionen armutsbetroffene Menschen versorgen. Laut den Angaben des Dachverbands sind 72 Prozent der Kundschaft erwachsen und 28 Prozent Kinder oder Jugendliche.

Zum Jahresende 2025 hatte der Verband zudem mitgeteilt, dass der Anteil der Kinder gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen sei. Damals waren etwa 20 Prozent der Kundinnen und Kunden älter als 63 Jahre, während knapp 30 Prozent noch nicht volljährig waren, wie ZDFheute unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

Die Aussage „fast jeder dritte Tafel-Kunde ist ein Kind“ beschreibt also den Anteil Minderjähriger an allen Menschen, die Lebensmittelhilfe erhalten. Sie bedeutet nicht, dass fast jedes dritte Kind in Deutschland eine Tafel besucht.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Kennzahl Zuletzt genannter Wert Einordnung Regelmäßig unterstützte Menschen rund 1,5 Millionen Bundesweite Schätzung von Tafel Deutschland Anteil der Kinder und Jugendlichen 28 Prozent Rechnerisch etwa 420.000 Minderjährige Örtliche Tafeln mehr als 980 Anmeldung und Ausgabe werden vor Ort organisiert Tafeln mit Warteliste oder Aufnahmestopp etwa ein Drittel Zuletzt Ende 2025 bundesweit gemeldet Gerettete Lebensmittel im Jahr 2025 rund 265.000 Tonnen Entspricht im Durchschnitt etwa 500 Kilogramm pro Minute Helferinnen und Helfer rund 77.000 Nach Verbandsangaben arbeiten 94 Prozent ehrenamtlich

Die Werte sind gerundet und stammen aus unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten des Dachverbands. Sie zeigen die Größenordnung, bilden aber weder alle armutsbetroffenen Menschen noch jeden kurzfristigen Besuch bei einer Ausgabestelle ab.

Tafel-Zahlen sind kein Ersatz für die Armutsstatistik

Ob ein Haushalt als armutsgefährdet gilt, wird in der amtlichen Statistik über das verfügbare Einkommen bestimmt. Die Schwelle liegt bei weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung und verändert sich mit der allgemeinen Einkommensentwicklung.

Nach ersten Ergebnissen des Statistischen Bundesamts waren 2025 rund 13,3 Millionen Menschen oder 16,1 Prozent der Bevölkerung einkommensarm. Insgesamt 17,6 Millionen Menschen waren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wie Destatis im Februar 2026 mitteilte.

Für Minderjährige wies das Statistische Bundesamt für 2024 aus, dass gut jedes siebte Kind armutsgefährdet war. Die Tafel-Daten messen dagegen, wie viele Menschen eine freiwillige Lebensmittelhilfe tatsächlich nutzen und vor Ort aufgenommen wurden.

Beide Zahlen beantworten deshalb unterschiedliche Fragen. Die amtliche Quote beschreibt das Einkommensrisiko, während die Tafel-Zahl auf eine besonders angespannte Versorgungslage im Alltag hinweist.

Warum Kinder bei den Tafeln so stark vertreten sind

Kinder verfügen gewöhnlich über kein eigenes Einkommen und sind von der wirtschaftlichen Lage ihrer Familie abhängig. Steigende Mieten, hohe Energieausgaben und teure Lebensmittel treffen Haushalte mit mehreren Personen besonders stark, weil zahlreiche Ausgaben nicht beliebig aufgeschoben werden können.

Tafel Deutschland erklärte bereits im Sommer 2025, die Lebensmittelpreise seien seit 2021 um etwa 30 Prozent gestiegen. Zugleich habe die Zahl der Kundinnen und Kunden infolge von Pandemie, Inflation und dem Krieg gegen die Ukraine im Durchschnitt um 50 Prozent zugenommen, während Lebensmittelspenden stagnierten oder zurückgingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

Familien in der Grundsicherung erhalten zwar einen eigenen Regelbedarf für jedes Kind. Der darin enthaltene Betrag muss jedoch Ernährung, Kleidung, Strom, Körperpflege, Mobilität und viele weitere Alltagsausgaben abdecken.

Wie knapp das Ernährungsbudget ausfallen kann, zeigt der Beitrag „Nur 3,85 Euro pro Tag für Schulkinder“. Muss gleichzeitig eine neue Jacke gekauft, eine Stromrechnung bezahlt oder ein kaputtes Haushaltsgerät ersetzt werden, bleibt häufig noch weniger für frische Lebensmittel.

Alleinerziehende tragen ein besonders hohes Armutsrisiko

Besonders verletzlich sind Familien, in denen nur ein Elternteil Einkommen erzielen und zugleich die Betreuung organisieren muss. Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts galten 2025 rund 28,9 Prozent der Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten als armutsgefährdet.

In Paarhaushalten mit Kindern lag der entsprechende Anteil bei 12 Prozent. Der Unterschied zeigt, wie stark fehlendes zweites Einkommen, Betreuungslücken, Unterhaltsausfälle und begrenzte Arbeitszeiten das Familienbudget belasten können.

Auch Sanktionen gegen einen Elternteil bleiben nicht auf diese Person begrenzt. Formal wird der Regelbedarf des Kindes nicht gekürzt, praktisch sinkt aber das gemeinsam verfügbare Haushaltsgeld, wie der Beitrag „Kein Schutz für Kinder, wenn Eltern sanktioniert werden“ erläutert.

