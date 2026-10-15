Mit 63 gekündigt: Die 99,99 Prozent Rente kann Tausende wert sein

Wer neben seiner Altersrente arbeitet, zahlt unter Umständen weiterhin Beiträge zur Arbeitslosenversicherung – und bekommt nach einer Kündigung trotzdem kein Arbeitslosengeld.

Ein rechtzeitiger Wechsel zur Teilrente kann diese Lücke für einen begrenzten Zeitraum schließen, doch allein mit einem Antrag ist es nicht getan.

Wie schnell diese Frage praktisch wird, zeigt ein Fall, den Christian Schulz vom SoVD Schleswig-Holstein schildert: Susanne ist 63, bezieht eine vorgezogene Altersrente und arbeitet zusätzlich 19,5 Stunden pro Woche. Weil ihr Betrieb Personal abbaut, möchte sie wissen, ob ihre Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sie bei einem Jobverlust tatsächlich absichern.

Beiträge zahlen und trotzdem keine Auszahlung bekommen

Susannes Blick auf die Lohnabrechnung täuscht sie nicht: Bei einer versicherungspflichtigen Beschäftigung fallen grundsätzlich auch neben einer vorgezogenen Altersrente Beiträge zur Arbeitslosenversicherung an.

Die entsprechende Versicherungsfreiheit wegen des Alters beginnt erst nach Ablauf des Monats, in dem die persönliche Regelaltersgrenze erreicht wird.

Der Leistungsanspruch folgt allerdings anderen Regeln: Wer bereits eine gesetzliche Altersvollrente bezieht, muss grundsätzlich mit einem ruhenden Arbeitslosengeldanspruch rechnen.

Die Arbeitsagentur zahlt dann auch nicht einfach den Unterschied zwischen einer niedrigen Rente und einem möglicherweise höheren Arbeitslosengeld aus.

Für Betroffene ist das schwer nachvollziehbar: Vom Lohn werden Beiträge abgezogen, doch nach dem Verlust genau dieses Lohnes bleibt die erwartete Absicherung aus. Rechtlich erklärt sich das aus der Trennung zwischen Versicherungspflicht und den Vorschriften über das Zusammentreffen von Sozialleistungen.

99,99 Prozent sind rechtlich eine Teilrente

Eine Altersrente muss nicht vollständig abgerufen werden: Versicherte können einen Anteil zwischen 10 und 99,99 Prozent wählen. Auch bei 99,99 Prozent handelt es sich um eine Teilrente, obwohl der finanzielle Abstand zur Vollrente gering ist.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro werden dann 1.499,85 Euro gezahlt, bei 1.800 Euro sind es 1.799,82 Euro. Der Verzicht beträgt in diesen Beispielen also 15 beziehungsweise 18 Cent brutto im Monat und nicht lediglich ein oder zwei Cent.

Beim Arbeitslosengeld kann dieser kleine Unterschied eine zeitlich begrenzte zusätzliche Zahlung ermöglichen. Weshalb Teilrente und Arbeitslosengeld nur unter bestimmten Bedingungen zusammenpassen, entscheidet sich jedoch vor allem am bisherigen Beschäftigungs- und Rentenverlauf.

Die sechs Monate müssen vor dem Arbeitslosengeldanspruch liegen

Die Ausnahme steht in § 156 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a SGB III: Für die letzten sechs Monate einer versicherungspflichtigen Beschäftigung muss bereits eine Teilrente zuerkannt gewesen sein. Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit muss diese Beschäftigung dem Arbeitslosengeldanspruch unmittelbar vorausgehen.

Es genügt deshalb nicht, irgendwann sechs Monate gearbeitet und irgendwann eine Teilrente bezogen zu haben. Beschäftigung und Teilrente müssen im geforderten Zeitraum nebeneinander bestanden haben; ein Wechsel erst nach dem Jobverlust schafft diese Voraussetzung nicht nachträglich.

