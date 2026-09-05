Krankengeld: Krankenkassen setzen nur noch auf 4-Wochen-Frist

Krankenkasse setzt nur noch vier Wochen Frist: So schnell kann das Krankengeld ab 2027 wegfallen

Für Menschen mit längerer Arbeitsunfähigkeit steigt ab 2027 der Zeitdruck erheblich. Fordert die Krankenkasse zu einem Reha- oder Teilhabeantrag auf, bleiben künftig nur noch vier statt zehn Wochen.

Wer den Antrag nicht rechtzeitig stellt, verliert nach Ablauf der Frist den Anspruch auf Krankengeld. Die Zahlung beginnt erst wieder mit dem Tag, an dem der versäumte Antrag tatsächlich nachgeholt wird.

Vier-Wochen-Frist ist bereits beschlossen

Die Verkürzung ist keine unverbindliche Planung mehr. Sie wurde mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 24. Juli 2026 beschlossen und im Bundesgesetzblatt 2026 Teil I Nummer 228 veröffentlicht.

Der veröffentlichte Gesetzestext sieht vor, dass die Änderung des § 51 SGB V am 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Bis zum 31. Dezember 2026 gilt weiterhin die bisherige Frist von zehn Wochen.

Ein bereits im Jahr 2026 wirksam bekannt gegebener Bescheid mit einer festgesetzten Zehn-Wochen-Frist wird durch das Inkrafttreten der Neuregelung grundsätzlich nicht automatisch auf vier Wochen verkürzt. Betroffene sollten dennoch das im Bescheid genannte Fristende schriftlich von der Krankenkasse bestätigen lassen, wenn die Frist über den Jahreswechsel hinausläuft.

Das ändert sich bei Krankengeld und Reha-Antrag

§ 51 SGB V erlaubt es der Krankenkasse, Versicherte zur Beantragung einer medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben aufzufordern. Voraussetzung ist ein ärztliches Gutachten, nach dem die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist.

Ab 2027 darf die Krankenkasse hierfür eine Frist von vier Wochen setzen. Verstreicht sie ohne Antrag, entfällt das Krankengeld kraft Gesetzes mit dem Ende der Frist.

Aufforderung der Krankenkasse Bis 31. Dezember 2026 Ab 1. Januar 2027 Folge bei Versäumnis Medizinische Reha oder Teilhabe am Arbeitsleben zehn Wochen vier Wochen Krankengeld entfällt nach Fristablauf Antrag bei Wohnsitz im Ausland zehn Wochen vier Wochen Krankengeld entfällt nach Fristablauf Regelaltersrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze zehn Wochen vier Wochen Krankengeld entfällt nach Fristablauf

Die Rechtsfolge bleibt damit unverändert, tritt aber sechs Wochen früher ein. Aus einer bislang siebzigtägigen Reaktionszeit werden nur noch 28 Tage.

Nicht jeder Brief der Krankenkasse löst die Frist aus

Eine telefonische Empfehlung, sich über eine Reha beraten zu lassen, löst die Rechtsfolge des § 51 SGB V noch nicht aus. Erforderlich ist eine hinreichend bestimmte Aufforderung, aus der hervorgeht, welcher Antrag bis wann gestellt werden soll und welche Folgen bei einem Versäumnis eintreten.

Das Schreiben ist gewöhnlich ein Verwaltungsakt und muss entsprechend begründet werden. Da die Krankenkasse eine Ermessensentscheidung trifft, muss aus der Begründung hervorgehen, weshalb sie gerade in diesem Einzelfall eine Aufforderung für erforderlich hält.

Die Kasse darf sich nicht allein darauf berufen, dass jemand bereits seit mehreren Monaten arbeitsunfähig ist. Das Gesetz verlangt ein ärztliches Gutachten, das sich mit der Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit befasst.