Eine volle Einkaufstasche beendet die Armut nicht

Tafeln retten einwandfreie überschüssige Lebensmittel und geben sie unentgeltlich oder gegen einen kleinen Kostenbeitrag weiter. Häufig handelt es sich um Obst, Gemüse und Backwaren, während haltbare Produkte oder Hygieneartikel deutlich seltener verfügbar sind.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Welche Waren ausgegeben werden können, hängt von den Spenden des jeweiligen Tages ab. Eine verlässliche Vollversorgung ist damit nicht möglich, denn Familien können weder Menge noch Zusammensetzung ihres Einkaufs planen.

Lebensmittelhilfe kann das Haushaltsbudget entlasten und eine akute Lücke verkleinern. Sie beseitigt aber weder zu niedrige Einkommen noch hohe Wohnkosten, fehlende Betreuungsangebote oder ungleiche Bildungschancen.

Kinderarmut zeigt sich außerdem nicht nur am Inhalt des Kühlschranks. Fehlendes Geld kann bedeuten, dass ein Kind nicht am Ausflug teilnimmt, keinen Sportverein besucht, keine Nachhilfe erhält oder Einladungen ausschlägt, weil ein Geschenk oder die Fahrt dorthin zu teuer ist.

Ein Drittel der Tafeln hat Wartelisten oder Aufnahmestopps

Die hohe Nachfrage trifft auf begrenzte Warenmengen und eine weitgehend ehrenamtlich getragene Infrastruktur. Ende 2025 meldete Tafel Deutschland, dass noch immer etwa ein Drittel der Tafeln Wartelisten führte oder vorübergehend keine neuen Kundinnen und Kunden aufnahm.

Damit unterschätzt die Zahl von 1,5 Millionen unterstützten Menschen den möglichen Bedarf. Wer abgewiesen wird, aus Scham nicht hingeht, keine Ausgabestelle erreichen kann oder die Öffnungszeiten wegen Arbeit und Betreuung verpasst, erscheint nicht in der Kundenzahl.

Hinzu kommt ein widersprüchlicher Effekt: Supermärkte bestellen mit digitalen Prognosen genauer und verkaufen Lebensmittel kurz vor Ablauf häufiger vergünstigt. Das verringert Verschwendung, lässt aber zugleich weniger Überschüsse für Tafeln übrig, weshalb der Verband verstärkt Spenden direkt von Herstellern erschließen will.

Wer Lebensmittel von der Tafel erhalten kann

Jede örtliche Tafel entscheidet selbst, welche Einkommensgrenze gilt und wie die Anmeldung abläuft. Üblicherweise müssen Interessierte ihre Bedürftigkeit mit einem aktuellen Bescheid des Jobcenters, Sozialamts, der Wohngeldstelle, der Rentenversicherung oder einer anderen Stelle nachweisen.

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten sie meist einen Tafel-Ausweis oder einen Berechtigungsschein. Ein gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme oder auf eine bestimmte Lebensmittelmenge besteht nicht, weil die Tafeln nur verteilen können, was ihnen gespendet wurde.

Familien sollten sich deshalb direkt bei der nächstgelegenen Tafel nach Anmeldung, Nachweisen, Ausgabezeiten und möglichen Wartelisten erkundigen. Die örtlichen Regeln können sich wegen veränderter Spendenmengen oder einer steigenden Nachfrage kurzfristig ändern.

Staatliche Hilfen werden nicht immer vollständig genutzt

Die Lebensmittelhilfe darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Familien vorrangig ihre gesetzlichen Ansprüche ausschöpfen sollten. Neben Grundsicherungsgeld können je nach Einkommen Kinderzuschlag, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Leistungen für Bildung und Teilhabe infrage kommen.

Über Bildung und Teilhabe können unter anderem das gemeinschaftliche Mittagessen in Kita und Schule, Ausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf und Lernförderung finanziert werden. Welche Kinder erfasst sind und wo der Antrag gestellt werden muss, erklärt der Beitrag „Bis 405 Euro im Jahr – BuT gilt auch in diesen Fällen“.

Für Familien mit kleinem Erwerbseinkommen kann außerdem ein Kinderzuschlag von bis zu 297 Euro je Kind und Monat hinzukommen. Da diese Leistung beantragt und regelmäßig weiterbewilligt werden muss, bleiben Ansprüche häufig ungenutzt, wie der Beitrag „Familien lassen Entlastungen liegen“ beschreibt.

Diese Leistungen können Armut abfedern, erreichen aber nicht automatisch alle Berechtigten. Unkenntnis, komplizierte Verfahren, fehlende Unterlagen und lange Bearbeitungszeiten können dazu führen, dass Geld erst verspätet oder gar nicht im Haushalt ankommt.

Tafeln können Sozialpolitik nicht ersetzen

Die Arbeit der Tafeln verbindet Lebensmittelrettung mit unmittelbarer Unterstützung. Rund 77.000 Helferinnen und Helfer sammeln Waren ein, prüfen sie, sortieren sie und organisieren die Ausgabe an mehr als 980 Standorten.

Dass diese Hilfe gebraucht wird, ist zugleich ein Warnsignal. Eine dauerhafte Absicherung von Ernährung, Wohnen und Teilhabe kann nicht von schwankenden Spendenmengen und ehrenamtlicher Arbeitskraft abhängig sein.

Tafel Deutschland fordert deshalb armutsfeste Löhne, Renten und Sozialleistungen sowie wirksame Maßnahmen gegen hohe Mietkosten. Für Kinder kommen verlässliche Mahlzeiten in Kita und Schule, leichter zugängliche Familienleistungen und bezahlbare Freizeit- und Bildungsangebote hinzu.