Auch die Formulierung „sechs Monate vor der Kündigung“ ist zu ungenau. Entscheidend ist die Konstellation unmittelbar vor dem Arbeitslosengeldanspruch, nicht allein das Datum, an dem das Kündigungsschreiben zugeht.

Keine zwei Jahre Arbeitslosengeld neben der Altersrente

Selbst wenn die Ausnahme greift, entsteht daraus keine dauerhafte Kombination beider Leistungen. Der Arbeitslosengeldanspruch ruht nach der Erläuterung der Bundesagentur erst mit Ablauf des dritten vollen Kalendermonats nach Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen.

Die häufige Kurzform „höchstens drei Monate“ beschreibt die Frist daher nicht exakt: Beginnt der Anspruch während eines Monats, kann noch ein angebrochener Monat hinzukommen. Es handelt sich um eine Frist nach Kalendermonaten und nicht um eine starre Grenze von 90 Tagen.

Die sonst für ältere Arbeitslose mögliche Bezugsdauer von bis zu 24 Monaten lässt sich damit nicht vollständig neben einer Alters-Teilrente ausschöpfen. Eine lange Versicherungszeit hebt diese besondere Ruhensregelung nicht auf.

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Welche Konstellation eine Zahlung ermöglicht

Situation Folge für Arbeitslosengeld Vorgezogene Altersrente wird als Vollrente bezogen Der Anspruch ruht grundsätzlich wegen der Altersrente; eine zusätzliche Auszahlung erfolgt regelmäßig nicht. Teilrente und versicherungspflichtige Beschäftigung bestanden unmittelbar zuvor mindestens sechs Monate nebeneinander Eine zeitlich begrenzte Zahlung neben der Teilrente ist möglich, wenn auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Teilrente wird erst nach dem Jobverlust gewählt Die erforderliche vorherige Überschneidung fehlt; der Wechsel allein ermöglicht keine Auszahlung. Der Monat des Erreichens der Regelaltersgrenze ist abgelaufen Ab dem Folgemonat besteht kein Anspruch mehr, auch bei einer Teilrente.

Sechs Monate Teilrente ersetzen nicht die übrigen Voraussetzungen

Zusätzlich muss ein gewöhnlicher Arbeitslosengeldanspruch bestehen: Dafür sind im Regelfall mindestens zwölf Monate Versicherung innerhalb der letzten 30 Monate erforderlich. Die sechsmonatige Überschneidung mit der Teilrente ersetzt diese Anwartschaftszeit nicht.

Betroffene müssen außerdem arbeitslos gemeldet sein, eine neue Beschäftigung suchen und für eine versicherungspflichtige Tätigkeit von mindestens 15 Wochenstunden verfügbar sein. Wer nach der Kündigung endgültig aufhören möchte zu arbeiten, erhält nicht allein wegen seiner früheren Beitragszahlungen Arbeitslosengeld.

Ein gewöhnlicher Minijob reicht für die hier beschriebene Ausnahme ebenfalls nicht, weil er keine arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung ist. Entscheidend ist deshalb nicht, ob die Tätigkeit umgangssprachlich als Nebenjob bezeichnet wird, sondern wie sie versichert war.

Nach der Kündigung laufen weitere Fristen

Wer vom bevorstehenden Ende seiner Beschäftigung erfährt, muss sich grundsätzlich spätestens drei Monate vorher arbeitsuchend melden. Liegen zwischen dieser Kenntnis und dem Beschäftigungsende weniger als drei Monate, gilt die Frist von drei Tagen für die Arbeitsuchendmeldung.

Diese Meldung ersetzt nicht die Arbeitslosmeldung, die grundsätzlich spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit erforderlich ist. Rentenbescheid und Nachweise über den Beginn der Teilrente gehören deshalb ebenso zur Prüfung durch die Arbeitsagentur wie die Beschäftigungszeiten.

