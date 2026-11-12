Rente mit 57 bei VW: Was für die Jahrgänge 1969 und 1970 wirklich gilt

Zehn Jahre vor der regulären Altersgrenze den Abschied vom Berufsleben einleiten: Volkswagen macht das für bestimmte Beschäftigte möglich. Hinter der griffigen Formel „Rente mit 57“ steht allerdings eine Altersteilzeitvereinbarung, bei der zunächst häufig weitergearbeitet wird.

Das Angebot kann nach Jahrzehnten im Schichtbetrieb eine erhebliche Entlastung bringen. Wer es beurteilen will, muss aber den Beginn der Altersteilzeit, den letzten Arbeitstag und den tatsächlichen Rentenbeginn auseinanderhalten.

Jahrgang 1969 ist geöffnet, für 1970 gelten Besonderheiten

Nach der Mitteilung der IG Metall bei Volkswagen vom 26. Januar 2026 wurde die Altersteilzeit für den Geburtsjahrgang 1969 geöffnet. Die veröffentlichte Regelung erfasst Beschäftigte in Tarif, TarifPlus, ATa.M. und den Managementkreisen; schwerbehinderte Beschäftigte des Jahrgangs 1970 wurden ebenfalls einbezogen.

Die allgemeine Öffnung für den Jahrgang 1970 wurde damals spätestens für Anfang 2027 angekündigt. Daraus lässt sich weder ein Angebot an sämtliche 1970 Geborenen außerhalb von VW noch eine automatische Zusage für jeden VW-Beschäftigten ableiten.

Es handelt sich um ein betrieblich und tariflich geregeltes Angebot im jeweiligen Geltungsbereich, nicht um eine neue gesetzliche Altersgrenze. Für Beschäftigte anderer Unternehmen entsteht daraus kein entsprechender Anspruch.

Mit 57 beginnt häufig erst die Arbeitsphase

Beim Blockmodell wird die Arbeitszeit über die gesamte Vertragsdauer im Durchschnitt halbiert. Zunächst arbeiten Beschäftigte im bisherigen Umfang weiter, anschließend werden sie freigestellt und erhalten weiterhin Altersteilzeitentgelt.

So beschreibt es auch das Bundesarbeitsministerium in seinen Erläuterungen zur Altersteilzeit. Bei einer sechsjährigen Vereinbarung können auf drei Jahre Arbeit drei Jahre Freistellung folgen.

Ein Einstieg mit 57 bedeutet dann einen letzten Arbeitstag ungefähr mit 60 und einen späteren Rentenbeginn. Während der Freistellung besteht das Beschäftigungsverhältnis fort; eine gesetzliche Altersrente wird dadurch noch nicht ausgelöst.

Bis zu 95 Prozent Netto sind kein einheitlicher Satz

Nach dem Extrablatt des VW-Betriebsrats zur Öffnung des Jahrgangs 1969 wird das Altersteilzeitentgelt auf 78 bis 95 Prozent des bisherigen Nettoentgelts aufgestockt. Die oft herausgestellten 95 Prozent gelten damit keineswegs pauschal für alle.

Auch die Beiträge zur gesetzlichen und betrieblichen Altersversorgung werden laut Betriebsrat auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Wie hoch Entgelt und spätere Versorgungsleistungen im Einzelfall ausfallen, muss aus der persönlichen Berechnung hervorgehen.

Solche Leistungen machen Altersteilzeit finanziell attraktiver als eine bloße Halbierung der Arbeitszeit ohne Arbeitgeberzuschüsse. Wie unterschiedlich beide Wege ausfallen können, erläutert unser Beitrag zum Vergleich von gewöhnlicher Teilzeit und Altersteilzeit.

Die gesetzliche Rente kann trotzdem dauerhaft niedriger ausfallen

Wer 1969 oder 1970 geboren wurde und die Altersrente für langjährig Versicherte mit 63 beansprucht, muss nach geltendem Recht mit einem Abschlag von 14,4 Prozent rechnen. Voraussetzung sind mindestens 35 Versicherungsjahre, wobei auch bestimmte Zeiten außerhalb einer Beschäftigung mitzählen können.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt dazu: Jeder vorgezogene Monat kostet 0,3 Prozent, und der Abschlag bleibt dauerhaft bestehen. Er entfällt auch beim späteren Erreichen der Regelaltersgrenze nicht.

VW gleicht die durch den vorzeitigen Ruhestand entstehende Rentenlücke nach Angaben des Betriebsrats lebenslang zur Hälfte aus. Das ist ein finanzieller Vorteil, bedeutet aber keinen vollständigen Ausgleich und beseitigt den Abschlag in der gesetzlichen Rentenberechnung nicht.

Diese Altersgrenzen gelten für die Jahrgänge 1969 und 1970

Der Geburtsjahrgang allein entscheidet nicht über den möglichen Rentenbeginn. Nach geltendem Recht kommen je nach Versicherungszeiten und persönlichen Voraussetzungen unterschiedliche Wege infrage.

Rentenart Voraussetzung Altersgrenze Regelaltersrente Allgemeine Wartezeit erfüllt 67 Jahre Altersrente für langjährig Versicherte 35 Versicherungsjahre Ab 63 mit bis zu 14,4 Prozent Abschlag; ohne Abschlag ab 67 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 anrechenbare Versicherungsjahre Ab 65 ohne Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen 35 Versicherungsjahre und GdB von mindestens 50 bei Rentenbeginn Ab 62 mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag; ohne Abschlag ab 65

Die Voraussetzungen der Schwerbehindertenrente erläutert die Deutsche Rentenversicherung gesondert. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Beitrag zur Schwerbehindertenrente mit 62 und den bleibenden Abschlägen.

