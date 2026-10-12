Mieter aufgepasst: Dieser Fehler beim Heizung entlüften kann richtig teuer werden

Der Heizkörper gluckert, oben bleibt er kalt. Ein kurzer Griff zum Entlüftungsschlüssel scheint das Problem zu lösen. Doch wer dabei unnötig viel Wasser ablässt, kann den Druck der Heizungsanlage senken. Bei einer Zentralheizung betrifft das möglicherweise auch andere Wohnungen. Im ungünstigen Fall schaltet die Anlage ab.

Eine Abschaltung ist eine mögliche Folge eines zu starken Druckverlusts – nicht das zwangsläufige Ergebnis jedes Entlüftungsfehlers.

Mieter dürfen ihre Heizkörper grundsätzlich selbst entlüften. Entscheidend ist aber, diesen Handgriff von Reparaturen und Arbeiten an der gemeinsamen Heizungsanlage zu unterscheiden. Bleibt der Heizkörper anschließend kalt oder verliert die Anlage wiederholt Druck, sollte die Hausverwaltung eingeschaltet werden.

Zu viel Heizungswasser abgelassen: Deshalb können auch Nachbarn betroffen sein

In einer Zentralheizung zirkuliert Heizungswasser durch einen gemeinsamen Kreislauf. Ein ausreichender Anlagendruck ist eine Voraussetzung dafür, dass die Wärme zuverlässig verteilt wird.

Sinkt der Druck zu stark, werden einzelne Räume möglicherweise nicht mehr richtig warm. Je nach Anlage kann sich die Heizung abschalten. Der Hersteller Vaillant nennt einen zu niedrigen Wasserdruck ausdrücklich als mögliche Ursache für solche Ausfälle.

Das bedeutet nicht, dass jede kurze Entlüftung gefährlich ist. Problematisch wird insbesondere ein größerer Wasserverlust. Nach dem Entlüften sollte deshalb geprüft werden, ob der Anlagendruck noch ausreicht.

Nicht jedes Entlüften erfordert automatisch ein Nachfüllen. Maßgeblich ist der tatsächliche Zustand der Anlage. Wer den Druck nicht selbst kontrollieren kann, sollte die zuständige Hausverwaltung ansprechen.

Heizkörper gluckert: Luft ist eine mögliche Ursache

Gluckernde Geräusche und ein oben kalt bleibender Heizkörper können auf eingeschlossene Luft hinweisen. Diese Anzeichen sind ein Anlass, das Entlüften und den Zustand der Anlage zu prüfen.

Eine sichere Diagnose liefern die Symptome allerdings nicht. Auch ein klemmendes Thermostatventil oder eine ungünstige Einstellung der Heizungsregelung können dazu führen, dass ein Heizkörper nicht warm wird. Wiederholtes Entlüften beseitigt solche Ursachen nicht.

Der Hersteller Viessmann erläutert die Entlüftung und mögliche Ursachen anhaltender Heizprobleme. Bleibt die Wärme trotz korrekter Entlüftung aus, empfiehlt er eine fachliche Prüfung.

Am Entlüftungsventil nicht unnötig Wasser laufen lassen

Beim Entlüften soll Luft entweichen, nicht der Heizkörper gespült werden. Das dafür vorgesehene Ventil wird vorsichtig geöffnet und austretendes Wasser aufgefangen. Sobald keine Luft mehr entweicht und Wasser austritt, wird das Ventil wieder geschlossen.

Weiteres Wasserablassen macht die Entlüftung nicht gründlicher. Außerdem können Wasser und austretende Luft heiß sein. Die Herstelleranleitung und gegebenenfalls Hinweise der Hausverwaltung sollten deshalb beachtet werden.

Passendes Werkzeug ist ebenfalls wichtig. Eine ungeeignete Zange kann den Vierkant beschädigen. Im ungünstigen Fall lässt sich das Ventil anschließend nicht mehr schließen. Ein festsitzendes Ventil sollte daher nicht mit Gewalt geöffnet werden.

Zentralheizung: Den Druck nicht auf Verdacht verändern

Bei einer Zentralheizung im Mehrfamilienhaus befindet sich die Druckanzeige häufig außerhalb der Wohnung. Wer keinen Zugang dazu hat, kann den Zustand der Anlage nicht zuverlässig selbst kontrollieren.

Ist der Druck zu niedrig oder besteht Unsicherheit, sollten Mieter die Hausverwaltung informieren. Der ADAC empfiehlt, Heizungswasser nur nach den Herstellervorgaben nachzufüllen oder einen Fachbetrieb einzuschalten. Der benötigte Druck hängt unter anderem von der Anlage und der Gebäudehöhe ab.

