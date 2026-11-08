Mehr Krankengeld ab 2027 fix: “Bis zu 394 Euro mehr”

Krankengeld 2027: Bis zu 394 Euro mehr – wer davon tatsächlich profitiert

Das Krankengeld könnte 2027 deutlich höher ausfallen: Der mögliche Höchstbetrag soll um 393,60 Euro für einen vollen Bezugsmonat steigen.

Doch aus der höheren Obergrenze wird längst nicht für jeden Bezieher eine höhere Überweisung.

Warum das maximale Krankengeld 2027 steigen soll

Die Bundesregierung hat am 7. Oktober 2026 die Sozialversicherungsrechengrößen für 2027 im Kabinett beschlossen. Danach soll die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung von monatlich 5.812,50 Euro auf 6.375 Euro steigen.

Diese Grenze bestimmt, bis zu welchem Einkommen Beiträge berechnet werden, und begrenzt zugleich das für das Krankengeld berücksichtigte Arbeitsentgelt. Nach der Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums ist für die Verordnung noch die Zustimmung des Bundesrates erforderlich; Stand dieses Beitrags ist der 7. November 2026.

Der Anstieg enthält neben der regulären Fortschreibung eine zusätzliche Anhebung um 300 Euro monatlich. Damit soll die höhere Grenze zum 1. Januar 2027 gelten, sie ist zu diesem Stand aber noch kein abschließend geltender Verordnungswert.

So entstehen die rund 394 Euro mehr im Monat

Für die Berechnung des Höchstbetrags wird die monatliche Beitragsbemessungsgrenze durch 30 geteilt und anschließend mit 70 Prozent multipliziert.

Aus 6.375 Euro ergeben sich damit 212,50 Euro tägliches Höchstregelentgelt und 148,75 Euro maximales Bruttokrankengeld pro Kalendertag.

Für 2026 beträgt das Höchstkrankengeld laut Verband der Ersatzkassen 135,63 Euro täglich.

Die Differenz von 13,12 Euro ergibt bei 30 Tagen genau 393,60 Euro – daher die gerundete Angabe von bis zu 394 Euro.

Berechnungsgröße 2026 2027 vorgesehen Beitragsbemessungsgrenze im Monat 5.812,50 Euro 6.375,00 Euro Tägliches Höchstregelentgelt 193,75 Euro 212,50 Euro Maximales Bruttokrankengeld pro Tag 135,63 Euro 148,75 Euro Maximales Bruttokrankengeld für 30 Tage 4.068,90 Euro 4.462,50 Euro Unterschied beim monatlichen Höchstbetrag – 393,60 Euro

Die Monatsbeträge sind aus den auf Cent gerundeten täglichen Höchstbeträgen berechnet. Bei einem vollständigen Kalendermonat werden für das Krankengeld immer 30 Tage angesetzt, auch im Februar oder in einem Monat mit 31 Tagen.

📚 Lesen Sie auch: 2/3-Grenze: Ab Anfang 2027 soll das Krankengeld für viele Menschen jetzt einfach so wegfallen

Ein hohes Bruttogehalt garantiert den Höchstsatz nicht

Für Beschäftigte mit fortbestehendem Arbeitsverhältnis gilt grundsätzlich die bekannte Berechnung nach § 47 SGB V: Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des regelmäßigen beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts, höchstens jedoch 90 Prozent des berechneten Nettoarbeitsentgelts. Zusätzlich greift der gesetzliche Höchstbetrag.

Die Krankenkasse muss deshalb die unterschiedlichen Grenzen vergleichen. Liegen 90 Prozent des bisherigen Nettoentgelts unter dem Höchstsatz, begrenzt dieser niedrigere Wert die Leistung.

Bei 3.000 Euro brutto und angenommenen 2.100 Euro netto ergeben sich beispielsweise 2.100 Euro aus der Bruttoberechnung, aber nur 1.890 Euro aus der Nettoberechnung.

Die höhere Beitragsbemessungsgrenze 2027 verändert an diesen 1.890 Euro Bruttokrankengeld für einen vollen Monat nichts, solange die übrigen Berechnungswerte gleich bleiben.

Ohne Einmalzahlungen setzt der volle neue Höchstbetrag rechnerisch ein berücksichtigtes Nettoentgelt von ungefähr 4.960 Euro monatlich voraus. Die höhere Obergrenze hilft somit vor allem Beschäftigten, deren Krankengeld bisher tatsächlich durch die Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt wurde.

Laufendes Krankengeld steigt im Januar nicht automatisch

Für die anzuwendende Obergrenze kommt es auf die Beitragsbemessungsgrenze am letzten Tag des zugrunde gelegten Bemessungszeitraums an. Das erläutert das gemeinsame Rundschreiben der Krankenkassenverbände, Abschnitt 4.3 und 4.3.1.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Steigt die Grenze während einer laufenden Arbeitsunfähigkeit, wird das Krankengeld deshalb nicht allein deswegen neu berechnet. Das gilt auch dann, wenn zunächst der Arbeitgeber Entgelt fortzahlt und die Krankenkasse erst 2027 mit der Auszahlung beginnt.

