Heizkosten sparen: 16 Grad in der Wohnung können richtig teuer werden

Wer angesichts hoher Heizkosten die Heizung möglichst weit herunterdreht, spart nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Zwar kann schon ein Grad weniger Raumtemperatur den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent senken. Wird die Wohnung jedoch zu kalt, steigt das Risiko für Feuchtigkeit und Schimmel.

Besonders in älteren, schlecht gedämmten Wohnungen können selbst 16 Grad zu wenig sein. Verbraucherschützer erklären, wie Mieter ihre Heizkosten senken können, ohne die Wohnung auskühlen zu lassen. Für Menschen mit wenig Geld stellt sich außerdem die Frage, welche Unterstützung es bei hohen Heizkosten gibt.

Warum 16 Grad nicht in jeder Wohnung ausreichen

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Wohn- und Schlafräume während der Heizperiode tagsüber auf mindestens 16 bis 18 Grad zu beheizen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Temperatur, die jede Wohnung zuverlässig vor Schimmel schützt.

In schlecht gedämmten Altbauten können Außenwände deutlich kälter sein als die Raumluft. Trifft warme, feuchte Luft auf solche Oberflächen, kann sich Feuchtigkeit niederschlagen.

Besonders gefährdet sind Raumecken, Fensterbereiche und Außenwände hinter großen Möbelstücken. Deshalb kann es notwendig sein, bestimmte Räume stärker zu beheizen und regelmäßig zu lüften.

Ein Grad weniger kann sechs Prozent Heizenergie sparen

Nach Angaben der Verbraucherzentrale lässt sich der Heizenergieverbrauch mit jedem Grad weniger Raumtemperatur um ungefähr sechs Prozent verringern. Der tatsächliche Effekt hängt vom Gebäude, der Heizung und dem bisherigen Verbrauch ab.

Das Umweltbundesamt empfiehlt für Wohnräume etwa 20 Grad. In der Küche können 18 Grad und im Schlafzimmer 17 Grad ausreichen, sofern die baulichen und persönlichen Bedingungen dies zulassen.

Bei einem üblichen Heizkörperthermostat entspricht Stufe drei ungefähr 20 Grad. Wer den Regler auf Stufe fünf dreht, erreicht die gewünschte Temperatur nicht schneller. Stattdessen wird lediglich eine höhere Zieltemperatur eingestellt.

Auch nachts kann eine moderate Absenkung sinnvoll sein. Das Umweltbundesamt nennt dafür etwa 18 Grad. Räume vollständig auskühlen zu lassen, ist dagegen keine gute Sparstrategie.

Weitere praktische Hinweise bietet unser Beitrag über drei einfache Möglichkeiten, Heizkosten zu sparen.

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Wenn die Heizung läuft, aber das Zimmer kalt bleibt

Nicht immer liegt ein hoher Heizenergieverbrauch am Verhalten der Bewohner. Auch technische Probleme können dafür sorgen, dass mehr geheizt werden muss als eigentlich notwendig.

Gluckert ein Heizkörper oder bleibt er teilweise kalt, kann Luft im Heizsystem stecken. Eine Entlüftung kann helfen, die Wärme wieder gleichmäßiger zu verteilen.

Mieter sollten solche Probleme ihrem Vermieter oder der Hausverwaltung melden. Das gilt besonders dann, wenn mehrere Heizkörper betroffen sind oder die Wohnung trotz aufgedrehter Heizung nicht ausreichend warm wird.

Außerdem sollten Heizkörper nicht durch Sofas, Schränke oder lange Vorhänge verdeckt werden. Andernfalls kann sich die erwärmte Luft schlechter im Zimmer verteilen.

Mieter können ihren Heizverbrauch monatlich kontrollieren

Wer Heizkosten senken möchte, sollte nicht erst auf die nächste Jahresabrechnung warten. In vielen Mehrfamilienhäusern können Bewohner ihren Heizverbrauch bereits während des Jahres verfolgen.

Nach § 6a Heizkostenverordnung müssen Vermieter bei vorhandenen fernablesbaren Verbrauchserfassungsgeräten monatliche Verbrauchsinformationen bereitstellen.