Dieses Gutachten stammt in der Praxis häufig vom Medizinischen Dienst. § 51 SGB V schreibt allerdings nicht vor, dass ausschließlich der Medizinische Dienst eine solche Einschätzung abgeben darf.

Warum der Gesetzgeber die Frist verkürzt

Die Bundesregierung begründet die Verkürzung damit, dass die bisherige Zehn-Wochen-Frist Rehabilitationsmaßnahmen häufig verzögert habe. Dadurch würden Arbeitsunfähigkeitszeiten verlängert und zusätzliche Krankengeldausgaben verursacht.

Mit der Änderung sollen Reha und berufliche Wiedereingliederung früher beginnen. Zugleich kann der Übergang vom Krankengeld in eine Erwerbsminderungs- oder Regelaltersrente schneller erfolgen, wie die Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich ausführt.

Für schwer erkrankte Menschen bedeutet die Verkürzung jedoch, dass Arzttermine, Akteneinsicht, Beratung und Antragstellung innerhalb von 28 Tagen bewältigt werden müssen. Gerade bei psychischen Erkrankungen, einer Krebsbehandlung oder schweren neurologischen Einschränkungen kann diese Zeit sehr knapp werden.

So wird die Vier-Wochen-Frist berechnet

Die Frist beginnt grundsätzlich an dem Tag, der auf die Bekanntgabe des Bescheids folgt. Für die praktische Berechnung kommt es daher nicht auf das Datum an, das oben auf dem Schreiben steht, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem die Aufforderung wirksam bekannt gegeben wurde.

Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist gewöhnlich am folgenden Werktag. Das ergibt sich aus § 26 SGB X.

Der Umschlag und das Schreiben sollten deshalb aufbewahrt werden. Wer den Brief erst deutlich nach dem aufgedruckten Datum erhält, sollte den tatsächlichen Zugang notieren und mögliche Zeugen benennen können.

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Vier Wochen sind zudem nicht immer mit einem Kalendermonat gleichzusetzen. Eine Vier-Wochen-Frist umfasst genau 28 Tage, während ein Monat je nach Zeitraum 28 bis 31 Tage haben kann.

Der Krankengeldverlust gilt nicht rückwirkend

Wird der geforderte Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, entfällt der Krankengeldanspruch mit Fristablauf. Es geht damit nicht nur um eine vorläufige Verzögerung der nächsten Überweisung.

Stellt der Versicherte den Antrag später, lebt der Anspruch nach § 51 Absatz 3 SGB V am Tag der nachgeholten Antragstellung wieder auf. Für die dazwischenliegende Zeit wird das Krankengeld grundsätzlich nicht nachgezahlt.

Wer beispielsweise zwölf Tage zu spät handelt, kann daher das Krankengeld für diese zwölf Tage verlieren. Bei einem täglichen Krankengeld von 60 Euro entspricht das einem Ausfall von 720 Euro.

Der vorübergehende Wegfall kann außerdem Auswirkungen auf die Fortführung der Mitgliedschaft haben. Betroffene sollten deshalb umgehend klären, über welchen Tatbestand der Krankenversicherungsschutz während der Zahlungslücke fortbesteht.

Weitere Konstellationen, in denen die Leistung enden oder ausgesetzt werden kann, erläutert der Beitrag über die häufigsten Fallen beim Krankengeld.

Ein formloser Antrag kann die Frist sichern

Für die Wahrung der Frist kommt es zunächst darauf an, dass ein erkennbarer Antrag auf die verlangte Sozialleistung rechtzeitig eingeht. Nach § 16 SGB I sind Sozialleistungsträger außerdem verpflichtet, auf die Ergänzung unvollständiger Angaben hinzuwirken.

Kann das umfangreiche Formular nicht rechtzeitig vollständig ausgefüllt werden, sollte zumindest ein eindeutiger schriftlicher Antrag eingereicht werden. Darin sollten Name, Versicherungsnummer, gewünschte Reha- oder Teilhabeleistung und der Bezug auf die Aufforderung der Krankenkasse enthalten sein.

