Finanzamt soll Zinsen verdoppeln – auch laufende Nachforderungen wären dann betroffen

Wer dem Finanzamt Steuern nachzahlen muss, könnte ab Januar 2027 deutlich höhere Zinsen zahlen. Die Bundesregierung will den Zinssatz von bisher 1,8 auf 3,6 Prozent jährlich verdoppeln. Bei einer Nachforderung von 10.000 Euro können dadurch innerhalb eines Jahres 360 statt bisher 180 Euro Zinsen entstehen.

Am 11. November 2026 hat der Finanzausschuss des Bundestages der geplanten Erhöhung zugestimmt. Die abschließende Entscheidung steht allerdings noch aus. Betroffene können bereits jetzt prüfen, ob sich die zusätzlichen Kosten durch eine freiwillige Zahlung vermeiden lassen.

Finanzamt soll ab Januar 2027 doppelte Zinsen berechnen

Die geplante Änderung steht im Jahressteuergesetz 2026. Nach bisherigem Recht berechnet das Finanzamt bei bestimmten Steuernachforderungen 0,15 Prozent Zinsen für jeden vollen Monat.

Ab dem 1. Januar 2027 sollen es 0,3 Prozent monatlich sein. Auf zwölf Monate gerechnet steigt die Belastung damit von 1,8 auf 3,6 Prozent.

Der neue Satz soll auch für bereits laufende Verzinsungszeiträume gelten, allerdings nur für den Zeitraum ab Januar 2027. Die zuvor entstandenen Zinsen werden nicht rückwirkend erhöht.

Der Bundestag soll am 12. November 2026 über das Jahressteuergesetz abstimmen. Anschließend ist noch die Zustimmung des Bundesrates erforderlich.

Die Erhöhung ist damit politisch weit fortgeschritten, aber noch nicht endgültig beschlossen.

Diese Steuerzahler können von höheren Zinsen betroffen sein

Die geplante Verdopplung betrifft nicht jede Steuernachzahlung. Es geht um Nachzahlungszinsen nach § 233a der Abgabenordnung.

Diese entstehen insbesondere dann, wenn Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer erst längere Zeit nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres endgültig festgesetzt werden.

Betroffen sein können beispielsweise Selbstständige, Vermieter und Rentner, die noch Einkommensteuer für zurückliegende Jahre schulden. Auch Arbeitnehmer mit zusätzlichen steuerpflichtigen Einkünften können Nachzahlungszinsen zahlen müssen.

Der Zinslauf beginnt normalerweise erst 15 Monate nach Ablauf des Steuerjahres. Für ältere Steuerjahre gelten teilweise verlängerte Fristen.

Für die Einkommensteuer 2025 beginnt die reguläre Verzinsung deshalb am 1. April 2027. Für 2024 läuft sie aufgrund einer gesetzlichen Sonderregel bereits seit dem 1. Juni 2026.

Entscheidend ist nicht allein, wann die Steuererklärung eingereicht wurde. Auch eine längere Bearbeitungsdauer beim Finanzamt kann dazu führen, dass Zinsen entstehen.

So teuer werden die geplanten Steuerzinsen

Wie stark sich die Erhöhung auswirkt, hängt von der Höhe der verzinsten Nachforderung und der Dauer des Zinslaufs ab.

Die folgende Tabelle zeigt vereinfachte Beispiele für vollständig innerhalb einer einheitlichen Zinsperiode liegende Verzinsungszeiträume.

Steuernachzahlung Zinsdauer Bisher 1,8 % Geplant 3,6 % 5.000 Euro 6 Monate 45 Euro 90 Euro 5.000 Euro 12 Monate 90 Euro 180 Euro 10.000 Euro 6 Monate 90 Euro 180 Euro 10.000 Euro 12 Monate 180 Euro 360 Euro 20.000 Euro 12 Monate 360 Euro 720 Euro

Bei einer Nachforderung von 20.000 Euro würden sich die Zinsen für zwölf volle Monate somit um 360 Euro erhöhen.

Nach § 238 AO wird der zu verzinsende Betrag auf volle 50 Euro abgerundet. Zinsen werden außerdem erst ab einem festzusetzenden Betrag von zehn Euro erhoben.

Die Steuerzinsen sind von Säumniszuschlägen zu unterscheiden. Wer eine bereits fällige Steuer nicht rechtzeitig bezahlt, muss mit anderen gesetzlichen Folgen rechnen.

Freiwillige Zahlung kann weitere Zinsen verhindern

Wer bereits weiß, dass eine größere Steuernachzahlung bevorsteht, muss nicht zwingend auf den Steuerbescheid warten.

Nach § 233a Absatz 8 AO können freiwillige Vorauszahlungen auf eine spätere Steuerfestsetzung berücksichtigt werden. Dadurch lassen sich Nachzahlungszinsen unter bestimmten Voraussetzungen vermeiden oder reduzieren.