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Diese Informationen sollen unter anderem zeigen, wie sich der Verbrauch gegenüber dem Vormonat und dem entsprechenden Vorjahresmonat entwickelt hat.

Damit können Mieter Veränderungen frühzeitig erkennen. Allerdings bedeutet ein höherer Verbrauch im November gegenüber Oktober nicht zwangsläufig falsches Heizverhalten. Auch die Außentemperaturen beeinflussen den Energiebedarf erheblich.

Grundsicherung und Wohngeld: Wer hohe Heizkosten bezahlen muss

Für Menschen mit geringem Einkommen sind Heizkosten besonders belastend. Wer Bürgergeld vom Jobcenter erhält, kann nach § 22 SGB II die Übernahme angemessener Heizkosten beanspruchen.

Die Kosten werden gesondert vom Regelbedarf berücksichtigt. Auch eine Nachzahlung aus der Heizkostenabrechnung kann übernommen werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Dabei dürfen Jobcenter erhöhte Heizkosten nicht allein deshalb ablehnen, weil sie einen pauschalen Richtwert überschreiten. Entscheidend sind die Umstände des jeweiligen Haushalts.

Besonders bei schlecht gedämmten Wohnungen kann der tatsächliche Energiebedarf höher ausfallen. Näheres erläutert unser Beitrag darüber, wann das Jobcenter gestiegene Heizkosten nicht einfach kürzen darf.

Beim Wohngeld gelten andere Regeln. Hier werden die tatsächlichen Heizkosten nicht individuell erstattet. Stattdessen berücksichtigt die Berechnung eine gesetzlich festgelegte Heizkostenkomponente, deren Höhe von der Haushaltsgröße abhängt.

Was Mieter vor der nächsten Heizkostenabrechnung prüfen sollten

Die Verbraucherzentrale rät, Heizkostenabrechnungen sorgfältig zu kontrollieren. Fehler können beispielsweise bei der Verteilung der Kosten, den angesetzten Vorauszahlungen oder einzelnen Abrechnungspositionen auftreten.

Wer eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung erhält, sollte deshalb zunächst die Verbrauchswerte mit denen der Vorjahre vergleichen. Auch die ausgewiesenen Energiepreise und die berücksichtigten Abschlagszahlungen verdienen Aufmerksamkeit.

Bei Zweifeln können Mieter Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangen. Eine fehlerhafte Abrechnung sollte möglichst frühzeitig beanstandet werden.

Für Haushalte mit Bürgergeld ist außerdem wichtig, die Abrechnung zeitnah beim Jobcenter einzureichen. Eine mögliche Kostenübernahme sollte ausdrücklich beantragt werden.

Häufige Fragen zum Heizkosten sparen

Sind 16 Grad in der Wohnung ausreichend?

Nicht immer. In gut gedämmten Räumen können 16 Grad zeitweise ausreichen. Bei schlechter Dämmung oder hoher Luftfeuchtigkeit können höhere Temperaturen notwendig sein, um Schimmel vorzubeugen.

Spart es Heizkosten, die Heizung nachts auszuschalten?

Eine moderate Temperaturabsenkung kann Heizenergie sparen. Vollständiges Abschalten ist jedoch nicht immer sinnvoll, wenn Räume dadurch stark auskühlen oder Feuchtigkeitsprobleme entstehen.

Muss das Jobcenter eine hohe Heizkostennachzahlung übernehmen?

Angemessene Heizkostennachzahlungen gehören zu den möglichen Unterkunfts- und Heizbedarfen nach § 22 SGB II. Ob die Kosten übernommen werden müssen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Quellen

Umweltbundesamt – Richtiges Heizen schützt das Klima und den Geldbeutel

Verbraucherzentrale – Heizen und Lüften: So geht’s richtig

Verbraucherzentrale – Heizung optimieren und Heizkosten sparen

Verbraucherzentrale – Heizkostenabrechnungen prüfen

§ 6a Heizkostenverordnung – Monatliche Verbrauchsinformationen

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bundesministerium für Wohnen – Fragen und Antworten zum Wohngeld

BR24 – Heizung an, Kosten runter: Was beim Heizen wichtig ist