Der Antrag kann nach § 16 SGB I sogar bei einem unzuständigen Sozialleistungsträger fristwahrend eingehen. Sicherer ist dennoch die direkte Einreichung beim in der Aufforderung genannten Träger, gewöhnlich bei der Deutschen Rentenversicherung.

Der Eingang muss beweisbar sein. Geeignet sind beispielsweise eine persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung, ein dokumentierter Faxversand oder ein von der Behörde angebotenes elektronisches Verfahren.

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Der Reha-Antrag kann zum Rentenantrag werden

Die fristgerechte Antragstellung verhindert zunächst den unmittelbaren Verlust des Krankengeldes. Sie kann jedoch ein weiteres Verfahren auslösen, dessen Folgen sorgfältig geprüft werden müssen.

Nach § 116 Absatz 2 SGB VI kann ein Reha-Antrag als Antrag auf Erwerbsminderungsrente gelten. Das geschieht, wenn eine Reha voraussichtlich keinen Erfolg haben wird oder eine bereits durchgeführte Maßnahme die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindert hat.

Das ursprüngliche Datum des Reha-Antrags kann dann als Rentenantragsdatum gelten. Eine rückwirkend bewilligte volle Erwerbsminderungsrente kann den Krankengeldanspruch für denselben Zeitraum beenden und Erstattungsabrechnungen zwischen Krankenkasse und Rentenversicherung auslösen.

Ausführliche Hinweise enthält der Beitrag Reha gestellt, Erwerbsminderungsrente droht: So lässt sich die Umdeutung beeinflussen.

Ein einfacher Vorbehalt verhindert die Umdeutung nicht immer

Bei einem freiwillig gestellten Reha-Antrag können Versicherte einer Umdeutung grundsätzlich widersprechen, solange ihr Dispositionsrecht nicht eingeschränkt wurde. Anders sieht es nach einer wirksamen Aufforderung der Krankenkasse aus.

Durch die Aufforderung nach § 51 SGB V wird die Möglichkeit eingeschränkt, über den Antrag später frei zu verfügen. Der Antrag kann dann gewöhnlich nur mit Zustimmung der Krankenkasse zurückgenommen werden; auch ein Widerspruch gegen die Rentenantragsfiktion benötigt häufig deren Zustimmung.

Ein kurzer Satz im Reha-Antrag, wonach keine Umdeutung gewünscht werde, bietet in dieser Situation daher keinen verlässlichen Schutz. Wer durch eine frühe Erwerbsminderungsrente finanzielle, tarifliche oder arbeitsrechtliche Nachteile befürchtet, sollte diese Nachteile gegenüber der Krankenkasse belegen und deren Zustimmung beantragen.

Wann die Krankenkasse auf Reha oder Rente drängen darf, zeigt auch der Beitrag Krankengeld: Reha oder frühere Rente – das darf die Krankenkasse nicht.

Betroffene dürfen das ärztliche Gutachten prüfen

Versicherte müssen eine Aufforderung nicht ungeprüft hinnehmen. Nach § 25 SGB X können sie Akteneinsicht verlangen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Die Krankenkasse sollte aufgefordert werden, das ärztliche Gutachten und die Unterlagen offenzulegen, auf die sie ihre Entscheidung stützt. Eine bloße pauschale Behauptung, die Erwerbsfähigkeit sei gefährdet, genügt für eine nachvollziehbare Prüfung nicht.

Auch die Anhörung ist zu beachten. Vor einem belastenden Verwaltungsakt muss die Krankenkasse grundsätzlich Gelegenheit geben, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern.

Eine unterbliebene Anhörung führt allerdings nicht automatisch dazu, dass die Aufforderung dauerhaft unwirksam ist. Die Krankenkasse kann diesen Verfahrensfehler während des Widerspruchsverfahrens nachholen.