Bei einer eigenen Etagenheizung ist die Anzeige häufig direkt an der Therme ablesbar. Daraus folgt aber nicht, dass jedes Nachfüllen problemlos selbst erledigt werden kann.

Neben dem richtigen Druck ist auch die Qualität des Heizungswassers wichtig. Vaillant weist darauf hin, dass gewöhnliches Leitungswasser wegen seiner Härte oder seines Mineralgehalts ungeeignet sein kann. Wer die Vorgaben nicht kennt, sollte nicht auf Verdacht nachfüllen.

Bei diesen Warnzeichen sollte ein Fachbetrieb prüfen

Ein einmaliges Gluckern ist etwas anderes als ein wiederkehrender Druckverlust. Die folgende Übersicht hilft, die Probleme auseinanderzuhalten:

Heizungsprobleme nach dem Entlüften richtig einordnen Beobachtung Sinnvolle Reaktion Der Heizkörper bleibt nach dem Entlüften kalt Vermieter informieren und die Ursache prüfen lassen Aus dem geöffneten Entlüftungsventil kommt kein Wasser Nicht gewaltsam weiter öffnen; Druck oder Ventil können die Ursache sein Das Ventil tropft oder kann nicht geschlossen werden Wasser soweit gefahrlos möglich auffangen und die Störung sofort melden Der Anlagendruck fällt immer wieder Fachbetrieb nach der Ursache suchen lassen Heizkörper müssen auffällig häufig entlüftet werden Mögliche Undichtigkeiten prüfen lassen

Diese Hinweise ersetzen keine technische Diagnose. Ein zu niedriger Druck, ein defektes Bauteil oder eine Undichtigkeit lassen sich nicht allein am Geräusch des Heizkörpers erkennen.

Eine funktionierende Heizung bleibt Aufgabe des Vermieters

Eine mitvermietete Heizungsanlage muss grundsätzlich so funktionieren, dass die Wohnung ausreichend beheizbar ist. Der Vermieter ist nach § 535 Absatz 1 BGB verpflichtet, die Wohnung während der Mietzeit in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten.

Mieter müssen einen auftretenden Mangel wiederum unverzüglich anzeigen. Wer einen erheblichen Ausfall oder eine Undichtigkeit nicht meldet, kann eigene Ansprüche gefährden und unter den gesetzlichen Voraussetzungen für daraus entstehende Schäden verantwortlich werden. Das regelt § 536c BGB.

Welche Schritte bei einer ausbleibenden Reparatur möglich sind, erläutert unser Beitrag zu den Ansprüchen von Mietern, wenn die Wohnung trotz Heizung kalt bleibt.

Die Störung konkret melden

Eine nachvollziehbare Mängelanzeige beschreibt, seit wann das Problem besteht, welche Räume betroffen sind und was genau auffällt. Gemessene Raumtemperaturen und dokumentierte Kontaktversuche können später helfen, den Verlauf darzustellen.

Mit der Meldung sollte jedoch nicht gewartet werden, bis ein mehrtägiges Temperaturprotokoll vollständig ist. Weitere Angaben können nachgereicht werden.

Eine mögliche eigene Formulierung lautet:

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

„Seit [Datum] wird der Heizkörper im [Raum] trotz geöffnetem Thermostat nicht ausreichend warm. Zusätzlich treten [Geräusche oder andere Auffälligkeiten] auf. Bitte veranlassen Sie die Prüfung und Beseitigung der Störung und teilen Sie mir das weitere Vorgehen mit.“

Bei akutem Wasseraustritt sollte zunächst die zuständige Stelle oder die angegebene Notfallnummer kontaktiert werden. Die schriftliche Dokumentation kann anschließend ergänzt werden. Entscheidend ist, einen drohenden Schaden nicht durch vermeidbares Warten zu vergrößern.

Heizungswartung und Reparatur gehören nicht in denselben Kostentopf

Nach einem Handwerkereinsatz stellt sich oft die Frage, wer bezahlt. Dabei müssen unterschiedliche Kostenarten getrennt werden.

Regelmäßige Kosten für Bedienung, Überwachung und bestimmte Wartungsarbeiten können bei wirksamer Vereinbarung über die Heizungsbetriebskosten umgelegt werden. § 7 Absatz 2 Heizkostenverordnung nennt etwa die regelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit.