Selbst eine erstmals im Januar 2027 eintretende Arbeitsunfähigkeit kann noch zur Grenze von 2026 führen, wenn der letzte abgerechnete Bemessungsmonat im Dezember 2026 liegt. Der Beginn der Überweisung ist somit kein verlässlicher Hinweis auf die verwendete Obergrenze.

Bei längerem Bezug gibt es allerdings einen anderen Anpassungsmechanismus: Nach § 70 SGB IX wird die Berechnungsgrundlage nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des Bemessungszeitraums unter den gesetzlichen Voraussetzungen an die Lohnentwicklung angepasst. Diese Dynamisierung ist von der höheren Beitragsbemessungsgrenze zum Jahreswechsel zu unterscheiden.

Vom Bruttokrankengeld gehen noch Beiträge ab

Die möglichen 4.462,50 Euro sind nicht der Auszahlungsbetrag. Vom regulären Krankengeld werden bei entsprechend versicherten Beschäftigten Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung einbehalten.

Wie hoch die Abzüge ausfallen, hängt unter anderem von den Versicherungsverhältnissen und der Kinderzahl ab, wie die hkk zur Krankengeldberechnung erläutert. Ein eigener Krankenversicherungsbeitrag wird vom Krankengeld dagegen grundsätzlich nicht abgezogen.

📚 Lesen Sie auch: Zu wenig Krankengeld? Diese Arbeitgebermeldung müssen Versicherte prüfen

Auch ein rechnerischer Bruttozuwachs von 393,60 Euro kommt deshalb bei den üblichen Sozialversicherungsabzügen nicht vollständig auf dem Konto an. Weitere Erläuterungen enthält unser Beitrag zum Höchstkrankengeld und den tatsächlichen Abzügen.

Höherer Höchstbetrag bedeutet nicht überall bessere Absicherung

Eine allgemeine Absenkung des regulären Krankengeldes auf 65 Prozent des Bruttoentgelts wurde nicht umgesetzt. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt den Fortbestand des Satzes von 70 Prozent.

Andere Änderungen treffen jedoch bestimmte Gruppen: Endet die Beschäftigung während der Arbeitsunfähigkeit, gelten ab 2027 besondere Berechnungsvorgaben mit grundsätzlich 60 Prozent des Nettoarbeitsentgelts beziehungsweise 67 Prozent bei einem berücksichtigungsfähigen Kind. Die BAHN-BKK erläutert die Anwendung der Neuregelung auch auf entsprechende laufende Fälle über den Jahreswechsel.

Wer seinen Arbeitsplatz während einer längeren Erkrankung verliert, sollte daher seine konkrete Absicherung prüfen. Die Unterschiede erläutert unser Beitrag über die beschlossenen Änderungen beim Krankengeld ab 2027.

Was Versicherte im Bescheid prüfen sollten

Im Krankengeldbescheid sollten der Bemessungszeitraum, das berücksichtigte Brutto- und Nettoentgelt sowie der tägliche Betrag nachvollziehbar sein. Beitragspflichtige Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld aus den zwölf Kalendermonaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit können ebenfalls in die Berechnung eingehen.

Fehlen Zahlungen oder erscheint die verwendete Grenze falsch, sollten Versicherte eine nachvollziehbare Berechnung verlangen. Hinweise dazu bietet unser Ratgeber Krankengeld richtig berechnen und Fehler der Kassen korrigieren.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, wie § 84 SGG vorsieht. Eine bloße Nachfrage bei der Krankenkasse ersetzt den fristgerechten Widerspruch nicht.

Beispiel aus der Praxis: Trotz hohen Gehalts nur 251 Euro mehr

Ein Arbeitnehmer verdient monatlich 8.000 Euro brutto und angenommen 4.800 Euro netto, ohne Einmalzahlungen. Er erkrankt im März 2027, sein Arbeitsverhältnis besteht fort und die Kasse legt den abgerechneten Februar 2027 zugrunde.

70 Prozent des Bruttogehalts ergeben 5.600 Euro, 90 Prozent des Nettogehalts aber nur 4.320 Euro. Sein monatliches Bruttokrankengeld beträgt deshalb 4.320 Euro, sofern die vorgesehene Grenze für 2027 in Kraft tritt.

Bei ansonsten identischer Vergleichsrechnung mit der Obergrenze von 2026 wären es höchstens 4.068,90 Euro gewesen. Der Unterschied beträgt damit 251,10 Euro vor Sozialversicherungsabzügen – trotz des hohen Gehalts deutlich weniger als 394 Euro.