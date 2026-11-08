Mehr Witwenrente noch vor Juli 2027: Die Zehn-Prozent-Regel kann helfen

Weniger Gehalt, aber weiterhin derselbe Abzug bei der Witwenrente: Diese finanzielle Lücke müssen Hinterbliebene nicht immer bis zur nächsten jährlichen Überprüfung hinnehmen.

Sinkt das berücksichtigte laufende Einkommen um mindestens zehn Prozent, kann die Rentenversicherung bereits ab dem Einkommensrückgang günstiger rechnen.

Das hilft beispielsweise Frauen, die ihre Arbeitszeit verkürzen oder vom Beruf in die eigene Altersrente wechseln. Allerdings entscheidet weder der Einkommensverlust auf dem Konto noch die Zahl der eingesparten Arbeitsstunden darüber, ob die Regel greift.

Warum die Witwenrente trotz weniger Einkommen zunächst gleich bleiben kann

Bei Arbeitslohn wird für die Einkommensanrechnung grundsätzlich ein monatlicher Durchschnitt aus dem vorherigen Kalenderjahr herangezogen. Einkommensänderungen werden nach § 18d Absatz 1 SGB IV normalerweise erst zum nächsten 1. Juli berücksichtigt.

Wer beispielsweise im Januar 2027 weniger verdient, kann deshalb zunächst weiterhin einen Rentenabzug haben, der auf einem höheren früheren Einkommen beruht. Gerade bei einer deutlichen Arbeitszeitverkürzung passt diese Berechnung dann nicht mehr zur aktuellen Haushaltskasse.

Ab zehn Prozent weniger Einkommen ist eine frühere Anpassung möglich

Die Ausnahme steht in § 18d Absatz 2 SGB IV: Das laufende Einkommen muss mindestens zehn Prozent unter dem bisher berücksichtigten Einkommen liegen. Genau zehn Prozent reichen aus.

Bei einem bislang angesetzten rentenrechtlichen Nettoeinkommen von 1.800 Euro liegt die Grenze damit bei 1.620 Euro. Entscheidend ist der Vergleich mit dem Einkommenswert aus der bisherigen Rentenberechnung, nicht automatisch mit dem letzten Monatsgehalt.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist die Minderung bei Arbeitslohn oder beim entsprechenden Wechsel zur eigenen Altersrente ab ihrem Eintritt zu berücksichtigen. Das erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihren rechtlichen Hinweisen zu Einkommensänderungen.

Beim Rentenbeginn kann der Bruttovergleich täuschen

Die Rentenversicherung berechnet das Einkommen mit gesetzlichen Pauschalabzügen. Bei gewöhnlichem sozialversicherungspflichtigem Arbeitslohn werden regelmäßig 40 Prozent abgezogen, bei einer gesetzlichen Altersrente mit Beginn ab 2011 grundsätzlich 14 Prozent.

Aus 3.000 Euro Bruttolohn werden dadurch 1.800 Euro rentenrechtliches Netto. Eine anschließende Altersrente von 2.000 Euro brutto zählt dagegen mit 1.720 Euro, sodass der Rückgang für diese Prüfung nur rund 4,4 Prozent beträgt.

Obwohl der Bruttobetrag um ein Drittel sinkt, wird die Zehn-Prozent-Grenze in diesem Beispiel verfehlt. Die Unterschiede erläutert auch unser Beitrag darüber, was beim Beginn der eigenen Rente mit der Witwenrente passiert.

📚 Lesen Sie auch: Sind Steuern auf die Witwenrente verfassungswidrig? Witwen sollten den Einspruch nicht vergessen

Tabelle: Wann die Grenze erreicht wird

Die folgenden Modellfälle gehen von bisher berücksichtigten 3.000 Euro Bruttolohn beziehungsweise 1.800 Euro rentenrechtlichem Netto aus. Weitere anrechenbare Einkünfte und Sonderzahlungen bestehen nicht; bei den Altersrenten wird ein Rentenbeginn ab 2011 unterstellt.

Neues monatliches Einkommen Rentenrechtliches Netto Rückgang gegenüber 1.800 Euro Zehn-Prozent-Grenze erreicht? 2.800 Euro Bruttolohn 1.680 Euro 6,7 Prozent Nein 2.700 Euro Bruttolohn 1.620 Euro 10 Prozent Ja 2.400 Euro Bruttolohn 1.440 Euro 20 Prozent Ja 2.000 Euro gesetzliche Bruttorente 1.720 Euro 4,4 Prozent Nein 1.600 Euro gesetzliche Bruttorente 1.376 Euro 23,6 Prozent Ja

Sonderzahlungen und weitere Einkünfte gehören in die Rechnung

Eine um zehn Prozent verkürzte Arbeitszeit bedeutet nicht automatisch zehn Prozent weniger berücksichtigtes Einkommen. Nach § 18d Absatz 2 SGB IV sind einmalige Arbeitsentgeltzahlungen des Vorjahres beim laufenden Arbeitsentgelt mit einem Zwölftel einzubeziehen.

Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld können die Rechnung deshalb verändern. Bei mehreren berücksichtigungsfähigen Einkünften wird außerdem das gesamte bereinigte Einkommen verglichen, nicht nur der gesunkene Lohn.

Für Arbeitsentgelt ist seit 2023 keine Prognose einer dauerhaft niedrigeren Vergütung erforderlich; auch ein einzelner Monat kann die Voraussetzungen erfüllen. Bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit gelten dagegen Regeln für das voraussichtliche durchschnittliche Einkommen.

