72.000 Menschen leben ohne Krankenversicherung: Eine neue Initiative soll das jetzt ändern

Krank werden und nicht wissen, wer die Behandlung bezahlt. Für Tausende Menschen in Deutschland ist das ein ungelöstes Problem.

Nach den im Antrag genannten Daten hatten 2023 rund 72.000 Menschen weder eine Krankenversicherung noch einen anderweitigen Anspruch auf Gesundheitsversorgung.

Am 5. November 2026 hat der Bundestag über einen Antrag der Grünen beraten, der diesen Menschen den Zugang zur Versorgung erleichtern soll. Die Vorlage wurde an die Ausschüsse überwiesen, neue gesetzliche Ansprüche sind damit noch nicht beschlossen.

Nicht jeder Mensch ohne Krankenversicherung ist ohne Versorgung

Die Zahl von 72.000 Betroffenen beschreibt nur eine Gruppe. Weitere 198.000 Menschen waren laut Antrag ebenfalls nicht krankenversichert, hatten jedoch über andere Regelungen Anspruch auf medizinische Versorgung.

Beide Zahlen beziehen sich auf 2023. Sie dürfen deshalb weder als aktuelle Zählung für November 2026 noch als zusammengezählte Zahl vollständig unversorgter Menschen dargestellt werden.

Zuständigkeiten sollen schneller geklärt werden

Die Grünen verlangen flächendeckende Beratungsstellen, die den Versicherungsstatus prüfen und den Weg in die Versorgung begleiten. Solche sogenannten Clearingstellen sollen helfen, wenn unklar ist, welche Krankenkasse oder welcher Sozialleistungsträger zuständig ist.

Hinzu kommen soll ein verbindliches Verfahren mit Fristen. Bei drohendem oder bereits eingetretenem Verlust des Versicherungsschutzes sollen Zuständigkeiten geordnet übergeben und geklärt werden.

Federführend berät nun der Gesundheitsausschuss über den Antrag. Ob und in welcher Form daraus gesetzliche Änderungen entstehen, ist noch offen.

Die letzte Krankenkasse ist eine wichtige Anlaufstelle

Betroffene müssen nicht auf den Ausgang der parlamentarischen Beratung warten. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt Menschen ohne Krankenversicherung, sich zunächst an ihre frühere Krankenkasse oder ihr früheres privates Versicherungsunternehmen zu wenden.

Wer zuletzt gesetzlich versichert war und keinen anderen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall hat, fällt unter den gesetzlichen Voraussetzungen wieder unter die Versicherungspflicht in der GKV. Bei einer früheren privaten Absicherung ist dagegen die Zuordnung zum privaten System zu prüfen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wer bisher weder gesetzlich noch privat versichert war, kann eine gesetzliche Krankenkasse um Klärung bitten. Daraus folgt allerdings nicht, dass jede Person frei zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen kann.

Fehlendes Geld für Beiträge ist ein eigener Prüfpunkt

Manchmal besteht eine Versicherung, doch das Einkommen reicht nicht für die Beiträge. Das ist eine andere Situation als ein ungeklärter Versicherungsstatus und sollte bei der Beratung ausdrücklich angesprochen werden.

Unter den Voraussetzungen des SGB II kann ein Zuschuss infrage kommen, wenn erst die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge hilfebedürftig machen. Ein laufender Zuschuss zum Lebensunterhalt ist dafür nicht zwingend erforderlich.

Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, erläutert unser Beitrag zur Krankenversicherung mit Unterstützung des Jobcenters ohne laufende Zahlungen zum Lebensunterhalt. Eine bloße Meldung beim Jobcenter begründet hingegen noch keine Beitragsübernahme.

Beratung kann schon heute bei der Rückkehr helfen

Clearingstellen bestehen bereits in einzelnen Städten. Die Berliner Gesundheitsverwaltung beschreibt sie als Anlaufstellen, die Menschen ohne Versicherung bei der Aufnahme in eine Krankenversicherung unterstützen.

Für ein Beratungsgespräch empfiehlt es sich, vorhandene Schreiben der früheren Versicherung, Beitragsforderungen, Einkommensnachweise und Bescheide von Sozialbehörden zusammenzustellen. Hilfreich ist auch eine kurze Übersicht darüber, seit wann die Absicherung ungeklärt ist und welche Stellen bereits kontaktiert wurden.

Häufige Fragen zur fehlenden Krankenversicherung

Gibt es durch den Antrag bereits neue Leistungen?

Nein. Die Überweisung an die Ausschüsse ist ein Beratungsschritt. Der Antrag selbst schafft keinen neuen Zahlungs- oder Behandlungsanspruch.

Bedeutet keine Krankenversicherung auch keinen Versorgungsanspruch?

Nein. Die Statistik unterscheidet ausdrücklich zwischen Menschen ohne jede Absicherung und Menschen, die ohne Krankenversicherung andere Ansprüche auf Versorgung haben.

An wen können sich Betroffene jetzt wenden?

An die frühere Krankenkasse oder das frühere private Versicherungsunternehmen. Bei ungeklärter Zuständigkeit können örtliche Clearingstellen unterstützen.

Quellen

Deutscher Bundestag, Bericht zur Beratung am 5. November 2026, unter anderem zum Antrag der Grünen (Drucksache 21/8578)

Bundesgesundheitsministerium, Ratgeber zur gesetzlichen Krankenversicherung