45 Versicherungsjahre erlauben keinen abschlagsfreien Start mit 63

Auch eine besonders lange Erwerbsbiografie hebt die Altersgrenzen nicht auf. Für die Jahrgänge 1969 und 1970 sieht § 38 SGB VI die abschlagsfreie Altersrente nach 45 anrechenbaren Jahren erst mit 65 vor.

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Beim veröffentlichten VW-Modell enden die Verträge laut Betriebsrat dagegen mit dem frühestmöglichen Renteneintritt, regelmäßig mit 63. Genannt werden Laufzeiten von bis zu sieben Jahren im Tarifbereich und bis zu sechs Jahren in TarifPlus, ATa.M. und Management.

Wer erst mit 65 abschlagsfrei in Rente möchte, braucht deshalb eine dazu passende vertragliche und finanzielle Planung. Zwei weitere Jahre lassen sich nicht allein durch den Hinweis auf 45 Versicherungsjahre überbrücken.

Steuerfreie Aufstockung kann trotzdem zu Nachzahlungen führen

Die Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen steuerfrei, unterliegen jedoch dem Progressionsvorbehalt. Sie können dadurch den Steuersatz für das übrige steuerpflichtige Einkommen erhöhen, worauf das Landesamt für Steuern Niedersachsen ausdrücklich hinweist.

Für die Haushaltsplanung zählt deshalb mehr als die monatliche Überweisung. Eine mögliche Steuernachzahlung sollte in der Vergleichsrechnung berücksichtigt werden.

Die Altersteilzeit dient auch dem Stellenabbau

Volkswagen und Arbeitnehmervertretung vereinbarten mit „Zukunft Volkswagen“ den sozialverträglichen Abbau von mehr als 35.000 Stellen an deutschen Volkswagen-Standorten bis 2030. Das Unternehmen hat diesen Umfang in seiner Mitteilung zur Einigung vom Dezember 2024 veröffentlicht.

Der frühe Ausstieg ist damit zugleich eine Entlastung für ältere Beschäftigte und ein Instrument zur Verringerung der Belegschaft. Die günstigen Konditionen lassen sich nur verstehen, wenn man beide Interessen betrachtet.

Für die aktuelle Einordnung ist außerdem wichtig: Nach der IG-Metall-Mitteilung vom 23. Oktober 2026 gehörte der Altersteilzeit-Tarifvertrag nicht zu den Ende September gekündigten VW-Tarifverträgen. Eine Fortführung der Altersteilzeit steht nach Gewerkschaftsangaben dennoch auf der Agenda weiterer Tarifgespräche.

Vor der Unterschrift müssen Vertrag und Rentenauskunft zusammenpassen

Aus dem Altersteilzeitgesetz allein ergibt sich kein allgemeiner Anspruch auf einen solchen Vertrag. Nach den veröffentlichten VW-Bedingungen gilt doppelte Freiwilligkeit: Beschäftigte und Arbeitgeber müssen zustimmen.

Interessierte sollten sich Beginn, Freistellung, Vertragsende, Entgelt, Betriebsrente und Rentenausgleich schriftlich berechnen lassen. Parallel muss geklärt werden, ob die Voraussetzungen der vorgesehenen Altersrente zum Vertragsende tatsächlich erfüllt sind.

Eine Hochrechnung bis 67 beantwortet diese Frage nicht automatisch. Warum es auf die passende Berechnung ankommt, erklärt unser Beitrag zur Rentenauskunft und den Grenzen ihrer Hochrechnungen.

Praxisbeispiel: Einstieg mit 57, Rente erst mit 63

Ein fiktiver VW-Beschäftigter des Jahrgangs 1969 vereinbart eine sechsjährige Altersteilzeit ab seinem 57. Geburtstag. Bei gleich langen Phasen arbeitet er zunächst drei Jahre weiter und wird anschließend drei Jahre freigestellt.

Mit 63 erfüllt er nach unserer Annahme die Voraussetzungen der Altersrente für langjährig Versicherte. Ergäbe seine Rentenberechnung zu diesem Zeitpunkt vor dem Abschlag 2.000 Euro brutto monatlich, blieben nach 14,4 Prozent Abschlag 1.712 Euro gesetzliche Bruttorente.

Ein betrieblicher Rentenausgleich wäre zusätzlich nach den konkreten Vertragsbedingungen zu berechnen; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche Steuern sind in diesem Beispiel noch nicht abgezogen. Der Beschäftigte hätte früher arbeitsfreie Zeit gewonnen, aber keine gesetzliche Rente mit 57 erhalten.

Häufige Fragen zur VW-Altersteilzeit

Können die Jahrgänge 1969 und 1970 jetzt allgemein mit 57 in Rente gehen?

Nein, für diese Jahrgänge gibt es keine gesetzliche Altersrente mit 57. Das VW-Angebot betrifft den Übergang über Altersteilzeit für bestimmte Beschäftigte.

Gilt das Angebot bereits uneingeschränkt für den Jahrgang 1970?

Die veröffentlichte Öffnung vom Januar 2026 bezog schwerbehinderte Beschäftigte dieses Jahrgangs ein. Für den übrigen Jahrgang wurde die Öffnung spätestens für Anfang 2027 angekündigt; das konkret verfügbare Angebot sollten Beschäftigte bei Personalabteilung oder Betriebsrat erfragen.

Verschwinden die Rentenabschläge später wieder?

Nein, die Abschläge einer vorzeitig beanspruchten gesetzlichen Altersrente bleiben grundsätzlich lebenslang bestehen. Ein Arbeitgeberausgleich kann die finanziellen Folgen abfedern.