Mehr Witwenrente gibt es nur bei einer bisherigen Kürzung

Die Zehn-Prozent-Regel verändert die Einkommensanrechnung und erhöht nicht den ursprünglichen Rentenanspruch. Wer wegen seines Einkommens bisher überhaupt keinen Abzug hatte, erhält deshalb durch den Einkommensrückgang allein keine zusätzliche Witwenrente.

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro; für jedes entsprechend berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu. Die Beträge veröffentlicht die Rentenversicherung in ihrer aktuellen Übersicht zur Einkommensanrechnung.

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Nur vom bereinigten Einkommen oberhalb des persönlichen Freibetrags werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Wie sich daraus die Kürzung ergibt, erklärt unser Beitrag zu den Einkommensgrenzen bei der Witwenrente.

Auch eine wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhende Witwenrente kann wieder ausgezahlt werden, wenn der neue Anrechnungsbetrag niedrig genug ist. Der Beitrag über Witwen- und Witwerrenten ohne Auszahlung beschreibt diese sogenannten Nullrenten.

Den Einkommensrückgang melden und belegen

Bei Beschäftigten muss die Rentenversicherung eine bekannte Einkommensminderung grundsätzlich von sich aus berücksichtigen; ein besonderer Antrag ist dafür nicht vorgeschrieben. Praktisch sollten Betroffene den Rückgang trotzdem zeitnah schriftlich mitteilen und ausdrücklich um Neuberechnung ab dem Änderungsdatum bitten.

Dazu eignen sich etwa eine Arbeitgeberbescheinigung über den neuen Verdienst, aktuelle Abrechnungen und die Vereinbarung über die Arbeitszeitverkürzung. Beim Wechsel zur Altersrente sollten auch deren Beginn und Höhe sowie das Ende der Beschäftigung erkennbar sein.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Mein laufendes Einkommen ist seit dem 1. Januar 2027 gesunken; bitte prüfen Sie die Einkommensanrechnung nach § 18d Absatz 2 SGB IV ab diesem Zeitpunkt.“ Die beigefügten Nachweise müssen den tatsächlichen Rückgang belegen.

Wird die Änderung erst später bearbeitet, kann sich daraus eine Nachzahlung für den betreffenden Zeitraum ergeben. Auch beim Wechsel vom Lohn zum Krankengeld lohnt sich eine Prüfung.

Praxisbeispiel: 144 Euro mehr Witwenrente ab Januar

Sabine erhält eine Witwenrente von 800 Euro vor Einkommensanrechnung und reduziert ihren Bruttolohn zum 1. Januar 2027 von 3.000 auf 2.400 Euro. Der bisher angesetzte Monatsverdienst entspricht den 3.000 Euro; weitere Einkünfte, Sonderzahlungen und ein Kinderfreibetrag bestehen nicht, das Sterbevierteljahr ist beendet.

Ihr rentenrechtliches Netto sinkt von 1.800 auf 1.440 Euro und damit um 20 Prozent. Der monatliche Rentenabzug verringert sich bei einem Freibetrag von 1.122,53 Euro von 270,99 auf 126,99 Euro.

Sabines Witwenrente steigt dadurch von 529,01 auf 673,01 Euro vor eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Das sind 144 Euro mehr im Monat und bei unveränderten Verhältnissen 864 Euro zusätzlich von Januar bis Juni 2027.

Der höhere Rentenbetrag gleicht den Verlust beim Arbeitslohn allerdings nur teilweise aus. Wer eine Arbeitszeitverkürzung plant, sollte deshalb das gesamte verfügbare Einkommen vergleichen.

Fragen und Antworten zur Zehn-Prozent-Regel

Muss ich bis Juli 2027 auf eine höhere Witwenrente warten?

Bei einem ausreichend großen Rückgang des berücksichtigten Einkommens ist eine frühere Neuberechnung möglich. Bei Arbeitslohn kann die Änderung ab ihrem Eintritt berücksichtigt werden.

Reichen genau zehn Prozent weniger Einkommen?

Ja, mindestens zehn Prozent reichen aus. Sinkt der bisher angesetzte Betrag von 1.800 auf 1.620 Euro, ist die Grenze erreicht.

Zählt mein tatsächliches Nettoeinkommen auf dem Konto?

Verglichen werden die nach den gesetzlichen Rentenregeln berechneten Einkommensbeträge. Diese können vom tatsächlichen Auszahlungsbetrag abweichen.

Hilft die Regel auch beim Beginn meiner Altersrente?

Ja, wenn das neue bereinigte Einkommen mindestens zehn Prozent unter dem bisher berücksichtigten Betrag liegt. Wegen unterschiedlicher Pauschalabzüge genügt ein Vergleich von Bruttolohn und Bruttorente nicht.

Bekomme ich durch die Regel zehn Prozent mehr Witwenrente?

Die zehn Prozent bezeichnen die notwendige Einkommensminderung. Wie stark die Witwenrente steigt, hängt von der bisherigen Kürzung und der neuen Einkommensanrechnung ab.

Kann eine bisherige Nullrente wieder ausgezahlt werden?

Ja, wenn der Anspruch besteht und die neue Einkommensanrechnung die Witwenrente nicht mehr vollständig aufzehrt. Ein Rückgang um zehn Prozent führt allerdings nicht in jedem Fall bereits zu einer Auszahlung.

Gilt die Zehn-Prozent-Regel auch für Witwer?

Ja, die Einkommensregeln gelten ebenso für Witwerrenten. Auch Witwer sollten einen entsprechenden Einkommensrückgang zeitnah mitteilen und belegen.