Widerspruch ist möglich – aber die Fristen unterscheiden sich

Gegen die Aufforderung kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Diese Monatsfrist darf nicht mit der vierwöchigen Antragsfrist verwechselt werden.

Vier Wochen können bereits vor Ablauf der einmonatigen Widerspruchsfrist enden. Betroffene sollten deshalb nicht bis zum letzten Tag warten, sondern sofort schriftlich reagieren und sich beraten lassen.

Der Widerspruch gegen die Aufforderung hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Krankenkasse die sofortige Vollziehung ausdrücklich angeordnet und gesondert begründet hat.

Erlässt die Kasse zusätzlich einen Bescheid über die Einstellung des laufenden Krankengeldes, reicht ein Widerspruch gegen diesen Zahlungsbescheid nicht in jeder Konstellation aus, um die Überweisung fortzusetzen. Dann kann ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich werden.

Wann ein Widerspruch Erfolg haben kann

Angreifbar kann die Aufforderung sein, wenn das verlangte ärztliche Gutachten fehlt oder die medizinische Begründung nicht zur aktuellen Erkrankung passt. Auch ein veraltetes Gutachten nach Aktenlage kann Zweifel auslösen, wenn neuere Befunde ein anderes Bild zeigen.

Die Krankenkasse muss außerdem erkennen lassen, dass sie den Einzelfall geprüft hat. Ein standardisiertes Schreiben ohne Abwägung gesundheitlicher, beruflicher und persönlicher Gesichtspunkte kann fehlerhaft sein.

Ein Widerspruch sollte dennoch nicht allein mit dem Wunsch begründet werden, länger Krankengeld zu beziehen. Erfolgversprechender sind konkrete medizinische Einwände, formelle Fehler oder nachweisbare Nachteile einer zu frühen Verlagerung in das Rentenverfahren.

Reha kann auch die Höhe und Dauer der Zahlungen verändern

Mit dem Reha-Antrag ist die finanzielle Frage noch nicht erledigt. Beginnt eine von der Rentenversicherung finanzierte Reha, ruht das Krankengeld während der Maßnahme gewöhnlich und wird durch Übergangsgeld ersetzt.

Das Übergangsgeld kann niedriger ausfallen als das bisherige Krankengeld. Die Reha-Zeit wird zudem regelmäßig auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruchs angerechnet.

Wie sich dieser Wechsel auf die 78-Wochen-Grenze auswirken kann, erläutert der Artikel Reha verkürzt den 78-Wochen-Anspruch auf Krankengeld.

Endet der Krankengeldanspruch später durch Aussteuerung, kann unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung infrage kommen. Einen Überblick bietet der Ratgeber Das Ende des Krankengeldes: wichtige Fragen und Antworten.

Die ersten Tage nach Erhalt des Bescheids entscheiden

Wer ab 2027 eine Aufforderung erhält, sollte zunächst den Zugangstag und das Fristende dokumentieren. Gleichzeitig sollten das ärztliche Gutachten, Akteneinsicht und eine schriftliche Erläuterung der Entscheidung verlangt werden.

Danach muss zügig geklärt werden, ob der Antrag gestellt oder gegen die Aufforderung vorgegangen werden soll. Fachkundige Unterstützung bieten Fachanwälte für Sozialrecht, Sozialverbände und unabhängige Sozialberatungsstellen.

Fehlen noch Befundberichte oder Antragsformulare, darf der Antrag nicht allein deshalb bis zum Fristende liegen bleiben. Ein zunächst formloser Antrag kann den Eingang sichern, während fehlende Unterlagen anschließend ergänzt werden.

Reicht das Krankengeld bereits vor einer möglichen Unterbrechung nicht aus, kommen weitere Hilfen infrage. Der Beitrag Wenn das Krankengeld nicht reicht: Diese sechs Zuschüsse gibt es erläutert mögliche Ansprüche.