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Entscheidend ist, dass das Finanzamt die Zahlung annimmt und später auf die tatsächlich festgesetzte Steuer anrechnet.

Betroffene sollten deshalb zunächst die voraussichtliche Nachzahlung möglichst zuverlässig berechnen. Anschließend können sie mit dem Finanzamt klären, wie eine freiwillige Zahlung zugeordnet werden soll.

Bei einer Überweisung sollten insbesondere die Steuernummer, die betreffende Steuerart und das Steuerjahr eindeutig angegeben werden.

Eine solche Zahlung beseitigt allerdings keine bereits entstandenen Zinsen. Sie kann die weitere Verzinsung des berücksichtigten Betrags begrenzen.

Der Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums zu § 233a AO erläutert die Behandlung freiwilliger Zahlungen vor der Steuerfestsetzung.

Warum sich eine Prüfung noch vor Silvester lohnt

Für Menschen mit bereits laufenden Nachzahlungszinsen kann der Jahreswechsel besonders wichtig werden.

Wer beispielsweise noch eine größere Einkommensteuernachzahlung für 2024 erwartet, befindet sich möglicherweise schon seit Juni 2026 im Zinslauf. Ab Januar 2027 könnte sich die monatliche Belastung nach dem geplanten Gesetz verdoppeln.

Eine rechtzeitig angenommene freiwillige Zahlung kann verhindern, dass der entsprechende Betrag auch in den kommenden Monaten weiter verzinst wird.

Der 31. Dezember 2026 ist allerdings keine allgemeine gesetzliche Zahlungsfrist für alle Steuerpflichtigen. Wer für 2025 eine Nachzahlung erwartet, befindet sich normalerweise noch innerhalb der zinsfreien Zeit.

Auch bestehende Einkommensteuervorauszahlungen sollten überprüft werden. Werden künftig höhere steuerpflichtige Einkünfte erwartet, kann eine Anpassung sinnvoll sein.

Wie Vorauszahlungen entstehen und welche Einkünfte dafür relevant sind, erläutert unser Beitrag Finanzamt: Ab dem Einkommen werden Vorauszahlungen bei den Steuern fällig.

Auch Steuererstattungen sollen höher verzinst werden

Die geplante Änderung betrifft nicht ausschließlich Steuernachzahlungen. Auch bei Steuererstattungen soll der Zinssatz ab 2027 auf 3,6 Prozent jährlich steigen.

Wer nach Ablauf der zinsfreien Zeit Geld vom Finanzamt zurückerhält, könnte deshalb höhere Erstattungszinsen bekommen.

Bei einer verzinsten Steuererstattung von 5.000 Euro wären das nach dem geplanten Satz für zwölf volle Monate 180 Euro statt bisher 90 Euro.

Allerdings gehören Erstattungszinsen zu den steuerpflichtigen Kapitalerträgen. Bei ihrer Besteuerung können unter anderem der Sparer-Pauschbetrag und die persönlichen steuerlichen Verhältnisse eine Rolle spielen.

Nachzahlungszinsen auf private Einkommensteuerschulden können hingegen regelmäßig nicht als Werbungskosten oder Sonderausgaben abgesetzt werden.

Häufige Fragen

Werden ab Januar 2027 alle Steuernachzahlungen doppelt verzinst?

Nein. Die geplante Erhöhung betrifft die Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO. Sie fallen nur an, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verzinsung erfüllt sind.

Muss ich meine Steuernachzahlung bis zum 31. Dezember 2026 überweisen?

Nicht in jedem Fall. Eine allgemeine Zahlungsfrist zum Jahresende besteht dafür nicht. Wer bereits einen laufenden Zinszeitraum hat, kann jedoch durch eine rechtzeitig angenommene freiwillige Zahlung weitere Zinsen vermeiden.

Kann ich Geld an das Finanzamt überweisen, obwohl noch kein Bescheid vorliegt?

Ja, freiwillige Zahlungen sind möglich. Für eine spätere Zinsentlastung muss das Finanzamt die Zahlung annehmen und auf die festgesetzte Steuer anrechnen. Eine vorherige Abstimmung mit dem Finanzamt ist deshalb sinnvoll.

Quellen

Deutscher Bundestag – Finanzausschuss stimmt Jahressteuergesetz 2026 zu, 11. November 2026

Deutscher Bundestag – Entscheidung über das Jahressteuergesetz am 12. November 2026

Bundesfinanzministerium – Bundeskabinett beschließt Jahressteuergesetz 2026

§ 233a AO – Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (im Text verlinkt).

§ 238 AO – Höhe und Berechnung der Zinsen (im Text verlinkt).

Artikel 97 § 36 EGAO – Verlängerte Karenzzeiten für Steuerjahre bis 2024

§ 239 AO – Festsetzung der Zinsen

Berliner Zeitung – Ab Januar 2027 doppelte Zinsen beim Finanzamt, 11. November 2026.