Die Regelaltersgrenze beendet den Anspruch

Eine Teilrente verschiebt die gesetzliche Altersgrenze für das Arbeitslosengeld nicht. Nach § 136 Absatz 2 SGB III besteht ab Beginn des Monats nach Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze kein Anspruch mehr.

Für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt diese Grenze bei 67 Jahren, für ältere Jahrgänge gelten Übergangsstufen. Die pauschale Aussage, bereits am Geburtstag falle jede Zahlung weg, ist deshalb ebenso ungenau wie die Annahme, mit einer Teilrente könne Arbeitslosengeld unbegrenzt weiterlaufen.

Ab 2027 schützt die 99,99-Prozent-Teilrente nicht mehr vor dem Krankengeldausschluss

Wer seine Rente umstellen möchte, muss auch die Absicherung bei Krankheit beachten: Ab dem 1. Januar 2027 entfällt der Krankengeldanspruch bei einer Alters-Teilrente von mehr als zwei Dritteln der Vollrente. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt diese bereits beschlossene Änderung ausdrücklich.

Bei einer Wahl mit zwei Nachkommastellen darf die Teilrente dafür höchstens 66,66 Prozent betragen; 66,67 Prozent liegen bereits über zwei Dritteln. Selbst unterhalb dieser Grenze müssen die sonstigen Voraussetzungen für Krankengeld erfüllt sein.

Die neue Krankengeldregel ab 2027 darf nicht mit der Ausnahme beim Arbeitslosengeld verwechselt werden. Wer beide Risiken absichern möchte, muss deshalb genauer rechnen, als es die pauschale Empfehlung „einfach 99,99 Prozent beantragen“ vermuten lässt.

Vor dem Wechsel zählt die gesamte Absicherung

Eine Umstellung lässt sich bei der Deutschen Rentenversicherung schriftlich oder über deren Online-Service für die Zukunft beantragen. Wer Arbeitslosigkeit befürchtet, sollte den gewünschten Beginn rechtzeitig klären und sich zusätzlich von der Arbeitsagentur die Voraussetzungen der späteren Zahlung erläutern lassen.

Auch Betriebs- und Zusatzrenten gehören in diese Prüfung, weil ihre Bedingungen einen Bezug der gesetzlichen Vollrente voraussetzen können. Dass eine Teilrente dadurch finanzielle Nachteile auslösen kann, zeigt der Beitrag über einen Rentner, dessen 99,99-Prozent-Teilrente die Auszahlung seiner Zusatzrente verhinderte.

Fragen und Antworten zu Rente und Arbeitslosengeld

Bekomme ich als Altersrentner nach einer Kündigung automatisch Arbeitslosengeld?

Nein, bei einer bereits bezogenen gesetzlichen Altersvollrente ruht der Anspruch grundsätzlich. Eine Teilrente kann unter zusätzlichen Voraussetzungen eine befristete parallele Zahlung ermöglichen.

Genügt eine Teilrente von 99,99 Prozent?

Dieser Anteil gilt rechtlich als Teilrente. Für Arbeitslosengeld müssen aber insbesondere die vorherige sechsmonatige Überschneidung mit einer versicherungspflichtigen Beschäftigung und die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein.

Kann ich erst nach dem Jobverlust zur Teilrente wechseln?

Ein solcher Wechsel stellt die fehlenden sechs Monate vor dem Arbeitslosengeldanspruch nicht nachträglich her. Die Ausnahme lässt sich dadurch allein nicht nutzen.

Wie lange können Teilrente und Arbeitslosengeld zusammen gezahlt werden?

Die Bundesagentur nennt das Ende des dritten vollen Kalendermonats nach Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen als Beginn des Ruhens. Ein angebrochener Anfangsmonat kann hinzukommen; andere Gründe können die Zahlung früher beenden.

Hilft eine Teilrente auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze?

Für Arbeitslosengeld nicht: Ab dem Folgemonat besteht wegen der gesetzlichen Altersgrenze kein Anspruch mehr. Der gewählte Rentenanteil ändert daran nichts.