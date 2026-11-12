Weihnachtsbeihilfe 2026: Hier gibts bei Bürgergeld oder Sozialhilfe einen Weihnachtszuschuss

Weihnachtsgeschenke, ein gemeinsames Essen und die Fahrt zur Familie kosten Geld. Für Eltern, die Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, kann das Fest deshalb zur finanziellen Belastung werden.

Einen bundesweiten Weihnachtszuschlag vom Jobcenter gibt es nicht. Doch einige Städte, Stiftungen und Wohlfahrtsverbände helfen Familien mit Geld, Gutscheinen oder Geschenken.

Wichtig: Die Hilfen gelten jeweils nur unter bestimmten Voraussetzungen. Oft kommt es auf den Wohnort an, und mehrere Antragsfristen enden bereits im November.

Diese Weihnachtsbeihilfen und Aktionen gibt es 2026

Die Tabelle zeigt recherchierte Angebote mit bestätigten Angaben für 2026. Sie ist keine vollständige Liste aller örtlichen Hilfen.

Ort oder Anbieter Wer Unterstützung erhalten kann Hilfe und Frist Forchheim, Stadt und Landkreis Familien mit minderjährigen Kindern und knappen finanziellen Mitteln; Bedürftigkeit wird geprüft Weihnachtshilfe aus Spenden; Anmeldung bei beteiligten Wohlfahrtsverbänden bis 13. November Bad Urach Kinder bis zwölf Jahre aus der Stadt, deren Familien unterstützungsbedürftig sind Geschenkwunsch bis 25 Euro; Wunschzettel bis 19. November persönlich abgeben Gerlingen Kinder aus Gerlingen, deren Familien etwa Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen Wunschbaum-Geschenk; Wunschzettel bis 19. November im Rathaus abgeben Feldkirchen bei München Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsgeld in der Gemeinde Freiwillige Weihnachtsbeihilfe; formloser Antrag bis 23. November, Betrag nicht genannt Eschwege Familien und Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern in Eschwege, unter anderem mit SGB-II- oder SGB-XII-Leistungen, Wohngeld oder Kinderzuschlag Weihnachtszuwendung; Antrag vom 16. bis 30. November, Betrag nicht genannt Burghausen Berechtigte Haushalte mit Wohnsitz in Burghausen, darunter bestimmte Familien mit Sozialhilfe, Grundsicherungsleistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld Freiwillige Beihilfe; Antrag bis 1. Dezember, Betrag nicht genannt Hettenleidelheim Einwohner der Ortsgemeinde mit SGB-II- oder SGB-XII-Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag oder geringem Einkommen Hilfe der Schwalb-Stiftung; vollständiger Antrag bis 1. Dezember, Betrag nicht genannt Dorfen Einwohner mit Leistungen nach SGB II oder SGB XII Weihnachtsbeihilfe der Nikolaistiftung; Antrag bis 3. Dezember, Betrag nicht genannt Heubach Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, wenn beide Eltern beziehungsweise der alleinerziehende Elternteil SGB-II-Leistungen oder Wohngeld beziehen Beihilfe; Antrag bis 4. Dezember, Betrag nicht genannt Schwandorf Kinder von 0 bis 16 Jahren mit gewöhnlichem Wohnsitz in der Stadt, deren Eltern SGB-II-, SGB-XII- oder Asylbewerberleistungen beziehen 70-Euro-Gutschein je Kind; Antrag bis 7. Dezember Deutsche AIDS-Stiftung Minderjährige Kinder in Haushalten, in denen mindestens eine Person HIV-positiv ist 60 Euro für das erste, 30 Euro für jedes weitere Kind; Antragseingang bis 4. Dezember

In Schwetzingen gibt es darüber hinaus eine Weihnachtsaktion der Notgemeinschaft. Sie richtet sich dort an bestimmte Familien, Alleinerziehende und Rentner mit Wohngeld oder Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII; Anträge werden vom 16. bis 26. November persönlich entgegengenommen.

Die Voraussetzungen sind nicht überall gleich. Einige Angebote stehen auch Menschen ohne Kinder offen, andere richten sich ausdrücklich an Familien oder enthalten zusätzliche Anforderungen an den Leistungsbezug.

Kein automatischer Weihnachtsbonus vom Jobcenter

Wer Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Sozialhilfe bekommt, erhält nicht allein deshalb einen zusätzlichen Betrag für Weihnachten. Der laufende Regelbedarf ist grundsätzlich auch für solche Ausgaben vorgesehen.