Reparaturen sind dagegen keine Betriebskosten. Die Betriebskostenverordnung schließt Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten ausdrücklich aus. Die Rechnung für die Beseitigung eines Defekts darf daher nicht einfach als laufende Heizungswartung auf alle Mieter verteilt werden. Grundlage ist § 1 Absatz 2 Betriebskostenverordnung.

Welche weiteren Positionen nicht in die Abrechnung gehören, zeigt unsere Übersicht zu den Kosten, die Vermieter nicht über die Nebenkosten abrechnen dürfen.

Davon zu unterscheiden ist ein möglicher Schadensersatzanspruch gegen einen Mieter. Wer durch eine zu vertretende Pflichtverletzung einen Schaden verursacht, kann nach § 280 BGB dafür haften.

Ein zeitlicher Zusammenhang allein – die Heizung fällt nach dem Entlüften aus – beweist aber noch nicht sämtliche Voraussetzungen eines solchen Anspruchs. Ursache und Verantwortlichkeit müssen geklärt werden.

Den Heizungsnotdienst nicht vorschnell selbst beauftragen

Fällt die Heizung aus, dürfen Mieter nicht in jedem Fall auf eigene Faust einen Handwerker bestellen und die Rechnung anschließend dem Vermieter schicken.

Nach § 536a Absatz 2 BGB kommt eine Erstattung erforderlicher Aufwendungen insbesondere infrage, wenn der Vermieter mit der Mängelbeseitigung in Verzug ist. Eine weitere Möglichkeit besteht, wenn die sofortige Beseitigung zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist.

Nicht jede schwache Heizleistung ist bereits ein solcher Notfall. Soweit die Situation es zulässt, sollten deshalb zunächst Vermieter, Hausverwaltung oder der benannte Notdienst kontaktiert werden.

Selbst bei einer berechtigten Selbstbeauftragung bleibt entscheidend, welche Arbeiten tatsächlich erforderlich waren. Ausführlich erklärt unser Ratgeber dazu, wann Mieter selbst einen Handwerker beauftragen dürfen und wer die Rechnung trägt.

Bleibt die Wohnung kalt, kann eine Mietminderung infrage kommen

Eine erheblich eingeschränkte Beheizbarkeit kann einen Mietmangel darstellen. Für dessen Dauer sieht § 536 BGB eine angemessene Herabsetzung der Miete vor. Eine nur unerhebliche Beeinträchtigung bleibt dagegen außer Betracht.

Aus einem einzelnen kalten Heizkörper lässt sich keine feste Minderungsquote ableiten. Entscheidend sind unter anderem die tatsächlich erreichten Raumtemperaturen, die betroffenen Räume und die Dauer der Störung.

Vor einer eigenständigen Kürzung sollte die konkrete Situation mietrechtlich geprüft werden. Hinweise zur Dokumentation und zur Bewertung enthält unser Beitrag zur Mietminderung bei einer zu kalten Wohnung.

Entlüften verbessert die Wärmeverteilung – eine feste Ersparnis gibt es nicht

Eine korrekt arbeitende Heizungsanlage kann Energie effizienter nutzen. Daraus folgt aber keine garantierte Ersparnis für jede einzelne Wohnung.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz weist auf einen wichtigen Unterschied hin: Wird ein zuvor schlecht beheizter Raum nach dem Entlüften wieder ausreichend warm, kann sein Verbrauch sogar steigen. Die höhere Raumtemperatur verursacht schließlich auch größere Wärmeverluste nach außen.

Die bessere Effizienz des Gesamtsystems und der Verbrauch eines einzelnen Raums sind deshalb nicht dasselbe. Die Erläuterung findet sich in einem Energietipp der Verbraucherzentrale, veröffentlicht von der Stadt Bingen.

Das Ziel ist eine zuverlässig arbeitende Heizung, nicht möglichst häufiges Entlüften.Wiederkehrende Luft- oder Druckprobleme gehören deshalb in die technische Prüfung. Für Mieter bleibt der wichtigste Schritt, solche Störungen rechtzeitig zu melden und weitere Arbeiten mit den Verantwortlichen abzustimmen.

Quellen

Philipp Rall, Futurezone: „Heizung könnte ungewollt abschalten: Fachmann warnt vor Fehler beim Entlüften“, veröffentlicht am 11. Oktober 2026.

Viessmann: „Heizung entlüften: So einfach geht’s!“.

Vaillant: „Heizung verliert Druck: So beheben Sie das Problem“.

André Gieße, ADAC: „Wie Sie die Heizung richtig entlüften – und wie viel Heizkosten das spart“, veröffentlicht am 24. September 2026.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: „Heizkörper entlüften – bringt das wirklich was?“,