Ein allgemeiner Anspruch auf eine zusätzliche Weihnachtsbeihilfe wurde gerichtlich verneint. Mehr dazu: Keine Weihnachtsbeihilfe für Bürgergeld-Bezieher.

📚 Lesen Sie auch: Kind erst 14 Monate alt: Wann das Jobcenter beim Bürgergeld Arbeit verlangen kann und wann nicht

Die örtlichen Aktionen können diese Lücke teilweise schließen. Bei freiwilligen Hilfen hängt die Zahlung aber häufig von den jeweiligen Richtlinien, vorhandenen Mitteln oder eingegangenen Spenden ab.

In Schwandorf sind 70 Euro je Kind möglich

Besonders konkret ist die Weihnachtsaktion des Schwandorfer Hilfswerks. Für berechtigte Kinder von null bis 16 Jahren gibt es jeweils einen Gutschein über 70 Euro.

Die Altersgrenze wird zum Stichtag 31. Dezember 2026 geprüft. Der gewöhnliche Wohnsitz muss in der Stadt Schwandorf liegen; die Eltern müssen zu einer der genannten Leistungsgruppen gehören.

Der Antrag kann vom 9. November bis zum 7. Dezember gestellt werden. Benötigt werden unter anderem der vollständige aktuelle Leistungsbescheid einschließlich Anlagen und eine Ausweiskopie.

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In Forchheim endet die Anmeldung besonders früh

Für Familien in der Stadt und im Landkreis Forchheim ist Eile geboten. Die Anmeldung zur Aktion „Weihnachten für alle“ endet bereits am 13. November 2026.

Ansprechpartner sind die beteiligten Wohlfahrtsverbände, darunter AWO, Caritas, Diakonie und weitere Stellen. Die Höhe der Hilfe hängt von den eingegangenen Spenden ab.

Welche Unterlagen Familien bereithalten sollten

Viele Stellen verlangen einen aktuellen Leistungsbescheid. Je nach Angebot können zusätzlich Ausweis, Nachweise über die Kinder oder Kontodaten benötigt werden.

Familien sollten darauf achten, ob ein Antrag persönlich, online, per Post oder per E-Mail möglich ist. Ein unvollständiger Antrag kann die Bearbeitung verzögern.

Auch anderswo bei der Gemeinde nachfragen

Nicht jede Stadt veröffentlicht ihre Weihnachtsaktion zur gleichen Zeit. Wer seinen Wohnort in der Tabelle nicht findet, kann beim Sozialamt, Familienbüro, bei einer Wohlfahrtsberatungsstelle oder einer örtlichen Stiftung nachfragen.

Neben Geldhilfen gibt es Wunschbäume und Geschenkaktionen für Kinder. Bei Geldgeschenken und anderen Zuwendungen können außerdem Fragen zur Einkommensanrechnung entstehen, wie dieser Beitrag über Geschenke beim Bürgergeld erläutert.

Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter lebt mit ihrem achtjährigen Kind in Schwandorf und bezieht Leistungen nach dem SGB II. Sie stellt den Antrag beim Hilfswerk bis zum 7. Dezember und legt die verlangten Nachweise bei.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und der Antrag bewilligt wird, erhält sie für ihr Kind einen Gutschein über 70 Euro. Er kann bei den von der Aktion genannten Geschäften eingelöst werden.

Drei Fragen und Antworten

Gibt es für alle Kinder im Bürgergeld eine Weihnachtsbeihilfe?

Nein. Einen bundesweiten automatischen Zuschlag gibt es nicht. Örtliche oder private Hilfen können aber unter eigenen Voraussetzungen beantragt werden.

Können Familien mit Sozialhilfe ebenfalls Unterstützung bekommen?

Ja, bei manchen Angeboten. Schwandorf und Dorfen nennen beispielsweise auch Haushalte mit Leistungen nach dem SGB XII; die genauen örtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Was tun, wenn mein Wohnort nicht in der Tabelle steht?

Beim Sozialamt, Familienbüro oder einem Wohlfahrtsverband nach einer Weihnachtsaktion fragen. Die Tabelle enthält bestätigte Beispiele, aber nicht sämtliche Angebote in Deutschland.

Stand: 12. November 2026. Fristen und Bedingungen können sich ändern; verbindlich sind die Angaben der jeweiligen Stelle.